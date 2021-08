Wie Myanmar in Chinas neue Seidenstraßen passt

Von Pepe Escobar: Er ist ein brasilianischer Journalist, der eine Kolumne, The Roving Eye, für Asia Times Online schreibt und ein Kommentator auf Russlands RT und Irans Press TV ist. Er schreibt regelmäßig für den russischen Nachrichtensender Sputnik News und verfasste zuvor viele Meinungsbeiträge für Al Jazeera.

Mit der Tatmadaw – den Streitkräften Myanmars – kann man nicht streiten. Es ist immer ihr Weg, oder die Autobahn. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts haben die Chinesen das sehr gut verstanden.

Wie Peking das Labyrinth Myanmars angeht, hängt von vier Variablen ab: Erdgas, Wasser, Drogenhandel und die heftigen Zusammenstöße zwischen der Tatmadaw und einem schwindelerregenden Flickenteppich von über 135 ethnischen Minderheiten.

Jede ethnische Gruppe Myanmars hat ihre eigene Geschichte, Kultur und Sprache. Sie kontrollieren riesige Gebiete, ganze Industriezweige und starke Milizen. Die Zwei-Drittel-Mehrheit Myanmars wird von den Bamar – auch bekannt als die Tiefland-Birmanen – repräsentiert. Die Tatmadaw ist größtenteils eine Armee der Flachland-Birmanen, die in ständigem Konflikt mit diesem großen ethnischen Puzzle steht.

Die ethnischen Minderheiten leben hauptsächlich in den Bergen und entlang der durchlässigen Dschungelgrenzen Myanmars. Myanmar ist in sieben Bundesstaaten unterteilt – benannt nach den sieben größten ethnischen Gruppen: Kachin, Chin, Karenni, Karen, Mon, Shan und Rakhine. Die Bündnisse sind in der Regel recht zerbrechlich, aber in der Vergangenheit waren die Chinesen geneigt, einige dieser Gruppen in ihrem Kampf gegen die Tatmadaw zu unterstützen.

Der Drogenhandel in Myanmar ist eine nahezu undurchdringliche Matrjoschka – die meisten dieser Gruppen sind über das Goldene Dreieck mit Partnern in China, Thailand und Laos verbunden und konkurrieren obendrein miteinander.

Die Shan haben traditionell die enormen Gewinne aus dem Drogenhandel genutzt, um eine Reihe von Waffen zu kaufen. Es gibt eine Vielzahl konkurrierender Shan-Gruppen, darunter die Armee des verstorbenen, berüchtigten Drogenbosses Khun Sa, der als „Opiumkönig von Birma“ bekannt ist, die ehemaligen Kopfjäger des Wa-Stammes und eine Gruppe von Kokang-Chinesen, die die Armee des östlichen Shan-Staates bilden.

Das Opium-/Heroin-Geschäft – und ein Großteil des Ya Ba (Amphetamin)-Handels – im Goldenen Dreieck wird heute weitgehend von der gefürchteten United Wa State Army kontrolliert: einer 20.000 Mann starken Ultra-Hardcore-Miliz, die zu den mächtigsten der Welt gehört und über eine eigene Sammlung von Boden-Luft-Raketen verfügt.

Und damit sind wir bei der chinesischen Seite – denn viele dieser ethnischen Machthaber, von Khun Sa bis Kyi Myint, alias Zhang Zhiming, einem ehemaligen Chef der Kommunistischen Partei Birmas, haben sehr enge Beziehungen zu den chinesischen Triaden geknüpft.

Doch was hat die Zentralregierung in Myanmar mit dem Kern des Geschehens im Goldenen Dreieck zu tun? Nicht viel. Die Tatmadaw mag zwar gelegentlich Friedensabkommen mit diesen widerspenstigen Akteuren schließen, aber diese halten in der Regel nicht lange.

Was die Tatmadaw in den letzten Jahrzehnten getan hat, war ein Crashkurs in Sachen Wirtschaft – sie lernte, wie man sich im China der Nach-Mao-Zeit zurechtfindet. So entwickelte sie sich zu einem großen Unternehmensimperium – viel mehr als eine Armee.

Myanmar war bereits an vorderster Front dabei, als Teile der Volksbefreiungsarmee (PL) in China in die Wirtschaft einstiegen. So war die südchinesische Provinz Yunnan die Operationsbasis für die drei führenden Familien der Heroin-Triade. Der erste Schritt war also die Verbindung zwischen Birma und den chinesischen Triaden als logistischer Arm des Drogenhandels im Goldenen Dreieck. Der nächste Schritt bestand darin, dass China Eisenbahnen baute, um Yunnan mit Birma/Myanmar zu verbinden.

Öl und Gas waren das nächste Puzzlestück. Als die französische Total ihre ersten Öl- und Gasvorkommen vor Rakhine – früher bekannt als Arakan-Staat – auszubauen begann, hatten die Chinesen die Weitsicht, in eine lange Öl- und Gaspipeline zu investieren, die sie mit Yunnan verbindet. Aus Pekings Sicht ist diese chinesisch-myanmarische Öl- und Gaspipeline vom Golf von Bengalen bis nach Südchina von großer Bedeutung – und die Tatmadaw ist für die Sicherheit zuständig.

China investiert zwar in Kupferminen und Staudämme, aber die wohl wichtigste Investition in Myanmar ist ein neuer Tiefwasserhafen am Golf von Bengalen mit der dazugehörigen Freihandelszone Kyaukphyu. Der Hafen und die Pipeline sind miteinander verbunden und bilden das myanmarische Rückgrat des äußerst wichtigen Korridors der Gürtel- und Straßeninitiative (BRI) für Südostasien.

Und damit kommen wir zu dem unlösbaren Rohingya-Problem.

Chinas absolute Priorität ist der Schutz des neuen Hafens und der speziellen Freihandelszone, die in Rakhine gebaut wird.

Seit geraumer Zeit hängt das Einkommen der Regierung Myanmars – die jetzt von der Tatmadaw kontrolliert wird – vom Öl/Gas aus den Onshore- und Offshore-Aktivitäten in Rakhine sowie von den Eisenbahn- und Straßenverbindungen ab.

Die Chinesen ihrerseits stehen in engem Kontakt mit der Kachin-Armee und der ethnischen Gruppe der Kokang. Wenn es hart auf hart kommt, sollen sie und die Arakan-Armee, die in der Region aktiv ist, die Tatmadaw kontrollieren, falls diese auf dumme Gedanken kommt. Das Einzige, was für die Chinesen zählt, ist der BRI-Korridor, und die Rohingya finden sich in der Mitte dieses ernsthaften Machtspiels wieder.

Das Rätsel Myanmar wird durch die Wasserfrage noch komplexer. Die Führung in Peking weiß sehr gut, wie strategisch wichtig Myanmar für die Lösung des kritischen Wasserungleichgewichts in China ist. China, das 20 % der Weltbevölkerung hat, kann nur auf 7 % des weltweiten Süßwassers zählen. Und 80 % der chinesischen Wasservorräte befinden sich im Süden des Landes, während über 700 Millionen Chinesen und zwei Drittel der landwirtschaftlichen Nutzfläche im Norden des Landes liegen.

Die Lösung ist der Bau von 11 der weltweit größten Staudämme an den wichtigsten Flüssen, die zu Chinas Nachbarn fließen. Dies hat zu dramatischen Problemen geführt, insbesondere im Fall des Mekong, wo alle Regionen unterhalb der Dämme in Myanmar, Laos, Thailand, Kambodscha und Vietnam extrem benachteiligt sind. Und das Problem ist noch lange nicht gelöst: Am unteren Mekong, in Laos und Kambodscha, sollen 11 weitere Dämme gebaut werden.

Die Beziehung zwischen Peking und der Tatmadaw war nie ein Zuckerschlecken. In den Jahren der NLD wurden die Chinesen auf der Ebene des Außenministeriums mit großem Misstrauen betrachtet, während die meisten Tatmadaw-Generäle Chinas wirtschaftliche Macht bewundern. Pekings unumstößliches diplomatisches Gesetz lautet, sich nicht in die Innenpolitik seiner Partner einzumischen – daher hat es davon abgesehen, sich zu der Frage zu äußern, ob der Militärputsch zu Beginn dieses Jahres tatsächlich kein Putsch war, wie die Tadmadaw behauptet.

Die Fakten vor Ort zeigen, dass die Tatdadaw im Laufe der Jahre eine Menge Geld verdient hat, indem sie Gebühren kassierte und Anteile an chinesischen Geschäften in den ethnischen Gebieten besaß. Gleichzeitig weiß die Tatmadaw, dass die Chinesen, wenn auch nur indirekt, eine Reihe von Milizen militärisch unterstützen. Und die Drogenbosse können nur deshalb reibungslos im Goldenen Dreieck operieren, weil die Chinesen dies zulassen.

Die Beziehung ist also zweifelsohne nicht einfach. Während der NLD-Regierung war der chinesische Einfluss in Myanmar stark eingeschränkt. Jetzt ist die ganze Situation in der Schwebe. Dennoch lässt Peking den großen Preis nie aus den Augen: Die BRI-Korridorprojekte sollten nie in Gefahr sein, und Myanmar wird immer ein untrennbarer Teil der Neuen Seidenstraße sein.