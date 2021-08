Bill Gates ging eine Partnerschaft mit China ein, um Funktionsgewinnforschung zu betreiben

Seit fünf Jahren unterhält die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) über die National Natural Science Foundation (NSFC) eine Partnerschaft mit der Bill & Melinda Gates Foundation, die die wissenschaftliche Erforschung von Fledermaus-Coronaviren zum Inhalt hat, Sie ahnen es: Fledermaus-Coronaviren.

The National Pulse veröffentlichte ein ausführliches Exposé über diese Partnerschaft und enthüllte, dass die Volksbefreiungsarmee (PLA) zusammen mit der Bill & Melinda Gates Foundation am berüchtigten Wuhan Institute of Virology Forschungen über Fledermaus-Coronaviren durchführt. Von dort soll das Wuhan Coronavirus (Covid-19) „entkommen“ sein, nachdem es von Ralph Baric von der University of North Carolina in Chapel Hill dorthin geschickt wurde.

Der staatliche Wissenschaftskonzern sagt, er lasse sich von Präsident Xi Jinpings sozialistischem Gedankengut“ leiten, was normalerweise bedeutet, dass er strategische Kooperationsabkommen“ mit der Zentralen Militärkommission der KPCh schließt. Die Gates-Stiftung wurde jedoch bereits 2015 aktiv und unterzeichnete eine Absichtserklärung mit der NSFC, um „gemeinsam Forschungsprojekte und bilaterale Workshops zu unterstützen.“

„Die Gates Foundation und die NSFC würden gemeinsam Preise von bis zu 1 Million US-Dollar und vier Jahre für die Zusammenarbeit zwischen chinesischen und internationalen Forschern finanzieren“, schreibt Natalie Winters für The National Pulse und hebt die wichtigsten Punkte aus dem Memo der Gates Foundation hervor.

Der Milliardär Gates verwendet Ihre Steuergelder zur Entwicklung neuer „Impfstoffe“ gegen Covid

Zu diesem Zeitpunkt arbeitet die Gates-Stiftung noch immer mit dem NSFC an der Erforschung der Fauci- Grippe. Sie wurde als eine von mehreren von der KPCh geleiteten wissenschaftlichen Organisationen identifiziert, die mit dem Regime im Rahmen eines 5-Millionen-Dollar-Zuschusses „zusammenarbeiten“, um „Fälle zu identifizieren und zu bestätigen, Patienten sicher zu isolieren und zu versorgen und die Entwicklung von Behandlungen und Impfstoffen zu beschleunigen“.

Bei mehreren Gelegenheiten haben Vertreter des NSFC die Zentrale der Gates-Stiftung in Seattle besucht, um neue Projekte zu besprechen. Vizepräsident Hou Zengqian war dort im Oktober 2019 zu Gast. Im Jahr 2016 traf sich eine NSFC-Delegation auch mit dem stellvertretenden Direktor des Bereichs Discovery & Translational Sciences der Gates-Stiftung.

Einer der Gründe, warum Sie wahrscheinlich nie etwas darüber gehört haben, ist, dass die Gates-Stiftung die meisten großen „Nachrichten“-Outlets kontrolliert und steuert, was berichtet wird, um Gates und seine Unternehmungen stets positiv darzustellen.

Glücklicherweise zeigt dieser Würgegriff der Zensur allmählich Risse, da Pulse und andere die Wahrheit ans Licht bringen, die Gates und seine Kumpane mit der chinesischen Virusplage in Verbindung bringt.

Gates hielt auch seine berüchtigte Pandemieübung „Event 201“ im Herbst 2019 ab, nur wenige Monate bevor die Fauci-Grippe von den Mainstream-Medien als beängstigende neue Bedrohung angekündigt wurde, für die wir unsere Freiheiten aufgeben müssen.

Event 201 stellte eine öffentlich-private Partnerschaft dar, die fast genau derjenigen gleicht, von der wir heute wissen, dass sie zwischen der Gates-Stiftung und dem kommunistischen China besteht und dazu dient, auf dem Rücken einer tödlichen Seuche eine neue Weltordnung einzuführen.

Gates kündigte die Wuhan-Coronavirus (Covid-19)-Pandemie eindeutig an, bevor sie eintrat, und nur sehr wenige schienen dies damals zu bemerken. Heutzutage ziehen jedoch immer mehr Menschen die richtigen Schlüsse.

Einer unserer Kommentatoren schrieb über Bill Gates: „Noch einer von Satans Handlangern, sowohl er als auch Soros“, „Diese beiden sind die übelsten Gestalten und durch und durch korrupt. Absolut ekelhaft!“

Es wurde in Verbindung mit dem globalistischen „Global Economic Forum“ veranstaltet, dem auch China angehört“, schrieb ein anderer.

Wieder ein anderer brachte es auf den Punkt, indem er erklärte, dass die einzige Pandemie, die derzeit stattfindet, „Angstpolitik ist, um giftige Impfstoffe zu verkaufen und die Bevölkerung auf der ganzen Welt zu reduzieren.“ Die „Elite“ kümmert sich nicht im Geringsten um die Gesundheit der Menschen, und jeder, der etwas anderes glaubt, lebt in einer Illusion.