CEO prahlt damit, dass er „extrem aufgeregt“ ist, wenn er Mitarbeiter entlässt und durch KI ersetzt“KI streikt nicht. Sie fordert keine Gehaltserhöhung.“

Damit Sie nicht vergessen, dass viele CEOs mehr als bereit sind, Sie zu feuern und mit soziopathischer Freude durch ein minderwertiges KI-Modell zu ersetzen, hier die Worte einer solchen Führungskraft, die an der Spitze der Verdrängung menschlicher Arbeit steht.

„CEOs sind extrem begeistert von den Möglichkeiten, die KI mit sich bringt“, so Elijah Clark, ein Geschäftsführer, der andere Firmenchefs beim Einsatz von KI in ihren Unternehmen berät, gegenüber Gizmodo in einem Interview. „Als CEO kann ich Ihnen sagen, dass ich sehr begeistert davon bin. Ich habe selbst Mitarbeiter wegen der KI entlassen.“

„KI streikt nicht. Sie fordert keine Gehaltserhöhung“, fügte er hinzu und plapperte Klischees nach, ähnlich wie eine bestimmte überbewertete Technologie. „Das sind Dinge, mit denen man sich als CEO nicht befassen muss.“

Clark ist eine von vielen Führungskräften, die sich auffallend ehrlich über ihre Absichten äußern, ihre Mitarbeiter aus Fleisch und Blut zugunsten von KI zu entlassen. Ein Tech-Startup wirbt sogar für seinen KI-„Verkaufsagenten“, indem es Plakate aufstellt, auf denen steht: „Stop Hiring Humans“ – in Städten wie San Francisco und kürzlich auch in New York.

Nicht alle sind ganz so oberflächlich, aber die meisten scheinen sich einig zu sein, dass die Technologie viele Arbeitsplätze vernichten wird. Und KI-CEOs wie Sam Altman von OpenAI und Dario Amodei von Anthropic haben wiederholt gewarnt, dass ihre Technologie Millionen von Menschen arbeitslos machen wird – vielleicht in dem Versuch, eine sich selbst erfüllende Prophezeiung zu manifestieren und gleichzeitig den Anschein zu erwecken, sich um die Notlage ihrer Mitmenschen zu kümmern.

Dennoch ist noch nicht klar, ob die Technologie effektiv genug wird – zumindest in absehbarer Zeit –, um menschliche Arbeit wirklich in nennenswertem Umfang zu ersetzen. Gegenwärtig deutet alles darauf hin, dass dies nicht der Fall ist: KI-Chatbots neigen immer noch gefährlich dazu, Informationen zu fabrizieren und ihre eigenen Leitplanken zu übertreten, und autonome KI-Agenten sind nach wie vor frustrierend langsam und in ihren Möglichkeiten begrenzt.

Andererseits muss die KI nicht unbedingt so gut sein. Wenn sie dazu beitragen kann, bestimmte Aufgaben zu automatisieren, können die Chefs einige Arbeitnehmer entlassen und diejenigen, die sie behalten, dazu bringen, mehr Arbeit als vorher zu erledigen – oft in Form einer halbherzigen Überprüfung der Arbeit der KI auf Fehler.

Dies könnte sich für Unternehmen, die KI einsetzen, als nachteilig erweisen – dazu gleich mehr –, aber unter dem Strich geht es laut Clark um Effizienz und Rentabilität.

Clark erinnerte sich daran, wie er 27 der 30 Studenten eines Teams zur Verkaufsförderung, das er damals leitete, entließ, und sagte gegenüber Gizmodo, dass die Gruppe jetzt „mehr Aufgaben in weniger als einem Tag und weniger als einer Stunde erledigt, wofür sie früher eine Woche brauchten“.

„Im Bereich der Effizienz“, fügte er hinzu, „war es sinnvoll, Leute loszuwerden.“

Manchmal scheitern diese Pläne vor den Augen der Führungskräfte. Sebastian Siemiatkowski, CEO des schwedischen Unternehmens Klarna, prahlte stolz damit, dass KI „alle Aufgaben übernehmen kann, die wir als Menschen erledigen“, nachdem er mit OpenAI zusammengearbeitet hatte, um sein Kundendienstteam durch Hunderte von KI-Agenten zu ersetzen.

Er änderte kürzlich seine Meinung, nachdem die Kunden schnell ihre Geduld mit den Anfänger-Bots verloren hatten. (Zum Vergleich: Während dieser Zeit der KI-Einführung verdoppelten sich die Verluste von Klarna im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr.)

„Die Kosten scheinen bei der Organisation leider ein zu dominanter Bewertungsfaktor gewesen zu sein“, grübelte Siemiatkowski. „Das Ergebnis ist eine geringere Qualität.“

Die Umkehrung des Kurses könnte jedoch schwierig sein: Klarna hatte bereits rund 40 Prozent seiner gesamten Belegschaft entlassen.

Zufälligerweise ist das derselbe scheinbar willkürliche Prozentsatz, um den viele Unternehmen ihren Personalbestand reduzieren wollen, so Peter Miscovich, Global Future of Work Leader beim Immobilienunternehmen JLL. „Heute haben 20 Prozent der Fortune-500-Unternehmen im Jahr 2025 weniger Mitarbeiter als noch 2015“, sagte er gegenüber Gizmodo.

Clark fügte hinzu, dass viele Vorstandsvorsitzende wissen, „dass sie in den nächsten sechs Monaten bis zu einem Jahr mit der Entlassung von Mitarbeitern beginnen werden. Sie suchen nach Wegen, um in jedem einzelnen Unternehmen Geld zu sparen“.

Wie nachhaltig dies auch sein mag – Tatsache ist, dass es bereits geschieht. Und das ist ziemlich ernüchternd.

„Ich werde von CEOs angeheuert, um herauszufinden, wie man mit KI Arbeitsplätze abbauen kann“, sagte Clark gegenüber Gizmodo. „Not in ten years. Jetzt gerade.“