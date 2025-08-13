Digitale Ausweise und Gesichtsscans zur Altersüberprüfung werden zu Internet-Reisepässen

Von The Sociable

Bei Online-Altersüberprüfungen geht es nicht nur um Kinder, sondern darum, alle Menschen für digitale Identitäten und biometrische Überwachung zu gewinnen: Perspektive

Digitale IDs und biometrische Gesichtsscans zur Online-Altersüberprüfung werden dank gesetzlicher Vorschriften und politischer Entscheidungen der großen Tech-Unternehmen schnell zum Pass für das Internet.

Da Regierungen damit beginnen, Altersidentitätsprüfungen durchzusetzen, ziehen große Tech- und Social-Media-Unternehmen mit umfassenden Updates nach, die alle Nutzer weltweit betreffen.

Im September 2018 veröffentlichte das Weltwirtschaftsforum (WEF) einen Bericht, in dem es heißt, dass die digitale Identität über den Zugang zu Informationen entscheiden wird.

Sieben Jahre später ist dies bereits Realität geworden, da digitale Ausweise und biometrische Gesichtsscans zur neuen Normalität für die Passage von Internet-Kontrollpunkten geworden sind.

„Diese digitale Identität bestimmt, auf welche Produkte, Dienstleistungen und Informationen wir zugreifen können – oder umgekehrt, was uns verschlossen bleibt.“ WEF, Identität in einer digitalen Welt: Ein neues Kapitel im Gesellschaftsvertrag, September 2018

Bildquelle: Weltwirtschaftsforum

Die neuen Gesetze und Richtlinien werden unter dem Deckmantel der „Kindersicherheit“ eingeführt, aber aus einer anderen Perspektive betrachtet, lässt sich ihre Botschaft leicht umkehren und bedeutet dann „Gefährdung von Erwachsenen“, da die Meinungsäußerung und der Zugang zu Informationen für alle von einer Form der digitalen Identifizierung abhängig sein werden, um Suchmaschinen und soziale Medien nutzen zu können.

Ob durch staatliche Vorgaben oder durch die Verschmelzung von Unternehmen und Staat im Rahmen öffentlich-privater Partnerschaften – die seit Jahren vorangetriebene Agenda zur Einführung von Internetpässen schreitet mit großen Schritten voran.

Hier werfen wir einen Blick auf die Gesetzgebung der Europäischen Union (EU), Großbritanniens, Australiens und der USA sowie auf die umgesetzten Richtlinien der großen Technologieunternehmen und deren Auswirkungen auf die gesamte Gesellschaft.

Das EU-Gesetz über digitale Dienste

Internet passport / Digital ID / Age Verification prototype from the European Commission built on the EU Digital Identity Wallet frameworkhttps://t.co/ExjzJK8UGd pic.twitter.com/L4o00wNVyC — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) August 6, 2025

Übersetzung von „X“: Internetpass / Digitale ID / Prototyp zur Altersüberprüfung der Europäischen Kommission auf Basis des EU-Rahmenwerks für digitale Identitätsbrieftaschen

Die Europäische Kommission testet derzeit einen App-Prototyp zur Altersüberprüfung, der auf dem Rahmenwerk für digitale Identitätsnachweise der EU basiert.

Fünf Länder haben sich bereit erklärt, als Versuchskaninchen für dieses neue Experiment zu fungieren:

Dänemark

Frankreich

Griechenland

Italien

Spanien

Auf der Website der Europäischen Kommission wird ausführlich beschrieben, wie diese Art von Internetpass Kinder schützen soll.

Die Ankündigung enthält Zitate wie: „Die Sicherheit unserer Kinder und Jugendlichen im Internet hat oberste Priorität“ und „Kinder verdienen eine sichere digitale Kindheit“ sowie „Sie [die Leitlinien] werden dafür sorgen, dass Kinder und Jugendliche weiterhin die Möglichkeiten der Online-Welt nutzen können“.

Aber letztendlich werden Erwachsene genauso davon betroffen sein, und dies ist nur eine weitere Hintertür oder ein Trojanisches Pferd für die zwangsweise Einführung biometrischer Überwachung und digitaler Identitäten für alle.

„Aufbauend auf dem robusten Rahmenwerk für digitale Identitätsbörsen in Europa ermöglicht diese benutzerfreundliche und datenschutzkonforme Lösung zur Altersüberprüfung Einzelpersonen, ihre Berechtigung für altersbeschränkte Online-Dienste, wie beispielsweise solche, die Erwachsenen vorbehalten sind, nachzuweisen, ohne mehr personenbezogene Daten preiszugeben als unbedingt erforderlich.“ Europäische Kommission, EU-Lösung zur Altersüberprüfung, Juli 2025

Quelle: Europäische Kommission

„Ein Kernziel dieser Initiative ist es, eine einheitliche, sichere, datenschutzkonforme und benutzerfreundliche Altersüberprüfung zu ermöglichen, die sich leicht in eine Vielzahl von digitalen Diensten in der gesamten Europäischen Union integrieren lässt. „Die modulare Architektur und die Einhaltung offener Standards gewährleisten nicht nur die Interoperabilität zwischen nationalen Systemen, sondern ermöglichen es Online-Diensteanbietern auch, die Lösung an ihre eigenen technischen und rechtlichen Rahmenbedingungen anzupassen.“ Europäische Kommission, EU-Lösung zur Altersüberprüfung, Juli 2025 Laut der Europäischen Kommission „legt der Entwurf für die Altersüberprüfung […] den Grundstein für eine breitere Einführung altersgerechter Dienste in der Zukunft und basiert auf denselben technischen Spezifikationen wie die europäischen digitalen Identitätsbrieftaschen (eID), die bis Ende 2026 eingeführt werden sollen.“ „Dadurch wird die Kompatibilität zwischen beiden gewährleistet und die Integration der Altersüberprüfungsfunktion in die künftigen eID-Brieftaschen ermöglicht.“ Hier geht es nicht nur um Kinder. Es geht darum, alle für digitale IDs, kontinuierliche Gesichtserkennung und Internetpässe zu gewinnen. Die Einführung dieser digitalen IDs und Internetpässe ist Teil des EU-Gesetzes über digitale Dienste (DSA). Kürzlich hat der Justizausschuss des US-Repräsentantenhauses Dokumente von der Europäischen Kommission erhalten, die den DSA als Instrument der Zensur entlarven, wobei ein Satz wie „Wir müssen unser Land zurückerobern“ als „illegale Hassrede“ angesehen wird. Wenn Plattformen sich nicht an die Zensurempfehlungen von EC-zugelassenen NGOs und zivilgesellschaftlichen Organisationen (CSOs) halten, können sie mit Geldstrafen von bis zu sechs Prozent ihres weltweiten Umsatzes belegt werden.

„Die DSA wird zur Zensur politischer Äußerungen, einschließlich Humor und Satire, eingesetzt. Aus Unterlagen, die dem Ausschuss auf Vorladung vorgelegt wurden, geht hervor, dass europäische Zensoren gezielt gegen politische Äußerungen vorgehen, die weder schädlich noch illegal sind, und versuchen, Debatten zu Themen wie Einwanderung und Umwelt zu unterbinden.“ US-Rechtseitsausschuss, „DIE BEDROHUNG DURCH AUSLÄNDISCHE ZENSUR: WIE DER DIGITAL SERVICES ACT DER EUROPÄISCHEN UNION ZUR WELTWEITEN ZENSUR ZWINGT UND DIE AMERIKANISCHE MEINUNGSFREIHEIT BEEINTRÄCHTIGT“, Juli 2025

Am 7. Mai 2025 veranstaltete die Europäische Kommission einen Workshop mit den größten Namen aus Technologie, NGOs und zivilgesellschaftlichen Organisationen unter dem Titel „DSA MULTI-STAKEHOLDER WORKSHOP ON SYSTEMIC RISKS AND THEIR MITIGATION” (DSA-Multi-Stakeholder-Workshop zu systemischen Risiken und deren Minderung).

Einer der Teilnehmer, Access Now, der ironischerweise behauptet, sich für Meinungsfreiheit einzusetzen, während er digitale Identifizierungssysteme fördert, bemerkte, dass „alles, was als hasserfüllt und schädlich angesehen werden kann”, von Plattformen entfernt werden sollte.

Da die Europäische Kommission sich voll und ganz für die Durchsetzung von Internetpässen, digitalen Ausweisen und Zensur einsetzt, folgt Großbritannien diesem Beispiel.

Das britische Gesetz zur Online-Sicherheit

Mit der Verabschiedung des Online Safety Act (OSA), der ebenfalls den Schutz von Kindern zum Ziel hat, muss sich jeder beim Zugriff auf soziale Medien und andere große Nutzer-zu-Nutzer-Dienste, die in dem Gesetzentwurf als Dienste der Kategorie 1 bezeichnet werden, einer Internet-Passkontrolle unterziehen.

Wie bei der EU sehen wir, dass dies nicht nur dem angeblichen Schutz von Kindern dient, sondern auch auf Erwachsene abzielt.

Der Gesetzentwurf verwendet Orwellsche Doppelzüngigkeit mit Formulierungen wie „Erwachsene werden mehr Kontrolle über die Inhalte haben, die sie sehen”, was in Wirklichkeit bedeutet, dass Erwachsene das sehen werden, was die Algorithmen ihnen vorsetzen.

Sie werden zu Inhalten von „verifizierten Nutzern” gelenkt – also denen, die sich für digitale Ausweissysteme anmelden oder ihre biometrischen Daten durch Gesichtsscans für die Internet-Passkontrolle preisgeben.

„Erwachsene Nutzer solcher Dienste [Kategorie 1] können ihre Identität überprüfen und auf Tools zugreifen, mit denen sie die Wahrscheinlichkeit verringern können, dass sie Inhalte von nicht verifizierten Nutzern sehen, und verhindern können, dass nicht verifizierte Nutzer mit ihren Inhalten interagieren. Dies wird dazu beitragen, anonyme Trolle daran zu hindern, mit ihnen in Kontakt zu treten.“ Britische Regierung, Online Safety Act: Erläuterungen, April 2025

Gemäß dem Abschnitt „Überprüfung der Benutzeridentität“ der OSA:

Ein Anbieter eines Dienstes der Kategorie 1 muss allen erwachsenen Nutzern des Dienstes die Möglichkeit bieten, ihre Identität zu überprüfen (sofern die Identitätsüberprüfung für den Zugang zum Dienst nicht erforderlich ist).

Das Überprüfungsverfahren kann beliebig gestaltet sein (insbesondere ist die Vorlage von Dokumenten nicht erforderlich).

Hier sehen wir, dass eine Identitätsprüfung zwar nicht erforderlich ist, aber dennoch angeboten werden muss.

Und wenn für die Altersüberprüfung keine Dokumente erforderlich sind, ist die naheliegendste Alternative ein kontinuierlicher Gesichtsscan, der wie ein lebender digitaler Ausweis funktioniert, bei dem Ihr Bild immer in Echtzeit auf dem neuesten Stand ist.

Jede Regierung kann versichern, dass die gesammelten Daten gelöscht werden und der Datenschutz gewährleistet ist, aber wie lange gelten diese Zusicherungen, wenn eine neue Regierung an die Macht kommt oder ein neuer Notstand ausgerufen wird?

„Dienste der Kategorie 1 müssen erwachsenen Nutzern außerdem bei der ersten Gelegenheit proaktiv optionale Tools anbieten, mit denen sie die Wahrscheinlichkeit verringern können, auf bestimmte Arten von rechtlich bedenklichen Inhalten zu stoßen.“ Britische Regierung, Online Safety Act, Juli 2025

In Bezug auf die Zensur erklärt die OSA: „Dienste müssen Maßnahmen ergreifen, um illegale Desinformationsinhalte zu entfernen, wenn sie auf ihren Diensten davon Kenntnis erlangen.“ Außerdem müssen diese Dienste die Wahrscheinlichkeit verringern, dass Erwachsene „bestimmte Arten von legalen Inhalten“ – wie Selbstverletzung – sehen.

Definitionen können jedoch vage sein. Die Auswirkungen sind weitreichend.

Kritik an Klimapolitik wie Netto-Null oder das Hinterfragen von Gesundheitsbehörden könnten als Formen der Selbstverletzung angesehen werden.

Schließlich ist eine Bedrohung für den Planeten eine Bedrohung für das Selbst, und das Hinterfragen von Gesundheitsbehörden ist gleichbedeutend mit dem Hinterfragen der Wissenschaft selbst, was für alle gefährlich ist.

Sobald digitale Ausweise und andere Formen von Internetpässen eingeführt sind, wird der Weg zur Zensur umso einfacher.

Werfen wir nun einen Blick auf die Anforderungen Australiens für Internet-Passkontrollen.

Das australische Gesetz zur Online-Sicherheit

Das australische Gesetz zur Online-Sicherheit (Online Safety Act) gibt vor, zum Schutz von Kindern zu dienen, doch wieder einmal sehen wir, dass es darum geht, alle mit einem digitalen Netz zu überziehen.

Als der Abschnitt über das Mindestalter für soziale Medien eingeführt wurde, warnte Senator Malcolm Roberts im Jahr 2024, dass die kontinuierliche Gesichtserkennung sowohl Erwachsene als auch Kinder erfassen würde und dass die Kameras immer zuschauen würden.

„Die Frage ist nicht, wer sich bei sozialen Medien anmeldet, sondern wer das Konto nutzt“, sagte Roberts.

„Dazu muss die Kamera des Geräts immer eingeschaltet sein, um das Bild des Benutzers mit seiner digitalen ID zu vergleichen und so beispielsweise zu verhindern, dass jüngere Geschwister die Sitzung übernehmen.“

Roberts warnte auch davor, dass die ständige Überwachung durch das OSA unter dem Deckmantel der Bekämpfung sogenannter Falschinformationen und Desinformationen zu Zensur führen könnte.

Senator Malcolm Roberts just issued a scathing assessment of the Australian uniparty’s proposed age ban of 16 on social media.



Highlighting the dire ramifications of policing which would require the device camera always be on.



‘To answer the question is this person over 16… pic.twitter.com/WS6STC68ND — Kat A 🌸 (@SaiKate108) June 24, 2024

Übersetzung von „X“: Senator Malcolm Roberts hat gerade eine vernichtende Bewertung des von der australischen Einheitspartei vorgeschlagenen Altersverbots von 16 Jahren für soziale Medien abgegeben. Er hob die schwerwiegenden Folgen einer Überwachung hervor, die erfordern würde, dass die Kamera des Geräts immer eingeschaltet sein muss. „Um die Frage zu beantworten, ob diese Person über 16 Jahre alt ist, müssten die biometrischen Daten jedes Australiers erfasst werden. Wer weiß, was diese Identifizierung und Überwachung noch alles bewirken wird, ohne dass wir davon wissen.“ Verstärkte Überwachung unter dem Deckmantel der Sicherheit. Sie wissen, wie das läuft.

„Das neue Gesetz verpflichtet Social-Media-Plattformen und nicht Eltern oder Kinder, angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um einen grundlegenden Schutz für Kinder unter 16 Jahren zu gewährleisten.“ Australischer Beauftragter für Internetsicherheit, Altersbeschränkungen für Social Media, Juli 2025

In Australien liegt es in der Verantwortung der Plattformen, Altersüberprüfungen für den Zugriff auf Inhalte durchzuführen, die laut Regierung für Kinder geeignet sind. Die Entscheidung liegt nicht bei den Eltern.

Und obwohl Australiens „Social Media Minimum Age” Fact Sheet „festlegt, dass kein Australier verpflichtet ist, einen staatlichen Ausweis (einschließlich digitaler Ausweise) zu verwenden, um sein Alter online nachzuweisen”, hindert dies private Unternehmen nicht daran, Gesichtsscans zur Einhaltung der Vorschriften zu verwenden.

„Digitale Identitäts-Apps wurden als wirksame Methode zur Altersüberprüfung vorgeschlagen, da die persönlichen Daten einer Person auf ihrem Smartphone gespeichert bleiben.“ Australischer Beauftragter für Internetsicherheit, Konsultation zur Altersüberprüfung, August 2021

Gemäß der Aufforderung zur Einreichung von Beweismitteln zur Altersüberprüfung:

Digitale Identitäts-Apps wurden als wirksame Methode zur Altersüberprüfung vorgeschlagen, da die persönlichen Daten einer Person auf ihrem Smartphone gespeichert bleiben. Über QR-Codes oder Links kann eine Verbindung zur App hergestellt und ein Altersattribut an die anfragende Website oder Plattform weitergegeben werden.

Physische Altersnachweise können verwendet werden, um ein Online-Passwort für altersbeschränkte Inhalte zu generieren. Auch Altersüberprüfungen durch Mobilfunkbetreiber wurden vorgeschlagen.

Die Gesichtserkennungstechnologie wurde als geeignete biometrische Option vorgestellt, insbesondere für Personen, die keine amtlichen Ausweisdokumente besitzen. Sie ermöglicht einmalige Gesichtsscans, mit denen das Alter eines Nutzers geschätzt wird – dabei werden keine Daten gespeichert.

Der Trend zur Verwendung von Gesichtserkennungstechnologie ist fast universell.

In der Aufforderung zur Einreichung von Beweismitteln ist von einem „einmaligen Gesichtsscan“ die Rede, aber was bedeutet das? Muss man sein Gesicht nur einmal scannen und dann nie wieder?

Oder bedeutet „einmalig“, dass man sein Gesicht bei jeder Anmeldung „einmalig“ scannen muss?

Und wie genau kann diese Technologie den Unterschied zwischen einem 15-Jährigen und einem 16-Jährigen erkennen?

Was passiert, wenn ein 16-Jähriger sein Gesicht scannt, um sich anzumelden, und dann sein Gerät einem 15-Jährigen übergibt?

Die digitale Identität ist das perfekte Backup-System.

Australien hat 2024 den Digital ID Act in Kraft gesetzt und testet derzeit digitale IDs für die Altersüberprüfung im Internet.

Quelle: Australisches Gesetz über digitale Identitäten (Digital ID Act)

Die digitale Identität als Mittel zur Altersüberprüfung und als Internetpass gilt derzeit noch als freiwillig.

Die Grundlagen dafür sind jedoch bereits geschaffen, sodass der Übergang von freiwillig zu obligatorisch jederzeit und aus beliebigen Gründen erfolgen kann.

Quelle: Australisches Gesetz zur Online-Sicherheit

Werfen wir nun einen Blick darauf, was die Vereinigten Staaten erwartet.

Der amerikanische „Kids Online Safety Act“

Der „Kids Online Safety Act“ (KOSA) in den Vereinigten Staaten liegt derzeit im Senat und ist ein weiteres Gesetz, das vorgibt, Kinder zu schützen, während es in Wirklichkeit eine Tarnung für Überwachung, Zensur und Internetpässe für alle ist.

Derzeit sieht der Gesetzentwurf eine „Studie und einen Bericht zur Altersüberprüfung“ vor, um zu prüfen, welche Systeme für die Online-Altersüberprüfung verwendet werden könnten.

Quelle: KOSA

Sollte der Gesetzentwurf jemals verabschiedet werden, könnte die Studie dann die von der EU, dem Vereinigten Königreich und Australien vorgestellten Lösungen wie digitale Ausweise, Gesichtsscans, Kreditkarten, von Behörden ausgestellte Ausweise und physische Altersnachweise untersuchen.

Auf der Ebene der Bundesstaaten werden viele Anforderungen an die Altersüberprüfung in sozialen Medien in den USA auf staatlicher Ebene geregelt.

Ein Großteil der Verantwortung liegt dabei bei den Eltern und nicht bei den Plattformen oder dem Staat.

Werfen wir nun einen Blick auf einige der großen Technologieplattformen, um zu sehen, wie sich ihre Richtlinien angesichts dieser weltweiten Bestrebungen für Internetpässe ändern.

Große Technologie- und Social-Media-Plattformen führen weltweit Altersüberprüfungen ein

Your new passports to the internet: Digital ID, Biometric Facial Analysis Scans, Physical Age Tokens, Govt ID, and/or Credit Cards to access social media and search engines. From UK Online Safety Act, Australia eSafety, Spotify, and Google pic.twitter.com/lFSkBebFvz — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) August 4, 2025

Übersetzung von „X“: Ihre neuen Ausweise für das Internet: Digitale ID, biometrische Gesichtsscans, physische Altersnachweise, staatliche Ausweise und/oder Kreditkarten für den Zugang zu sozialen Medien und Suchmaschinen. Aus dem britischen Online Safety Act, dem australischen eSafety, Spotify und Google.

Bei Google gilt Folgendes: Einige Inhalte und Dienste unterliegen einer Altersüberprüfung. Um auf altersbeschränkte Inhalte oder Dienste zugreifen zu können, kann das Unternehmen Sie auffordern, Ihr Alter mit einem gültigen amtlichen Ausweis oder einer gültigen Kreditkarte zu bestätigen.

Die zu Google gehörende Videoplattform YouTube nutzt seit Kurzem KI, um anhand verschiedener Signale zu erkennen, ob ein Nutzer über oder unter 18 Jahre alt ist.

Zu diesen Signalen gehören die Art der Videos, nach denen ein Nutzer sucht, die Kategorien der Videos, die er angesehen hat, oder die Dauer der Nutzung des Kontos.

Im Falle einer falschen Positiverkennung hat der Nutzer die Möglichkeit, sein Alter von mindestens 18 Jahren zu bestätigen, beispielsweise durch Vorlage einer Kreditkarte oder eines amtlichen Ausweises.

Und Spotify testet in ausgewählten Märkten Technologien zur Altersüberprüfung mit einer eigenen Technologie zur Altersschätzung und in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen für digitale Identitäten Yoti.

Spotify setzt außerdem Gesichtserkennungstechnologien für Altersüberprüfungen ein.

Da immer mehr Gesetze zum Internetpass eingeführt werden, ziehen immer mehr private Unternehmen nach.

Vom Impfpass zum Internetpass: Der weltweite Marsch in Richtung digitale ID und biometrische Überwachung

Quelle: Weltwirtschaftsforum

Die Agenda, digitale Identitäten und biometrische Überwachung für den Zugang zu Social-Media-Plattformen und die Nutzung von Suchmaschinen vorzuschreiben, ist seit Jahren in Arbeit.

Die technologischen Grundlagen sind vorhanden, aber die Regeln sind noch nicht endgültig festgelegt.

Wer während des Lockdowns keinen Impfnachweis vorweisen konnte, hat „Oma umgebracht“.

Jetzt gehen wir von Impfpässen zu Internetpässen über.

Durch den Nachweis des Alters schützen Sie Kinder.

Alles ist auf den Kopf gestellt.

„Zwei Wochen, um die Ausbreitung zu verlangsamen“ dauerte über drei Jahre.

Aus Freiwilligkeit wurde Pflicht.

Ihr Pass für das Internet ist Ihr Pass für Informationen, Ihre Meinungsfreiheit, Ihre Fähigkeit, sich zu vernetzen und mit anderen zu interagieren, aber es geht noch weit darüber hinaus.

Ihre Finanztransaktionen, Ihre Konsumgewohnheiten, Ihre Krankengeschichte – alles über Sie fließt in diese digitalen Identitätssysteme ein.

Letztendlich dienen diese Maßnahmen dazu, dass öffentliche und private Einrichtungen mehr Einblick in Ihr Privatleben erhalten, damit Sie leichter zu bestimmten Handlungen angeregt, gezwungen oder anderweitig manipuliert werden können, um sich anzupassen.