CEO von Pfizer traf sich mit EU-Präsidentin Ursula von der Leyen, vor dem milliardenschweren Impfdosen-Deal und will nun nicht vor dem EU-Ausschuss aussagen

Der Vorstandsvorsitzende von Pfizer, Albert Bourla, wird nicht vor dem Sonderausschuss des Europäischen Parlaments zu COVID-19 Ende dieses Monats aussagen. Es wurde erwartet, dass der Ausschuss Bourla zu den geheimen Impfstoffvereinbarungen des Unternehmens befragen wird, die er mit der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, getroffen hat. Das Geschäft ging dem Vertrieb des Pfizer-Impfstoffs in Europa voraus.

Andere Big Pharma-Unternehmen haben bereits vor dem Ausschuss ausgesagt.

Von der Leyen war direkt an den Vorverhandlungen für den größten Impfstoffvertrag der EU beteiligt.

