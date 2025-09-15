Charlie Kirk lehnte Netanjahus Finanzierungsangebot ab und wurde vor seinem Tod von pro-israelischen Kräften „eingeschüchtert“, verrät ein Freund

Max Blumenthal and Anya Parampil

Ein Trump-Insider und langjähriger Freund von Charlie Kirk erzählt The Grayzone, wie die Kehrtwende des ermordeten konservativen Politikers in Bezug auf den Einfluss Israels eine private Gegenreaktion von Netanjahus Verbündeten hervorrief, die ihn wütend und verängstigt machte. Die Quelle sagte, dass sich innerhalb der Trump-Administration Besorgnis breitgemacht habe, nachdem eine offensichtliche israelische Spionageoperation aufgedeckt worden sei.

Charlie Kirk lehnte Anfang des Jahres ein Angebot des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu ab, seiner Organisation Turning Point USA (TPUSA), Amerikas größtem konservativen Jugendverband, eine massive Finanzspritze aus zionistischen Quellen zu ermöglichen. Dies berichtete ein langjähriger Freund des ermordeten Kommentators, der anonym bleiben wollte. Die Quelle erklärte gegenüber The Grayzone, der verstorbene Trump-Anhänger habe geglaubt, Netanjahu habe ihn zum Schweigen bringen wollen, als er begann, Israels überwältigenden Einfluss in Washington öffentlich in Frage zu stellen und mehr Raum für Kritik forderte.

In den Wochen vor seiner Ermordung am 10. September habe Kirk den israelischen Präsidenten verabscheut und ihn als „Tyrannen“ bezeichnet, so die Quelle. Kirk war angewidert von dem, was er in der Trump-Regierung erlebte: Netanjahu versuchte, dem Präsidenten persönlich Personalentscheidungen zu diktieren und israelische Vermögenswerte wie die Milliardärsspenderin Miriam Adelson zu instrumentalisieren, um das Weiße Haus fest unter seiner Kontrolle zu halten.

Kirks Freund, der ebenfalls Zugang zu Präsident Donald Trump und dessen innerem Kreis hatte, sagte, Kirk habe Trump im vergangenen Juni eindringlich davor gewarnt, im Namen Israels den Iran zu bombardieren. „Charlie war der Einzige, der das getan hat“, sagten sie und erinnerten sich daran, wie Trump ihn daraufhin „anblaffte“ und das Gespräch wütend beendete. Die Quelle glaubt, der Vorfall habe Kirks Ansicht bestätigt, dass der Präsident der Vereinigten Staaten unter die Kontrolle einer bösartigen ausländischen Macht geraten sei und sein eigenes Land in eine Reihe verheerender Konflikte führe.

Im darauf folgenden Monat war Kirk das Ziel einer anhaltenden privaten Einschüchterungskampagne und der ungezügelten Wut wohlhabender und mächtiger Verbündeter Netanjahus – Persönlichkeiten, die er in einem Interview als jüdische „Führer“ und „Interessenvertreter“ bezeichnete.

„Er hatte Angst vor ihnen“, betonte die Quelle.

Bei TPUSA vertieft sich die Kluft zu Israel

Kirk war 18 Jahre alt, als er 2012 die TPUSA gründete. Von Anfang an wurde seine Karriere von zionistischen Spendern vorangetrieben, die seine junge Organisation über neokonservative Organisationen wie das David Horowitz Freedom Center mit Geld überschütteten . Er dankte es seinen wohlhabenden Unterstützern im Laufe der Jahre, indem er eine unerbittliche Flut antipalästinensischer und islamfeindlicher Hetzreden losließ, Propagandareisen nach Israel annahm und nationalistischen Kräften, die seine Unterstützung für Israel bei TPUSA-Veranstaltungen in Frage stellten, entschieden entgegentrat . In der Trump-Ära haben sich nur wenige amerikanische Nichtjuden für den selbsternannten jüdischen Staat als wertvoller erwiesen als Charlie Kirk.

Doch als Israels völkermörderischer Angriff auf den belagerten Gazastreifen eine beispiellose Gegenreaktion in rechtsradikalen Kreisen auslöste – nur noch 24 Prozent der jüngeren Republikaner sympathisieren mit Israel statt mit den Palästinensern –, begann Kirk seine Haltung zu ändern. Zeitweise folgte er der israelischen Linie, verbreitete Falschinformationen über die am 7. Oktober von der Hamas enthaupteten Babys und leugnete die Hungersnot, die der Bevölkerung Gazas zugefügt wurde. Gleichzeitig wich er jedoch seiner Basis zurück und fragte sich laut , ob Jeffrey Epstein ein Agent des israelischen Geheimdienstes sei. Er stellte infrage , ob die israelische Regierung die Anschläge vom 7. Oktober zugelassen habe, um langfristige politische Ziele zu verfolgen. Und er plapperte Narrative nach, die seinem schärfsten Kritiker aus dem rechten Lager, dem Streamer Nick Fuentes, vertraut waren.

Im Juli dieses Jahres bot Kirk auf seinem TPUSA Student Action Summit der rechten Basis ein Forum, um ihrer Wut über Israels politischen Druck auf die Trump-Regierung Luft zu machen. Dort verurteilten Redner – von den ehemaligen Fox-News-Größen Tucker Carlson und Megyn Kelly bis hin zum antizionistischen jüdischen Komiker Dave Smith – Israels blutigen Angriff auf den belagerten Gazastreifen, brandmarkten Jeffrey Epstein als Agent des israelischen Geheimdienstes und verhöhnten offen zionistische Milliardäre wie Bill Ackman, weil sie „mit Betrügereien ungestraft davonkommen“, obwohl sie „über keinerlei Fähigkeiten“ verfügten.

Tucker: How do you come to a place where some of the least impressive, most useless people who have no actual skills become billionaires… How did Bill Ackman get $9 billion? A pretty impressive guy? I know him. No pic.twitter.com/gdcNT6imB9 — Acyn (@Acyn) July 12, 2025

Nach der Konferenz wurde Kirk mit wütenden SMS und Anrufen von Netanjahus wohlhabenden Verbündeten in den USA bombardiert, darunter viele, die die TPUSA finanziert hatten. Laut seinem langjährigen Freund begegneten die zionistischen Geldgeber Kirk mit offener Verachtung und befahlen ihm praktisch, sich wieder in die richtige Spur zu bringen.

„Ihm wurde gesagt, was er nicht tun darf, und das machte ihn verrückt“, erinnerte sich Kirks Freund. Der konservative Jugendführer war nicht nur von der feindseligen Art der Interaktionen entfremdet, sondern auch „verängstigt“ von den Gegenreaktionen.

Der Bericht des Freundes deckt sich mit denen mehrerer rechtsgerichteter Kommentatoren, die Zugang zu Kirk haben.

„Ich glaube, Charlie hat am Ende eine spirituelle Wandlung durchgemacht“, sagte Candace Owens, eine konservative Influencerin, die sich nach dem 7. Oktober entschieden gegen Israel stellte, nach der Ermordung ihres Freundes. „Ich weiß es, er hat viel durchgemacht. Er stand unter großem Druck, und es fällt mir schwer, mit anzusehen, wie die Leute, die ihn unter Druck setzten, einfach das sagen, was sie sagen.“

Sie fuhr fort: „Sie wollten, dass er alles verliert, weil er seine Meinung geändert oder auch nur geringfügig abgeändert hat. Das tut mir sehr weh.“

Kirk wirkte während eines Interviews mit der konservativen Moderatorin Megyn Kelly am 6. August sichtlich empört , als er über die Drohbotschaften sprach, die er von pro-israelischen Bonzen erhielt.

„Plötzlich heißt es: ‚Oh, Charlie, er ist nicht mehr unter uns.‘ Moment mal – was genau bedeutet ‚unter uns‘? Ich bin Amerikaner, okay? Ich vertrete dieses Land“, erklärte er, bevor er sich an die mächtigen zionistischen Interessen wandte, die ihn bedrängten.

„Je mehr ihr unseren Charakter privat und öffentlich in Frage stellt – und das ist kein Einzelfall, es wäre eine Sache, wenn es nur ein oder zwei Texte wären; es sind Dutzende von Texten –, desto mehr fangen wir an zu sagen: ‚Brr, halt mal die Klappe!‘“, fuhr Kirk fort. „Um ehrlich zu sein, sagen einige wirklich gute jüdische Freunde: ‚Das sind nicht alle von uns.‘ Aber das sind hier Führungspersönlichkeiten. Das sind Interessenvertreter.“

Er beschwerte sich bei Kelly: „Ich bin weniger in der Lage, die israelische Regierung zu kritisieren, als die Israelis selbst. Und das ist wirklich, wirklich seltsam.“

In einem seiner letzten Interviews , das er mit Ben Shapiro, dem einflussreichsten israelischen Politiker in den USA, führte, versuchte Kirk erneut, das Thema der Zensur von Israel-Kritikern anzusprechen.

„Ein Freund sagte interessanterweise zu mir: ‚Charlie, okay, wir haben uns gegen die Medien gewehrt, was COVID, Lockdowns, die Ukraine und die Grenze angeht‘“, sagte Kirk am 9. September zu Shapiro. „Vielleicht sollten wir uns auch die Frage stellen: Präsentieren die Medien die Wahrheit, wenn es um Israel geht? Nur so eine Frage!“

Charlie Kirk's now final interview: he criticised Israel to Ben Shapiro's face pic.twitter.com/M94OTcDf7f — HatsOff (@HatsOffff) September 11, 2025

Kirks langjährigem Freund zufolge breitete sich Kirks Abneigung gegen Netanjahu und die Israel-Lobby in Trumps innerem Kreis aus. Tatsächlich, so sagten sie, habe der Präsident selbst panische Angst vor Netanjahus Zorn und fürchtete die Konsequenzen, wenn er sich ihm widersetzte.

Im vergangenen Jahr erfuhr der Trump-Insider von Kontakten im Weißen Haus, dass der Secret Service israelische Regierungsmitarbeiter zweimal dabei erwischt habe, wie sie elektronische Geräte an ihren Einsatzfahrzeugen angebracht hätten.

Obwohl The Grayzone die Geschichte weder vom Secret Service noch vom Weißen Haus bestätigen konnte, wäre ein solcher Vorfall nicht beispiellos gewesen. Einem Bericht in Politico zufolge , der sich auf drei ehemalige hochrangige US-Beamte beruft, platzierten israelische Agenten gegen Ende von Trumps erster Amtszeit im Jahr 2019 ein Handy-Spionagegerät „in der Nähe des Weißen Hauses und anderer sensibler Orte in Washington“.

Der ehemalige britische Premierminister Boris Johnson berichtete in seinen Memoiren von einem ähnlichen Vorfall und schrieb, sein Sicherheitsteam habe kurz nachdem Netanjahu seine Privattoilette benutzt hatte, ein Abhörgerät in seinem Badezimmer gefunden.

Die Theorie, dass Israel es getan hat

Kirk wurde am 10. September durch einen einzigen Schuss eines Scharfschützen getötet, der offenbar 200 Meter entfernt auf einem Dach postiert war. Er wurde erschossen, als er auf der ersten Etappe seiner American Comeback Tour vor Tausenden von Menschen an der Utah State University in Orem, Utah, saß . Die Szene, in der Kirk durch einen Schuss in den Hals zusammenbricht, als er gerade eine Frage zu Transgender-Massenschützen beantworten will, war vielleicht das schockierendste und eindringlichste Attentat der Menschheitsgeschichte – und sicherlich das viralste.

Derzeit gibt es keine Hinweise darauf, dass die israelische Regierung an Kirks Ermordung beteiligt war. Das hält Tausende Social-Media-Nutzer jedoch nicht davon ab, zu spekulieren, dass die veränderten Ansichten des Pro-Trump-Agenten zu diesem Thema in irgendeiner Weise zu seinem Tod beigetragen haben. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung haben über 100.000 Twitter/X-Nutzer einen Beitrag des libertären Influencers Ian Carroll vom 11. September geliked. Darin heißt es über Kirk: „Er war ihr Freund. Er hat ihnen praktisch sein Leben gewidmet. Und sie haben ihn vor den Augen seiner Familie ermordet. Israel hat sich einfach selbst erschossen.“

Viele, die diese unbewiesene Theorie vertreten, verweisen auf einen Twitter/X-Beitrag von Harrison Smith, einem Mitarbeiter des pro-Trump-Netzwerks Infowars. Darin heißt es am 13. August – fast einen Monat vor Kirks Ermordung –, dass ihm „jemand aus dem Umfeld von Charlie Kirk gesagt habe, Kirk glaube, Israel werde ihn töten, wenn er sich gegen Israel wende“.

Die wilden Spekulationen haben in Tel Aviv Schockwellen ausgelöst, wo sich Netanjahu in einem Interview mit NewsMax am 11. September gezwungen sah, ausdrücklich zu bestreiten, dass seine Regierung Kirk getötet habe.

🚨🇮🇱🇺🇸 BREAKING: NETANYAHU claims “ISRAEL did NOT ASSASSINATE Charlie Kirk”



What an odd thing for a world leader who is busy bombing 7 countries to say… pic.twitter.com/Nc6WMWENif — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) September 12, 2025

Netanjahu und seine Verbündeten begraben die Kirk-Krise, als das „große Zelt“ zusammenbricht

Dieser Auftritt war nur eines von mehreren Interviews und Stellungnahmen, die der Premierminister Kirk nach dessen Ermordung widmete, um das Erbe des verstorbenen konservativen Politikers in einem durchweg pro-israelischen Licht darzustellen. Die große PR-Kampagne fand statt, während Netanjahu einen Militärfeldzug an sieben Fronten führt, der von einer regionalen Mordserie unterbrochen wird, die zuletzt bis ins Herz des US-Verbündeten Katar reichte.

Netanjahu twitterte am 10. September um 15:02 Uhr, wenige Minuten nachdem die Nachricht von der Schießerei bekannt wurde, erstmals Gebete für Kirk. Seitdem hat er drei weitere Posts über Kirk verfasst und sich sogar vom israelischen Kriegskabinett losgesagt, um am Nachmittag des 11. Septembers auf Fox News dem konservativen Politiker zu gedenken .

Während dieses Interviews tat Netanjahu sein Bestes, um zu unterstellen, dass die Feinde Israels für die Ermordung Kirks verantwortlich seien, obwohl zu diesem Zeitpunkt weder ein Verdächtiger namentlich genannt noch in Gewahrsam war:

„Die radikalen Islamisten und ihre Allianz mit den Ultraprogressiven – sie sprechen oft von ‚Menschenrechten‘, sie sprechen von ‚Meinungsfreiheit‘ – aber sie versuchen, ihre Feinde mit Gewalt zu besiegen“, sagte der Premierminister zu Harris Faulkner.

In einem Twitter/X-Post vom 10. September, in dem er den konservativen Politiker rühmte, beschrieb der israelische Premierminister ein kürzlich geführtes Telefongespräch mit Kirk.

„Ich habe erst vor zwei Wochen mit ihm gesprochen und ihn nach Israel eingeladen“, erklärte Netanjahu. „Leider wird dieser Besuch nicht stattfinden.“

Charlie Kirk was murdered for speaking truth and defending freedom. A lion-hearted friend of Israel, he fought the lies and stood tall for Judeo-Christian civilization. I spoke to him only two weeks ago and invited him to Israel. Sadly, that visit will not take place.

We lost an… — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) September 10, 2025

Unerwähnt blieb, ob Kirk die Einladung ablehnte – so wie er es auch mit dem Angebot des Premierministers tat, die Kassen der TPUSA mit Spenden aus seinem Zirkel reicher amerikanischer jüdischer Ableger aufzufüllen.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels wurde ein 22-jähriger Einwohner Utahs festgenommen, nachdem er angeblich den Mord an Kirk gestanden hatte. Die Öffentlichkeit könnte bald die wahren Motive des mutmaßlichen Mörders erfahren. Vielleicht befeuern sie das Narrativ, das Trump und seine Verbündeten unmittelbar nach der Schießerei verbreiteten – dass ein Linksradikaler für den Mord verantwortlich sei und eine Welle drakonischer Repressionen folgen müsse.

Doch nach der Flucht des Schützen und einer Reihe von Pannen bei den Bundespolizeibehörden wird ein großer Teil der Amerikaner die offizielle Version wohl nie glauben. Und sie werden auch nie erfahren, wohin Kirks Wendepunkt in der Israel-Politik die konservative Bewegung geführt hätte.

Vier Tage vor der Ermordung kochte die Frustration proisraelischer Kommentatoren öffentlich über, als Ben Shapiro in einem Interview mit Fox News einen erschreckenden Angriff auf Kirk startete, ohne ihn namentlich zu nennen.

„Das Problem mit einem ‚großen Zelt‘ ist, dass sich am Ende viele Clowns darin aufhalten können“, sagte Shapiro dem Fox-Moderator und zionistischen Gatekeeper Mark Levin in einer offensichtlichen Kritik an TPUSA.

Nur weil Sie sagen, dass jemand die Republikaner wählt, heißt das nicht, dass diese Person der Prediger vor der Kirche sein sollte, sie ist nicht die Person, die die Bewegung anführen sollte, wenn sie den ganzen Tag damit verbringt, den Präsidenten der Vereinigten Staaten zu kritisieren, weil er ‚einen Vergewaltigungsring des Mossad vertuscht‘ oder ‚ein Werkzeug der Israelis für den Angriff auf eine iranische Atomanlage ist‘.“

Als Kirk vier Tage später seinen gewohnten Platz vor der Kirche einnahm, wurde er von der Kugel eines Scharfschützen niedergestreckt.

Innerhalb von 24 Stunden nach Kirks Tod kündigte Shapiro an , dass er seine eigene Vortragstournee auf dem Campus starten würde, und schwor: „Wir werden das blutbefleckte Mikrofon dort aufheben, wo Charlie es hingelegt hat.“