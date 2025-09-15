Vertuschung zerbricht: Behörden müssen Impfstoff-Todesfälle bei Kindern einräumen

FDA berichtet über 25 Todesfälle bei Kindern im Zusammenhang mit dem COVID-Impfstoff, so die Washington Post

Die Ergebnisse einer „intensiven Untersuchung“ durch die FDA werden nächste Woche auf der Sitzung des Beratenden Ausschusses für Impfpraktiken (ACIP) vorgestellt, berichtete die Washington Post. Der ACIP wird neue Empfehlungen für den COVID-19-Impfstoff erwägen, die möglicherweise Einschränkungen für die Impfung vorsehen. Spitzenbeamte des Gesundheitswesens planen, einen Zusammenhang zwischen 25 Todesfällen bei Kindern und dem COVID-19-Impfstoff bekannt zu geben, berichtete die Washington Post heute unter Berufung auf anonyme Quellen, die mit der Situation vertraut sind.

Nach Angaben der New York Times wird die FDA-Mitarbeiterin Tracy Beth Høeg, M.D., Ph.D., die Ergebnisse der Behörde zu den Todesfällen bei Kindern nächste Woche auf der ACIP-Sitzung vorstellen. Der ACIP berät die CDC in Fragen der Impfpolitik.

Høeg untersucht seit Jahren die Auswirkungen des Impfstoffs auf Kinder. Bereits 2022 veröffentlichte sie mit Kollegen eine Peer-Review-Studie, die zeigte, dass zwei Dosen eines mRNA-COVID-19-Impfstoffs bei Jungen im Teenageralter ein höheres Risiko als Nutzen darstellten.

Die ACIP-Präsentationen fließen in die endgültige Empfehlung des Ausschusses ein

Stellungnahmen der Behörden

Andrew Nixon, Sprecher des US-Gesundheitsministeriums (HHS), sagte gegenüber The Defender:

„Die Mitarbeiter der FDA und der CDC analysieren routinemäßig VAERS [Vaccine Adverse Event Reporting System] und andere Sicherheitsüberwachungsdaten, und diese Überprüfungen werden im Rahmen des etablierten ACIP-Prozesses öffentlich gemacht. Solange dies nicht der Fall ist, sollte alles als reine Spekulation betrachtet werden.“

Marty Makary, Kommissar der FDA, erklärte letzte Woche gegenüber CNN, die Behörde führe eine „intensive Untersuchung“ zu Todesfällen junger, gesunder Kinder nach der COVID-19-Impfung durch:

„Wir erhalten Daten, die bisher nicht zugänglich waren, einschließlich Daten über unerwünschte Ereignisse – also über junge Menschen, die an den Folgen des COVID-Impfstoffs gestorben sind. Und wir werden diese Daten der medizinischen Gemeinschaft in voller Transparenz zur Verfügung stellen, denn das ist die Frage, die sich die Amerikaner stellen.“

Die Untersuchung stützt sich laut Makary und der Washington Post auf VAERS-Berichte.

Politischer Kontext

US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. hatte im vergangenen Monat angekündigt, dass die FDA die Zulassung der COVID-19-Impfung für Menschen unter 65 Jahren auf Personen mit höherem Risiko für schwere Erkrankungen beschränken werde. Das Gesundheitsministerium bestätigte jedoch, dass gesunde Menschen weiterhin Zugang zu den Impfungen haben.

Dies löste Bedenken aus, dass Versicherungen die Kosten für Impfungen gesunder Kinder und Erwachsener nicht mehr übernehmen könnten.

Die Empfehlungen des ACIP bestimmen, welche Impfungen durch das US-Kinderimpfprogramm abgedeckt werden, das Impfstoffe kostenlos für mehr als 50 % der Kinder in den USA bereitstellt.

Seit Kennedys Ankündigung haben die American Academy of Pediatrics (AAP) und andere medizinische Organisationen weiterhin empfohlen, dass alle gesunden Kinder die Impfung erhalten sollten – erstmals seit 30 Jahren abweichend von den CDC-Empfehlungen.

Die AAP reagierte nicht sofort auf die Anfrage von The Defender, ob sie ihre Haltung ändern würde, falls ein Zusammenhang mit Todesfällen bestätigt wird.

Reaktionen und Kritik

Die Aktien von Moderna und Pfizer fielen nach Veröffentlichung des Washington Post-Berichts, meldete CNBC.

The Defender berichtete seit 2021 über Todesfälle von Kindern nach COVID-19-Impfung, darunter Fälle von Myokarditis – einer in den Impfstoffetiketten anerkannten Nebenwirkung, insbesondere bei jungen Menschen.

Dr. Peter McCullough erklärte, die frühen Todesfälle hätten schon 2021 zu einem Marktrückzug führen müssen:

„Zu diesen Todesfällen gehören auch zwei Jungen im Teenageralter, die 2021 an durch Autopsie bestätigter Impf-Myokarditis starben, dokumentiert von Gill et al. in Archives of Pathology. Allein diese Fälle hätten die Rücknahme der mRNA-Impfstoffe von Pfizer erzwingen müssen. Stattdessen hat die FDA die Überprüfung jahrelang hinausgezögert. Eine späte Feststellung im Jahr 2025 bedeutet, dass zahlreiche Beamte und Behörden in eine Vertuschung verwickelt sind.“

Ein CDC-Bericht von 2021 zu Herzschäden und 14 Todesfällen bei Jugendlichen (12–17 Jahre) stellte fest, dass acht Todesfälle nicht mit der Impfung in Verbindung standen, sechs jedoch weiterer Analysen bedurften.

Probleme mit VAERS

VAERS ist ein passives Meldesystem, abhängig von freiwilligen Berichten. Ein Harvard-Bericht von 2011 schätzte, dass weniger als 1 % aller unerwünschten Ereignisse tatsächlich gemeldet werden.

Nach Angaben von The Washington Post enthält der Bericht an den ACIP überprüfte VAERS-Fälle. Laut Makary wurden Autopsieberichte ausgewertet und Familienangehörige befragt.

Die Organisation React19 stellte fest, dass 1 von 3 COVID-19-Nebenwirkungsberichten in VAERS nicht veröffentlicht oder gelöscht wurde. Gründerin Brianne Dressen sagte, die Untererfassung sei möglicherweise noch gravierender als gedacht.

VAERS-Daten zeigen bis 29. August 202 Berichte über Todesfälle bei Kindern (≤17 Jahre) nach COVID-19-Impfung.

Albert Benavides (VAERSAware.com) erklärte, es sei besonders schwierig, Kindestodesfälle in VAERS zu identifizieren. Viele Berichte seien mit „unbekanntem Alter“ versehen – hier „verstecke“ sich der Großteil der Kinderfälle.

Mit Stand 29. August enthält VAERS: