Chefpropagandist des Weltwirtschaftsforums tritt nach desaströser Konferenz in Davos zurück

Adrian Monck war über ein Jahrzehnt lang einer der wichtigsten Stellvertreter von Klaus Schwab.

Einer der wichtigsten Stellvertreter von Klaus Schwab beim Weltwirtschaftsforum (WEF) tritt von seiner Funktion zurück, nachdem er mehr als ein Jahrzehnt lang der oberste Informationsbeauftragte der herrschenden Klasse und der Ideenschmiede war.

Adrian Monck, geschäftsführender Redakteur und Kommunikationsdirektor des WEF, gab die Nachricht in einem LinkedIn-Post bekannt. Monck beaufsichtigte die berüchtigten WEF-Programme Young Global Leaders und Global Shapers, mit denen Schwab schamlos damit prahlte, dass sie der Organisation geholfen hätten, „in die Kabinette“ ausländischer Regierungen einzudringen.

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) und seine Wohltäter sehen sich weiterhin starkem Gegenwind ausgesetzt, da sich weltweit Widerstand gegen das Eintreten der Organisation für eine feudalistische Zweiklassengesellschaft formiert hat. Was einst ein schattenhaftes Netzwerk war, wurde ins Rampenlicht des Mainstreams gedrängt, und der Rückschlag für das WEF war auf der Konferenz 2023 in Davos für die ganze Welt zu sehen.

Die extremistische Agenda des WEF, die tyrannische, menschenfeindliche Narrative wie „The Great Reset“ und „Build Back Better“ propagiert, wurde in Davos durch unabhängige und nicht-institutionelle Medien auf unerwartete Weise herausgefordert.

WE CAUGHT HIM! Watch what happened when @ezralevant & @OzraeliAvi spotted Albert Bourla, the CEO of Pfizer, on the street in Davos today.



We finally asked him all the questions the mainstream media refuses to ask.



— Rebel News (@RebelNewsOnline) January 18, 2023

Ein japanischer Journalist stellte sogar ein paar Fragen an Schwab, der über diesen improvisierten Interviewversuch sehr verärgert war.

I encountered Klaus Schwab! And here is what happened.

He is afraid of our resistance!

@ WEF Davos2023 pic.twitter.com/QMVixy2wyE — 我那覇真子 Masako Ganaha (@ganaha_masako) January 18, 2023

In den Vereinigten Staaten haben sogar mehrere republikanische Kongressabgeordnete ihre Teilnahme an der Konferenz in Davos abgesagt, nachdem The Dossier über ihre geplante Teilnahme berichtet hatte.

In Davos 2023 machte Monck eine kostenlose Werbung für die Kommunistische Partei Chinas (KPCh), was von den eingeladenen chinesischen Staatsmedien ausdrücklich begrüßt wurde.

Nur wenige Wochen vor dem jährlichen Treffen in Davos, zu dem nur geladene Gäste Zutritt haben, versuchte Monck, den Imageschaden für das WEF zu mindern, indem er eine Reihe von Artikeln veröffentlichte, in denen er behauptete, das WEF sei Opfer einer „Desinformationskampagne„.

In einem solchen Artikel, der in The Globe and Mail veröffentlicht wurde, erklärt Monck, dass „eine russische Propagandakampagne“ für die negative Wahrnehmung des WEF verantwortlich ist.

„Die Absicht war offenbar, Desinformationen zu verbreiten, um rechtsextreme Empörung über COVID-19 zu schüren und den Extremismus im eigenen Land zu fördern“, schimpft der scheidende WEF-Kommunikationschef. „Das Mittel dazu waren oft Bots, die rechtsextreme Verschwörungstheorien in Foren wie 4chan verbreiteten.“

Monck forderte ein globales Zensur- und Überwachungsregime, das dem von der chinesischen Regierung installierten ähnelt:

„Die Folgen einer ungebremsten Fehlinformation sind gefährlich. Fehlinformationen über COVID-19 und Impfstoffe kosteten während der Pandemie Menschenleben. Die Enthüllungen rund um den Aufstand auf dem Capitol Hill am 6. Januar 2021 zeigen, wie falsche Informationen über Wahlen die Grundlagen der Demokratie bedrohen können.“

Monck hat seine Pläne für die Zukunft nicht öffentlich bekannt gegeben.