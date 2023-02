Was der Krieg in der Ukraine und die Pandemie gemeinsam haben

Jeder sollte sich fragen, warum kaum jemand ein schnelles Ende des Krieges in der Ukraine will. sagte der kroatische Europaabgeordnete Mislav Kolakusic. „Warum richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Waffen und nicht auf den Frieden?“

Er wies darauf hin, dass Kriege denjenigen, die die großen Konzerne leiten, enorme Gewinne und viel Macht bringen. „Ein Krieg, der in einem relativ kleinen Gebiet geführt wird und globale Auswirkungen hat, ist ein idealer Krieg für Unternehmen.

Was the war in Ukraine initiated by corporations in the same way they initiated and managed the pandemic? pic.twitter.com/oWOiGbnL2L