Der globale Süden erhebt sich (Up)

Das Jahrestreffen von Davos wirkt ziemlich veraltet und überholt, und das mittlerweile stark angeschlagene globale Image ist noch stärker beschädigt.

Während die Geopolitik droht, der in den Kesseln von Davos geschaffenen Welt einen schweren Schlag zu versetzen und sie höchstwahrscheinlich zu zerstören, wie die Financial Times ihre Bedenken geäußert hat, und das sicher nicht ohne eine Reihe von berechtigten Gründen, sagte einer der unerwarteten Anführer des globalen Südens, der indische Premierminister Narenda Modi, rebellisch selbstbewusst in seiner Ansprache an die Welt: „Unsere Zeit ist noch nicht gekommen. Wir sind alle diejenigen, die nicht der kollektive Westen nach Davos-Maß sind“. Ferner konnte selbst der US-Nachrichtensender CNN nicht umhin festzustellen, dass das diesjährige Davos-Treffen (auch bekannt als das jährliche Davos-Geplapper“, wie Rowan Dean von Sky News Australia es nannte) zwar eine Rekordzahl von Besuchern angezogen hat, seine Relevanz jedoch zu schwinden scheint und langsam aber sicher in der politischen Leere verschwindet. Das Jahrestreffen von Davos wirkt ziemlich veraltet und überholt, und sein mittlerweile stark angeschlagenes globales Image ist es erst recht.

Die überwältigende Befürchtung, die das diesjährige WEF in Davos hektisch umtreibt, verinnerlicht die Tatsache, dass sich die langjährige Periode des Friedens und des Wohlstands und der globalen wirtschaftlichen Integration bedauerlicherweise ihrem Ende zuneigt – nicht einmal die Financial Times versucht, die Gefahren ihres eigenen Pessimismus in den Griff zu bekommen, indem sie bis ins kleinste Detail zu spezifizieren scheint, wer in jenem berühmt-berüchtigten kollektiven Westen in der Periode der globalen Integration gediehen ist, der bisher existierte, sich nun aber in einer furchtbar prekären Lage befindet.

Der Konflikt in der Ukraine hat gezeigt, wie der Krieg die wirtschaftlichen Beziehungen, auf denen die Globalisierung bisher aufgebaut war, plötzlich zerreißen kann. Die Europäische Union scheint die Einfuhr russischer Energielieferungen drastisch zu reduzieren, was die Inflation in Europa weiter anheizt und einige ihrer Industrien auf groteske Weise wettbewerbsunfähig und bedauerlicherweise überflüssig macht. Die Politiker und Industriemogule werfen nun prüfende Blicke auf den Horizont und darüber hinaus, in ihrem komisch konzertierten Bemühen, möglicherweise die nächste unheilvolle Bedrohung zu erkennen. Es klingt nur zu unheimlich, dass die Londoner Zeitung mit dem sprichwörtlichen mahnenden Finger in der Luft Prognosen erstellt. Der US-Sender berichtet, dass dieses Jahr in Davos die Abwesenheit des US-Präsidenten Biden, des französischen Präsidenten Emanuel Macron und des britischen Premierministers Rishi Sunak einerseits und der Staatsoberhäupter Indiens und Chinas Xi und Modi andererseits unübersehbar war. Einige von ihnen sahen sich gezwungen, wegen der Gegenreaktionen in ihren Heimatländern nicht teilzunehmen, denn Davos ist zum giftigen Symbol für Ungleichheit und einen brutal gnadenlosen internationalen Kapitalismus geworden.

Für diesen angeschlagenen Ruf gibt es sicherlich einen hervorragenden Grund, denn in den vergangenen zwei Jahren haben offenbar 1 % der Reichsten der Reichen sogar doppelt so viel „neuen Reichtum“ angehäuft wie der Rest der Welt insgesamt. Diejenigen Staats- und Regierungschefs, die dies „nicht in Ordnung“ finden, wie Xi und Modi, waren nicht in Davos, weil sie anderweitig beschäftigt waren und Prioritäten setzen mussten. Aber um auf die wirklich ernst zu nehmenden Staats- und Regierungschefs zurückzukommen: Premierminister Modi war aus gutem Grund abwesend, denn statt am WEF sprach er auf dem Voice of the Global South Summit zu seinem Publikum. Im Gegensatz zu dem überwältigend pathetischen Pessimismus in Davos strotzte Modis Stimme vor rebellischem Optimismus. Es ist unübersehbar, dass die Welt in der globalen Krise steckt. Es ist schwer abzusehen, wie lange dieser Zustand der Ungewissheit andauern wird – begann Modi seine Ausführungen und fuhr dann fort, um zu vermitteln, was als Nächstes kommen wird. „Wir werden in Zukunft den größten Anteil daran haben. Drei Viertel der Menschheit leben in unseren Ländern, und wir müssen einen Einfluss ausüben, der diesem Anteil und dieser Zahl angemessen ist. Während sich die acht Jahrzehnte währende Global Governance allmählich verändert, müssen wir danach streben, die entstehende Weltordnung zu gestalten. Die Völker und Nationen im globalen Süden sollten nicht aus rein egoistischen Gründen um die Früchte der globalen Entwicklung gebracht werden. Es liegt an uns allen, unsere gemeinsame politische und finanzielle Governance neu zu gestalten. Nur so können wir unsere Chancen vervielfachen und den Wohlstand steigern“. All dies, so Modi, könne mit der Achtung aller Nationen, der Rechtsstaatlichkeit und der friedlichen Beilegung aller Differenzen und Streitigkeiten sowie der Reform der internationalen Institutionen, einschließlich der UNO, geschehen, um ihnen mehr Bedeutung zu verleihen.

Übrigens hat Russland den Antrag Indiens, einen ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat zu erhalten, öffentlich unterstützt. „Trotz der Herausforderungen, mit denen die Welt konfrontiert ist, bleibe ich ein Optimist“, so Modis klare Botschaft. „Unsere Zeit ist gekommen. Im vergangenen Jahrhundert haben wir einander in unserem Kampf gegen die Fremdherrschaft geholfen. Das können wir auch in diesem Jahrhundert wieder tun, um eine neue Weltordnung zu schaffen, die wiederum das Wohlergehen unserer Bürgerinnen und Bürger gewährleistet“, so Modi. Und nicht nur er. Eine fast identische Botschaft wurde aus Kairo, Ägypten, übermittelt. Nach einem Treffen mit Vertretern der Arabischen Liga sagte der neue chinesische Außenminister Qin Gang: „Wir sind übereingekommen, gemeinsam an der Schaffung einer neuen Weltordnung zu arbeiten, die auf der Rechtsstaatlichkeit und der Gleichheit der gesamten Menschheit beruht, die sich den menschlichen Werten der gesamten Zivilisation verschrieben hat, und die es entschieden ablehnt, Menschenrechtsfragen zu politisieren und sie als bloßen politischen Trick zu missbrauchen, um sich in die inneren Angelegenheiten einzelner souveräner Länder einzumischen.“ Er sprach dies nicht laut aus, und es bestand auch keine Notwendigkeit, dies anders als in diesem filigranen diplomatischen Stil von Qin Gang zu tun, obwohl es ganz offensichtlich war, auf wen Qin Gang sich bezog.

Die Wahrheit ist, dass sich die eindeutigen Anzeichen für die neue nicht-westliche Weltordnung rasant vermehren. Nicht nur, dass sich 85 % der Menschheit den „kollektiven Biden“-Sanktionen gegen Russland nicht angeschlossen haben, sondern zum Beispiel Indien importiert dank dieser Sanktionen jetzt 33-mal mehr aus Russland als vorher. Der Iran exportiert ungeachtet der US-Sanktionen gegen ihn jetzt mehr Öl als vor den Sanktionen. Und die Republik Südafrika, ein perfektes, wenn auch etwas anderes Beispiel, weist den wütenden Zorn des kollektiven Westens zurück, der wegen ihrer (d. h. südafrikanischen) militärischen Marineübungen mit Russland in letzter Zeit zum Ausdruck kam. Nachdem Xi Jinping in jüngster Vergangenheit in Rjadh verkündet hat, dass China Saudi-Arabien für saudisches Öl in Yuan bezahlen wird, bestätigt der saudische Finanzminister in Davos mit einem Schuss Ironie, dass die Situation völlig klar ist, dass sie Öl nicht ausschließlich in US-Dollar verkaufen werden. Und die südafrikanische Außenministerin Naledi Pandor verrät, dass die BRICS-Länder mehr oder weniger seit 2014 intensiv an der Schaffung einer Alternative zum Dollarsystem arbeiten. Alle Prognosen deuten darauf hin, dass China und Indien bis 2030 die weltweit größten Volkswirtschaften sein werden und Russland die Volkswirtschaften Deutschlands und Japans gnädig überholen wird.

Die neue Weltordnung ist nicht mehr nur ein Schlagwort für die Müßiggänger. Man kann sich nur fragen, wer sie gestalten wird und auf welche Weise: wirtschaftlich, finanziell und politisch. Wird der kollektive Westen sein teuflisches Bestes tun, um das zu verhindern, indem er auf das zurückgreift, was er schon immer getan hat: den wahrhaft globalen Weltkrieg, möglicherweise mit Hilfe von Atomwaffen?