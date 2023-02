EU-Parlament veröffentlicht Studie über verpflichtende Chip-Implantate für EU-Bürger

Es zeigt, dass man sich damit beschäftigt und Gedanken macht, wie es umsetzbar sein könnte.

Die EU befasst sich seit 2017 mit der obligatorischen Chip-Implantation und hat eine ausführliche Studie veröffentlicht, in der die Technologie und die Hindernisse untersucht werden, die überwunden werden müssen, um die Bevölkerung zu chippen. Studie hier zu finden.

Die Veröffentlichung trägt den Titel:

GENERALDIREKTION FÜR INNERE POLITIK ABTEILUNG A: WIRTSCHAFTS- UND WISSENSCHAFTSPOLITIK Der Einsatz von Chip-Implantaten bei Arbeitnehmern

Die Zusammenfassung der Studie lautet

Zusammenfassung dieses Papier erläutert kurz die Technologie der RFID-Chip-Implantate, untersucht aktuelle Anwendungen und betrachtet rechtliche, ethische, gesundheitliche und sicherheitsrelevante Fragen im Kontext ihrer möglichen Verwendung am Arbeitsplatz.

WER HAT ES ERSTELLT?

„Dieses Dokument wurde von Milieu/IOM Ltd im Auftrag des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten des Europäischen Parlaments erstellt.

WER WOLLTE ES

„Dieses Dokument wurde vom Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten des Europäischen Parlaments (EMPL) angefordert.

WER HAT ES VERFASST

„AUTOR(en) Richard GRAVELING, IOM Consulting Ltd, Edinburgh, UK. Thomas WINSKI, IOM Consulting Ltd, Edinburgh, UK. Ken DIXON, IOM Consulting Ltd Beiträge von: David CABRELLI, School of Law, University of Edinburgh, Edinburgh (juristisch) Marc DESMULLIEZ, School of Engineering and Physical Sciences, Heriot Watt University, Edinburgh (technisch) Murdo MACDONALD, Society, Religion and Technology Project, Church of Scotland, Edinburgh (ethisch) Peer Review: Hilary Cowie, IOM Consulting Ltd, Edinburgh, UK. Joanne Crawford, IOM Consulting Ltd, Edinburgh, Vereinigtes Königreich. Claire Dupont, Milieu Ltd, Brüssel ZUSTÄNDIGER VERWALTER Stefan SCHULZ REDAKTIONELLER ASSISTENT“

ERMITTELTE RECHTLICHE PROBLEME

„Rechtliche Fragen obwohl auch andere Rechtsvorschriften von Bedeutung sind, scheinen sich die wichtigsten rechtlichen Bedenken gegen die obligatorische Verwendung von RFID-Chips am Arbeitsplatz aus den Datenschutz- und Menschenrechtsvorschriften zu ergeben. „

„Selbst wenn die Verwendung von RFID-Chips wirklich freiwillig wäre, wären diese Rechtsvorschriften immer noch relevant, insbesondere im Hinblick auf den Datenschutz. Bei freiwilligen Anwendungen müsste sichergestellt werden, dass die Verwendung wirklich freiwillig ist und dass denjenigen, die sich weigern, sich einen Chip implantieren zu lassen, kein Nachteil entsteht oder dass (direkter oder indirekter) Druck auf diejenigen ausgeübt wird, die zur Teilnahme aufgefordert werden. „

„Ethische Bedenken in Überschneidung mit rechtlichen Argumenten ergeben sich ethische Bedenken zum Teil aus den Artikeln 1 und 3 der Charta der Grundrechte der EU, die sich auf die Unantastbarkeit der Menschenwürde und des menschlichen Körpers beziehen.“

DIE IHS-ÄNDERUNGEN

Der Nutzen für die Globalisten, die eindeutig auf die Mikrokontrolle ihrer Bürger aus sind, sind die IHS-Änderungen und/oder der Pandemievertrag der WHO. Das IHHC traf sich im Januar, um Änderungen an den WHO-Vorschriften zu formalisieren, und diese könnten bis Mai 2023 verabschiedet werden.

Diese Änderungen werden die Aussetzung der Artikel 1 und 3 der Charta der Grundrechte der EU ermöglichen. Dadurch werden die rechtlichen und ethischen Erwägungen überwunden, die das obligatorische Chippen von EU-Bürgern andernfalls als Hindernis für dieses schreckliche, unethische, unmoralische Netzwerk-Branding seiner Bürger darstellen würde. Zweifellos wird das Chippen mit dem Impfpass funktionieren, den sie einführen wollen. Ich habe dieses Video auf einem anderen Substack gepostet. Aber ich hoffe ernsthaft, dass die Europäer, die noch nicht zu meinen Lesern gehören, davon erfahren.

Die Äußerungen von Tony Blair in Davos sind das pure Böse.

ETHISCHE FRAGEN

„Weitere ethische Fragen betreffen Gesundheits- und Sicherheitsaspekte, die Wirksamkeit der Technologie als sicheres System, Gleichberechtigung und Wahlmöglichkeiten sowie (wiederum in Parallele zu rechtlichen Fragen) religiöse Belange.

GESUNDHEITLICHE BEDENKEN

In der Studie selbst werden Gesundheits- und Sicherheitsbedenken angeführt.

„Gesundheits- und Sicherheitsbedenken Bedenken hinsichtlich der Gesundheit und Sicherheit von RFID-Chip-Implantaten wurden in vier Hauptbereichen geäußert: Karzinogenität, Migration, Wechselwirkungen mit MRT-Signalen und Auswirkungen auf die pharmazeutische Wirksamkeit. Es gibt keine systematischen Studien zu den gesundheitlichen Auswirkungen bei menschlichen Trägern. Es gibt eine Reihe von Berichten über krebserregende Wirkungen, hauptsächlich bei bestimmten Mäusestämmen. Es hat jedoch den Anschein, dass dies wahrscheinlich auf die besondere Empfindlichkeit dieser Spezies zurückzuführen ist und es sich nicht um ein speziesübergreifendes Phänomen handelt. Mögliche Mechanismen lassen ähnliche Wirkungen beim Menschen als unwahrscheinlich erscheinen (auch wenn sie beim derzeitigen Kenntnisstand nicht völlig ausgeschlossen werden können). Studien zu den potenziellen Wechselwirkungen zwischen MRT-Scans und Chip-Implantaten haben offenbar keine signifikanten Auswirkungen ergeben, obwohl lokale Details auf einem Scan durch den Chip, der über dem interessierenden Bereich liegt, physisch verdeckt werden können.“

Keine Sorge, wir werden Ihren Chip woanders implantieren

„Dieses Problem kann leicht überwunden werden, indem die Chips in Körperregionen eingesetzt werden, in denen Scans wahrscheinlich nicht erforderlich sind. Es wird angenommen, dass die Unterschiede zwischen den Spezies in den Eigenschaften der subdermalen Schichten eine signifikante Migration unwahrscheinlich machen, obwohl dies nicht kategorisch ausgeschlossen werden kann.“

Wo lassen sich die Europäer am besten chippen?

„Frühe Berichte über implantierte Chips schlugen den Oberarm als Injektionsstelle vor, obwohl neuere Anwendungen die Hautfalte zwischen Daumen und erstem Finger zu bevorzugen scheinen (in der Regel die linke Hand bei rechtshändig dominanten Personen). Dies hat den Vorteil, dass es relativ unauffällig ist und aufgrund der anatomischen Gegebenheiten im Vergleich zum Oberarm weniger wahrscheinlich ist, dass es zu einer erheblichen Migration kommt.

RFID-TAGS in Arzneimitteln im Umlauf

Die Studie nennt eine Nebenwirkung, die von den verwirrenden RFID-Etiketten in den pharmazeutischen Produkten ausgehen könnte, die der europäische Bürger eingenommen hat, wenn ich das richtig gelesen habe.

„Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen der RFID-Technologie auf die Wirksamkeit von Arzneimitteln scheinen auf die vorgeschlagene Verwendung von RFID-Tags als Sicherheitsmaßnahme zur Kennzeichnung von Arzneimittelbehältern zurückführen zu sein. Dies würde also ein Scannen des gesamten Präparats beinhalten. Das Risiko einer Auswirkung in Vivo beim Scannen der im Blutkreislauf zirkulierenden Substanz, wenn kurz nach einem RFID-Chip gesucht wird, wäre äußerst gering, da nur ein kleiner Teil der Substanz während des Scannens exponiert würde.

Sicherheitsprobleme

Die Autoren schienen besorgt zu sein, dass jemand ihr Chipsystem durch Klonen, Deaktivieren, Modifizieren der Tags und Abhören umgehen könnte… AUF EUROPÄISCHEN KÖRPERN.

„Mögliche Sicherheitsprobleme Es scheint, dass die RFID-Chiptechnologie (die im Wesentlichen der in Kreditkarten und ähnlichen Chipkartensystemen verwendeten Technologie ähnelt) derzeit nicht völlig sicher ist. Zu den Sicherheitsbedenken gehören Abhören, Klonen, Deaktivieren und unbefugte Änderungen der Chips. Obwohl seit der ersten Entwicklung eine Reihe von Plänen zur Erhöhung der Sicherheit propagiert wurden, in der Regel mit einer Form der Verschlüsselung, scheint es in der Literatur so zu sein, dass jede Idee schnell von anderen Forschern aufgegriffen wird, die über eine Möglichkeit berichten, die vorgeschlagene Sicherheitsmaßnahme zu umgehen.“

PASSIV ODER AKTIV. MÜSSEN WIR DIE EUROPÄER ANSCHLIESSEN, DAMIT IHR CHIP LESEN/SCHREIBEN KANN?

„Implantierbare RFID-Chips können passiv sein, d. h. sie können nur gelesen werden, oder aktiv, d. h. sie können Daten auf dem Chip speichern und das Gerät kann sie lesen und schreiben. Es gibt zwar auch Chips, die ein Signal übertragen (und damit für Tracking-Anwendungen eingesetzt werden können), aber der Energiebedarf für solche Geräte bedeutet, dass sie größer sein müssen (um eine Batterie zu enthalten, die die notwendige Energie speichern und bereitstellen kann) oder an eine separate Energiequelle angeschlossen werden müssen. Beide Faktoren sprechen gegen ihre Verwendung als implantierbare Geräte. In diesem Papier werden nur die passiven Geräte betrachtet, obwohl viele der Überlegungen bezüglich ihrer Verwendung auch für aktive Geräte gelten.

WIE KOMFORTABEL SIND DIESE CHIPS?

„Der Chip besteht aus drei Teilen: einem integrierten Schaltkreis, einer Vorrichtung zur Stromversorgung des Lesegeräts und einer Antenne für den Empfang von Signalen von einem Lesegerät und die Übertragung von Signalen an ein solches.

Für die Verwendung beim Menschen (und bei Tieren) müssen diese in einem biokompatiblen Material (in der Regel eine Art Glas) eingekapselt sein. Nicht-implantierbare Geräte, die für kommerzielle Anwendungen oder Anwendungen bei Tieren verwendet werden, können in Polymere eingekapselt sein, die für die Implantation beim Menschen ungeeignet sind. Das Chipmaterial, das mit menschlichem Gewebe in Berührung kommt, darf dieses nicht schädigen, entzünden oder in seiner Zusammensetzung verändern. Unerwünschte lokale oder systemische Wirkungen im menschlichen Körper müssen vermieden werden. Ferner ist die chemische Stabilität der Kapselverpackung von wesentlicher Bedeutung, die eine gute Beständigkeit gegen Angriffe aus der rauen inneren Umgebung aufweisen muss. Im menschlichen Körper finden hydrolytische, oxidative und enzymatische Mechanismen statt, die die chemische Struktur der Polymere verändern und zu einem biologischen Abbau führen können (Donaldson, 1976). Gläser und Keramiken können dem Eindringen von Gasen oder Flüssigkeiten über lange Zeiträume standhalten (definiert als Permeabilität), die je nach Materialdicke Monate oder Dutzende Jahre betragen können.

DIE EUROPÄER WERDEN DURCH DIE CHIPS ‚VERNETZT‘

„Die RFID-Chips werden als Teil eines Systems verwendet, das aus vier Komponenten besteht: – Der RFID-Chip (auch Tag genannt) speichert Informationen über die gechippte Person und sendet diese Informationen an das Lesegerät zurück, wenn ein Signal mit der richtigen Frequenz vom RFID-Lesegerät zur Abfrage an den Chip gesendet wird.“

„Da es sich um einen TRANSMITTER und einen RESPONDER handelt, werden RFID-Chips als ‚Transponder‘ bezeichnet. Wie bereits erwähnt, gibt es zwei Hauptkategorien von Chips. Der passive Chip bezieht seine elektrische Energie aus den elektromagnetischen Wellen, die vom RFID-Lesegerät ausgesendet werden.“

„Der aktive Chip verfügt über eine eigene Batterie, die seine Lebensdauer begrenzt und zusätzliche Komponenten im Gerät erfordert. Beide Arten von Chips haben eine eigene Antenne (oder Spule).

„Das RFID-Lesegerät ist ein Gerät, das ein elektromagnetisches Signal aussendet, auf das jeder RFID-Chip in Reichweite, der auf der gleichen Frequenz arbeitet, reagiert. Der RFID-Chip bezieht seine Energie aus diesem Signal und antwortet mit einem verschlüsselten Signal. Das RFID-Lesegerät entschlüsselt dieses und leitet die daraus resultierenden Informationen an ein Netzwerk weiter.

Das NETZWERK erhält die entschlüsselten Informationen vom Lesegerät und leitet sie zur Verarbeitung an einen Computer weiter. Manchmal wird anstelle eines Netzwerks eine einfache Schnittstelle zwischen dem Computer und dem Lesegerät verwendet.

Der COMPUTER (auch Host oder Controller genannt) steuert das RFID-Lesegerät mithilfe von Software-Steuerungen. Er verarbeitet die vom Netzwerk empfangenen Informationen, um dem Bediener die Möglichkeit zu geben, eine Entscheidung zu treffen.

Nun, während Oxford und London gegen die 15-Minuten-Stadt und ganz Schottland gegen die 20-Minuten-Stadt kämpfen, können sie vielleicht einen kleinen Trost für den Brexit finden.

Allerdings sollten die Europäer diese Information weitergeben, denn sie wurde als Verschwörungstheorie bezeichnet.

Aber es hat den Anschein, dass die Europäische Union die Absicht hat, diesen dunklen Weg einzuschlagen. Die Hürden für die Kennzeichnung ihrer Bürger wie Vieh sind zum Greifen nahe, wenn sie die IHS-Änderungen der WHO verabschieden.

Die richtige Reaktion auf diese Informationen wäre die Forderung, dass die ursprünglichen Statuten in jedem Land, das sich 2005 auf den ursprünglichen IHR-Vertrag berufen hat, unverzüglich aufgehoben werden, angefangen mit Italien, da es mit Meloni einen aufgeschlossenen Premierminister hat.

