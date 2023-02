In Irland gab es in den vergangenen zwei Monaten 42 % mehr Todesfälle als vor der Einführung von COVID

Wenn wir sehen, dass die Sterblichkeitsrate in einem kleinen Sechs-Wochen-Zeitraum um 3.000 höher ist als in einem Sechs-Wochen-Zeitraum vor COVID, kann die Regierung nicht tatenlos zusehen“, sagte der Abgeordnete Peadar Tóibín.

Die Zahl der Todesfälle in Irland ist jetzt deutlich höher als vor und während der Ausbreitung von COVID-19, was Politiker der Opposition dazu veranlasst hat, eine umfassende Untersuchung der Ursache zu fordern.

Die von RIP.ie eingeholten und vom Mainstream Irish Examiner analysierten Zahlen zeigen, dass die Zahl der Todesfälle vom 1. Dezember 2022 bis zum 25. Januar 2023 (9.718 Todesfälle) um 42 % höher war als in den 8 Wochen bis zum 25. Januar 2019 (6.802 Todesfälle).

Die Todesfälle sind im Vergleich zum gleichen Zeitraum vor einem Jahr um 20 % gestiegen, während sie 19 % höher sind als die Zahlen für den gleichen Zeitraum vor zwei Jahren, als Irland vor Weihnachten 2020 eine weitere Sperre verhängte und Anfang 2021 sein Impfprogramm einführte.

Der Vorsitzende der Oppositionspartei Aontú sagte gegenüber Newstalk Breakfast, dass die Zahlen auf etwas sehr, sehr Ernstes hinweisen, das gerade passiert.

„Der springende Punkt ist – und das ist sehr, sehr wichtig – dass die Regierung dies sehr, sehr deutlich und wissenschaftlich untersuchen muss“, sagte der Abgeordnete Peadar Tóibín. „Wir müssen uns von dem Wort ‚vielleicht‘ befreien. Wenn wir sehen, dass die Todesraten in einem kleinen Zeitraum von sechs Wochen um 3.000 höher sind als in einem Zeitraum von sechs Wochen vor dem COVID, dann kann die Regierung nicht tatenlos zusehen“.

„Als es im Jahr 2020 eine erhöhte Sterblichkeitsrate gab, hat die Regierung das Land geschlossen. Jetzt haben wir eine erhöhte Sterblichkeitsrate, und von der Regierung kommen keine echten wissenschaftlichen Analysen“, fügte er hinzu.

Tóibín, der im Dezember letzten Jahres ähnlich erschreckende Zahlen vom Zentralen Statistikamt erhalten hatte, die zeigten, dass im zweiten Quartal 2022 39,2 % mehr Todesfälle zu verzeichnen waren als im zweiten Quartal 2021, wies darauf hin, dass die Kürzung von Krebsvorsorgeuntersuchungen und Krankenhausleistungen während mehrerer COVID-Schließungen eine mögliche Ursache für den Anstieg der Todesfälle sei.

Der irische Nachrichtendienst Gript berichtet unterdessen, dass der Gerichtsmediziner für die Grafschaft Mayo, Pat O’Connor, im Rahmen einer Untersuchung des Todes des 14-jährigen Joseph McGinty, der drei Wochen nach seiner Impfung im August 2021 verstorben ist, von Pfizer Daten zu Impfstoffstudien angefordert hat.

O’Connor bezeichnete den Todesfall als „von erheblicher öffentlicher Bedeutung“ und lehnte die Bitte von Pfizer ab, dem Pharmariesen die medizinischen Unterlagen des verstorbenen Jungen zur Verfügung zu stellen, bevor er die Fragen des Gerichtsmediziners beantwortet.

Der Tod des Teenagers ist einer von mehreren jungen Menschen in Irland, die Berichten zufolge kurz nach der Covid-19-Impfung verstorben sind. Dazu gehört auch der erschütternde Tod eines jungen Fußballspielers, der die Johnson & Johnson-Impfung erhielt, weil die Impfung für eine Reise nach Dubai erforderlich war.

Unabhängig davon sagte Retsef Levi, Professor am Massachusetts Institute of Technology (MIT) und Experte für Arzneimittelsicherheitsanalysen, diese Woche, dass es „zunehmende und unbestreitbare Beweise“ dafür gebe, dass vor allem junge Menschen aufgrund der fortgesetzten Verwendung von mRNA-COVID-19-Impfungen einem höheren Todesrisiko ausgesetzt seien.

Professor Levi betonte, es sei seine „feste Überzeugung“, dass alle derartigen Impfprogramme „sofort gestoppt werden sollten“, da „sie keines der beworbenen Wirksamkeitsversprechen erfüllen. Und, was noch wichtiger ist, sie sollten gestoppt werden, weil sich die Beweise häufen und unbestreitbar sind, dass sie ein noch nie dagewesenes Ausmaß an Schaden verursachen, einschließlich des Todes von jungen Menschen und Kindern“.

