Ein weltweiter Aufruf zur Datentransparenz: Zeigt uns die Daten!

Steve Kirsch

Wir könnten die Debatte über die Sicherheit von COVID-Impfstoffen sofort beenden. Alles, was wir benötigen, sind die Daten über die Todesfälle bei Impfungen. Doch heute werden diese Daten von den Gesundheitsbehörden in allen Ländern unterschlagen. Hier nun warum?

Zusammenfassung

Die CDC und andere Gesundheitsbehörden auf der ganzen Welt sollten eine einfache Datenbank mit Aufzeichnungen über Todesfälle durch Impfungen öffentlich zugänglich machen.

Die Sterbefalldaten können in Sekundenschnelle mit einer Vielzahl von völlig objektiven Methoden analysiert werden, um zu zeigen, ob die COVID-Impfstoffe die Gesamtsterblichkeit in jeder Altersgruppe erhöht oder verringert haben.

Es sind keine medizinischen Aufzeichnungen, Todesursachen usw. erforderlich oder notwendig. Für jeden Todesfall seit Beginn des COVID-Impfprogramms sind lediglich das Alter, das Todesdatum und die Daten der Impfung erforderlich.

Die Daten zu den Todesfällen wurden zwar gesammelt, aber noch nie öffentlich zugänglich gemacht, und zwar weltweit. Die Offenlegung der Daten verstößt weder gegen die Datenschutzbestimmungen noch gegen den HIPAA.

Es gibt absolut keine Entschuldigung dafür, dass diese Daten jetzt nicht ÖFFENTLICH zugänglich gemacht werden.

Da Kinder am stärksten gefährdet sind, sollten vor allem die Universitäten die Transparenz der Daten über die Todesimpfungen fordern.

Es ist unmoralisch und unethisch, dass Universitäten COVID-Impfstoffe vorschreiben, wenn die Gesundheitsbehörden sich weigern, uns die Daten der Todesimpfungsdatenbank zu zeigen, die deren Verwendung rechtfertigen würden.

Die Daten der Impftoten

Die Daten der Impftoten bestehen aus einem Datensatz für jeden Todesfall seit dem 14. Dezember 2020 bis heute mit den folgenden Spalten:

Alter

Datum des Todes

Datum jeder verabreichten COVID-Impfung (leer, wenn nicht geimpft)

Das war’s.

Klingt das nach zu viel verlangt?

Optional:

Hersteller der einzelnen Dosen (leer, wenn nicht geimpft)

Staat (z. B. Kalifornien)

In den USA werden die Sterbedaten bereits von der CDC für das gesamte Land erhoben. Die Impfdaten sind von jedem Bundesstaat verfügbar.

Die CDC könnte diese Informationen schnell sammeln, die Datenbank zusammenführen, die PII-Felder entfernen und diese Datenbank öffentlich zugänglich machen.

So könnte man der ganzen Welt zeigen, ob die Impfstoffe sicher sind oder nicht. Unverzüglich. Keine Debatten mehr.

Es sind keine medizinischen Aufzeichnungen erforderlich. Es ist kein Urteil erforderlich. Die Analyse basiert ausschließlich auf Mathematik und dem Gesetz der großen Zahlen. Wenn die Impfstoffe Leben retten, werden wir es wissen. Wenn die Impfstoffe Menschen töten, werden wir es wissen.

Einleitung

JEDER sollte verlangen, die Daten über die Todesfälle durch Impfungen zu sehen. Sie lassen sich leicht zusammenstellen. Sie sind aussagekräftig. Wir würden sofort wissen, ob die Impfstoffe sicher sind oder nicht. Keine Argumente mehr. Keine Debatten mehr. Keine Zensur mehr. Eins und fertig.

Doch niemand in der etablierten Gemeinschaft der Infektionskrankheiten oder Epidemiologie scheint sich für diese Daten zu interessieren. Niemand fordert sie ein. Warum ist das so? Haben sie Angst davor, dass sie im Unrecht sind?

Wenn der Impfstoff so sicher ist, sollten sie die Veröffentlichung dieser Daten von den Dächern schreien, denn fast 80 % der Öffentlichkeit trinken nicht mehr das Kool-Aid:

Aber die Behörden schweigen und halten die Daten unter Verschluss. Das kann nur eines bedeuten: Die Daten sind furchtbar und sie wissen es. Deshalb verbergen sie sie vor der Öffentlichkeit.

Das ist nicht nur eine Vermutung. Ich habe meine eigenen Daten gesammelt und analysiert. Selbst nachdem ich die Voreingenommenheit der Berichterstatter bereinigt hatte (indem ich die Analyse auf die Eltern und Großeltern des Berichterstatters beschränkte), war das Signal des Schadens enorm.

In der Wissenschaft ging es früher um Daten. Jetzt nicht mehr.

Früher ging es in der Wissenschaft um Daten und darum, was die Daten zeigen. Heute geht es in der Wissenschaft leider darum, was die CDC sagt, auch wenn es keinerlei Daten gibt, die die Empfehlung stützen.

Das verblüffendste Beispiel dafür ist die „2 Meter Abstand Regel“. Wussten Sie, dass sie völlig aus der Luft gegriffen ist? Aus „Presidential Takedown„, Seite 49:

Noch erstaunlicher ist, dass die CDC dies nie öffentlich zugegeben hat. Dies ist ein Beweis dafür, dass sie eine korrupte Organisation sind und die Korruption bis in die obersten Reihen der Organisation reicht.

Wir haben Daten aus über zwei Jahren. Warum machen wir sie nicht öffentlich?

Wir haben jetzt über zwei Jahre lang Daten über Todesfälle und Impfungen von Menschen, die nach einer COVID-Impfung gestorben sind, aber niemand will die mit den Impfdaten verknüpften Rekorddaten sehen?!?!

Lassen Sie mich das klarstellen:

Dies ist ein schwerwiegendes Versagen der gesamten medizinischen Gemeinschaft, weil sie diese Daten nicht einfordert.

Die Menschen haben mit ihrem Leben dafür bezahlt, dass wir diese Daten sehen können. Warum werden sie vor uns versteckt?

In den USA haben Hunderte Millionen Menschen an einer großen klinischen Studie teilgenommen und verfügen über Daten, die sie mit den Menschen teilen können.

Mindestens 500 000 der Teilnehmer haben den höchsten Preis bezahlt: Sie haben ihr Leben geopfert, um den Amerikanern eine Botschaft über die Impfstoffe zu vermitteln. Es ist äußerst respektlos gegenüber diesen Menschen, ihre Todesdaten zu ignorieren und sie nicht mit der Öffentlichkeit zu teilen. Warum erlauben wir diesen Menschen nicht, ihre Daten zu veröffentlichen?

Glauben Sie, wenn wir diese Menschen kurz vor ihrem Tod fragen könnten: „Möchten Sie andere wissen lassen, woran Sie gestorben sind?“ Glauben Sie, sie würden alle sagen: „Nein! Niemand darf es erfahren. Bitte behaltet es für euch!“?

Jede Institution in der Welt, die eine COVID-Impfung empfiehlt oder vorschreibt, sollte die Veröffentlichung dieser Daten VERLANGEN

John Beaudoin und ich haben gefordert, dass die Todesdaten freigegeben und veröffentlicht werden. Wir sind ignoriert worden.

Warum fordert keine dieser Organisationen hier Datentransparenz, damit wir die Wahrheit erfahren können?

Die allgemeine medizinische Gemeinschaft

Staatsoberhäupter aus aller Welt

Die CDC

Die FDA

Das Weiße Haus

Der Kongress

Die Mainstream-Medien

Öffentliche Gesundheitsbehörden

Alle Ärzte und Krankenschwestern, die ihren Patienten die Impfung empfehlen

Universitäten, die die Impfung für Studenten, Mitarbeiter oder Fakultätsangehörige vorschreiben

Jede Organisation, die COVID-Impfungen für ihre Mitglieder, Mitarbeiter oder Besucher unterstützt

Die Daten liegen auch in der VSD vor. Aber die CDC erlaubt niemandem, sie einzusehen.

Die Daten sind in allen staatlichen Gesundheitsämtern vorhanden. Aber man kann sie nicht über FOIA einsehen, weil sie eine Verknüpfung erfordern, um PII-Probleme zu vermeiden, und FOIA-Anfragen sind nicht zulässig, wenn sie einen derartigen Aufwand verursachen. FOIA-Anfragen werden also nicht funktionieren.

Es ist an der Zeit, dass wir alle von unseren Gesundheitsbehörden verlangen: „Zeigen Sie uns die Daten!“

Wir sollten uns alle weigern, den Forderungen nachzukommen, bis sie sie vorlegen.

Erinnern Sie sich an den Film Jerry Maguire?

Wer könnte jemals die klassische „Zeig mir das Geld!“-Szene aus dem Film Jerry Maguire vergessen?

So wie Tom Cruise leidenschaftlich sagte: „Zeig mir das Geld!“, sollten alle Menschen auf der ganzen Welt ihren Ärzten und Gesundheitsbehörden gegenüber ebenso leidenschaftlich sein und fordern: „Zeigen Sie mir die DATEN“, bevor wir ihren Bitten/Forderungen in Bezug auf Impfungen nachkommen.

Ziviler Ungehorsam in Kanada

Sehen Sie sich dieses Video von True North mit dem Titel „Show us the data and evidence“ an, das den zivilen Ungehorsam in Kanada beschreibt:

Geschäftsinhaber und Lokalpolitiker wehren sich gegen die Abriegelungsmaßnahmen der Regierung. Ihre Forderung an die Regierung ist einfach: Wenn ihr uns abriegeln wollt, zeigt uns die Daten und Beweise.

Aufruf an alle Eltern: Fragen Sie Ihre Schule, warum sie nicht die Herausgabe der Daten fordert

Die Daten, die uns vorliegen, zeigen, dass der größte Schaden bei den Kindern angerichtet wird.

Deshalb ist es dringend erforderlich, Druck auf alle Schulen und Universitäten auszuüben, die COVID-Impfungen empfehlen oder vorschreiben, damit sie diese sofort absetzen.

Bitten Sie den Universitätspräsidenten oder den Schulleiter einer Schule, die Ihr Kind besucht, sich mit der CDC in Verbindung zu setzen und ihnen mitzuteilen, dass die Schule ihre COVID-Impfpolitik aussetzen wird, bis diese Daten vorliegen und von Wissenschaftlern analysiert werden können, falls die CDC nicht innerhalb der nächsten 30 Tage die Daten über die Todesfälle durch die Impfung öffentlich zugänglich macht. Das ist das einzig ethisch vertretbare Vorgehen.

Sie können sich auf meinen Artikel in Ihrer E-Mail beziehen.

Die Gesundheitsbehörden haben die Daten seit zwei Jahren freiwillig geheim gehalten. Diese Daten würden die Debatte beenden. Wir sollten nicht zulassen, dass sie weiterhin damit davonkommen.

Alle Ausreden für die Nichtveröffentlichung dieser Daten sind genau das: Ausreden

Mir wurde soeben mitgeteilt, dass ich in Kürze die Daten zu den Todesfallviren aus einem der US-Bundesstaaten erhalten werde. Sie sind in Arbeit.

Wenn jemand glaubt, dass ich bluffe, wette ich gerne 1 Million Dollar, dass ich es nicht tue. Möchte mich jemand darauf ansprechen?

Wenn also die anderen US-Bundesstaaten nicht in der Lage sind, ihre Daten zu liefern, müssen wir uns alle auf die Daten dieses einen Staates verlassen, nicht wahr?

Wow! Was für ein episches Versagen von 49 von 50 Staaten…

Zusammenfassung

Es ist an der Zeit, dass alle fordern, dass die oben beschriebenen Daten zu den Todesursachen für jedermann einsehbar sind. Es gibt absolut keinen Grund, diese Daten geheim zu halten.

Diese Daten werden uns alles sagen, was wir wissen müssen. Es ist an der Zeit, die Daten freizugeben.

Zeigen Sie uns die Daten. Zeigen Sie uns die Daten. ZEIGEN SIE UNS DIE DATEN.