Chefredakteur der größten deutschen Tageszeitung entschuldigt sich für angstgesteuerte COVID-Berichterstattung

Der Chefredakteur der Bild-Zeitung hat sich für die angstgesteuerte Berichterstattung über COVID entschuldigt, insbesondere bei Kindern, denen gesagt wurde, dass sie ihre Oma ermorden werden.

In einem Video entschuldigte sich Julian Reichelt für die Berichterstattung der Bild-Zeitung, die „wie Gift“ gewesen sei und „das Gefühl vermittelt hat, dass man eine tödliche Gefahr für die Gesellschaft ist.“

Reichelt wandte sich vor allem an die Kinder, die durch die angstmachende Medienberichterstattung terrorisiert wurden, die weltweit zu einem Anstieg von Kinderdepressionen und Selbstmorden geführt hat.

„Den Millionen von Kindern in diesem Land, für die unsere Gesellschaft Verantwortung trägt, möchte ich hier sagen, was sich weder unsere Regierung noch unsere Bundeskanzlerin zu sagen traut. Wir bitten Sie, uns zu verzeihen“, sagte er.

„Verzeihen Sie uns für diese Politik, die Sie seit anderthalb Jahren zu Opfern von Gewalt, Vernachlässigung, Isolation und Einsamkeit macht.“

„Wir haben unseren Kindern eingeredet, dass sie ihre Großmutter ermorden würden, wenn sie es wagen würden, das zu sein, was sie sind: Kinder. Oder, wenn sie ihre Freunde treffen. Nichts davon ist wissenschaftlich bewiesen.“

Julian Reichelt, the editor-in-chief of @BILD – one of the largest newspapers in Germany, apologized to the children of Germany for the COVID-19 coverage in his newspaper that made them “victims of neglect, isolation and loneliness.”



Read the subtitles. pic.twitter.com/hn0B0u5H3E