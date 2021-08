Die große Kapitalflucht – Über eine Zukunft voller Unsicherheit

armstrongeconomics.com: Das globale Investitionskapital ist so liquide wie nie zuvor. Während Regierungen den Great Reset auf die Agenda gesetzt haben und der IWF an der Abschaffung des Bargeldes zugunsten einer Kryptowährung arbeitet, mit der sie den US-Dollar als Reservewährung ablösen will, kommt es zu einer immer stärkeren Verschiebung des intelligenten Teils der Kapitalströme. Von Immobilien bis zu Raritäten sind die Preise stark im Steigen begriffen. In Florida werden Häuser beispielsweise immer öfters an Personen außerhalb des Bundesstaates verkauft, die das Geld bar auf den Tisch legen, um so schnell wie möglich dorthin ziehen zu können. Im selben Atemzug zeigt der Trend für Zinsen Immobilienkredite weiter nach unten, da diese inzwischen als vertrauenswürdiger gelten und höhere Zinsen abwerfen als Staatsanleihen und immer mehr Investoren dorthin ausweichen. Selbst die Federal Reserve engagiert sich mittlerweile im Markt für Immobilienkredite, weil es nicht mehr genügend Käufer für ihre eigenen Produkte gibt.

Die Politik schreitet direkt in die Welt der MMT des unbegrenzten Gelddruckens, nachdem sowohl in Europa als auch in Japan die Anleihemärkte ausradiert wurden. Ihre Zentralbanken greifen am Markt für Staatsanleihen zu, weil sich diese sonst niemand mehr kaufen würde und deswegen ansonsten die Zinsen dafür die Höhe schnellen würden. Was unter der Bezeichnung Quantitative Easing als eine begrenzte und selektive Maßnahme begann, ist heute zu einer permanenten Finanzierung staatlicher Budgets mutiert, das der klassischen Staatsfinanzierung de facto ein Ende bereitet hat.

Mit Hurra in den autoritären Globalismus

All das ist mit Klaus Schabs Weltwirtschaftsforum verknüpft, der die Kontrolle über Europa übernommen hat, und dessen Tentakel auch tief in die Regierung von Joe Biden reichen. Das aktuelle billionenteure Infostrukturgesetz beispielsweise ist nur noch verrückt. Schlimmer ist eigentlich nur noch die Tatsache einer hohen Arbeitslosigkeit, während gleichzeitig überall Schilder in den Läden hängen mit der Aufschrift: „Aushilfen gesucht“.

Mit der aufgrund von Covid eingeführten Arbeitslosenunterstützung und den Extraprämien über 300 Dollar wurde der Grundstein gelegt für ein Bedingungsloses-Grundeinkommen. Was sie damit in Wirklichkeit wollen ist, dass die Menschen keinen Grund mehr haben, mit dem Auto zur Arbeit zu fahren, damit sie kein CO2 mehr ausstoßen.

Die größte Bedrohung für das finanzielle Überleben jedoch rührt im Angesicht eines derart dramatischen Wandels in der Weltwirtschaft von der Tatsache her, dass die Welt weiterhin mit denselben falschen alten Theorien interpretiert wird, mit dem die Menschen völlig falsch über die Situation informiert werden.