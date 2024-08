Chemikalien aus Raketentreibstoff und Feuerwerkskörpern finden ihren Weg in die US-Nahrungsmittelversorgung, insbesondere in Babynahrung.

Leo Hohmann

Dies ist seit Jahren Teil der globalistischen Entvölkerungsagenda. Welchen anderen Grund könnte es für die Zulassung von Industriechemikalien in unserer Nahrungsmittelversorgung geben?

Ein Hauptbestandteil von Raketentreibstoff findet sich in einer Vielzahl von Lebensmitteln, die wir essen, vornehmlich in Babynahrung, Fast Food und frischem Obst und Gemüse, wie eine brandaktuelle Untersuchung von Consumer Reports zeigt.

Perchlorat, eine Chemikalie, die bei der Herstellung von Raketentreibstoff und Feuerwerkskörpern verwendet wird, wurde mit Schilddrüsenproblemen bei Erwachsenen und Hirnschäden bei Föten und Neugeborenen in Verbindung gebracht, so der Bericht.

Consumer Reports fand die Chemikalie in etwa 67 Prozent der fast 200 getesteten Proben von Supermarkt- und Fast-Food-Produkten.

Die Publikation der Verbraucherschützer schreibt in ihrem Bericht vom 7. August:

“Wir haben die höchsten Perchloratwerte in einigen Fast-Food-Produkten und Lebensmitteln gefunden, aber die Kategorie mit dem höchsten durchschnittlichen Perchloratgehalt war Baby- und Kindernahrung. Einige der von uns getesteten Baby- und Kindernahrungsprodukte, die die höchsten Perchloratwerte aufwiesen, könnten sich schnell zu einer besorgniserregenden Menge summieren”.

Die Werte lagen zwischen etwas mehr als 2 und 79 Teilen pro Milliarde. Das ist nicht genug, um “unmittelbar gefährlich” zu sein, aber wenn sich die Werte über Jahre summieren, sind sie gesundheitsgefährdend.

Die Frage ist: Warum lässt die US Food and Drug Administration (FDA) zu, dass Chemikalien in Industriequalität in unsere Lebensmittel gelangen, die bei der Verarbeitung in einer Fabrik Schutzkleidung erfordern würden?

Lebensmittel in Plastikbehältern wiesen die höchsten Werte auf (durchschnittlich fast 54 ppb), während Kindernahrung 19,4 ppb aufwies, gefolgt von Obst und Gemüse, Fast Food, Backwaren, Milchprodukten, Fleisch, Meeresfrüchten und Getränken.

Kurz gesagt, diese Chemikalien sind in fast allem enthalten, was man isst, es sei denn, man kauft Bioprodukte oder baut sie selbst an.

Laut Consumer Reports konnten die Tests nicht klären, warum bestimmte Lebensmittel einen höheren Gehalt an Perchlorat aufweisen, aber die Forscher glauben, dass Kunststoffverpackungen der Grund dafür sein könnten. Frisches Obst und Gemüse kann mit Perchlorat kontaminiert werden, wenn es mit verunreinigtem Wasser bewässert wird.

Beunruhigenderweise ist die Chemikalie Perchlorat sogar in vielen Lebensmitteln und Wasser enthalten, die als “biologisch” vermarktet werden, wahrscheinlich aufgrund der Verpackung.

Einige Mediziner raten, beim Verzehr von frischem Gemüse darauf zu achten, dass es geputzt und gründlich gekocht wird.

Alles in allem werden die globalistischen Eugeniker, die eine weltweite Entvölkerung anstreben, ihr Bestes tun, um uns zu vergiften, sei es durch giftige Injektionen und Medikamente, die unter dem Deckmantel des “Gesundheitsschutzes” verabreicht werden, sei es durch Gifte, die dem Wasser zugesetzt werden (Chlor und Industrieabfälle wie Mehlid), sei es durch Gifte, die in verarbeiteten Lebensmitteln enthalten sind. Heute wissen wir, wie giftig sogenanntes “frisches” Gemüse und Obst ist.