Wird ein viel tödlicherer Stamm von Affenpocken die nächste große globale Gesundheitsbedrohung sein?

Von Michael Snyder

Sollten wir alarmiert sein? Viele von uns beobachten seit geraumer Zeit die Ausbreitung eines tödlichen neuen Stammes von Affenpocken, und nun scheint es, als ob diese Krise bald den Siedepunkt erreicht. Es wird berichtet, dass die Weltgesundheitsorganisation eine “Dringlichkeitssitzung” abhalten wird, um zu entscheiden, ob sie aufgrund eines sich rasch ausbreitenden Ausbruchs von Affenpocken in Zentralafrika einen “internationalen Gesundheitsnotstand” ausrufen soll. Für diejenigen, die damit nicht vertraut sind: Ein “internationaler Gesundheitsnotstand” ist die höchste Alarmstufe, die die WHO ausgibt. So wurde beispielsweise im Januar 2020 ein “internationaler Gesundheitsnotstand” ausgerufen, als sich COVID wie ein Lauffeuer in China ausbreitete. Könnten wir also kurz vor der nächsten großen globalen Gesundheitsbedrohung stehen?

Vor zwei Jahren verbreitete sich ein Ausbruch von Affenpocken schnell über den ganzen Planeten, und es ist wirklich eine schreckliche Krankheit…

Mpox ist eine Viruserkrankung, die schmerzhafte Hautausschläge und grippeähnliche Symptome wie Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen verursacht. Das Virus, das sie verursacht, stammt aus derselben Familie wie das der Pocken. Es wird von Mensch zu Mensch und von Tieren auf Menschen durch direkten Kontakt übertragen. Im Mai berichteten Wissenschaftler über einen neuen Virusstamm in der Demokratischen Republik Kongo, der virulenter sei und sich leichter verbreiten könne.

Wenn Sie sich jetzt mit dem Stamm infizieren, der sich im Jahr 2022 weltweit ausbreitet, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Sie so starke Schmerzen haben, dass Sie glauben, dass Sie gleich sterben werden.

Aber dieser Stamm war selten tödlich.

Leider ist dieser Stamm viel tödlicher.

Nach Angaben des Leiters der Weltgesundheitsorganisation hat dieser neue Stamm in der Demokratischen Republik Kongo in diesem Jahr bereits mehr als 500 Menschen getötet…

Der Ausbruch, der in der Demokratischen Republik Kongo begann, sich aber in jüngster Zeit auf mindestens drei weitere Nachbarländer ausbreitete, hat allein in diesem Jahr bisher mehr als 14.000 gemeldete Fälle verursacht, sagte Tedros Adhanom Ghebreyesus, und es wurden mindestens 511 Todesfälle gemeldet.

Einige Experten glauben, dass sich dieser neue Stamm auch leichter ausbreitet.

Wie der Stamm, der sich im Jahr 2022 weltweit ausbreitete, verbreitet sich dieser neue Stamm durch sexuellen Kontakt, aber offenbar auch auf andere Weise…

Die CDC erklärte in der Warnung, dass Ausbrüche in einigen Provinzen der Demokratischen Republik Kongo mit sexuellem Kontakt in Verbindung gebracht wurden. In anderen Teilen des Landes seien die Patienten jedoch durch den Kontakt mit infizierten Tieren, die Übertragung im Haushalt oder die Pflege von Patienten erkrankt, so die CDC, die hinzufügte, dass ein hoher Anteil der Fälle bei Kindern unter 15 Jahren gemeldet worden sei. “Die meisten gemeldeten Fälle in den bekannten endemischen Provinzen sind weiterhin bei Kindern unter 15 Jahren zu verzeichnen”, schrieb die Weltgesundheitsorganisation am 14. Juni auf ihrer Website. “Säuglinge und Kinder unter fünf Jahren sind am stärksten gefährdet, schwer zu erkranken und zu sterben.”

Im Jahr 2022 haben sich nur sehr wenige Kinder infiziert.

Aber dieses Mal infizieren sich sehr viele Kinder.

Man hatte gehofft, dass sich der Ausbruch auf die Demokratische Republik Kongo beschränken ließe, aber das war nicht der Fall.

Bislang wurden in vier Ländern, die direkt an die Demokratische Republik Kongo angrenzen, bestätigte Fälle festgestellt…

Die WHO erklärte, das Virus habe sich nun auch auf bisher nicht betroffene Provinzen ausgebreitet. Im vergangenen Monat wurden mindestens 50 Mpox-Fälle in vier anderen Ländern gemeldet, die an die Demokratische Republik Kongo grenzen und in denen das Virus bisher nicht aufgetreten ist. Dazu gehören Burundi, Kenia, Ruanda und Uganda.

Der Geist ist aus der Flasche.

Was werden sie jetzt tun?

Nun, es sieht so aus, als würde der erste Schritt darin bestehen, einen “internationalen Gesundheitsnotstand” auszurufen…

Der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, berief am Mittwoch angesichts der wachsenden Besorgnis über das Mpox-Virus eine “Notfallsitzung” internationaler Experten ein. Da sich das Mpox-Virus auch außerhalb der Demokratischen Republik Kongo ausbreitet, sagte Tedros Ghebreyesus, das WHO-Notfallkomitee werde “so bald wie möglich” zusammentreten, um ihn darüber zu beraten, “ob der Ausbruch eine gesundheitliche Notlage von internationalem Interesse darstellt”.

Wenn ein “internationaler Gesundheitsnotstand” offiziell ausgerufen wird, wird dies von den Medien stark beachtet, und das wird die Angst noch verstärken.

Wie ich bereits erwähnt habe, handelt es sich um die “höchste Alarmstufe”, die die WHO ausgeben kann…

PHEIC, die von Ghebreyesus erwähnte Notfallklassifizierung, ist die höchste Alarmstufe der WHO. Die WHO hat wegen des neuartigen Coronavirus, das Ende Januar 2020 erstmals in China entdeckt wurde, einen PHEIC ausgerufen.

Glücklicherweise gibt es bisher keine bestätigten Fälle außerhalb Afrikas.

Aber letzte Woche wies die CDC Ärzte in den Vereinigten Staaten an,nach Fällen Ausschau zu halten…

Die Centers for Disease Control warnten am Mittwoch die Ärzte vor einem tödlichen neuen Mpox-Stamm, der sich in Teilen Afrikas ausbreitet, während US-Beamte 424 Millionen Dollar für die Demokratische Republik Kongo, das Epizentrum des Ausbruchs, bereitstellten.

Was erwarten sie?

Erwarten sie, dass es bald bestätigte Fälle hier in den Vereinigten Staaten geben wird?

Natürlich würde eine solche Entwicklung Millionen von Menschen zutiefst beunruhigen.

Interessanterweise weist die CDC die Amerikaner auch an, den Kontakt mit Tieren auf Volksfesten im ganzen Land einzuschränken, weil man sich Sorgen über die Vogelgrippe macht…

Ihr Besuch auf dem Jahrmarkt könnte dieses Jahr etwas anders aussehen, und zwar wegen der Vogelgrippe, auch bekannt als “Vogelgrippe”. Organisatoren in den gesamten USA arbeiten daran, dass ihre Veranstaltungen nicht zur Verbreitung des Virus führen. Kinder unter fünf Jahren, Menschen ab 65 Jahren, Schwangere, Menschen mit bestimmten chronischen Erkrankungen und andere haben ein höheres Risiko, schwere Grippekomplikationen zu entwickeln, und sollten den Kontakt mit Tieren, die Influenzaviren tragen könnten, wenn möglich einschränken, so die Centers for Disease Control and Prevention.

Wird H5N1 in den kommenden Monaten weitere Panik auslösen, oder werden es die Affenpocken sein?

Wir werden einfach abwarten müssen, wie sich das alles entwickelt.

Auf jeden Fall ist es nur eine Frage der Zeit, bis die nächste große Gesundheitsgefahr den ganzen Globus lahmlegt, so wie wir es vor ein paar Jahren erlebt haben.

Während Sie diesen Artikel lesen, spielen Wissenschaftler in geheimen Labors überall auf der Welt mit einigen der tödlichsten Krankheiten, die der Menschheit je bekannt waren, und wie wir gesehen haben, ist es viel zu leicht, dass ein “Unfall” passiert.

Wir leben in einer Zeit, in der große Seuchen eine ständige Bedrohung darstellen werden, und die Angst vor diesen großen Seuchen wird auf der ganzen Welt Chaos verursachen.

Also schnallt euch an und haltet euch fest, denn was wir bisher durchgemacht haben, war nur ein Vorgeschmack auf das, was uns bevorsteht.