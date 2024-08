Rückgang der Geburtenrate in Singapur und Anstieg der Zahl der Todesfälle unter Impflingen

In Singapur zeichnet sich eine verheerende Krise ab, da die Zahl der Todesfälle unter der mit Covid geimpften Bevölkerung weiter ansteigt.

Schockierende neue Daten zeigen auch, dass die Geburtenrate in Singapur, einem der weltweit am meisten geimpften Länder, sinkt, während die Zahl der Todesfälle steigt.

Die Nachricht kam, nachdem Regierungsbeamte in Singapur versucht hatten, das Problem herunterzuspielen.

Die neuen Daten stehen jedoch in direktem Widerspruch zu den Behauptungen der Regierung.

Wie in vielen anderen Ländern mit hohen Impfraten ist die Zahl der Todesfälle bei denjenigen, die den Covid mRNA-Impfstoff erhalten haben, stark angestiegen.

Aber auch die Geburtenraten gehen stark zurück, was zu einer potenziell katastrophalen demografischen Krise führen kann.

Im Jahr 2021, dem ersten Jahr, in dem die mRNA-Impfung öffentlich verfügbar war, ging das natürliche Bevölkerungswachstum (Geburten minus Sterbefälle) in Singapur um 13 % zurück.

Bis 2022 wird dieser Wert noch weiter sinken, und zwar um unglaubliche 39,4 %.

Dieser Rückgang ist beispiellos.

Die Behörden haben versucht, COVID-19 für den Anstieg der Todesfälle verantwortlich zu machen.

Die Zahl der Todesfälle stieg jedoch erst nach der Einführung der Covid-mRNA-Spritzen.

Die Zahl der zusätzlichen Todesfälle stieg bis 2023, lange nach Ende der Pandemie, weiter stark an.

Die offiziellen Daten zeigen auch, dass die Gesamtzahl der COVID-19-Todesfälle in diesem Zeitraum relativ gering war.

Mitte 2022 war Singapur das Land mit den meisten Todesfällen weltweit.

Erstaunlicherweise wurde Singapur plötzlich aus der Mortality Watch-Datenbank entfernt, als die Zahlen Anlass zu großer Sorge gaben.

Außerdem wurde ein Gesetz, das die Untersuchung von Todesfällen im Zusammenhang mit medizinischer Behandlung vorschrieb, 2023 still und heimlich abgeschafft.

Das Gesetz wurde geändert, nachdem der Ruf nach einer Untersuchung des Zusammenhangs zwischen den Covid-Spritzen und dem Anstieg der Todesfälle lauter geworden war.

Das Gesundheitsministerium des Landes behauptet, Singapur habe eine der weltweit niedrigsten Sterblichkeitsraten.

Die Daten zeigen jedoch das genaue Gegenteil.

Doch Singapur ist nicht das einzige Land, in dem die Geburtenrate im freien Fall ist und die Sterberate steigt.

Wie Slay News bereits berichtete, ist die Geburtenrate in Amerika nach den neuesten Zahlen vom April auf den niedrigsten Stand seit mehr als vier Jahrzehnten gefallen.

Die Geburtenrate in den USA liegt derzeit weit unter der “Ersatzrate”, die notwendig ist, um die Bevölkerung auf einem nachhaltigen Niveau zu halten.

Nach Angaben der US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention (CDC) wurden 2023 in Amerika weniger Kinder geboren als in jedem anderen Jahr seit 1979.

Diese Daten wurden in einem neuen Bericht des U.S. National Center for Health Statistics veröffentlicht.

Im Jahr 2023 wurden 3,59 Millionen Babys geboren, ein Rückgang von 2% gegenüber den 3,66 Millionen im Jahr 2022.

Diese Zahl ist die niedrigste seit 1979, als 3,4 Millionen Babys geboren wurden.

Unterdessen schlagen Regierungsbeamte auf den Philippinen Alarm, nachdem 290.000 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid mRNA Injektionen im Land registriert wurden, wie Slay News berichtet.

Anders als in anderen Ländern der Welt schlagen die philippinischen Gesetzgeber wegen der Krise Alarm, und die Regierung hat eine umfassende Untersuchung der Todesfälle eingeleitet.

Die Gesetzgeber sind vorwiegend alarmiert, weil die Zahl der Todesfälle in der Bevölkerung nach der Injektion von Covid mRNA stark angestiegen ist.

Im philippinischen Repräsentantenhaus fanden bemerkenswerte Anhörungen statt.

In den Anhörungen wurde festgestellt, dass die Todesfälle nicht mit COVID-19 in Verbindung stehen und der Anstieg der Todesfälle erst auftrat, nachdem die “Impfstoffe” zur Bekämpfung des Virus der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wurden.

Während der Anhörung versuchten die Gesetzgeber, die Ursache für die mehr als 290.000 Todesfälle unter der mit Covid geimpften Bevölkerung des Landes zu ermitteln.

Brisante Zeugenaussagen und beunruhigende Daten kamen ans Licht und lösten eine beispiellose Debatte über die Rolle der Covid-mRNA-Injektionen bei den Todesfällen aus.

“Es ist klar, dass dieser signifikante Anstieg der Todesfälle bis 2021 hauptsächlich auf zwei Faktoren zurückzuführen ist – die Infektion mit COVID-19 oder die Impfstoffe selbst”, sagte der Kongressabgeordnete Dan S. Fernandez während der Anhörungen.

Während der Anhörungen hörten die Gesetzgeber jedoch Beweise dafür, dass die Todesfälle nicht auf das Virus, sondern auf die Injektionen zurückzuführen waren.

Bezeichnenderweise gab Fernandez in seinen Ausführungen zu:

“Wir waren Teil dieses Fehlers, weil wir das Gesetz verabschiedet haben, das den Apothekern die Verantwortung auferlegt.

“Und jetzt lernen wir aus diesem Fehler”.