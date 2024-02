Chemotherapie verbreitet Krebs

Die Geschichte auf einen Blick

Eine präoperative Chemotherapie kann die Wahrscheinlichkeit der Metastasierung bei Brustkrebs erhöhen, indem sie die so genannte „Tumormikroumgebung der Metastasierung“ verbessert

Wenn Mäuse mit Brustkrebs eine präoperative Chemotherapie erhielten, veränderte sich die Mikroumgebung des Tumors auf eine Weise, die eine Ausbreitung des Krebses begünstigte

Bei Mäusen verdoppelte sich durch die Chemotherapie die Zahl der Krebszellen im Blutkreislauf und in der Lunge im Vergleich zu Mäusen, die nicht behandelt wurden

Bei 20 menschlichen Patienten, die gängige Chemotherapeutika erhielten, wurde die Mikroumgebung des Tumors ebenfalls günstiger für die Ausbreitung von Krebs

Dr. Lee Cowden sagt, dass die meisten Menschen nicht an Krebs sterben, sondern an den Nebenwirkungen der Behandlung. Während sich der „Krieg gegen den Krebs“ in Richtung personalisierter und so genannter „Präzisionsmedizin“-Behandlungen bewegt, ist das alte Standby-Modell des „Schneiden, Vergiften und Verbrennens“ mittels Chirurgie, Chemotherapie und Bestrahlung immer noch weit verbreitet und gilt als Standardbehandlung für viele Krebsfälle.

Eines der Hauptprobleme der Chemotherapie ist ihre wahllose Toxizität, die den Körper systemisch vergiftet, um die Krebszellen zu vernichten. Es gibt seit langem Anzeichen dafür, dass dieses Modell fatale Mängel aufweist und mehr Schaden als Nutzen anrichten kann. Im Falle des Brustkrebs-Chemotherapeutikums Tamoxifen zum Beispiel müssen die Patientinnen ein Risiko gegen ein anderes eintauschen, da es zwar den Brustkrebs reduzieren kann, aber das Risiko für Gebärmutterkrebs mehr als verdoppelt.

Schwerwiegende, manchmal tödliche Nebenwirkungen (oder besser gesagt: einfache Auswirkungen) der Chemotherapie sind häufig, ebenso wie schwerwiegende unvorhergesehene Auswirkungen, die Ihre Krebsprognose verschlechtern statt verbessern können.

In der Fachzeitschrift Science Translational Medicine haben Forscher des Albert Einstein College of Medicine herausgefunden, dass eine Chemotherapie vor einer Brustkrebsoperation die Metastasierung der Krankheit oder das Wachstum und die Ausbreitung des Krebses in andere Bereiche des Körpers fördern kann. Dies wiederum erhöht das Risiko einer Frau, an der Krankheit zu sterben, erheblich.

Chemotherapie kann Brustkrebs aggressiver machen und die Ausbreitung wahrscheinlicher machen

Eine präoperative Chemotherapie, die so genannte neoadjuvante Chemotherapie, wird Frauen häufig angeboten, weil sie die Tumore schrumpfen lassen kann, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Frauen eine Lumpektomie anstelle einer vollständigen Mastektomie durchführen lassen. Nach der Durchführung von Tests an Mäusen und menschlichem Gewebe fanden die Forscher jedoch heraus, dass eine solche Behandlung die Wahrscheinlichkeit der Metastasierung erhöhen kann, indem sie die so genannte „Tumormikroumgebung der Metastasierung“ vergrößert. Wie Stat News erklärt:

„Diese so genannten „Tumormikroumgebungen der Metastasierung“ sind Stellen an Blutgefäßen, zu denen spezielle Immunzellen strömen. Wenn die Immunzellen auf eine Tumorzelle treffen, befördern sie diese in ein Blutgefäß, wie ein Lyft, das einen Fahrgast aufnimmt. Da Blutgefäße die Autobahnen zu weit entfernten Organen sind, kommt es zur Metastasierung, also der Ausbreitung von Krebs an weit entfernte Orte.“

Als Mäusen mit Brustkrebs oder menschlichen Brusttumoren die Chemotherapie verabreicht wurde, veränderte sie die Mikroumgebung des Tumors in einer Weise, die die Ausbreitung des Krebses begünstigte, wie Stat berichtet:

Erhöhung der Zahl der Immunzellen, die Krebszellen in die Blutgefäße transportieren

Durchlässigkeit der Blutgefäße für Krebszellen

Erhöhung der Beweglichkeit von Tumorzellen

Bei Mäusen verdoppelte sich durch die Chemotherapie die Zahl der Krebszellen im Blutkreislauf und in der Lunge im Vergleich zu Mäusen, die nicht behandelt wurden. Außerdem wurde bei 20 menschlichen Patienten, die gängige Chemotherapeutika erhielten, die Mikroumgebung des Tumors günstiger für die Ausbreitung von Krebs. Wie The Telegraph feststellte:

„Man geht davon aus, dass das giftige Medikament einen Reparaturmechanismus im Körper in Gang setzt, der es den Tumoren letztlich ermöglicht, wieder stärker zu wachsen. Außerdem erhöht es die Anzahl der ‚Türöffnungen‘ an den Blutgefäßen, durch die sich der Krebs im Körper ausbreiten kann.“

In einem Leitartikel des Journal of Clinical Oncology aus dem Jahr 2012 schreiben die Forscher: „Leider scheint die neoadjuvante Chemotherapie das Gesamtüberleben nicht zu verbessern, wie unter anderem in der B18-Studie des National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project (NSABP) gezeigt wurde.“ Das bedeutet, dass Frauen möglicherweise ein potenziell erhöhtes Risiko für Krebsmetastasen für eine Behandlung in Kauf nehmen, die ihre Überlebenschancen nicht einmal verbessert.

Es ist seit Jahren bekannt, dass eine Chemotherapie das Tumorwachstum auslösen kann

Die Nachricht, dass eine Chemotherapie die Ausbreitung von Krebs fördern kann, mag zwar überraschend klingen, ist aber keine neue Entdeckung. Im Jahr 2012 fanden Forscher heraus, dass eine Chemotherapie gegen Prostatakrebs DNA-Schäden in gesunden Zellen verursacht und diese veranlasst, mehr von einem Protein namens WNT16B abzusondern, das das Tumorwachstum ankurbelt und Krebszellen dazu ermutigen kann, Resistenz gegen die Behandlung zu entwickeln.

„Wenn WNT16B ausgeschüttet wird, interagiert es mit nahegelegenen Tumorzellen und führt dazu, dass diese wachsen, eindringen und, was wichtig ist, der nachfolgenden Therapie widerstehen“, sagte Studienmitautor Dr. Peter Nelson vom Fred Hutchinson Cancer Research Center gegenüber AFP News.

In der Fachzeitschrift Nature Medicine schreiben die Forscher weiter: „Die Expression von WNT16B in der Mikroumgebung des Prostatatumors schwächt die Wirkung der zytotoxischen Chemotherapie in vivo ab und fördert das Überleben der Tumorzellen und das Fortschreiten der Krankheit“ und „… [D]amage-Reaktionen in gutartigen Zellen … können direkt zu einer verbesserten Tumorwachstumskinetik beitragen.“

Während die Forschung weiterhin zeigt, dass die Auswirkungen der Chemotherapie weitreichend und verheerend für gesunde Zellen sind, wurde auch gezeigt – zumindest schon 2004 – dass „die Chemotherapie nur einen geringen Beitrag zum Überleben von Krebs leistet.“ Eine Studie der Klinischen Onkologie ergab, dass die durchschnittliche Fünf-Jahres-Überlebensrate von Krebserkrankungen bei Erwachsenen durch Chemotherapie in Australien bei nur 2,3 % und in den USA bei 2,1 % liegt.

Separate Untersuchungen ergaben, dass von fast 2.000 Patienten, die eine Chemotherapie erhielten, 161 innerhalb von 30 Tagen nach der Behandlung starben. Fast 8 % davon wurden als mit der Chemotherapie in Zusammenhang stehend eingestuft (und weitere fast 16 % wurden aufgrund unzureichender Informationen nicht eingestuft).

Wie bereits erwähnt, kann eine Chemotherapie das Risiko für eine spätere Krebserkrankung erhöhen, wie z. B. die therapiebedingte akute myeloische Leukämie (tAML), „eine seltene, aber äußerst tödliche Komplikation der zytotoxischen Chemotherapie“. Die Forscher stellten fest, dass tAML-Fälle bei Erwachsenen, die mit Chemotherapie behandelt werden, fast fünfmal so häufig auftreten wie in der Allgemeinbevölkerung.

Herkömmliche Onkologen sind nicht in der Lage, die vielen Behandlungsmöglichkeiten zu erklären

Nach Erhalt einer Krebsdiagnose gehen viele Menschen davon aus, dass ihre einzigen Behandlungsmöglichkeiten Chemotherapie, Operation oder Bestrahlung sind. Nur Sie und Ihr Ärzteteam können entscheiden, wie Sie am besten behandelt werden, aber Sie sollten wissen, dass konventionelle Ärzte wahrscheinlich nicht über den Tellerrand hinausschauen werden.

Die Onkologie ist das einzige Fachgebiet in der Medizin, in dem es erlaubt ist und sogar gefördert wird, Medikamente mit massiven Gewinnen zu verkaufen – in der Regel über 50 % -, und Krebsmedikamente sind im Allgemeinen die teuersten Medikamente in der gesamten Medizin. Onkologen erhalten sogar eine Provision für die von ihnen verkauften Chemotherapeutika, und bei dieser Art von Anreiz ist es fast unmöglich, sich vorzustellen, dass sie aktiv nach anderen Alternativen suchen.

Onkologen sind außerdem durch den von den medizinischen Gremien der Onkologie und der Arzneimittelindustrie vorgeschriebenen „Standard of Care“ eingeschränkt. Wenn sie gegen den etablierten Pflegestandard verstoßen, müssen sie damit rechnen, dass ihnen die Zulassung entzogen wird. Infolgedessen sind die Patienten in der Regel gezwungen, einen Alleingang zu wagen, wenn sie nicht den konventionellen Weg gehen wollen, was bedauerlich ist, da es viele vielversprechende alternative Behandlungsmethoden gibt.

Ihre Optionen für die Krebsbehandlung verstehen

Ein umfassender natürlicher Ansatz zur Krebsbekämpfung besteht darin, Ihren Körper so gesund wie möglich zu machen, indem Sie Entgiftung, Strategien zur Stärkung Ihrer Immunfunktion, Ernährungsumstellung und andere gezielte Therapien je nach Ihren Bedürfnissen einsetzen. Annie Brandt zum Beispiel – eine 16-jährige Krebsüberlebende und Autorin von „The Healing Platform: Bauen Sie Ihre eigene Heilung!“ – nennt als Produkte, die gegen metastasierende Krebszellen hilfreich sind, unter anderem:

Berberin/Metformin

Intravenöses Vitamin C

Sulforaphan (Kreuzblütlergemüse)

Curcumin (Kurkuma)

Brokkoli-Sprossen

Glucoraphanin

Myrosinase

Essiac-Tee

Klettenwurzel

Schlüpfrige Ulme

Rhabarber

Schafs-Sauerampfer

Fermentiertes Soja

Fischöl

Modifiziertes Pektin aus Zitrusfrüchten (PectaSol-C)

Heparin

Der Punkt ist, dass es viele Krebsbekämpfungsstrategien gibt, die von der Schulmedizin übersehen werden. Viele von ihnen wirken sogar zusätzlich zur konventionellen Behandlung. So verbessert beispielsweise Vitamin C in Kombination mit einer ketogenen Ernährung und Fasten vor einer Chemotherapie die Wirksamkeit der Chemotherapie radikal.

Onkologen in der Türkei, die nicht den gleichen Beschränkungen wie in den USA unterliegen, verwenden ebenfalls ein ketogenes Behandlungsprotokoll, das bei vielen Krebspatienten im vierten Stadium schockierende Erfolge zeigt. Das Behandlungsprotokoll im ChemoThermia Oncology Center in der Türkei umfasst:

Metabolisch unterstützte Chemotherapie (Anwendung einer Chemotherapie mit einer Vielzahl von Maßnahmen zur Unterstützung ihrer Wirksamkeit)

Hyperthermie

Hyperbare Sauerstofftherapie

Glykolysehemmer, insbesondere 2-Desoxyglukose (2-DG) und Dichloracetat (DCA)

Ketogene Diät mit phytopharmazeutischen Ergänzungen

Im Zentrum werden alle Krebspatienten auf eine ketogene Diät gesetzt, die den Stoffwechsel der Krebszellen belastet. Vor der Verabreichung der Chemotherapie wird der Patient dann 14 Stunden lang fasten, was den Stoffwechselstress für die Krebszellen weiter erhöht.

Die Patienten haben zu diesem Zeitpunkt in der Regel einen Blutzuckerspiegel von etwa 80 Milligramm pro Deziliter (mg/dL). Dann werden Glykolyse-Hemmer verabreicht, um den Glykolyse-Weg in den Krebszellen zu hemmen, was zu einer enormen Belastung des Stoffwechsels führt, da die Krebszellen bereits unter Glukose-Mangel leiden.

Anschließend wird Insulin verabreicht, um den Blutzuckerspiegel auf etwa 50 oder 60 mg/dL zu senken und so eine leichte Hypoglykämie zu verursachen. Dann wird eine Chemotherapie durchgeführt, oft in einer viel geringeren Dosis als sonst, um das Risiko von Nebenwirkungen zu verringern.

In den Tagen nach der Chemotherapie werden Hyperthermie und hyperbare Sauerstofftherapie eingesetzt sowie eine tägliche Infusion von Glykolysehemmern mit hochdosiertem Vitamin C (50 Gramm) und Dimethylsulfoxid (DMSO). Nachstehend eine Auswahl weiterer gezielter Therapien, die in Brandts Buch behandelt werden.

Poly-MVA , ein kolloidaler Mineralienkomplex, der die Blut-Hirn-Schranke überwindet und dazu beiträgt, Ihren Körper und Ihr Gehirn auf zellulärer Ebene zu regenerieren. Er hilft auch, Nährstoffe zu ersetzen, die bei chemotherapeutischen und radiologischen Behandlungen verloren gegangen sind.

, ein kolloidaler Mineralienkomplex, der die Blut-Hirn-Schranke überwindet und dazu beiträgt, Ihren Körper und Ihr Gehirn auf zellulärer Ebene zu regenerieren. Er hilft auch, Nährstoffe zu ersetzen, die bei chemotherapeutischen und radiologischen Behandlungen verloren gegangen sind. AvéULTRA (Metatrol) , ein fermentiertes Produkt aus Weizenkeimen.

, ein fermentiertes Produkt aus Weizenkeimen. Selen, Vitamin D und Jod , da die meisten Krebspatienten einen Mangel an diesen drei Nährstoffen aufweisen. Da ich regelmäßig Saunagänge mache, nehme ich täglich 200 Mikrogramm SelenoExcell ein. (Beim Schwitzen scheidet man in der Regel Selen aus.) Selen erhöht Glutathion, ein wichtiges metabolisches Antioxidans, das für die Entgiftung notwendig ist. Außerdem katalysiert es die Umwandlung des Schilddrüsenhormons T4 in T3, so dass es bei Schilddrüsenproblemen von Vorteil sein kann.

, da die meisten Krebspatienten einen Mangel an diesen drei Nährstoffen aufweisen. Da ich regelmäßig Saunagänge mache, nehme ich täglich 200 Mikrogramm SelenoExcell ein. (Beim Schwitzen scheidet man in der Regel Selen aus.) Selen erhöht Glutathion, ein wichtiges metabolisches Antioxidans, das für die Entgiftung notwendig ist. Außerdem katalysiert es die Umwandlung des Schilddrüsenhormons T4 in T3, so dass es bei Schilddrüsenproblemen von Vorteil sein kann. Modifiziertes Citruspektin (MCP) kann nachweislich Krebs rückgängig machen und die Metastasierung von Krebs verhindern. Brandt empfiehlt die Marke ecoNugenics, da deren Wirkung wissenschaftlich untersucht und nachgewiesen wurde.

kann nachweislich Krebs rückgängig machen und die Metastasierung von Krebs verhindern. Brandt empfiehlt die Marke ecoNugenics, da deren Wirkung wissenschaftlich untersucht und nachgewiesen wurde. Kolloidales Silber ist eine ungiftige antimikrobielle Therapie mit breitem Wirkungsspektrum ohne bekannte Toxizität und ohne bekannten Mechanismus für erworbene Resistenz.

ist eine ungiftige antimikrobielle Therapie mit breitem Wirkungsspektrum ohne bekannte Toxizität und ohne bekannten Mechanismus für erworbene Resistenz. Salicinium, ein Pflanzenextrakt, der die Produktion von Nagalase hemmt – ein Enzym, das von Krebszellen produziert wird – und gleichzeitig die angeborenen Immunzellen stimuliert.

Wie bereits erwähnt, gibt es viele vielversprechende Möglichkeiten, Krebs zu bekämpfen. Selbst wenn Sie mit einem konventionellen Onkologen zusammenarbeiten, hat das ChemoThermia Oncology Center Protokolle veröffentlicht, die Ihr Onkologe unabhängig von Ihrem Wohnort nutzen kann. Wenn Ihr Onkologe nicht bereit ist, diese alternativen Strategien in Ihr Behandlungsschema zu integrieren, sollten Sie sich vielleicht einen neuen Arzt suchen.

