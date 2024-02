Fakten für den Frieden: Die von Milliardären unterstützte Kampagne gegen die palästinensische Sache

Von Jessica Buxbaum

Eine Woche nach dem Überraschungsangriff der Hamas auf Israel wurde die Social-Media-Seite Fakten für den Frieden mit der Botschaft „Holen Sie sich die Fakten über die Hamas, Israel und den Frieden in der Region“ eingerichtet.

Einige Tage später begann die Seite mit der Werbung für ihren Inhalt. „Hier ist die Gründungscharta der Hamas in ihren eigenen Worten“, heißt es in einem gesponserten Beitrag neben Videoclips von Hamas-Führern, die sprechen, und Schnappschüssen des Dokuments. Die Seite hat seit Beginn des Krieges vor fast vier Monaten mehr als 945.000 Dollar für Facebook-Werbung ausgegeben und war nach Angaben von POLITICO zwischen dem 2. November und dem 1. Dezember mit über 450.000 Dollar für Meta-Anzeigen der größte Pro-Israel-Werber. Die Anzeigen haben hauptsächlich männliche Facebook-Nutzer unter 35 Jahren in Kalifornien, Texas, New York und Florida erreicht.

Auf Facebook als Medien-/Nachrichtenunternehmen bezeichnet, scheinen die Beiträge der Seite und ihrer Unterstützer weniger auf eine genaue Berichterstattung als vielmehr auf die öffentliche Meinungsbildung ausgerichtet zu sein.

Im November berichtete die Nachrichten-Website Semafor, dass der Immobilienmilliardär Barry Sternlicht Facts For Peace ins Leben gerufen hat und von einigen der reichsten Menschen der Welt Spenden in Höhe von jeweils 1 Million Dollar erbittet. „Dies ist nur eine von mehreren Bemühungen hinter den Kulissen von Wirtschaftsmagnaten – viele, wenn auch nicht alle von ihnen jüdisch – um Israel seit dem Angriff der Hamas zu unterstützen“, berichtete Samafor.

„Die öffentliche Meinung wird sich mit Sicherheit ändern, da die Szenen – ob echt oder von der Hamas erfunden – über das Leiden der palästinensischen Zivilbevölkerung die derzeitige Empathie [Israels] in der Weltgemeinschaft untergraben werden“, schrieb Sternlicht in einer E-Mail, die von Semafor eingesehen werden konnte, und bat um Spenden von Wall Street, Hollywood und Tech-Mogulen. „Wir müssen dem Narrativ einen Schritt voraus sein“.

Sternlicht schrieb, er wolle 50 Millionen Dollar von den Empfängern aufbringen und sich die gleiche Summe von einer ungenannten jüdischen Wohltätigkeitsorganisation sichern. Mit den Geldern will Facts for Peace „die Hamas vor dem amerikanischen Volk als Terrororganisation“ und „nicht nur als Feind Israels, sondern der Vereinigten Staaten“ darstellen.

Nach Angaben von Bloomberg und Forbes verfügen die Empfänger zusammen über ein Nettovermögen von fast 500 Milliarden Dollar, darunter der Medienmagnat David Geffen, der ehemalige Bürgermeister von New York City Michael Bloomberg, der CEO von Apollo Marc Rowan, die Investoren Michael Milke, Nelson Peltz und Bill Ackman sowie die Tech-Magnaten Eric Schmidt und Michael Dell. Facts For Peace hat auf Anfragen von MintPress News zu den Zielen der Kampagne nicht geantwortet.

Bezahlen für Propaganda

Nach seiner ersten Anzeige zur Hamas-Charta hat Facts For Peace Hunderte von gesponserten Beiträgen veröffentlicht, von denen einige die Unterstützung Palästinas mit der Unterstützung der Hamas verwechselten oder zur Zerstörung Israels aufriefen. Nur eine Anzeige wurde seit dem Start von Facts For Peace entfernt, weil sie gegen die Werbestandards der Plattform verstieß, weil sie keinen Haftungsausschluss für bezahlte Beiträge enthielt.

Eine Anzeige, die seit dem 22. Januar 2024 nicht mehr aktiv ist, zeigt einen pro-palästinensischen Marsch mit Teilnehmern, die skandieren: „Vom Fluss bis zum Meer wird Palästina frei sein“.

„Klingt das nach Frieden und Freiheit? Nein“, heißt es in der Anzeige, gefolgt von der Behauptung, die Protestballade sei ein Aufruf zum „Völkermord“. In der Anzeige heißt es dann, dass dieser Slogan bei fast jeder pro-palästinensischen Kundgebung gesungen wird, und gleich darauf wird gesagt: „Die Hamas will das gesamte Gebiet, in dem Israelis und Palästinenser leben, zerstören und übernehmen.“

Der Spot endet mit den Worten: „Jeder, der diese Worte sagt … fordert eine Welt ohne Israel.

In einem anderen Werbevideo spricht ein Mann Passanten in New York City an und bittet sie, „eine schnelle Petition zur Unterstützung der Hamas bei der Befreiung Palästinas“ zu unterschreiben. Dann liest er die „Bedingungen“ der Petition vor, darunter: „Sie stimmen zu, dass jeder Jude, Christ und Nicht-Muslim auf der Welt abgeschlachtet werden muss“, „Sie glauben, dass der Iran die Palästinenser als Marionetten benutzen sollte, um den radikalen Dschihad zu verbreiten und den Westen zu zerstören“, und „Sie wollen, dass eine Terrorgruppe, die Babys enthauptet und Mädchen vergewaltigt, die einzige Demokratie im Nahen Osten ersetzt.“

Ein ähnliches Video zeigt einen Mann, der Fußgänger in Washington, D.C., anspricht und sie auffordert, dieselbe Petition zu unterschreiben. In diesem Video sind die „Bedingungen“ unter anderem, dass sie zustimmen, dass „die Hamas weiterhin antiwestliche Werte wie die Ermordung schwuler Palästinenser durchsetzen soll“ und „Sie wollen, dass die Hamas den Krieg gewinnt, damit sie ihren Todeskult in den USA verbreiten und alle Nicht-Muslime massakrieren kann.“

Zur Erinnerung: Diejenigen, die zur Unterstützung Palästinas demonstrieren, sind in der Regel nicht auf der Seite der Hamas, und der Slogan „Vom Fluss bis zum Meer wird Palästina frei sein“ ist nicht völkermörderisch, sondern drückt vielmehr die Freiheit von Unterdrückung im gesamten historischen Land Palästina aus.

Während pro-palästinensische Aktivisten für diesen Satz verurteilt wurden, erhielt der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu keine ähnliche Gegenreaktion, als er dazu aufrief, das „Gebiet vom Fluss bis zum Meer“ zu übernehmen.

„Jedes Gebiet, das wir evakuieren, wird von schrecklichem Terror heimgesucht. Das geschah im Südlibanon, im Gazastreifen und auch in Judäa und Samaria [dem besetzten Westjordanland], wo wir es taten“, sagte Netanjahu Anfang dieses Monats. „Und deshalb stelle ich klar, dass der Staat Israel in jeder anderen Vereinbarung in Zukunft das gesamte Gebiet vom Fluss bis zum Meer kontrollieren muss.“

Eine andere, jetzt aktive Anzeige fordert die Zuschauer auf, an einem Quiz teilzunehmen, um herauszufinden, „Wen unterstützen Sie wirklich im Nahostkonflikt?“ Die Anzeige verweist dann auf ein Online-Quiz von Facts for Peace, in dem Fragen zu Demokratie, Menschenrechten und Gleichberechtigung gestellt werden. Wenn Sie die Fragen positiv beantworten, stimmen Ihre Ansichten eher mit denen Israels überein“.

„Es scheint, dass Facts for Peace ein weiterer durchsichtiger Versuch ist, Völkermordpropaganda in Lügen zu verpacken und die öffentliche Diskussion in eine kontraproduktive Richtung zu lenken“, sagte der Rapper und Aktivist Lowkey.

Derzeit schaltet die Seite zwei Anzeigen auf Instagram. Am 28. Januar veröffentlichte Facts For Peace eine Anzeige mit der Überschrift „Der Internationale Gerichtshof [IGH] hat gerade Israels Recht auf Selbstverteidigung bestätigt“. In diesem Video sagt Facts For Peace, da der IGH nicht zu einem sofortigen Waffenstillstand aufgerufen hat, „sind Israels militärische Aktionen eine defensive Antwort auf die Angriffe vom 7. Oktober“.

Die Seite schaltet auch eine Anzeige mit einem Videointerview mit Abbey Onn, einer amerikanisch-israelischen Frau, deren fünf Familienmitglieder am 7. Oktober von der Hamas entführt wurden. Das Video wurde von Middle East Intel produziert, doch der einzige Hinweis auf diese Organisation ist eine schwarz-weiße Webseite, die nur ihren Namen in großer Schrift enthält. Eine andere Website, Israel Palestine Chronicles, hat das gleiche Design wie Middle East Intel, verweist aber auf Konten auf Facebook, Instagram und YouTube und weist darauf hin, dass sie von Facts For Peace LLC bezahlt wird. Diese Websites spiegeln die eigene Website von Facts For Peace wider, die ebenfalls in Schwarz-Weiß gehalten ist und Links zu ihren Social-Media-Seiten enthält.

Die Mission von Facts For Peace steht im Einklang mit der großen Israel-Lobby der Vereinigten Staaten. Der amerikanische Journalist und geschäftsführende Direktor des Institute for Public Accuracy, Norman Solomon, erläuterte die aktuelle Taktik der Lobby seit Beginn des israelischen Krieges.

„Die Israel-Lobby geht weit über die buchstäblichen Lobbyisten auf dem Capitol Hill hinaus“, so Solomon gegenüber MintPress.

„Die Verteidiger Israels, die nichts Falsches tun können, befinden sich seit Oktober im Modus der Schadensbegrenzung, und ein Teil dieser Bemühungen konzentriert sich darauf, prinzipientreue Menschenrechtsbefürworter wie die Kongressabgeordneten Rashida Tlaib und Cori Bush zu verleumden.“

Facts for Peace beteiligt sich an diesen Bemühungen zur Schadensbegrenzung mit einer eigenen Medienoffensive. „Der Einfluss der Lobby umfasst und besteht vielleicht hauptsächlich aus heftigen Medienoffensiven, die nun leugnen, dass Israel an dem Massenmord an Zivilisten in Gaza beteiligt ist, und die Bewegung verleumden, die einen sofortigen und dauerhaften Waffenstillstand fordert“, so Solomon.

Trotz der kontinuierlichen Werbeausgaben von Facts for Peace bezweifelt Solomon jedoch, dass die Kampagne einen wirklichen Einfluss auf die öffentliche Meinung ausüben kann, erklärte er gegenüber MintPress:

„Ihre Website ist rudimentär und scheint nur eine Formsache zu sein. Sie sind nicht die Hauptakteure in dem manipulativen Spiel der Verleumdung von Menschen, die sich für die Menschenrechte des palästinensischen Volkes einsetzen.“

Wer steckt hinter Facts for Peace?

Die Website von Facts for Peace bietet wenig Transparenz, abgesehen von einer Kontakt-E-Mail-Adresse und Links zu sozialen Medien sowie der Angabe, dass sie von Facts for Peace LLC finanziert wird. Wer die Kampagne leitet, ist jedoch nicht angegeben. Facts For Peace wurde am 15. September 2022 in New York gegründet und hieß ursprünglich Fulfill the Promise LLC. Am 13. Oktober änderte sie ihren Namen in Change the Narrative Coalition LLC, bevor sie am 16. Oktober schließlich in Facts For Peace umbenannt wurde.

Nach Angaben von Semafor hat Facts For Peace Josh Vlasto, einen ehemaligen Berater von US-Senator Chuck Schumer und dem ehemaligen New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo, als Berater eingestellt. Die Nummer, die auf dem Meta Ad Library-Konto von Facts For Peace angegeben ist, ist dieselbe wie die von Vlastos Public Relations-Firma Bamberger & Vlasto. Die Firma wird von Vlasto und Richard Bamberger geleitet, beides ehemalige Mitarbeiter von Cuomo, die Berichten zufolge Cuomo bei seinen Verleumdungsversuchen gegen seine ehemalige Mitarbeiterin Lindsey Boylan unterstützt haben, die Cuomo der sexuellen Belästigung beschuldigte.

MintPress konnte die Firma von Vlasto nicht für eine Stellungnahme erreichen. Vlasto hat jedoch den Inhalt von Facts For Peace bereits auf seinem X-Profil veröffentlicht. Nach Angaben des Bureau of Investigative Journalism haben die Websites von Facts for Peace, Israel Palestine Chronicles und Bamberger & Vlasto alle dieselben IP-Adressen, was darauf schließen lässt, dass sie auf demselben Server gehostet werden.

Semafor berichtete auch, dass Sternlicht Facts for Peace mit dem CNN-Eigentümer David Zaslav besprach und dass der CEO von Endeavor, Ari Emanuel, zustimmte, das Vorhaben zu koordinieren. Allerdings haben weder Saslav noch Emanuel auf Anfragen von MintPress zu ihrer Beteiligung geantwortet.

Der bekannte Leiter von Facts For Peace, Sternlicht, hat zuvor Birthright, die Anti-Defamation League (ADL) und das American Jewish Committee (AJC) über seine Stiftung finanziert. Laut der Steuererklärung der Stiftung aus dem Jahr 2022, die in der Datenbank Nonprofit Explorer von ProPublic abrufbar ist, gab sie dem American Jewish Committee 20.000 Dollar, „um [seine] Pro-Israel-Medienkampagne zu unterstützen“.

Lowkey betonte, dass Sternlichts Finanzierungsvorhaben Anlass zur Besorgnis geben sollten, und erklärte gegenüber MintPress, dass:

„Sternlicht hat in der Vergangenheit Projekte finanziert, die darauf abzielen, junge Menschen zu radikalisieren und sie zu Siedlerkolonisten zu machen. Birthright bietet jungen Juden in aller Welt kostenlose Reisen in das besetzte Palästina und die besetzten syrischen Golanhöhen an.“

Die ADL hat bekanntermaßen Tausende von arabischen Studenten sowie Pro-Palästina- und Anti-Apartheid-Aktivisten, darunter Erzbischof Desmond Tutu, ausspioniert und diese Informationen in den 1980er Jahren sogar an südafrikanische Geheimdienstagenten verkauft.

Eine weitere bemerkenswerte Person, die mit Facts for Peace in Verbindung gebracht wird, ist der ehemalige Google-CEO Schmidt, der 2015 gemeinsam mit Nadav Zafrir, dem ehemaligen Leiter des israelischen Militärgeheimdienstes Unit 8200, der für die Überwachung von Palästinensern berüchtigt ist, das israelische Technologieunternehmen Team8 gründete. Schmidt hat sich im Laufe der Jahre mit Netanjahu getroffen, und bei ihrem letzten Treffen im September 2023 stimmte Schmidt zu, Netanjahus Beratungsforum für künstliche Intelligenz beizutreten.

Project Nimbus is the final phase of Google's integration into the Israeli military.



Laut einer Untersuchung von MintPress sind mindestens 99 ehemalige Mitarbeiter von Unit 8200 derzeit in wichtigen Positionen bei Google beschäftigt, unter anderem als Head of Strategy.

Auch andere E-Mail-Empfänger von Facts for Peace haben in letzter Zeit ihre Unterstützung für Israel zum Ausdruck gebracht. Die Wall-Street-Manager Ackman und Rowan kritisierten den Umgang der Universitäten mit pro-palästinensischen Demonstrationen und riefen dazu auf, ihre Spenden zurückzuhalten.

Die Anzeigen von Facts for Peace sind oft mit prominenten Stimmen wie dem Komiker Mikey Greenblatt, den Schauspielern Nathaniel Buzolic und Zach Sage Fox und Mosab Hassan Yousef besetzt, einem Palästinenser, der verdeckt für den Shin Bet, den israelischen Inlandsgeheimdienst, gearbeitet hat und Forderungen nach einem Waffenstillstand entschieden ablehnt.

Trotz dieser hochkarätigen Unterstützung haben Internetnutzer die Kampagne und ihre Ziele in einem Reddit-Forum in Frage gestellt.

Ein Nutzer antwortete:

Antwort: Es handelt sich um eine zionistische Propagandagruppe, die versucht, die organische antizionistische Stimmung in den sozialen Medien zu bekämpfen, zu verharmlosen und zu diskreditieren. Edit: Ihre verstärkte Präsenz wird durch finanzielle Investitionen von pro-zionistischen Einzelpersonen und Gruppen angeheizt, denen die Tatsache missfällt, dass jüngere Menschen antizionistisch sind. Jüdisch ≠ Zionistisch Jüdisch ≠ Israelisch Antizionistisch ≠ Antisemitisch

Meinungsumfragen deuten darauf hin, dass die Unterstützung für Israel schwindet. In einer Reuters/Ipsos-Umfrage vom November 2023 stimmten rund 68 % der Befragten in den USA der Aussage zu, dass „Israel einen Waffenstillstand ausrufen und versuchen sollte zu verhandeln“. Und da Israel seinen unerbittlichen Krieg gegen den Gazastreifen – bei dem bisher mehr als 26.000 Palästinenser getötet wurden – unter wachsendem internationalen Druck fortsetzt, reichen gesponserte Anzeigen in den sozialen Medien möglicherweise nicht aus, um die Gunst Israels in den Augen der Welt zurückzugewinnen.