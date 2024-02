Emeritierter japanischer Professor zu Covid-Impfstoffen: „Das ist Mord, hier wurde ein Massaker verübt“.

Der emeritierte Professor Masanori Fukushima von der Universität Kyoto hat zusammen mit anderen in Japan die Probleme mit den Covid-Impfstoffen untersucht.

Bei einer Pressekonferenz zu seinen Ergebnissen nahm er kein Blatt vor den Mund. „Reden wir nicht um den heißen Brei herum: Es ist Mord. Man könnte sogar von einem Massaker sprechen“, so Fukushima.

Man müsse die Dinge beim Namen nennen, sonst würden die Menschen nicht aufwachen. „Wir dürfen die Wahrheit nicht verschleiern“, betonte er.

