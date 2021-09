China baut Thorium-Reaktor

China nimmt demnächst den ersten Thorium-Reaktor in Betrieb. Ab 2030 will man dann den Mini-Reaktor in Serienproduktion herstellen. Während Deutschland aus der Kernkraft aussteigt, forcieren andere Länder die CO2-freie Stromerzeugung durch Kernkraftwerke. China baut jetzt einen Thorium-Reaktor und startet demnächst den Testbetrieb.

Erste Tests sollen im September starten. Der Thorium-Reaktor wird mit flüssigem Thorium statt mit Uran betrieben und braucht kein Wasser zur Kühlung. Bei einem Schaden könnte so auch kein radioaktiver Dampf austreten. Bei Abkühlung erstarrt das flüssige Salz und der Prozess kommt von selbst zum Erliegen.