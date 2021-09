Die Zukunft der Landwirtschaft nach Ansicht von Bill Gates. Neue Erkenntnisse

Bill Gates besitzt mindestens 242.000 Hektar US-Ackerland in Washington, Illinois, Iowa, Louisiana, Kalifornien und mehreren anderen Staaten.

Gates hat eine große Vision für all dieses Land, aber leider beinhaltet sie keine organischen, biodynamischen oder regenerativen Anbaumethoden, die notwendig sind, um Ökosysteme zu heilen und wirklich nachhaltige, nahrhafte Lebensmittel für zukünftige Generationen zu produzieren

Gates unterstützt zusammen mit Pat Brown, dem Gründer des Fleischimitat-Unternehmens Impossible Foods, GVO, Agrarchemikalien und Technologie als die Zukunft der Landwirtschaft.

Gates glaubt, dass die Umstellung auf synthetisches Rindfleisch die Lösung zur Reduzierung der Methanemissionen ist; Impossible Foods wurde von Google, Jeff Bezos und Bill Gates mitfinanziert

Wenn man das Land besitzt, besitzt man auch das Wasser, das sich darunter befindet; für diejenigen, die Ressourcen wie Lebensmittel und Wasser kontrollieren, ist die Macht grenzenlos

Dieser Artikel wurde bereits am 2. April 2021 veröffentlicht und wurde mit neuen Informationen aktualisiert.

Der Tech-Milliardär Bill Gates, Mitbegründer und ehemaliger CEO von Microsoft, mag als Amerikas Top-Farmer seltsam erscheinen. Doch unter dem Deckmantel der Investmentfirma Cascade Investment LLC hat er in aller Stille riesige Landflächen in den USA angehäuft und besitzt nun mindestens 242.000 Acres US-Ackerland.

Das Magazin „The Land Report“ von Eric O’Keefe, das jedes Jahr eine Liste der 100 größten Landbesitzer in den USA herausgibt, hat dies aufgedeckt. O’Keefe wurde zuerst auf den Kauf von 14.500 Acres im Jahr 2020 im Bundesstaat Washington aufmerksam, da er jeden Verkauf von mehr als 1.000 Acres als „Blue Moon Events“ bezeichnet.

Als er genauer nachforschte, stellte er fest, dass der Käufer der 14.500 Acres – im Herzen einiger der teuersten Ackerflächen Amerikas – als kleines Unternehmen aus Louisiana registriert war. „Das ließ sofort die Alarmglocken schrillen“, so O’Keefe gegenüber der New York Post. Es stellte sich heraus, dass das Unternehmen im Auftrag von Cascade Investment für Bill Gates handelte, der nicht nur in Washington, sondern auch in Illinois, Iowa, Louisiana, Kalifornien und mehreren anderen Staaten Land besitzt.

„Bill Gates, Mitbegründer von Microsoft, hat ein Alter Ego“, schrieb O’Keefe. „Farmer Bill, der Mann, der mehr Ackerland besitzt als irgendjemand sonst in Amerika“. Offensichtlich hat Gates eine große Vision für all dieses Land, aber leider beinhaltet sie keine organischen, biodynamischen oder regenerativen Anbaumethoden, die notwendig sind, um Ökosysteme zu heilen und wirklich nachhaltige, nahrhafte Lebensmittel für zukünftige Generationen zu produzieren.

Stattdessen scheint die Anbaufläche für noch mehr gentechnisch veränderte Mais- und Sojapflanzen vorgesehen zu sein – die Basis für eine zunehmend synthetische, ultraverarbeitete Lebensmittelversorgung.

Gates und Bonzen von Fleischimitat streben nach industrialisierter Landwirtschaft

Das Fleischimitat-Unternehmen Impossible Foods wurde von Google, Jeff Bezos und Bill Gates mitfinanziert, und Gates hat deutlich gemacht, dass er den Umstieg auf synthetisches Rindfleisch für die Lösung hält, um die Methanemissionen zu reduzieren, die von Tieren aus Kraftfutterbetrieben (CAFOs) stammen.

Die nachdrückliche Empfehlung, Rindfleisch durch künstliches Fleisch zu ersetzen, findet sich in Gates‘ Buch „How to Avoid a Climate Disaster: The Solutions We Have and the Breakthroughs We Need“ (Die Lösungen, die wir haben, und die Durchbrüche, die wir brauchen), das im Februar 2021 veröffentlicht wurde. In einem Interview mit der MIT Technology Review geht er sogar so weit zu sagen, dass das Verhalten der Menschen geändert werden sollte, damit sie lernen, künstliches Fleisch zu mögen, und wenn das nicht funktioniert, könnten Verordnungen die Lösung sein.

In den USA suchen die Verbraucher zunehmend nach gesunden, echten und möglichst wenig verarbeiteten Lebensmitteln. Gefälschtes Fleisch wie der Impossible Burger ist das Gegenteil davon – ein hochgradig verarbeitetes, gefälschtes Lebensmittel, das jedoch als etwas Gutes für Sie und die Umwelt getarnt ist.

Wo in der Natur findet man Zutaten wie gentechnisch veränderte Hefe, Sojaproteinkonzentrat, modifizierte Lebensmittelstärke und Sojaproteinisolat? Die Antwort lautet: nirgendwo, und genau darin liegt ein wesentlicher Teil des Problems.

Zusammen mit Pat Brown, dem Gründer von Impossible Foods, glaubt Gates jedoch, dass die „erfolgreiche Strategie“ für die Zukunft der Landwirtschaft darin besteht, „Wege zu finden, wie Landwirte mehr Mais und Sojabohnen auf jedem Hektar produzieren können … und gleichzeitig die Kohlenstoffemissionen erheblich senken können“. Laut Fortune:

Überraschenderweise glauben sowohl Gates als auch Brown, dass gentechnisch verändertes Saatgut und chemische Herbizide in der richtigen Dosierung – und nicht der flächenintensive ökologische Landbau – entscheidend für die Eindämmung der Kohlenstoffemissionen sind.

Gates und Brown unterstützen GMOs und Chemikalien

Wenn Tiere nach den Prinzipien der regenerativen Landwirtschaft gezüchtet werden, entsteht ein komplettes Ökosystem, das sowohl heilend für das Land als auch produktiv für die Landwirte ist, die es halten. Fleisch zu essen ist nicht gleichbedeutend mit einer Schädigung der Umwelt: Es sind die Praktiken der industriellen Landwirtschaft, die den Schaden anrichten. Manche glauben auch, Fleisch zu essen bedeute, mehr Wälder zu roden, damit Tiere grasen können, aber oft sind es Grasland und Prärien, die umgepflügt wurden, um einen Überschuss an Mais für Ethanol anzubauen.

Die Anbauflächen in den USA werden bereits durch den zweimaligen Anbau von Mais und Sojabohnen dominiert, die größtenteils für industrielles Tierfutter bestimmt sind. Wie bei der Kraftfutterproduktion verursachen diese mit Chemikalien belasteten Monokulturen Umweltschäden, und obwohl sie pflanzliche Nahrungsmittel sind, sind sie Teil des Problems und nicht der Lösung.

Anstatt zu einer regenerativen Landwirtschaft zurückzukehren, bei der Nutztiere und Nutzpflanzen in ein symbiotisches, sich ergänzendes System integriert werden, das die Funktionsweise der Natur nachahmt, setzen agrochemische Unternehmen wie Syngenta Genmanipulation, Gentechnik, Chemikalien und Biologika ein, um hybride Saatgutlinien, gegen Wind, Überschwemmungen und Dürren resistente Pflanzen und andere im Labor hergestellte landwirtschaftliche Elemente zu erzeugen.

All dies basiert auf Technologie, um den Schutz von Saatgut und Pflanzen zu verbessern, was als „das neue Paradigma der Landwirtschaft“ bezeichnet wird. Wenn es nach Gates geht, wird der ökologische Landbau von der Bildfläche verschwinden. Fortune berichtet:

Gates – Amerikas größter Besitzer von Ackerland – räumt ein, dass der ökologische Landbau umweltschädlicher ist als die konventionelle Landwirtschaft. Auf die Frage von Rashida Jones in einem Podcast vom Dezember 2020: ‚Hilft es, biologisch zu essen [Emissionen zu reduzieren]? Gates antwortete: „Nein, für Bioprodukte wird mehr Land benötigt als für herkömmliche Anbaumethoden. Ich weiß, das ist keine beliebte Antwort. Jones entgegnete: „Das ist eine harte Nuss, Bill!

Brown ist auch ein Befürworter von GVOs und chemischen Herbiziden. Fortune fuhr fort:

In einem Artikel aus dem Jahr 2019 schrieb Brown, dass Impossible mit einer Soja-Knappheit konfrontiert sei, weil es auf Farmen angewiesen sei, die kein gentechnisch verändertes Saatgut verwenden. Der Grund: Nicht modifiziertes Saatgut war nicht annähernd so resistent gegen Krankheiten, was die Produktion senkte und die Landwirte zwang, viel mehr Herbizide einzusetzen.

Brown fand heraus, dass die Verwendung von gentechnisch verändertem Saatgut sowohl die benötigte zusätzliche Versorgung sicherstellte als auch den Burgern die von seinen Fans gewünschte „fleischige Konsistenz“ verlieh. Die sicherste und umweltfreundlichste Option, die es uns ermöglicht, die Produktion zu steigern und den von Impossible hergestellten Burger zu den geringstmöglichen Kosten anzubieten, ist gentechnisch verändertes Soja“, sagte er.

Das ist jedoch eine unglaublich kurzsichtige Aussage, die die vielen Nachteile von gentechnisch verändertem Soja völlig außer Acht lässt, zu denen verheerende Auswirkungen auf Insekten wie Monarchfalter sowie die Förderung von herbizidresistenten Superunkräutern gehören.

Tests von Moms Across America ergaben außerdem, dass der Impossible Burger Glyphosat enthält, den Wirkstoff des Herbizids Roundup, der nachweislich die Genfunktion von mehr als 4.000 Genen in Leber und Nieren verändert und bei Ratten bereits bei einer Konzentration von 0,1 Teilen pro Milliarde schwere Organschäden verursacht. Der Impossible Burger enthielt 11,3 ppb (Glyphosat und seinen Abbauprodukt AMPA).

Biotech-PR-Kampagne soll Sie zum Verzehr von synthetischen Lebensmitteln überreden

Die Reporterin von U.S. Right to Know, Stacy Malkan, twitterte im März 2021, dass Bill Gates‘ Pläne zur Umgestaltung unserer Lebensmittelsysteme ein Problem sowohl für Landwirte als auch für Verbraucher darstellen, die keinen gentechnisch veränderten Mais und Soja essen wollen, der zu verarbeiteten, synthetischen Lebensmitteln verarbeitet wurde.

Ob das nun „unpopulär“ ist oder nicht, spielt keine Rolle, denn Gates sagte, dass er der Meinung ist, dass reiche Länder ausschließlich künstliches Fleisch essen sollten. Auf die Frage, ob er glaubt, dass pflanzliches und im Labor gezüchtetes Fleisch „die vollständige Lösung für das globale Proteinproblem sein könnte“, antwortet er, dass dies in Ländern mit mittlerem und höherem Einkommen der Fall sei und dass sich die Menschen „daran gewöhnen können“:

Der Plan, die Verbraucher daran zu gewöhnen, ihre Burger durch synthetische, gefälschte Lebensmittel zu ersetzen, ist seit mindestens 2014 im Gange, als sich eine Gruppe mächtiger Führungskräfte aus der Agrarindustrie traf, um eine PR-Kampagne zu organisieren, die synthetische Biologie und GVO in ein günstigeres Licht rücken sollte. Dana Perls von Friends of the Earth nahm an dem Treffen teil und schrieb später:

Das Treffen fiel unter die Chatham-House-Regeln, was bedeutet, dass ich nicht sagen kann, wer was gesagt hat. Ich kann jedoch sagen, dass das Treffen einen alarmierenden Einblick in den Prozess der Synthetischen Biologie-Industrie gab, die eine geschönte Medienberichterstattung erstellt, um die Öffentlichkeit zu verwirren, die Risiken zu ignorieren und den Mantel der „Nachhaltigkeit“ für potenziell profitable neue Produkte der Synthetischen Biologie zu beanspruchen.

Im Laufe des Tages erzählten vor allem CEOs, Direktoren und PR-Leute von mächtigen Chemie- und Synthetikbiologen vielversprechende Geschichten, diskutierten darüber, wie man die synthetische Biologie als „Lösung“ für den Welthunger positionieren kann, und machten fröhliche Behauptungen über die Sicherheit, die durch keinerlei tatsächliche Daten gestützt wurden.



… Als ich fragte, wie die Biotech-Unternehmen die Kleinbauern schützen werden, die die wirklich natürlichen Produkte herstellen, wurde ich mit einem harten, kalten Blick, Schweigen und einer Nicht-Antwort über die Notwendigkeit, die Verbrauchernachfrage zu befriedigen, empfangen.



In einer Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse des Treffens sagte Perls, dass die PR-Strategie der Branche darin bestehe, die negativ besetzten Begriffe „synthetische Biologie“ und „gentechnisch verändert“ nicht zu verwenden und zu versuchen, die öffentliche Meinung zu ändern, indem man Emotionen weckt und die Medien mit Wohlfühlgeschichten über die synthetische Biologie überschwemmt.

Die Gruppe war sich einig, dass die Industrie sich so weit wie möglich selbst regulieren sollte und dass die Ergebnisse von Unternehmensstudien nicht öffentlich bekannt sein sollten. Sie schlugen sogar vor, dass die Industrie den Eindruck erwecken sollte, dass sie sich für Nachhaltigkeit, Transparenz und Ernährungssouveränität einsetzt. Aber, so Perls: „Als ich darauf hinwies, dass die von Unternehmen kontrollierte synthetische Biologie das Gegenteil von ‚Lebensmittelsouveränität‘ ist, wurde ich wieder mit steinigem Schweigen konfrontiert“.



UN-Ernährungsgipfel wegen des Einflusses der Agrarindustrie boykottiert

Unternehmensinteressen dominieren auch den UN-Gipfel für Ernährungssysteme am 23. September 2021, der deshalb von Hunderten von Landwirten und Menschenrechtsgruppen boykottiert wird. Sie sind der Meinung, dass der Gipfel die Interessen der Agrarindustrie, elitäre Stiftungen und die Ausbeutung der afrikanischen Ernährungssysteme begünstigt.

Der Gipfel behauptet, dass er einberufen wird, um „kühne neue Aktionen zu starten, um die Art und Weise, wie die Welt Lebensmittel produziert und konsumiert, zu verändern, aber Kritiker sagen, dass er einseitig auf die industrielle, konzerngesteuerte Landwirtschaft ausgerichtet ist, während diejenigen, die sich mit regenerativer Landwirtschaft und dem Wissen indigener Völker beschäftigen, außen vor bleiben.

Die Kontroverse begann gleich zu Beginn, als UN-Generalsekretär António Guterres Agnes Kalibata zur Leiterin der Veranstaltung ernannte. Kalibata ist die ehemalige ruandische Landwirtschaftsministerin und heutige Präsidentin der Alliance for a Green Revolution in Africa (AGRA), einer von der Bill & Melinda Gates Foundation finanzierten Organisation.

AGRA ist im Wesentlichen eine Tochtergesellschaft der Gates Foundation, und obwohl einige ihrer Projekte nützlich zu sein scheinen, sind die meisten ihrer Ziele auf die Förderung von Biotechnologie und chemischen Düngemitteln ausgerichtet. AGRA wurde 2006 mit Mitteln der Gates Foundation und der Rockefeller Foundation ins Leben gerufen.

Nach mehr als einem Jahrzehnt hat der Einfluss von AGRA die Situation in den 18 afrikanischen Ländern, auf die dieses „philanthropische“ Projekt abzielt, erheblich verschlechtert. Unter der Leitung von AGRA nahm der Hunger um 30 % zu und die Armut auf dem Lande stieg dramatisch an.

Die Befürchtungen, dass der Gipfel von der Industrie dominiert wurde, verstärkten sich, als das Konzeptpapier Präzisionslandwirtschaft, Datenerfassung und Gentechnik als Säulen für die Ernährungssicherheit enthielt, die regenerative Landwirtschaft jedoch außen vor ließ.

Wie The Guardian berichtet, schrieb Michael Fakhri, der UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung, an Kalibata, dass sich der Gipfel auf „Wissenschaft und Technologie, Geld und Märkte“ konzentriere, während grundlegende Fragen zu Ungleichheit, Rechenschaftspflicht und Regierungsführung unberücksichtigt blieben.

Konzernideologie verdrängt echte Regeneration

Leider ist der UN-Ernährungsgipfel nun bereit, sich der Ideologie der Konzerne zu beugen, anstatt die Kleinbauern und regenerativen Praktiken zu unterstützen, die das wahre Potenzial haben, die Welt zu ernähren und den Planeten zu heilen. Was das zunehmende Monopol von Gates auf Ackerland angeht, so sollte man bedenken, dass man mit dem Land auch das Wasser besitzt, das sich darunter befindet.

Für diejenigen, die Ressourcen wie Lebensmittel und Wasser kontrollieren, ist die Macht grenzenlos, und mit seinen riesigen Landflächen kann er all das GE-Soja anbauen, das für die Herstellung des von ihm so stark beworbenen künstlichen Fleisches notwendig ist – oder vielleicht ist es sogar noch schlimmer als das. Wie The Defender über einige von Gates‘ fragwürdigeren Unternehmungen schreibt:

Thomas Jefferson glaubte, dass der Erfolg von Amerikas beispielhaftem Kampf, das Joch des europäischen Feudalismus durch ein edles Experiment der Selbstverwaltung zu ersetzen, von der ständigen Kontrolle der Landbasis der Nation durch Zehntausende unabhängiger Landwirte abhängt, die alle ein Interesse an unserer Demokratie haben. Im besten Fall ist Gates‘ Kampagne zum Aufkauf von Amerikas landwirtschaftlichem Grundbesitz also ein Zeichen dafür, dass der Feudalismus wieder in Mode kommen könnte. Schlimmstenfalls ist sein Kaufrausch ein Vorbote von etwas weitaus Besorgniserregenderem – der Kontrolle der weltweiten Nahrungsmittelversorgung durch einen machthungrigen Größenwahnsinnigen mit Napoleon-Komplex.

