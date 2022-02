China beginnt, eine neue Architektur des Nahen Ostens zu entwerfen

Denken Sie an die Rolle der USA in den 1920er Jahren: Sie sind beteiligt, überlassen aber Großbritannien und Frankreich vorerst die Vorherrschaft.

Während Amerika seine Beziehungen zum Nahen Osten neu justiert, hat China seinen Einfluss allmählich in einer Weise ausgebaut, die den Charakter der regionalen Ordnung verändern könnte.

Der Ausbruch diplomatischer Aktivitäten zwischen China und den Ländern des Nahen Ostens, der im Januar dieses Jahres große Aufmerksamkeit in den Medien erregte, ist sinnbildlich für diesen Trend.

Gleichzeitig möchte sich China als eine andere Art von Großmacht darstellen. Kurz nach dem Aufruhr der diplomatischen Aktivitäten erklärte der chinesische Außenminister Wang Yi gegenüber der Presse, dass es im Nahen Osten „niemals ein ‚Machtvakuum’“ gebe „und dass es kein ‚Patriarchat von außen‘ brauche.“

Wang ließ es sich nicht nehmen, zu erwähnen, dass „die Region unter seit langem bestehenden Unruhen und Konflikten leidet, die auf ausländische Interventionen zurückzuführen sind“, und spielte damit auf die seit langem von chinesischen Beamten und Politikern vertretene Überzeugung an, dass Amerikas Präsenz in der Region eine destabilisierende Kraft darstellt.

Chinas staatlich geführter Medienapparat hat dazu beigetragen, diese Wahrnehmung zu verstärken. In einem Artikel der Global Times, der sich mit den jüngsten Entwicklungen zwischen China und der Region befasste, schrieb Zhang Han, dass „die USA die Region kontinuierlich für ihre eigenen Interessen kultivieren und die Saat der Demokratie ausstreuen, wodurch Chaos und Konflikte entstehen“. Im Gegensatz dazu „hat China im Nahen Osten keine Feinde, sondern nur Freunde“, so Zhang.

Chinesische Beamte haben traditionell gezögert, die USA im Nahen Osten herauszufordern, vor allem weil Amerika für die Sicherheit gesorgt hat, die Chinas Interessen schützt. Vor dem Hintergrund eines neuen Großmachtwettbewerbs und der Wahrnehmung, dass die USA ihre Sicherheitsunterstützung zurückziehen, scheint sich Pekings Kalkül geändert zu haben.

Als Geschichtswissenschaftler sind chinesische Beamte seit langem darauf bedacht, nicht in das hineingezogen zu werden, was viele auf dem Festland als „chaotischen und gefährlichen Friedhof, auf dem Imperien begraben werden“, betrachten. Dementsprechend war Chinas Herangehensweise an die Region stets vorsichtig und beruhte auf den Grundsätzen der strategischen Absicherung. Peking ist bestrebt, freundschaftliche Beziehungen zu allen Ländern der Region zu pflegen, tiefe Wirtschaftsbeziehungen aufzubauen, politisches Kapital zu gewinnen und allmählich an Einfluss zu gewinnen.

Tiefgreifende Interessen

Pekings Interessen in der Region sind heute tiefgreifend. China ist auf den Nahen Osten angewiesen, um etwa die Hälfte der Energie zu sichern, die es für seine kontinuierliche Entwicklung benötigt, und verlässt sich zunehmend auf Länder wie Katar, um eine ständige Versorgung des Festlandes mit Erdgas sicherzustellen.

Der Handel des ostasiatischen Riesen mit den Golfstaaten überstieg im vergangenen Jahr 200 Milliarden Dollar und ist damit der führende Partner der ölreichen Region. Schätzungen zufolge werden bis zu 60 % der chinesischen Exporte in die Länder des Nahen Ostens über die Vereinigten Arabischen Emirate abgewickelt.

In der Levante ist China die größte Importquelle für Ägypten, Israel und den Libanon und die zweitgrößte für die Türkei, Syrien und Jordanien. In nur zwei Jahrzehnten hat sich der Wert der chinesischen Ausfuhren in diese sechs Länder fast verzwölffacht, von 4,2 Milliarden Dollar im Jahr 2000 auf 53,4 Milliarden Dollar im Jahr 2020.

Länder in der gesamten Region haben Unternehmen wie Huawei und Alibaba mit dem Aufbau von intelligenten Städten und Infrastrukturen für erneuerbare Energien bis hin zu Telekommunikationsnetzen der fünften Generation beauftragt.

Als die USA 2021 ihre Truppen aus Afghanistan abzogen, verstärkte China die wirtschaftliche Zusammenarbeit. Einem kürzlich erschienenen Bericht des Green Finance & Development Center der Fudan-Universität über Chinas Investitionen im Rahmen der Gürtel- und Straßeninitiative zufolge sind die Investitionen in den arabischen und nahöstlichen Ländern im Vergleich zu 2020 um etwa 360 % und das Engagement im Baubereich um 116 % gestiegen“.

Syrien hat vor kurzem ein Kooperationsabkommen mit Peking unterzeichnet, während Marokko mit Peking einen Umsetzungsplan für die Initiative unterzeichnet hat. Diese Schritte deuten darauf hin, dass dieses Engagement im Jahr 2022 weiter zunehmen wird.

Sicherheitsarchitektur

China hat die regionale Sicherheitsarchitektur nicht unbeeinflusst gelassen, wenn auch in bescheidenem Maße. Peking ist sich bewusst, dass es Waren- und Öltransporte schützen muss, die über kritische maritime Engpässe nach China gelangen, und dass es verhindern muss, dass „Terrorismus, Separatismus und Extremismus“ über seine Grenzen schwappen.

Zu diesem Zweck ist Chinas Marine seit 2008 im Golf von Aden aktiv, und seine Militärbasis in Dschibuti wurde erweitert und aufgerüstet, um Flugzeugträger aufzunehmen. Seit 2017 sind Berichte aufgetaucht, wonach China Spezialeinheiten nach Syrien entsendet, und gemeinsame Militärübungen zwischen China, Russland und dem Iran im vergangenen Januar sind mittlerweile an der Tagesordnung.

Letztes Jahr kündigte der chinesische Präsident Xi Jinping an, dass der Iran Vollmitglied der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit werden würde. In dem Bestreben, das Gleichgewicht in der Region aufrechtzuerhalten, hat Peking auch andere Freunde Chinas in den Club aufgenommen und Saudi-Arabien, Ägypten und Katar als Dialogpartner akzeptiert.

Jüngsten Berichten zufolge unterstützt China Saudi-Arabien bei der Weiterentwicklung seines Programms für ballistische Raketen, während es gleichzeitig die 400 Milliarden Dollar schwere, auf 25 Jahre angelegte strategische Partnerschaft mit dem Iran fortsetzt – ein weiteres Zeichen für Pekings Wunsch, in der Region ein ausgewogenes Verhältnis zu wahren.

Jahrhundertelanges US-Modell

Trotz Chinas aufkeimender, aber wachsender regionaler Militärpräsenz scheint sich Peking weiterhin auf die Wirtschaft konzentrieren zu wollen, während andere, vor allem Russland, Sicherheitsgarantien geben sollen. Zhang zufolge hat Russland im Nahen Osten eine bemerkenswerte Präsenz gezeigt, insbesondere in Syrien“. Er fügte hinzu, dass „eine enge Koordination zwischen China und Russland politische Widersprüche vermeiden und die Region stabilisieren kann“.

Das heutige Engagement Chinas im Nahen Osten ist vergleichbar mit der Position Amerikas in der Region in den späten 1920er Jahren, als Großbritannien und Frankreich die dominierenden ausländischen Militärmächte waren. Im Laufe des folgenden Vierteljahrhunderts schwand die europäische Macht. Die USA traten als dominierende Kraft im Nahen Osten auf und schützten die Interessen, die sie in den vorangegangenen vier Jahrzehnten gehegt und gepflegt hatten.

Auch wenn sich die Welt heute stark verändert hat, bleibt die Notwendigkeit für Großmächte, nationale Interessen im Nahen Osten durchzusetzen, eine zwingende Kraft, die dazu führen könnte, dass China die regionale Architektur des Nahen Ostens neu gestaltet.