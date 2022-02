Der nächste Schritt für das Weltwirtschaftsforum

Von Roger W. Koops: Er hat einen Doktortitel in Chemie von der University of California, Riverside, sowie einen Master- und Bachelor-Abschluss von der Western Washington University. Er war über 25 Jahre lang in der pharmazeutischen und biotechnologischen Industrie tätig. Bevor er 2017 in den Ruhestand ging, war er 12 Jahre lang als Berater mit den Schwerpunkten Qualitätssicherung/Kontrolle und Fragen der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften tätig. Er ist Autor oder Mitautor mehrerer Veröffentlichungen in den Bereichen pharmazeutische Technologie und Chemie.

Seit Anfang 2020 ist es offensichtlich, dass es einen organisierten Kult gibt, der die ganze Welt durchdringt. Es ist möglich, dass dies aus einem gigantischen Irrtum heraus entstanden ist, der auf einer plötzlichen Unkenntnis der Zellbiologie und einer langen Erfahrung im Bereich der öffentlichen Gesundheit beruht. Es ist auch möglich, dass ein saisonales Atemwegsvirus von einigen Leuten als Gelegenheit genutzt wurde, um die Macht für einen anderen Zweck zu ergreifen.

Verfolgt man die Spuren des Geldes und des Einflusses, ist die letztgenannte Schlussfolgerung nur schwer von der Hand zu weisen.

Die Anhaltspunkte waren schon früh da. Noch bevor die WHO im März 2020 eine Pandemie ausrief (also mehrere Monate nach dem tatsächlichen Ausbruch der Pandemie) und noch bevor es zu Abriegelungen kam, wurde in den Medien von der „neuen Normalität“ und dem „großen Reset“ gesprochen (der in „Build Back Better“ umbenannt wurde).

Pharmaunternehmen wie Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna und Astra-Zeneca betrieben aktive Lobbyarbeit bei den Regierungen, um ihre Impfstoffe bereits im Februar 2020 zu kaufen, angeblich weniger als einen Monat, nachdem die Gensequenz (oder Teilsequenz) von China zur Verfügung gestellt worden war.

Als jemand, der seine gesamte berufliche Laufbahn in der Pharma- und Impfstoffentwicklung verbracht hat, fand ich das ganze Konzept, innerhalb weniger Monate von Null auf einen gebrauchsfertigen Impfstoff zu kommen, einfach absurd.

Irgendetwas stimmte da nicht.

Ich kannte die Namen, mit denen jeder vertraut geworden ist. Bill Gates, Neil Ferguson, Jeremy Farrar, Anthony Fauci und andere hatten sich entweder für die Sperrstrategien eingesetzt oder diese seit vielen Jahren verfolgt. Dennoch schien das Ausmaß der Maßnahmen zu groß zu sein, um allein mit diesen Namen erklärt werden zu können.

Die grundlegenden Fragen, die ich mir gestellt habe, waren also: Warum und wer? Das „Warum“ scheint immer wieder auf andere Themen als die öffentliche Gesundheit zurückzukommen. Natürlich gab es beim „Wer“ die offensichtlichen Akteure wie die WHO, China, CDC, NIH/NIAID und verschiedene Regierungen, aber es schien mehr dahinter zu stecken. Diese Akteure wurden mit dem Aspekt der „öffentlichen Gesundheit“ in Verbindung gebracht, aber das schien nur ein Kratzen an der Oberfläche zu sein.

Ich bin kein Enthüllungsjournalist und würde diese Rolle auch nie für mich beanspruchen, aber selbst ich kann einige einfache Internetrecherchen durchführen und Muster erkennen. Die Recherchen, die ich durchgeführt habe, haben einige sehr interessante „Zufälle“ zutage gefördert.

Wenn ich Ihnen die Namen der folgenden Personen nenne – Biden, Trudeau, Ardern, Merkel, Macron, Draghi, Morrison, Xi Jinping – was meinen Sie, was sie gemeinsam haben? Ja, sie sind alle verwöhnt und stolpern über sich selbst, aber das ist auch nicht der Zusammenhang.

Man kann sehr schnell erkennen, dass diese Namen sicherlich mit Ländern und Personen in Verbindung gebracht werden, die ihre eigenen Gesetze ignoriert haben und/oder in irgendeiner Weise versucht haben, sie an sich zu reißen. Aber es steckt mehr dahinter, und ich werde einen Hinweis geben, indem ich zu jedem Namen einen Link anführe.

Sie alle sind mit dem Weltwirtschaftsforum (WEF) verbunden, einer „gemeinnützigen“ privaten Organisation, die 1971 gegründet wurde und von Klaus „Du wirst nichts besitzen und glücklich sein“ Schwab und seiner Familie geleitet wird. Es handelt sich dabei um eine private Organisation, die trotz des impliziten Namens keinen offiziellen Bezug zu einem Weltregierungsorgan hat. Man hätte sie genauso gut „Kirche der Schwabies“ nennen können. Das WEF war der Ursprung des „Great Reset“ und ich würde vermuten, dass es der Ursprung von „Build Back Better“ war (da die meisten der oben genannten Namen diesen Begriff in letzter Zeit verwendet haben).

Wenn Sie denken, dass die Mitgliedschaft im WEF nur mit den Staatsoberhäuptern der Länder endet, hier sind noch ein paar weitere Namen:

Gavin Newsom, Governor of California

Jay Inslee, Governor of Washington State

Anthony Fauci, Director NIAID

Nancy Pelosi, Speaker of the House

Erlauben Sie mir, mehr vom WEF vorzustellen, indem ich eine Liste von Namen für den Treuhänderrat gebe.

Al Gore, Former WP of the US

Mark Caney, UN Special Envoy for Climate Action

T. Shanmugaratnam, Seminar Minister Singapore

Christine Lagarde, President, European Central Bank

Ngozi Okonja-Iweala, Director General, WTO

Kristalian Georggieva, Managing Director, IMF

Chrystia Freeland, Deputy Minister of Canada

Laurence Fink, CEO, BlackRock

Sie können einen Querschnitt der politischen und wirtschaftlichen Führer im Vorstand sehen. Der Leiter der Organisation, d.h. der Leiter des Verwaltungsrats, ist nach wie vor Klaus Schwab. Er hat eine beeindruckende Schar von Anhängern um sich geschart.

Wenn Sie sich ein Bild vom Ausmaß des Einflusses machen wollen, gehen Sie auf die Website und suchen Sie sich einen Firmennamen Ihrer Wahl aus; es stehen viele zur Auswahl: Abbott Laboratories, Astra-Zeneca, Biogen, Johnson & Johnson, Moderna, Merck, Novartis, Pfizer, Serum Institute of India, BASF, Mayo Clinic, Kaiser Permanente, Bill and Melinda Gates Foundation, Wellcome Trust, Blackrock, CISCO, Dell, Google, Huawei, IBM, Intel, Microsoft, Zoom, Yahoo, Amazon, Airbus, Boeing, Honda, Rakuten, Walmart, UPS, Coca-Cola, UBER, Bank of China. Bank von Amerika. Deutsche Bank, State Bank of India, Royal Bank of Canada, Lloyds Banking, JP Morgan-Chase, Equifax, Goldman-Sachs, Hong Kong Exchanges, Bloomberg, VISA, New York Times, Ontario (Kanada) Teacher’s Pension Plan

Das Ausmaß der Reichweite ist sogar über das weltweite Leader-Netzwerk hinaus enorm. Wir alle wissen zum Beispiel, was Bill Gates mit seinem Vermögen über die Bill and Melinda Gates Foundation (BMGF) getan hat. Aber auch der Wellcome Trust ist der Aufgabe gewachsen. Wer ist der Direktor des Wellcome Trust? Ein gewisser Jeremy Farrar, bekannt für SAGE und Lockdowns im Vereinigten Königreich – wohl der Architekt der US-UK Lockdowns im Jahr 2020 – ist eng mit dem WEF verbunden.

Was die mögliche Reichweite betrifft, so möchte ich einige Beispiele allein aus dem BMGF anführen, und zwar aus der Zeit, die ich im Jahr 2020 damit verbracht habe, ihre umfangreiche Finanzierungsliste zu lesen.

Vor einigen Jahren hat das BMGF dem Institute for Health Metric Evaluation (IHME) eine zehnjährige Förderung in Höhe von fast 280 Millionen Dollar gewährt. Das IHME (das der University of Washington in Seattle angegliedert ist) war an vorderster Front an der Computermodellierung beteiligt, die den Lockdowns und den nicht-pharmazeutischen Interventionen im Jahr 2020 zugrunde lag. Man hat ihren Namen oft in der Presse oder auf MSNBC oder CNN gesehen.

Im Jahr 2019 verlieh die IHME dem Herausgeber des Lancet (Dr. Richard Horton) einen Preis in Höhe von 100.000 Dollar und bezeichnete ihn als „aktivistischen Herausgeber.“ Das Lancet, das einst als eine der besten medizinischen Fachzeitschriften galt, ist seit 2020 führend in der Zensur gegensätzlicher wissenschaftlicher Standpunkte und in der Veröffentlichung von „Papers“, die nicht zur Veröffentlichung geeignet sind. Ich habe nie verstanden, was es bedeutet, ein „aktivistischer“ Redakteur einer angesehenen wissenschaftlichen/medizinischen Zeitschrift zu sein, weil ich dummerweise immer dachte, dass die erste Aufgabe eines Redakteurs darin besteht, unparteiisch zu sein. Ich schätze, ich habe im Jahr 2020 gelernt, wie falsch ich lag.

Natürlich wird das Lancet auch stark von Pharmaunternehmen wie Pfizer (ebenfalls Mitglied des WEF) finanziert.

Aber die Reichweite des BMGF geht weit über die IHME hinaus, und diese Verbindungen sind deutlich zu erkennen. Hier sind einige Beispiele für die Organisationen und Gelder, die allein im Jahr 2020 erhalten wurden, aufgeschlüsselt nach Bereichen.

Bill and Melinda Gates Foundation Zuschüsse 2020

Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health 20+ million World Health Organization (WHO) 100+ million Oregon Health Sciences Univ. 15+ million CDC Foundation 3.5+ million Imperial College of London 7+ million Chinese CDC 2+ million Harvard TH Chan School of Public Health 5+ million Institute of Health Metric Evaluation (IHME) 28 million (part of a 10 yr/279 million USD grant) Nigeria CDC 1.1 million Deutsche Gesellschaft für Internationale Z. (Gmbh) 5+ million Novartis 7+ million Lumira Dx UK LTD 37+ million Serum Institute of India 4+ million Icosavac 10 million Novavax 15 million BBC 2 million CNN 4 million Guardian 3+ million NPR 4 million Financial Times LTD 0.5 million National Newspaper Publishers Assoc. 0.75 million

Bill Gates hat ebenfalls stark in Moderna investiert, und seine Investitionen haben sich für ihn ausgezahlt. Die BMGF hat auch fast 100 Millionen Dollar für die Clinton Health Access Initiative bereitgestellt.

Nun müssen die Fragen gestellt werden:

Ist dies der Beginn einer kontrollierten, autoritären Gesellschaft, die über das WEF verflochten ist?

Ist die Covid-Panik inszeniert worden, um die Bühne zu bereiten? Bitte beachten Sie, dass ich kein „Covid-Leugner“ bin, da das Virus real ist. Aber wurde ein normaler saisonaler Atemwegsvirus als Vorwand benutzt, um das Netz zu aktivieren?

Die nächsten Fragen für diejenigen von uns, die zumindest vorgeben, in „demokratischen“ Gesellschaften zu leben, müssen lauten:

Ist es das, was Sie von den Menschen, die Sie wählen, erwarten und/oder wollen?

Wie viele Menschen wussten von den „Vereinigungen“ der Personen, die sie gewählt haben? (Ich wusste jedenfalls nichts von den Vereinigungen, bis ich die Recherchen anstellte, aber vielleicht bin ich einfach nicht auf dem Laufenden)

Können wir ihre nächsten Schritte vorhersehen? Es könnte einige Hinweise geben.

Der nächste Schritt

Jeremy Farrar vom Wellcome Trust schrieb kürzlich einen Artikel für das WEF mit dem CEO der Novo Nordisk Foundation, Mads Krogsgaard Thomsen. Es handelt sich um eine Zusammenfassung eines größeren Artikels, der für die Boston Consulting Group geschrieben und von dieser veröffentlicht wurde.

In diesem Artikel wird vorgeschlagen, dass das Problem der antibiotikaresistenten Bakterien durch einen Abonnementdienst gelöst werden kann. Das heißt, Sie zahlen eine Gebühr, und wenn Sie ein Antibiotikum benötigen, wird Ihnen vermutlich ein wirksames zur Verfügung stehen.

Ich vermute, dass sie bei Impfstoffen die gleiche Philosophie verfolgen, und das scheint auch der Ansatz beim Coronavirus zu sein. Auffrischungsimpfungen müssen bezahlt und durchgeführt werden.

In Anbetracht dieser Philosophie machen die Impfvorschriften Sinn. Machen Sie die Gesellschaft „süchtig“ nach einer Maßnahme, ob sie nun wirksam ist oder nicht, und füttern Sie sie dann weiter. Dies ist besonders effektiv, wenn man die Angst aufrechterhalten kann.

Dieser Ansatz ist aus wissenschaftlicher Sicht so kurzsichtig, dass er mich verblüfft. Aber wie so vieles in der jüngeren Geschichte hat die Wissenschaft meiner Meinung nach wenig damit zu tun. Das Ziel ist nicht wissenschaftlich begründet, sondern kontrolliert.

Nach der Entdeckung des Penicillins vor fast einem Jahrhundert gab es Wissenschaftler, die davor warnten, dass der Einsatz von Antibiotika in der Praxis sehr sorgfältig abgewogen werden sollte, weil der evolutionäre Druck zu antibiotikaresistenten Bakterienarten führen würde. Damals galten sie als abtrünnige Wissenschaftler, denn hatten wir nicht plötzlich ein Wundermittel für viele tödliche Probleme?

Nach der Entdeckung dauerte es über ein Jahrzehnt, bis Fermentationsmethoden entwickelt wurden, mit denen Antibiotika in ausreichenden Mengen hergestellt werden konnten, um praktikabel zu sein. Diese Methoden ermöglichten gegen Ende des Zweiten Weltkriegs den Einsatz von Penicillin auf dem Schlachtfeld und retteten damals und in den nachfolgenden Kriegen (Korea und Vietnam) zweifellos viele Menschenleben, indem sie schwere Infektionen infolge von Wunden verhinderten, die während der Schlacht entstanden waren.

Es dauerte jedoch nicht lange, bis das medizinische Establishment Antibiotika wie Bonbons verteilte. Ich habe das selbst erlebt, als ich in den 1960er Jahren ein Kind war. Jedes Mal, wenn wir zum Arzt gingen, bekam ich eine Reihe von Penicillin-Spritzen (nicht nur eine), egal was das Problem war. Es wurde nie versucht festzustellen, ob ich einen Virus, Bakterien oder gar eine Allergie hatte. Die Antwort lautete: mit der Nadel rein. Ich kann nicht mehr zählen, wie oft ich als Kind „gespritzt“ wurde.

Es dauerte nicht lange, bis sich Resistenzen bildeten. Die Folge war, dass immer mehr Geld in die Forschung und Entwicklung von Antibiotika gepumpt wurde. Als ich in den 1980er Jahren mein Studium absolvierte, war es ein sicherer Weg, NIH-Mittel zu erhalten, wenn man die Forschung mit der Suche nach „Antibiotika“ verband. Antibiotika wurden zum großen Geschäft.

Heute gibt es mehrere Klassen von Antibiotika, die für bestimmte Fälle eingesetzt werden. Es gibt Aminoglykoside (Streptomycin, Neomycin usw.), Beta-Lactame Cephalosporine (vier Generationen einschließlich Cefadroxil-G1, Cefaclor-G2, Cefotaxim-G3, Cefepime-G4 , Beta-Lactame Penicilline (einschließlich Ampicillin, Amoxicillin und Penicillin), andere Beta-Lactame (Meropenem), Fluorchinolone (Levofloxacin, Gemifloxicin usw. ), Makrolide (Azithromycin, Clarithromycin usw.), Sulfonamide (Sulfisoxazol usw.), Tetracycline und andere wie Clindamycin und Vancomycin (in der Regel resistenten Bakterien vorbehalten). Insgesamt stehen den Ärzten über 50 verschiedene Antibiotika zur Verfügung.

Der häufigste Ort, an dem man auf antibiotikaresistente Bakterien trifft, ist ein Krankenhaus. Die meisten Menschen, die sich im normalen Alltag eine Infektion zuziehen, z. B. eine Nasennebenhöhlen- oder Hautinfektion, werden wahrscheinlich nicht mit einer antibiotikaresistenten Art konfrontiert.

Es gibt jedoch noch eine andere Ursache für das Problem, und zwar die Lebensmittelversorgung. Antibiotika sind bei großen Fleischproduktionsanlagen aller Art, einschließlich Rind, Geflügel, Schwein und sogar Fisch, sehr beliebt geworden. Dazu gehören sowohl die landwirtschaftlichen Betriebe, in denen die Tiere aufgezogen werden, als auch die Betriebe, die das Fleisch verarbeiten. Der übermäßige Einsatz von Antibiotika in diesen Betrieben hat auch resistente Formen von Bakterien hervorgebracht.

So wurden beispielsweise Antibiotika eingesetzt, um das bei Säugetieren verbreitete Bakterium E. coli einzudämmen, was zu einigen antibiotikaresistenten Formen von E. coli geführt hat. Eine Infektion durch E. coli (antibiotikaresistent oder nicht) kann durch richtiges Kochen und die richtige Handhabung von Fleisch vermieden werden. Manchmal ist dies jedoch nicht der Fall, und es kommt zu E. coli-Ausbrüchen (auch durch unsachgemäß gewaschenes Gemüse, das möglicherweise kontaminiertes Gießwasser verwendet).

Für die meisten gesunden Menschen ist der Befall mit E. coli (ob resistent oder nicht) nur eine vorübergehende Unannehmlichkeit, zu der Darmkrämpfe, Durchfall und andere Magen-Darm-Beschwerden gehören. Je nach Ausmaß der Kontamination kann eine Person ein oder zwei Tage lang oder auch mehrere Tage lang darunter leiden.

Bei manchen Menschen kann sie jedoch schwerwiegend oder tödlich sein (z. B. bei älteren Menschen in schlechtem Gesundheitszustand und kleinen Kindern). In diesem Fall kann das Vorhandensein einer gegen Antibiotika resistenten Form eine ernste Angelegenheit sein. Das Vorhandensein einer nicht resistenten Form kann leichter behandelt werden.

Vor einigen Jahren hatte ich eine Lungenentzündung, einen relativ leichten Fall. Ich wurde vor die Wahl gestellt, mich stationär oder ambulant behandeln zu lassen, und die Entscheidung war eindeutig. Wenn ich sichergehen wollte, dass meine Lungenentzündung mit der normalen Antibiotikatherapie (ich bekam ein Chinolon) behandelt werden konnte, war es wichtig, zu Hause zu bleiben und nicht ins Krankenhaus zu gehen. Ich wusste, dass eine im Krankenhaus erworbene Lungenentzündung eine viel ernstere Situation darstellen konnte. Also blieb ich zu Hause und erholte mich schnell. Das bedeutete zwar nicht, dass ich im Krankenhaus garantiert eine schwerere resistente Form bekommen würde, aber ich wusste, dass das Risiko viel größer war.

Mehr Antibiotika zu produzieren und sie im Abonnement an die Anwender zu verteilen, ist keine Lösung. Das wird nur zu noch mehr resistenten Formen führen, und der Kreislauf des Antibiotikaeinsatzes wird sich fortsetzen. Aber wenn das eigentliche Ziel die gesellschaftliche Abhängigkeit von Antibiotika aus Angst ist, so wie die Abhängigkeit von universellen Covid-Impfstoffen aus Angst, dann ist es sinnvoll.

Es ist wichtig, einige wenige universelle Antibiotika zu finden, die gegen die resistenten Formen wirken, und es ist auch wichtig, diese sparsam und nur als letztes Mittel einzusetzen. Darüber hinaus würde ein besseres Management des Antibiotikaverbrauchs in unserer Gesellschaft viel dazu beitragen, das Problem abzuschwächen.

Diese Feststellung ist nicht besonders umstritten. Noch vor zwei Jahren wurde sie von fast allen verantwortungsbewussten Gesundheitsexperten akzeptiert. Aber wir leben heute in anderen Zeiten extremer Experimente, wie z.B. der weltweiten Abriegelung eines Virus mit katastrophalen Folgen für die Welt.

Es war das WEF am 21. März 2020, das uns versicherte: „Lockdowns können die Ausbreitung von Covid-19 stoppen.“ Heute steht dieser Artikel, der nie zurückgezogen, geschweige denn widerlegt wurde, als die wahrscheinlich lächerlichste und zerstörerischste Empfehlung und Vorhersage des 21. Jahrhunderts da. Und doch ist das WEF immer noch dabei, indem es im selben Jahr behauptete, dass zumindest Lockdowns die Kohlenstoffemissionen reduzieren.

Wir können leicht vorhersagen, dass die Forderung des WEF nach einem universellen und obligatorischen Abonnementplan für Antibiotika – der mit der offenkundigen Absicht vorangetrieben wird, die finanzielle Kapitalisierung der großen Arzneimittelhersteller zu stützen – das gleiche Schicksal erleiden wird: schlechte Gesundheitsergebnisse, mehr Macht für etablierte Eliten und immer weniger Freiheit für die Menschen.