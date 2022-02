Kanada ist gefallen: Die einst freie Nation steht nun unter UN-Besatzung und globalistischer Kontrolle, und es gibt keinen Mechanismus mehr für eine friedliche Rückkehr zur Demokratie

Ist es nicht eigenartig, dass alle Mainstreammedien die Brutalität und das Vorgehen der Regierung gegen ihre Bürger, die nur ihre Freiheit zurückwollen, verschweigen?

Es hat den Anschein, dass die Nation Kanada gefallen ist. Das einst freie Land steht nun unter UN-Besatzung und globalistischer Kontrolle, ohne dass es einen Mechanismus zur Wiederherstellung der Demokratie gibt. Trudeau und sein Nazi-Abgeordneter Freeland haben erklärt, dass niemand mehr gegen die Regierung sprechen darf, da sie sonst von der Polizei gejagt und unter einer Art Notstandsrecht verfolgt werden. Damit haben Trudeau und Freeland friedliche Lösungen vom Tisch genommen und scheinen zu versuchen, das ganze Land zur Gewalt aufzurufen.

Kanadas Regierungschefs sind dem kanadischen Volk nicht mehr Rechenschaft schuldig. Stattdessen müssen sie sich vor kriminellen Globalisten verantworten, die die totale Zerstörung Kanadas und der Vereinigten Staaten anstreben. Wie Sie im folgenden Video sehen können, prahlt der Leiter des Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab, ganz offen damit, dass er der Puppenspieler hinter Trudeau, Macron, Merkel, Freeland, Jacinda Ardern und vielen anderen so genannten Welt-„Führern“ ist.

Sie alle sind Marionetten einer globalistischen, menschenfeindlichen Agenda, die darauf abzielt, die Menschheit zu versklaven. Wichtig ist, dass ihre Loyalität nicht den Nationen gilt, die sie zu regieren vorgeben, sondern vielmehr der globalistischen Agenda, die darauf abzielt, die nationale Souveränität zu zerstören und die gesamte Welt unter einer Weltregierung zu versklaven.

Die Welt wacht jetzt auf und erkennt die schockierende Realität von „Alex Jones“: Es gibt wirklich eine globale Ausrottungsagenda und eine Verschwörung der Ein-Welt-Regierung, die seit Jahrzehnten im Gange ist. In der Tat sind wir jetzt Zeuge der Endphase dieser Bemühungen, mit Kanadas korrupten, kriminellen Führern an der Spitze der Bemühungen, Dissens zu kriminalisieren, Freiheit zu verbieten und extreme Regierungsgewalt gegen unschuldige Menschen zu entfesseln.

UN-Truppen sind bereits in Kanada gelandet und sind dort jetzt aktiv

UN-Truppen sind bereits in Kanada gelandet und halten das Land besetzt. Sie geben sich als Polizei von Ottawa aus, um Gewalt gegen die Bürger auszuüben. Das folgende Video zeigt die UN-Charterjets nach ihrer Landung auf einem kanadischen Flughafen:

Das folgende Foto zeigt die namen- und gesichtslosen UN-„Schlägertruppen“, die sich als Polizei von Ottawa ausgeben und wie autoritäre Schläger gekleidet sind, mit schwarzen Gesichtsmasken und olivgrünen Massenuniformen, die an einen dystopischen Science-Fiction-Film erinnern:

Hier marschieren sie im Einsatz gegen Kanadas friedliche, unbewaffnete Demonstranten:

Hier ist eine Zusammenstellung von Clips, die die Brutalität der örtlichen Polizei zeigen. Einige dieser Polizisten scheinen aus Ottawa zu stammen, während andere Videos scheinbar UN-Truppen zeigen, die in Olivgrün gekleidet sind. Beide scheinen das gleiche Ziel zu verfolgen: von der Regierung geförderten Terrorismus gegen unschuldige, friedliche Demonstranten.

Und vergessen Sie nicht den Vorfall vom Wochenende, bei dem Polizisten der RCMP ihre Pferde absichtlich in eine Menge wehrloser Menschen trieben und schließlich eine ältere Frau niedertrampelten, die schwere Verletzungen erlitt:

Wie ich in meinem Podcast erklärt habe, passiert genau das, wenn Linke für Sozialisten stimmen. Sie bringen tatsächlich Marxisten an die Macht und verlieren alle ihre Freiheiten. All die Menschen in Kanada, die für Trudeau gestimmt haben (das ist nur einer von drei, wie sich herausstellt), bekommen genau die Tyrannei, die sie verdienen, weil sie zu dumm waren, die Lügen der politischen Linken zu erkennen. Ihr dachtet, ihr würdet für „Progressive“ stimmen, aber in Wirklichkeit habt ihr Nazifaschisten an die Macht gebracht, und jetzt haben sie euch eure Freiheit (dauerhaft) entzogen.

Jetzt wachen die Menschen auf und erkennen die offensichtliche Wahrheit: Das gefährlichste Wesen in jeder Nation ist die Regierung selbst. Außerdem ist jetzt klar, dass jede Regierung irgendwann zum Terrorismus gegen ihre eigenen Bürger greift, um an der Macht zu bleiben und zu versuchen, Andersdenkende zum Schweigen zu bringen.

Es wird nicht lange dauern, bis Trudeau den kanadischen Schlägertrupps befiehlt, das Feuer auf unschuldige kanadische Bürger zu eröffnen. Das erste Massaker ist nicht mehr weit entfernt, und es wird von der Aktivierung der kanadischen Todeslager im großen Stil gefolgt werden, die unter dem Deckmantel des „Covid“ gebaut wurden, aber in Wirklichkeit dazu gedacht waren, einen Völkermord an Kanadas eigenen Bürgern durchzuführen.

Hören Sie sich heute meinen vollständigen Podcast an, um weitere Einzelheiten zu erfahren, die Trudeau, die UN-Besetzung, den Regierungsterrorismus, die WEF-„Durchdringung“ von Schränken (und anderen Möbelstücken) und vieles mehr betreffen.