Das soziale Kreditsystem kommt in Kanada an

Justin Trudeau hat gerade eine Kaste von wirtschaftlich Unberührbaren geschaffen. Können wir verhindern, dass sich diese dystopische Politik in Amerika durchsetzt?

Letzten Sommer habe ich die Leser von Common Sense gewarnt, dass Financial Deplatforming die nächste Welle der Online-Zensur sein würde. Große Technologieunternehmen wie PayPal arbeiteten bereits mit linken Gruppen wie der ADL und der SPLC zusammen, um Listen von Personen und Gruppen zu erstellen, denen der Dienst verweigert werden sollte. Da immer mehr ähnlich gesinnte Tech-Unternehmen diesem Beispiel folgen (wie es bei der Zensur sozialer Medien der Fall war), würden diese Bedauernswerten deplatformed, debanked und schließlich ganz aus der modernen Wirtschaft ausgeschlossen werden, als Strafe für ihre inakzeptablen Ansichten.

Diese Vorhersage hat sich bewahrheitet.

Was ich nicht vorhersehen konnte, ist, dass dies zuerst in unserem sanftmütigen Nachbarn im Norden geschehen würde, wobei die kanadische Regierung selbst die Repressalien anführt. Es bleibt abzuwarten, ob Kanada ein Vorreiter für die USA sein wird. Aber jeder, dem die Zukunft Amerikas als ein Ort, an dem die Bürger frei gegen ihre Regierung protestieren können, am Herzen liegt, muss verstehen, was gerade geschehen ist, und sich dafür einsetzen, dass es hier keine Wurzeln schlägt.

In den vergangenen drei Wochen haben sich Tausende von Lastwagenfahrern in Ottawa und entlang der kanadisch-amerikanischen Grenze versammelt, um gegen die Beschränkungen und Auflagen von Covid zu protestieren. Anstatt sich mit ihnen auseinanderzusetzen oder sich ihre Anliegen anzuhören, denunzierte der kanadische Premierminister Justin Trudeau sie zunächst als „inakzeptable Ansichten“. Dann dämonisierte er sie als weiße Rassisten und Hakenkreuzschwinger“.

Am Montag schlug die Rhetorik in Taten um, als Trudeau sich auf das Notstandsgesetz berief. Dieses bisher nicht genutzte Gesetz aus dem Jahr 1988 gibt der Regierung 30 Tage lang praktisch unbegrenzte Befugnisse, um eine Krise zu bewältigen. Die Inanspruchnahme des Gesetzes unter den gegebenen Umständen würde die Androhung oder Anwendung „ernsthafter Gewalt“ erfordern, doch die überwiegende Mehrheit der Demonstranten verhielt sich völlig friedlich – sie spielten „We Are the World“ und schwenkten Maple Leaf-Fahnen. In der Tat hat die Regierung kaum einen Versuch unternommen, die Notwendigkeit der Notstandsmaßnahmen zu rechtfertigen, abgesehen von Trudeaus häufigen Klagen über die angeblich „hasserfüllte Rhetorik“ der Trucker. Sein Minister für öffentliche Sicherheit, Marco Mendocino, erklärte, dass solche außergewöhnlichen Maßnahmen aufgrund von „Einschüchterung, Belästigung und Hassbekundungen“ notwendig seien. Vielleicht ist ihm nicht klar, dass nichts von alledem im Gesetz als gültiger Grund für die Inanspruchnahme des Gesetzes aufgeführt ist.

Trudeau eskalierte die Situation am Dienstagabend weiter, als er eine neue Richtlinie mit der Bezeichnung „Emergency Economic Measures Order“ erließ. Unter Berufung auf ein Gesetz aus dem Krieg gegen den Terror namens Proceeds of Crime and Terrorist Financing Act (Gesetz über die Erträge aus Straftaten und die Finanzierung des Terrorismus) verlangt die Anordnung von Finanzinstituten – einschließlich Banken, Kreditgenossenschaften, Genossenschaften, Kreditunternehmen, Trusts und sogar Kryptowährungs-Wallets – die Einstellung der Erbringung jeglicher finanzieller oder damit zusammenhängender Dienstleistungen“ für Personen, die mit den Protesten in Verbindung stehen (eine „benannte Person“). Dies hat laut CBC zu „eingefrorenen Konten, gestrandetem Geld und annullierten Kreditkarten“ geführt.

Nach dieser neuen Anordnung sind die Banken verpflichtet zu prüfen, ob einer ihrer Kunden eine „designierte Person“ ist. Eine „benannte Person“ kann sich auf jeden beziehen, der „direkt oder indirekt“ an den Protesten teilnimmt, einschließlich Spendern, die über Crowdfunding-Seiten „Eigentum zur Erleichterung“ der Proteste zur Verfügung stellen. Mit anderen Worten: Eine benannte Person kann genauso gut eine Großmutter sein, die 25 Dollar zur Unterstützung der Trucker gespendet hat, wie einer der Organisatoren des Konvois.

Da die Spenderdaten der Crowdfunding-Website GiveSendGo gehackt wurden – und die durchgesickerten Daten zeigen, dass Kanadier den größten Teil der gesammelten 8 Millionen Dollar gespendet haben -, drohen Tausenden von gesetzestreuen Kanadiern nun finanzielle Vergeltungsmaßnahmen und der Ruin, nur weil sie einen Anti-Regierungs-Protest unterstützt haben.

In Ontario wurde bereits eine niedere Regierungsbeamtin entlassen, nachdem ihre 100-Dollar-Spende ans Licht gekommen war. Ein Gelato-Laden musste schließen, als er Drohungen erhielt, nachdem bekannt wurde, dass sein Besitzer für den Protest gespendet hatte. Am Mittwoch trat Justizminister David Lametti im kanadischen Fernsehen auf, um den leisen Teil laut auszusprechen, nämlich dass jeder, der „eine Pro-Trump-Bewegung“ unterstützt, „besorgt“ sein sollte, dass seine Bankkonten und andere finanzielle Vermögenswerte eingefroren werden.

Wenn diese Demonstranten oder diejenigen, die sie unterstützt haben, in eine finanzielle Notlage geraten, weil sie ihren Job, ihr Geschäft oder ihr Bankkonto verlieren, was wird dann mit denen passieren, die versuchen, ihnen zu helfen? Werden die kanadischen Finanzinstitute gezwungen sein, „Six Degrees of Deplorables“ zu spielen? Die Angst, in das Netz zu geraten, wird die Geschäftsaussichten derjenigen, die verdächtigt werden, „inakzeptable Ansichten“ zu haben, mit Sicherheit einschränken und eine Kaste von Unberührbaren schaffen, mit denen niemand mehr Geschäfte machen oder ihnen helfen will.

B.J. Dichter, einer der Organisatoren der Proteste, dem alle seine Bankkonten und Kreditkarten gesperrt wurden, drückte das Gefühl der Verzweiflung aus: „Es fühlt sich an, als wäre man aus einem mittelalterlichen Dorf verbannt und dem Tod überlassen worden.“

Wie ist es zu diesem Punkt gekommen? Seit Jahren nutzen Ideologen den Vorwurf der Bigotterie, um Menschen aus ihren Jobs zu jagen, sie aus den sozialen Medien zu verbannen und ihnen das Recht auf Teilnahme an der Online-Wirtschaft zu entziehen. Viele Beobachter haben diese Fälle jedoch als Ausreißer abgetan – als Randbeispiele, die ignoriert werden konnten, weil sie unsympathische Personen betrafen. Doch jetzt haben wir es mit einer breiten Gruppe von Arbeitern und ihren Anhängern zu tun, die für ihren zivilen Ungehorsam finanziell entschädigt werden.

Die kanadischen Trucker sind von den Medien auf beiden Seiten der Grenze so gründlich als Rassisten und Fanatiker diffamiert worden, dass nur wenige über die alptraumhaften Folgen für die normalen Bürger nachdenken. CBC, CNN, MSNBC und die großen Zeitungen beider Länder haben Trudeau auf seinem Weg in den Autoritarismus bejubelt und angefeuert – selbst als verschiedene kanadische Provinzen die Impfvorschriften aufhoben, die die Proteste ursprünglich ausgelöst hatten.

Vielleicht war niemand enthusiastischer als die CNN-Mitarbeiterin Juliette Kayyem. Auf Twitter ermutigte sie Trudeaus Regierung, zunächst „die Reifen aufzuschlitzen, die Tanks zu leeren, die Fahrer zu verhaften“ und später „ihre Versicherung zu kündigen, ihre Führerscheine zu entziehen, jede künftige behördliche Überprüfung für Lkw-Fahrer zu verbieten“ und andere Ideen, die extrem schienen, bis Trudeau einige von ihnen übernahm. „Glauben Sie mir“, erklärte Kayyem, „ich werde nicht aufhören, dafür zu sorgen, dass es weh tut“. Man vermutet, dass Trudeau das auch nicht tun wird, selbst wenn das bevorstehende Ende der Pandemie diesen ganzen Streit irrelevant macht. Komisch, es ist fast so, als ob „die Grausamkeit der Punkt ist“.

Das Selbstverständnis dieser Experten und Politiker könnte nicht mehr im Widerspruch zur Realität stehen. Sie geben sich als Verteidiger der Demokratie aus, während sie sich auf Notstandsbefugnisse berufen, ohne dass es eine gesetzgeberische oder öffentliche Debatte oder gar einen Notstand gibt. Sie behaupten, dass Vielfalt und Toleranz ihre höchsten Werte sind, während sie darauf bestehen, dass nur ein politischer Standpunkt akzeptabel ist und die Alternativen zensiert werden. Vor allem sehen sich die progressiven Eliten als Verfechter der Benachteiligten, während sie die Männer und Frauen der Arbeiterklasse verteufeln, deren wirtschaftliche Existenz durch ihre drakonische Covid-Politik zerstört wurde.

Diese Eliten werden bald zum nächsten Twitter-Eklat übergehen, aber das kanadische Volk wird noch lange mit den Folgen von Trudeaus Aktionen leben müssen, wenn der letzte Lastwagen abgeschleppt und der letzte Demonstrant von Tränengas, Blendgranaten und berittener Polizei geräumt worden ist. Am Wochenende erklärte der Polizeichef von Ottawa gegenüber Reportern, dass die Polizei die Demonstranten noch Wochen und Monate verfolgen wird: „Wenn Sie an diesem Protest beteiligt sind, werden wir aktiv nach Ihnen suchen und Sie mit finanziellen Sanktionen und Strafanzeigen verfolgen. Unbedingt.“

Obwohl die Eilanordnung das Einfrieren von Vermögenswerten nur für 30 Tage erlaubt, werden sich Banken und Finanzinstitute davor hüten, Geschäftsbeziehungen zu einer „designierten Person“ aufzunehmen – oder zu jemandem, von dem sie glauben, dass er in Zukunft eine solche sein könnte. Im Vertrauen darauf, dass diese Privatunternehmen die schmutzige Arbeit für sie erledigen, wird sich die Regierung wahrscheinlich zurückhalten, aber die abschreckende Wirkung auf politisch Andersdenkende wird bleiben. Es handelt sich um eine westliche Version des chinesischen Sozialkreditsystems, das politische Meinungsverschiedenheiten zwar nicht gänzlich verbietet, sie aber so kostspielig macht, dass sie für den normalen Bürger unpraktisch werden.

Wie können wir verhindern, dass diese dystopische Politik hier in den Vereinigten Staaten Fuß fasst? Einige meiner Freunde aus der Tech-Welt sagen, dass die dezentrale Blockchain und die Kryptowährung eine Antwort bieten – und das mag für pseudonyme Computerprogrammierer zutreffen, die ihre Arbeit von überall auf der Welt aus erledigen können. Aber es hilft nicht den LKW-Fahrern, die in der realen Welt unter der Aufsicht der Royal Canadian Mounted Police arbeiten.

Die wahre Antwort liegt in der Politik und im Gesetz. Die politischen Entscheidungsträger müssen Schutzmechanismen in unsere Gesetze einbauen, die die finanziellen Rechte der Bürger vor künftigen Notfällen schützen, die als Vorwand dienen könnten, sie abzuschaffen. So wie Richard Epstein, Professor an der University of Chicago, vorgeschlagen hat, dass die größten Social-Media-Unternehmen wie gewöhnliche Spediteure behandelt werden sollten, um ihnen zu verbieten, die Meinungsäußerung einzuschränken, müssen wir vielleicht auch den größten Finanzinstituten verbieten, Bürgern den Zugang zum Finanzsystem zu verweigern, weil ihnen deren Politik nicht gefällt. Um Diskriminierung aufgrund des Glaubensbekenntnisses zu verhindern, müssen politische Überzeugungen möglicherweise zu einer geschützten Klasse werden.

Wir müssen auch der schleichenden Definition des Begriffs „Terrorismus“ Einhalt gebieten, dessen Verwendung so dehnbar geworden ist, dass er jetzt sogar wütende Mütter einschließt, die gegen Schulbehörden kämpfen. Erst in diesem Monat hat das Heimatschutzministerium eine wenig beachtete Änderung seiner Definition von inländischem Terrorismus vorgenommen, indem es die „weite Verbreitung falscher oder irreführender Erzählungen im Internet über unbewiesenen, weit verbreiteten Wahlbetrug und COVID-19“ als Hauptursache für die seiner Meinung nach erhöhte Bedrohung durch inländischen Terrorismus nannte. Wie wir seit über 20 Jahren sehen, ist „Terrorismus“ das Zauberwort, mit dem jede Einschränkung von Rechten und jede Ausweitung der Regierungsgewalt gerechtfertigt werden kann.

Amerikanische Bürger dürfen niemals als Terroristen abgestempelt werden, nur weil sie ihr verfassungsmäßiges Recht auf freie Meinungsäußerung, freie Religionsausübung oder friedliche Versammlung zu Protestzwecken wahrnehmen. Natürlich ist ein Gewaltakt, der im Dienste einer radikalen Sache begangen wird, Terrorismus, egal ob er in Bagdad oder Brooklyn begangen wird, aber eine verfassungsmäßig geschützte Rede allein ist es nicht. Im Gegensatz zu dem von Universitätsverwaltungen und Personalabteilungen praktizierten Sicherheitsdenken ist Rede keine Gewalt. Eine Bürgerin, die in den sozialen Medien postet, auch wenn sie Impfstoffe in Frage stellt oder gegen Maskenpflichten wettert, schürt nicht den Terrorismus.

Von uns in der freien Welt wurde verlangt, dass wir viele unserer Freiheiten zum Wohle unserer kollektiven Gesundheit während dieser Pandemie aufgeben. Aber von uns zu verlangen, dass wir unser Recht auf friedlichen Protest aufgeben oder dass unsere Finanzen im Namen eines vorgetäuschten Notstands ohne ordentliches Gerichtsverfahren beschlagnahmt werden, kann niemals zur Normalität werden. Um es mit den Worten von Richter Gorsuch zu sagen: „Auch wenn die Verfassung während dieser Pandemie Urlaub gemacht hat, kann sie nicht zu einem Sabbatical werden.“