Kriminalisierung der Wahrheit! US-Behörde für öffentliche Gesundheit macht einen Arzt für den Fortbestand der Pandemie verantwortlich

In einem Interview mit dem Time Magazine vom 4. Februar 2022 machte der ehemalige Direktor der National Institutes of Health, Francis Collins, mich für die Unfähigkeit der Regierung verantwortlich, die COVID-Pandemie zu beenden

Collins identifizierte mich in offensichtlicher Verwirrung auch fälschlicherweise als den Erfinder des mRNA-Impfstoffs

Es scheint, dass Collins verzweifelt versucht, von der Beteiligung der NIH an der Pandemie abzulenken. Von Anfang an leugnete Collins die Möglichkeit einer undichten Stelle im Labor, obwohl die meisten Beweise direkt in diese Richtung wiesen

Collins hat auch bestritten, dass die NIH die riskante Gain-of-Function-Forschung an Fledermaus-Coronaviren am Wuhan Institute of Virology in Wuhan finanziert haben, obwohl es dokumentierte Beweise für eine solche Finanzierung gibt

Bis auf Weiteres scheint Collins von politischen Mächten geschützt zu werden, einschließlich des Ministeriums für Innere Sicherheit, das vor kurzem freie Meinungsäußerung als inländischen Terrorismus bezeichnete und die Verbreitung der Wahrheit kriminalisierte. Nach Ansicht des DHS sind Menschen, die „das öffentliche Vertrauen in staatliche Institutionen untergraben“, die wichtigsten „Bedrohungsakteure“.

Die Chefredakteurin der Time, Belinda Luscombe, fragte Collins, warum so viele derjenigen, die Impfstoffen misstrauen, Christen seien, worauf er unter anderem antwortete

Ich möchte nicht die Menschen beschuldigen, die durch Fehlinformationen zu einer Position verführt wurden, die nicht gut für sie ist. Ich möchte die Menschen beschuldigen, die diese Fehlinformationen verbreiten, insbesondere diejenigen, die wissen, dass sie nicht wahr sind und es trotzdem tun … Ich sehe mir an, was in den sozialen Medien passiert, die 12 größten Verbreiter von Falschinformationen auf Facebook. Und einige von ihnen sind Ärzte, die damit eine Menge Geld verdienen.

Das sind die Leute, denen ich am schwersten verzeihen kann, Ärzte, die einen Eid geleistet haben, keinen Schaden anzurichten, und die jetzt sagen: „Diese Impfstoffe sind gefährlich“ und „Hier ist ein alternativer Ansatz, und wenn Sie bei mir kaufen, wird es Ihnen gut gehen“. Schauen Sie sich Dr. Joseph Mercola aus Florida an.

Bevor der Artikel korrigiert wurde, warf Luscombe an dieser Stelle ein und fragte: „Derjenige, der behauptet, der Erfinder der mRNA zu sein?“, worauf Collins antwortete: „Ja.“ In der korrigierten Fassung lautet die Antwort von Collins: „Nein, das ist Dr. Robert Malone …“

Aber ursprünglich haben es beide irgendwie geschafft, uns beide zu verwechseln. Ich schätze, es ist schwer, alle Fakten richtig zu behalten, wenn man versucht, Lügen mit noch mehr Lügen zu vertuschen.

Beweise stützen Collins‘ Dementis nicht

Mir scheint, dass Collins verzweifelt versucht, die eigene Verwicklung der NIH in die Pandemie – sowohl in ihre Entstehung als auch in ihr Fortbestehen – zu vertuschen, die mit der Zeit immer offensichtlicher wird. Von Anfang an leugneten Collins und Fauci die Möglichkeit eines Laborlecks, obwohl die meisten Beweise direkt in diese Richtung wiesen.

Im Januar 2022 veröffentlichten die Republikaner des House Oversight Committee E-Mails der National Institutes of Health, aus denen hervorgeht, dass Dr. Anthony Fauci und Francis Collins die Bemühungen anführten, die Theorie des Lecks im Labor zu begraben, obwohl der wissenschaftliche Konsens Anfang Februar 2020 lautete, dass das Virus wahrscheinlich aus dem Labor in Wuhan ausgetreten war. In einer Notiz des Professors und Mikrobiologen Robert (Bob) Garry, Ph.D., heißt es zum Beispiel:

„Bevor ich das Büro zum Ball verließ, habe ich das nCoV mit dem 96 % Fledermaus-CoV abgeglichen, das bei WIV sequenziert wurde. Mit Ausnahme der RBD sind die S-Proteine auf Aminosäureebene im Wesentlichen identisch – na ja, alles außer der perfekten Insertion von 12 Nukleotiden, die [sic] die Furinstelle hinzufügen. S2 ist über seine gesamte Länge im Wesentlichen identisch. Ich kann mir wirklich kein plausibles natürliches Szenario vorstellen, bei dem man vom Fledermausvirus oder einem ihm sehr ähnlichen Virus zu nCoV gelangt, bei dem man genau 4 Aminosäuren und 12 Nukleotide [sic] einfügt, die alle genau zur gleichen Zeit hinzugefügt werden müssen, um diese Funktion zu erhalten – und das, ohne dass man andere Aminosäuren in S2 verändert?

Ich kann mir einfach nicht erklären, wie das in der Natur zustande kommt. Sehen Sie sich die Anordnung der Spikes auf Aminosäureebene an – es ist verblüffend. Natürlich wäre es im Labor ein Leichtes, die perfekte 12-Basen-Insertion zu erzeugen, die Sie wollten.

Das war eine private Notiz, doch in der Öffentlichkeit – und im Nachhinein betrachtet auf doppelzüngige Weise – behauptete Garry, das Virus stamme aus der Natur, und schrieb im März 2020 sogar einen Artikel mit, in dem er erklärte, dass das Virus „plausiblerweise“ nicht aus einem Labor stammen könne. Ein Jahr später, im Mai 2021, beharrte er in einem Videointerview mit der American Society for Microbiology erneut darauf, dass das Virus aus der Natur und nicht aus einem Labor stamme.

Man kann nur spekulieren, warum er eine Geschichte nur für Faucis Augen, aber eine andere für die Öffentlichkeit hatte. Andererseits bestritten Collins und Fauci auch, jemals die Gain-of-Function-Forschung (GOF) am Wuhan Institute of Virology (WIV) in China finanziert zu haben, obwohl es dokumentierte Beweise für eine solche Finanzierung gibt.

Wie The Federalist berichtet, beharrt Fauci zwar darauf, dass die vom NIAID finanzierte Forschung an Fledermaus-Coronaviren am WIV (durch Zuschüsse an die EcoHealth Alliance) unmöglich zur Entstehung von SARS-CoV-2 geführt haben kann, aber die Unterlagen, die diese Behauptung tatsächlich beweisen könnten – die vollständigen Laboraufzeichnungen – wurden nie offengelegt. Warum ist das so?

Es ist auch erwähnenswert, dass die Theorie des natürlichen Ursprungs nicht automatisch die Theorie des Laborlecks ausschließt. Selbst wenn SARS-CoV-2 einen natürlichen Ursprung hätte, könnte es immer noch aus dem Labor in Wuhan entwichen sein – wenn es dort aufbewahrt und/oder untersucht wurde.

Warum also leugnen Fauci und Collins so hartnäckig beide Szenarien? Und warum kooperieren sie nicht und geben relevante Informationen nicht frei, wenn diese Informationen sie vom Verdacht des Fehlverhaltens entlasten können?

Die Kriminalisierung der Wahrheit

Im Moment werden Collins und sein Untergebener, der Direktor des National Institutes of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), Dr. Anthony Fauci, von der politischen Macht geschützt, aber das könnte sich – und wird sich hoffentlich – irgendwann ändern. Im Moment verlassen sie sich auf eine Kombination aus Projektion, Zensur und Einschüchterung, um die Wahrheit unter einem dichten Deckel zu halten.

Nach Ansicht des DHS sind Amerikaner, die „das öffentliche Vertrauen in staatliche Institutionen untergraben“, die wichtigsten „Bedrohungsakteure“. Damit haben sie die freie Meinungsäußerung buchstäblich als „terroristische Bedrohung“ für die USA eingestuft.

Zu diesem Zweck hat das Department of Homeland Security (DHS) am 7. Februar 2022 die Terrorismusbedrohungsstufe um eine Stufe erhöht:

Die Vereinigten Staaten befinden sich nach wie vor in einem Umfeld erhöhter Bedrohung, das durch mehrere Faktoren angeheizt wird, darunter ein Online-Umfeld voller falscher oder irreführender Erzählungen und Verschwörungstheorien sowie andere Formen von Falsch-, Des- und Fehlinformationen (MDM12), die von ausländischen und inländischen Bedrohungsakteuren eingeführt und/oder verstärkt werden.

Dem DHS zufolge sind Amerikaner, die „das öffentliche Vertrauen in staatliche Institutionen untergraben“, die primären „Bedrohungsakteure“. Damit haben sie die freie Meinungsäußerung wörtlich als „terroristische Bedrohung“ für die USA bezeichnet.

Jeder, der Informationen verbreitet, die dazu führen, dass die Menschen das Vertrauen in die staatlichen Institutionen verlieren, ist „ein Terrorist“. Das Problem dabei ist, dass es DIE WAHRHEIT ist, die diesen Vertrauensverlust auslöst. Sie kriminalisieren also tatsächlich das Erzählen der Wahrheit!

Nationaler Sicherheitsapparat zielt auf Bürger

Das DHS behauptet, dass „gewalttätige Extremisten im Inland“ COVID-Maßnahmen wie Masken- und Impfvorschriften „zur Rechtfertigung von Gewalt“ gegen „Regierungs-, Gesundheits- und akademische Einrichtungen, die sie mit diesen Maßnahmen in Verbindung bringen“, verwendet haben und weiterhin verwenden könnten.

Seltsamerweise führt das DHS dann Drohungen gegen Synagogen, Moscheen, jüdische Einrichtungen und schwarze Colleges sowie Gerüchte über Wahlbetrug als Beispiele für Ereignisse an, die diese Art von Gewalt inspirieren und mobilisieren können. Was Rassen-, Religions- und Wahlbetrugsbedenken mit der Einstellung der Menschen zu COVID-Maßnahmen zu tun haben, ist unklar.

Um die Sicherheit der Amerikaner zu gewährleisten, fordert das DHS jeden dazu auf, die „digitale und mediale Kompetenz“ aufrechtzuerhalten, die erforderlich ist, um „falsche oder irreführende Narrative zu erkennen und Widerstandskraft zu entwickeln“.

Das DHS und das Federal Bureau of Investigation (FBI) tauschen ihrerseits Informationen mit Partnern „auf allen Regierungsebenen und im privaten Sektor“ aus. Außerdem haben sie eine „neue, spezielle Abteilung für inländischen Terrorismus eingerichtet, die fundierte, zeitnahe Informationen zur Bekämpfung entsprechender Bedrohungen liefern soll“.

Auch die Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) verfügt über ein spezielles „MDM-Team“, eine Sondereinheit, die „mit dem Aufbau der nationalen Widerstandsfähigkeit gegen Fehlinformationen, Desinformation und Missbrauch beauftragt ist“… Kurz gesagt, die nationalen Sicherheitsbehörden werden als Waffe gegen die amerikanische Öffentlichkeit eingesetzt. Sie werden ganz offen dazu benutzt, die verfassungsmäßigen Rechte auszuschalten.

DHS-Bulletin kann nicht aufrechterhalten werden

In seiner Antwort auf das DHS-Bulletin schreibt Malone:

In den Vereinigten Staaten ist unser Recht auf freie Meinungsäußerung und das Recht, sich zu versammeln, von zentraler Bedeutung für uns selbst. [Das Nationale Terrorismus-Beratungsbulletin des DHS] hat einige meiner Kollegen und auch mich sehr beunruhigt. Diejenigen, die über Wissenschaft und Gesundheitspolitik schreiben und sprechen, laufen jetzt Gefahr, von der US-Regierung als inländische Terroristen ins Visier genommen zu werden, weil sie „Falsch-, Des- und Fehlinformationen“ (MDM) verbreiten. Die manipulative Verknüpfung von Gewalt bei Wahlen mit der Politik von COVID-19 ist unaufrichtig. Es handelt sich um eine kalkulierte Strategie, die es den Regierungsbehörden ermöglichen soll, gegen diejenigen vorzugehen, die sich der Darstellung der Gesundheitsbehörden widersetzen, dass es keine frühzeitigen Behandlungsmöglichkeiten für COVID-19 gibt und dass sich jeder impfen lassen muss, und dass die Abriegelungen und Maskenvorschriften notwendig waren.

Die US-Regierung muss für ihre verfehlte Politik und ihr autoritäres Verhalten während dieser Pandemie zur Rechenschaft gezogen werden. Wissenschaftler, die Presse, Ärzte und ja, auch Laien müssen frei sprechen und schreiben können … Als Volk können wir nicht zulassen, dass wir auf diese Weise zensiert werden. Es ist an der Zeit, dass die Legislative und die Judikative ihre Arbeit tun, um unsere Rechte nach dem ersten Verfassungszusatz zu schützen. Dieses Bulletin darf nicht zugelassen werden, sonst haben wir in diesem Land keine Redefreiheit mehr.

