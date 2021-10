China bereitet sich auf einen weiteren großen COVID-Ausbruch vor, und will nun Kindern im Alter von 3 Jahren die Impfungen aufzwingt

Die in den westlichen Medien oft geäußerte Meinung, China habe es geschafft, COVID mit den für einen autoritären Staat typischen Mitteln zu bekämpfen, könnte nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein. Anfang dieses Monats enthüllten durchgesickerte KPCh-Dokumente, dass die chinesische Führung lokale Beamte angewiesen hat, bei einem weiteren großflächigen COVID-Ausbruch in Alarmbereitschaft zu sein, und ihnen dann zwei Aufgaben auferlegt hat:

Die eine ist der Bau zentraler Isoliereinrichtungen, wobei die lokalen Behörden bis Ende Oktober Einrichtungen mit mindestens 20 Zimmern pro 10.000 Menschen schaffen müssen.

Zweitens: Die Größe jeder Isolierstation muss mehr als 100 Zimmer betragen.

Aber das ist noch nicht alles. Da es im bevölkerungsreichsten Land der Welt immer wieder zu Ausbrüchen kommt, hat Peking gewarnt, dass sich die lokalen Behörden darauf einstellen sollten, dass sich die COVID-Ausbrüche in bestimmten Gebieten in den kommenden Tagen noch verschlimmern könnten und dass das Virus auf weitere Städte in ganz China übergreifen könnte.

In dem Versuch, der nächsten großen COVID-Welle (die möglicherweise durch die Delta-Variante oder ihre „Untervariante“ Delta-plus ausgelöst wird) zuvorzukommen, haben lokale Medienberichte, die von Bloomberg zitiert werden, bestätigt, dass China damit begonnen hat, COVID-Impfungen an Kinder im Alter von drei Jahren zu verabreichen, obwohl China eine der höchsten Impfraten der Welt hat und 75 % seiner 1,4 Milliarden Einwohner bereits geimpft sind.

Laut Berichten lokaler Medien werden an mehreren Orten in China Impfungen für Kinder im Alter zwischen drei und 11 Jahren eingeführt. Die Impfungen, die von den einheimischen Arzneimittelherstellern Sinovac Biotech Ltd. und dem staatlichen Unternehmen Sinopharm entwickelt wurden, sind bereits an Kinder ab 12 Jahren verabreicht worden, und das Land hat im Juni grünes Licht für ihre Verwendung bei Kindern über drei Jahren gegeben.

Zum Vergleich: In den USA drängt Präsident Biden (unter der Leitung seines „Topberaters“ Dr. Anthony Fauci) auf die FDA-Zulassung von Impfungen für Kinder ab 5 Jahren (jüngste Daten zeigen, dass Impfungen für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren „sicher“ sind) bis Ende des Jahres (obwohl schwere Infektionen bei jungen, gesunden Kindern extrem selten sind).

Chinas Entscheidung, sein Impfprogramm auszuweiten (mit selbst hergestellten Impfstoffen, die nicht so wirksam sind wie ihre ausländischen Kollegen), kommt jedoch zu einem Zeitpunkt, an dem die KPCh sich auf eine weitere tödliche Runde von COVID-Infektionen vorbereitet.

Die Maßnahmen werden ergriffen, da China versucht, das Virus, das in seinem riesigen Territorium immer wieder aufflackert, in den Griff zu bekommen, und zwar häufiger als vor der Ankunft von Delta. Peking hält an seiner „Null-Toleranz“-Strategie für COVID fest, mit der es seine Grenzen geschlossen hält und strenge Quarantänen verhängt, während andere Länder die meisten ihrer COVID-Beschränkungen aufheben.

Mit anderen Worten, dies sollte eine Warnung sein: China war schon immer einen Schritt voraus, wenn es um den Umgang mit dem Virus ging, den es auf die Welt losgelassen hat. Wenn sie diese Art von Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, dann haben sie höchstwahrscheinlich einen Grund dafür.