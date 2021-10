Die USA instrumentalisieren die UN für einen Regimewechsel in Myanmar

Von Brian Berletic: Er ist ein in Bangkok ansässiger geopolitischer Forscher und Autor, insbesondere für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Wenn die Vereinten Nationen über ihr Online-Nachrichtenportal behaupten, dass einer ihrer Experten die Lage in Myanmar als „gescheitert“ ansieht und Maßnahmen zur Rettung des Landes aus dem derzeitigen Konflikt fordert, könnten viele dies für bare Münze nehmen.

Der Artikel behauptet:

Laut Sonderberichterstatter Tom Andrews haben die Junta und ihre Streitkräfte seit ihrer Machtübernahme und dem Sturz der demokratisch gewählten Regierung mehr als 1.100 Menschen ermordet, mehr als 8.000 willkürlich inhaftiert und mehr als 230.000 Zivilisten gewaltsam vertrieben, wodurch sich die Gesamtzahl der intern untergebrachten Personen in Myanmar auf weit über eine halbe Million erhöht.

Herr Andrews beschrieb, wie die von der Junta kontrollierten Streitkräfte Demonstranten auf der Straße töteten, Zivilisten in ihren Häusern ermordeten, Einzelpersonen zu Tode prügelten und Menschen in der Haft zu Tode folterten.

Mit keinem Wort werden die Übergriffe der Opposition erwähnt, einschließlich einer landesweiten Kampagne außergerichtlicher Tötungen von politischen Gegnern, mutmaßlichen „Kollaborateuren“ und Unbeteiligten, die in terroristische Angriffe auf öffentliche Einrichtungen und Infrastrukturen verwickelt waren.

Die einseitige Behandlung eines zweiseitigen bewaffneten Konflikts weckt den Verdacht auf Neutralität und mögliche Hintergedanken – nicht in Bezug auf die UNO selbst, sondern auf Sonderinteressen, die sich ihrer Mechanismen bemächtigt haben, um die außenpolitischen Ziele bestimmter Länder zu fördern.

Ein Blick auf den Hintergrund des UN-Sonderberichterstatters Tom Andrews offenbart genau dies und dient als weitere eindringliche Warnung vor der Gefahr, dass die UN-Mechanismen von mächtigen Staaten untergraben werden, die die UN nutzen, um genau die Charta zu untergraben, auf der ihre Legitimität beruht.

Wer ist der UN-Sonderberichterstatter Tom Andrews?

Im Profil von Tom Andrews auf der offiziellen Website des Hochkommissariats für Menschenrechte der Vereinten Nationen ist vermerkt, dass er für das National Democratic Institute (NDI) gearbeitet hat und „Generalsekretär“ der „Friedensnobelpreisträger-Kampagne für Aung San Suu Kyi und das Volk von Birma“ war. Er war auch Berater der Nationalen Koalitionsregierung der Union von Birma.

Das NDI ist eine Tochtergesellschaft des National Endowment for Democracy (NED), und sowohl das NDI als auch das NED finanzieren die Opposition in Myanmar seit Jahrzehnten in großem Umfang.

Auf der offiziellen Webseite des NDI über seine Aktivitäten in Myanmar heißt es:

Das NDI hat seit 1995 die internationale Advocacy-Arbeit in Myanmar unterstützt und zivilgesellschaftliche Organisationen in Myanmar bei der Überwachung der Parlamentswahlen 2010, der Nachwahlen zum Parlament 2012, der Parlamentswahlen 2015, der Nachwahlen 2017 und 2019 sowie der Kommunalwahlen 2019 in Yangon unterstützt.

Außerdem heißt es dort:

…das Institut weitet sein Programm auf weitere Staaten und Regionen aus, wobei der Schwerpunkt auf der Förderung einer integrativen öffentlichen und politischen Debatte zwischen Bürgern, politischen Parteien und Parlamenten liegt.

Die Website des NED enthält eine umfangreiche Liste von durch die US-Regierung finanzierten Programmen, die sich in praktisch jeden Aspekt der internen politischen Angelegenheiten Myanmars einmischen.

Die Aktivitäten des NDI stellen eindeutig eine politische Einmischung in die inneren politischen Angelegenheiten Myanmars dar, die nicht nur gegen die UN-Charta verstößt, sondern auch jede Grenze der Einmischung überschreitet, die die Vereinigten Staaten selbst in Bezug auf ihre eigenen inneren Angelegenheiten tolerieren würden.

Aung San Suu Kyi ist – offensichtlich – die Galionsfigur der Opposition und war de facto die Chefin der Regierung Myanmars, bevor sie im Februar dieses Jahres vom Militär entmachtet wurde. Die Verleihung des Friedensnobelpreises an sie war wie so viele andere politisch motiviert und diente dazu, die Legitimität eines geschätzten westlichen Vertreters zu stärken.

Die so genannte Nationale Koalitionsregierung der Union von Burma war die Exilregierung von Aung San Suu Kyi, die ihren Sitz in Maryland in den Vereinigten Staaten in der Nähe von Washington D.C. hatte, bis sie nach Myanmar zurückkehrte, um die Macht in zwei erdrutschartigen Wahlen zu übernehmen, die sowohl mit Geldern der US-Regierung als auch mit US-Einmischung überschwemmt waren.

Tom Andrews spielte in allen drei Fällen eine Rolle.

Durch seine Rolle beim Aufbau der Opposition in Myanmar, ihren Schutz im Exil, ihre Unterstützung bei der Verleihung von Legitimität an die Opposition und ihre De-facto-Führerin Aung San Suu Kyi durch politisch motivierte Auszeichnungen wie den Friedensnobelpreis und schließlich ihre Einsetzung an der Macht hat Tom Andrews einen Hintergrund, der ihn von jeder Rolle, die Unparteilichkeit erfordert, ausschließen sollte.

Insgesamt stellt seine jahrelange Zusammenarbeit mit der Opposition in Myanmar einen unausweichlichen Interessenkonflikt dar, der ihn daran hindern sollte, jemals die Rolle des Sonderberichterstatters über die Menschenrechtslage in Myanmar zu übernehmen – eine Rolle, die er eindeutig dazu nutzt, sich im Namen der von den USA unterstützten Opposition weiterhin in die Selbstbestimmung Myanmars einzumischen und die Situation nicht nur einseitig, sondern in einer Weise darzustellen, die den Interessen der Opposition und ihrer Sponsoren in Washington politisch zu Gute kommt.

Als Sonderberichterstatter der UNO arbeitet Tom Andrews nun daran, das Militär Myanmars zu untergraben und zu entmachten und Aung San Suu Kyi und ihre Partei wieder an die Macht zu bringen.

Die Berichte, die Tom Andrews für die Vereinten Nationen erstellt, sind eindeutig einseitig und ganz offensichtlich durch seine engen, jahrzehntelangen Beziehungen zur Opposition in Myanmar beeinträchtigt. Indem er seine Position als Sonderberichterstatter missbraucht, untergräbt er nicht nur die Legitimität seines Amtes, sondern auch die der UNO selbst.

Es sind Tom Andrews und seinesgleichen, die versuchen, das Narrativ rund um die aktuelle politische Krise Myanmars zu kontrollieren und das Land schrittweise in eine Position zu bringen, in der die USA und ihre Verbündeten die Art von Interventionismus wiederholen können, die sie seit 2011 gegen Libyen und Syrien oder seit 2014 gegen die Ukraine angewandt haben oder die sie heute Nationen wie Venezuela und dem Iran aufzwingen.

Die von Tom Andrews und anderen geschaffenen Narrative werden dann in den westlichen Medien verbreitet und dazu benutzt, Myanmars ASEAN-Nachbarn unter Druck zu setzen, um das Land schrittweise von den ASEAN-Gipfeln auszuschließen und es auf der Weltbühne weiter zu isolieren – nicht im Interesse einer Lösung des Konflikts, sondern im Interesse seiner Schwächung im Vorfeld weiterer geplanter Einmischungen und möglicherweise sogar Interventionen.

Washingtons Interesse, Myanmar zu destabilisieren und sein politisches System zu kontrollieren, ergibt sich aus der Rolle des südostasiatischen Landes in Chinas Gürtel- und Straßeninitiative, seiner Nähe zu China, mit dem es eine gemeinsame Grenze hat, und als Teil einer viel umfassenderen Agenda, China politisch, wirtschaftlich und militärisch einzukreisen und einzudämmen.