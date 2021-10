„Die schlimmsten Verbrecher der Welt“ Putin und Xi werden nicht am Klimagipfel, der als „letzte Chance für die Menschheit“ bezeichnet wird, teilnehmen

Man sollte meinen, dass die größten Treibhausgasemittenten der Welt vertreten sein müssten, wenn der wichtigste internationale Klimagipfel der Welt effektiv sein oder auch nur die geringste Wirkung entfalten soll. Schließlich bezeichnen europäische Beamte und Medien den Gipfel als die „letzte Chance“ der Menschheit, das „außer Kontrolle geratene“ Schreckgespenst einer bevorstehenden Klimakatastrophe zu bändigen.

Mehrere Berichte in dieser Woche deuten darauf hin, dass der chinesische Präsident Xi Jinping nicht an der UN-Klimakonferenz 2021 (COP26) teilnehmen wird, die vom 31. Oktober bis 12. November in Glasgow, Schottland, stattfindet. Auch Putin hat bestätigt, dass er zu Hause bleiben wird.

Obwohl andere Staatsoberhäupter der Länder, die als die größten Verursacher von Treibhausgasemissionen gelten, anwesend sein werden, z. B. der indische Premierminister Narendra Modi, der bereits vor Tagen seine Teilnahme zugesagt hat, wird China stattdessen lediglich den stellvertretenden Umweltminister Zhao Yingmin und den chinesischen Klimabeauftragten Xie Zhenhua entsenden.

Die Nachrichtenagentur Reuters weist darauf hin, dass es sich um eine „kalte Schulter“ und eine symbolische Botschaft handelt: „Die Staats- und Regierungschefs der größten Treibhausgasemittenten der Welt versammeln sich am Sonntag in Glasgow, um Pläne und Finanzmittel für die Umstellung des Planeten auf saubere Energie zu erarbeiten. Aber der Mann, der das größte Unternehmen von allen leitet, wird wahrscheinlich nicht dabei sein.“

Die Möglichkeit, dass Xi aus der Ferne zu der Konferenz sprechen könnte, bleibt bestehen. Die „offizielle“ Entschuldigung für seine Abwesenheit wird wahrscheinlich mit der Pandemie zusammenhängen: Berichten zufolge ist Xi seit der Zeit vor der Pandemie nicht mehr außerhalb Chinas gereist und hat sich stattdessen entschieden, die jüngsten wichtigen Klimaverlautbarungen virtuell zu machen.

Ein Analyst, der Greenpeace in Peking vertritt, sagte dazu Folgendes: „Die COP26 braucht hochrangige Unterstützung aus China und von anderen Emittenten“, was darauf hindeutet, dass Xis persönliche Abwesenheit die gesamte internationale Veranstaltung im Hinblick auf einen bedeutenden Wandel ziemlich sinnlos macht.

Unterdessen bemüht sich das Weiße Haus im Vorfeld von Bidens Reise zur COP26 in Glasgow darum, ein Paket für saubere Energie zu schnüren, das in ein wichtiges innenpolitisches Gesetz aufgenommen werden soll, damit er nicht mit leeren Händen zur Konferenz erscheint. Wie The Hill beschreibt:

Der Klimagipfel in Glasgow im nächsten Monat hat den Einsatz für die Demokraten deutlich erhöht, um eine Einigung über Präsident Bidens Sozialausgabenpaket zu erzielen, das das Weiße Haus als Errungenschaft der USA auf der internationalen Bühne anpreisen will. Würde man Biden nach Schottland schicken, ohne dass es auch nur annähernd zu einer Einigung käme, wäre das ein weiterer Schlag für den Präsidenten, der ohnehin schon unter sinkenden Zustimmungswerten leidet, die durch die Streitereien der Demokraten über seine Agenda nicht besser geworden sind.

In Chinas Abwesenheit und angesichts der Tatsache, dass Peking offenbar nicht gewillt ist, vor der UNO weitere Zugeständnisse zu machen – auch weil es mit einer drohenden großen Energiekrise angesichts der Kohleknappheit zu kämpfen hat – hofft Biden, auf der Konferenz mit etwas aufzutauchen, das China weiter in die Defensive drängen kann, nachdem Peking die jüngsten Bemühungen Washingtons, Klimafragen als „eigenständiges Thema“ zu verhandeln, zurückgewiesen hat. China hat jedoch darauf bestanden, dass dieses Thema im Zusammenhang mit den umfassenderen Streitigkeiten behandelt werden muss, die die Beziehungen zwischen den beiden Ländern auf einen Tiefpunkt gebracht haben.

All dies bedeutet für die COP26 mehr „leere Worte und Versprechungen“ (Stichwort: Greta-Tirade) ohne jegliche Substanz oder konkrete Pläne. Zweifellos wird dies nur zu immer mehr Konferenzen und Gründen für internationale Beamte führen, von einer europäischen und asiatischen Hauptstadt zur nächsten zu jetten und vage „Verpflichtungen“ zu unterzeichnen. Aber vielleicht ist das ja auch der Sinn und Zweck der ganzen hochrangigen Klimaaktivismus-Industrie und -Agenda: mehr Fototermine und nette Essen mit mächtigen Leuten.

Ja, Greta wird anwesend sein, und wie üblich wird sie wahrscheinlich keinen Pieps über die eklatante Abwesenheit von China und Russland sagen…

Ein Zitat, das einem Vertreter der multinationalen Schweizer Investmentbank UBS zugeschrieben wird, drückt es vielleicht am besten aus:

Der bevorstehende COP26-Klimagipfel hat zu einer Zunahme der politischen Rhetorik geführt. Einiges davon ist Pose (die Strategie „einen Baum umarmen, um Biden zu umarmen“ wird weiterhin gespielt).

Um noch mehr zu unterstreichen, dass Glasgow eine weitere vergebliche Übung zu sein scheint, bei der sich ältere Staats- und Regierungschefs zu einem großen Fototermin treffen, bei dem zwischen den Bankettessen und Cocktailpartys ein paar klischeehafte Klimamantras eingestreut werden, wird auch erwartet, dass der russische Präsident Wladimir Putin nicht anwesend ist.

Wie AFP letzte Woche aus dem Kreml berichtete, „wird der russische Präsident Wladimir Putin nicht zum wegweisenden UN-Klimagipfel im nächsten Monat reisen, so der Kreml am Mittwoch, während das Vereinigte Königreich die Bedeutung der Anwesenheit nationaler Führer betonte“.

Stattdessen möchte Moskau, dass China einige Beamte der unteren Ebene schickt…

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow erklärte gegenüber Reportern, dass Putin leider nicht nach Glasgow fliegen werde, betonte aber gleichzeitig, dass der Klimawandel „eine der wichtigsten Prioritäten unserer Außenpolitik“ sei.

Russland ist derzeit der viertgrößte Verursacher von Kohlenstoffemissionen, und Kritiker sagen, das Land tue bei weitem nicht genug, um die Umweltkrise zu bewältigen.

Nachdem das Vereinigte Königreich vor einigen Tagen mitgeteilt hat, dass mindestens 120 Staats- und Regierungschefs ihre Teilnahme bestätigt haben, fordert Premierminister Boris Johnson die Länder dringend auf, auf höchster Regierungsebene vertreten zu sein.

Johnson sagte, sie sollten „auf hoher Ebene“ vertreten sein, damit die Gruppe „bedeutungsvolle Zusagen machen kann, wenn es um die Dekarbonisierung geht“. Aber auch hier sieht es wieder so aus, als ob es sich um eine weitere sinnlose Veranstaltung handelt, die sich durch politisches Gehabe und Social-Media-freundliche Slogans auszeichnet, vor allem ohne die Anwesenheit der chinesischen und russischen Regierungschefs.

Wie wir neulich feststellten, ist China zwar ein viel größerer Übeltäter als Russland, aber die Russische Föderation gehört immer noch zu den größten Emissionsverursachern der Welt.

…die Vorstellung, dass auf diesem Gipfel irgendetwas „Sinnvolles“ passieren wird, ist fast schon lächerlich. Die Industrienationen der Welt haben es nicht einmal geschafft, ihre Ziele vom letzten großen globalen Klimagipfel 2015 zu erreichen, als das Pariser Abkommen unterzeichnet wurde.

Die eigentliche Frage ist: Warum sollte irgendjemand bei diesem Treffen Fortschritte erwarten, wenn China und Russland – die zu den größten Übeltätern gehören und daher Teil jeder globalen Lösung sein müssen – nicht anwesend sein werden.