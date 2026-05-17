China bestätigt Boeing-Flugzeuggeschäft, stimmt Senkung bestimmter Abgaben und Ausbau des Agrarhandels zu

Von Tyler Durden

Zusammenfassung:

China und die USA vereinbaren Senkung der Zölle auf ausgewählte Produkte und Ausweitung des Agrarhandels

und China und die USA schließen Abkommen über den Kauf von Boeing-Flugzeugen

USA und China vereinbaren die Einrichtung von Handels- und Investitionsgremien

Trump-Xi-Gipfel bringt bescheidene Handelserfolge

***

China reagiert mit Vereinbarungen über den Kauf von Flugzeugen, die Senkung von Zöllen und den Ausbau des Handels

Einen Tag nach der Abreise von Präsident Trump aus Peking im Anschluss an sein mehrtägiges Gipfeltreffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping veröffentlichte das chinesische Handelsministerium neue Einzelheiten zu den Vereinbarungen, die es über den Kauf von US-Flugzeugen und Agrarprodukten getroffen hatte.

CHINA UND DIE USA EINIGEN SICH AUF DEN KAUF VON US-FLUGZEUGEN

Der genaue Wortlaut „Vereinbarungen treffen“ in der Bloomberg-Überschrift ist wichtig, da er auf einen Rahmen, eine Verpflichtung oder eine ausgehandelte Einigung hindeutet, nicht unbedingt auf einen endgültigen Kaufvertrag für Boeing-Verkehrsflugzeuge.

Früheren Berichten zufolge sagte Trump, China habe sich bereit erklärt, 200 Boeing-Flugzeuge zu kaufen, wobei die Gesamtzahl potenziell auf 750 Flugzeuge steigen könnte.

Die nächste Reihe von Schlagzeilen zeigt, dass das Trump-Team und Peking nach dem Gipfel ein Paket zur teilweisen Deeskalation des Handelsstreits vereinbart haben:

CHINA UND DIE USA VEREINBAREN SENKUNG DER ZÖLLE AUF EINE BESTIMMTE PRODUKTPALETTE

CHINA WILL DEN BILATERALEN HANDEL MIT DEN USA BEI LANDWIRTSCHAFTLICHEN UND ANDEREN PRODUKTEN AUSWEITEN

CHINA VERSPRICHT AUSWEITUNG DES BILATERALEN AGRARHANDELS MIT DEN USA

Die Schlagzeilen deuten auf eine Entspannung im Handel zwischen den USA und China hin, die für die amerikanische Industrie, Exporteure und US-Landwirte konstruktiv ist.

Nun lautet die größere Frage, worauf sich Trump und Xi hinter verschlossenen Türen in Bezug auf Teheran und die Wiederöffnung der Straße von Hormus geeinigt haben.

***