Trump erweist dem Himmelstempel seine Ehre

Pepe Escobar

Wenn wir alle großzügig genug sind, könnten wir daraus schließen, dass Xi und Trump sich auf einen dreijährigen Stabilitätsrahmen geeinigt haben.

SHANGHAI – Die Schlagzeile auf der Titelseite der China Daily an diesem Donnerstag lautete wie Donner und Blitz: „Roter Teppich für Trump in Peking“.

Nun ja – komplett mit elektrisch aufgedrehten Kindern, die Blumen schwenkten, und einem Besuch des Himmelstempels, erbaut im Jahr 1420, als Symbol der Verbindung zwischen Himmel und Menschheit.

Jugend trifft Tradition. Die Generation, die das vollständig modernisierte China führen wird, begegnet der tiefen Geschichte. Ein benommener und verwirrter POTUS konnte kaum begreifen, dass ihm gerade eine Meisterklasse in Zivilisation erteilt wurde.

Xi Dada war sprichwörtlich scharf: „Wir sollten Partner sein, nicht Rivalen.“ Die Exceptionalisten waren schockiert. Und das nach der endlosen Litanei aus Handelskriegen, Technologiesanktionen, ununterbrochener Taiwan-Hysterie, militärischer Einkreisung, geoökonomischer Konfrontation und anti-chinesischer Rhetorik.

Beruhigt euch. Bleibt cool.

Ach, die Wendungen und Windungen der wichtigsten bilateralen Beziehung auf dem Planeten. Obwohl beide Volkswirtschaften eng verflochten sind, erreichte der bilaterale Warenhandel 2025 lediglich 4,01 Billionen Yuan (590 Milliarden Dollar). Global betrachtet ist das keineswegs überwältigend: nur 8,8 % des gesamten chinesischen Außenhandels.

Beim Staatsbankett gelang Xi mit seiner scharfen rhetorischen Klinge das Kunststück, MAGA und die Wiederbelebung der chinesischen Nation miteinander zu vereinen:

„Das chinesische und das amerikanische Volk sind beide große Völker. Die große Wiederbelebung der chinesischen Nation und das Ziel, Amerika wieder groß zu machen, können Hand in Hand gehen.“

Die Barbaren waren erneut verwirrt.

Dann erklärte Xi in aller Kürze, wo wir stehen. Es brauchte nur einen Satz:

„Die Transformation, wie sie seit einem Jahrhundert nicht gesehen wurde, beschleunigt sich weltweit, und die internationale Lage ist fließend und turbulent.“

Vergleichen Sie das mit dem Zeitpunkt, als er erstmals öffentlich von dieser „Transformation“ sprach – direkt nach seinem Treffen mit Putin im Kreml im Frühjahr 2023.

Und dann fragte Xi sofort: „Können China und die Vereinigten Staaten die Thukydides-Falle überwinden und ein neues Paradigma der Beziehungen zwischen Großmächten schaffen?“

So sehr die Thukydides-Falle auch eine weitere schwache Konstruktion aus der US-Thinktank-Welt ist – die besten Analysten des Thukydides sind Griechen und Italiener, nicht die Beltway-Clique – betonte Xis Metapher tatsächlich, dass China nun der Führer der neuen entstehenden Ordnung ist.

Und China hat das erreicht, ohne einen einzigen Schuss abzugeben.

Diese „konstruktive strategische Stabilität“

Xi präsentierte dann seine neue Vision für die Beziehungen zwischen den USA und China – zumindest für die nächsten drei Jahre – mit einem ziemlich erstaunlichen Slogan: „konstruktive strategische Stabilität“ (Kursivschrift von mir).

Doch das bringt drei ernste Probleme mit sich.

Das Imperium des Chaos ist nicht konstruktiv: Es ist destruktiv.

Es ist nicht strategisch: Bestenfalls ist es grob taktisch, wobei sich die Taktiken ständig ändern.

Und es geht nicht um Stabilität: Es geht darum, Chaos zu erzeugen und einzusetzen – gemeinsam mit Lügen, Plünderung und, wie wir in Venezuela und besonders im Iran sehen, Piraterie.

Xi kann daher vernünftigerweise unmöglich „Kooperation“ vom Imperium als „Grundpfeiler“ der Beziehung erwarten – geschweige denn „gesunde Stabilität mit Wettbewerb innerhalb angemessener Grenzen“.

Wenn wir alle großzügig genug sind, könnten wir daraus schließen, dass Xi und Trump sich auf einen dreijährigen Stabilitätsrahmen geeinigt haben, der als struktureller Neustart verstanden werden sollte – mit Zusammenarbeit an erster Stelle, anschließend kontrollierter Konkurrenz und vorhersehbarem Frieden als Endergebnis.

Nun, vergessen wir niemals, dass wir es – in der unsterblichen Definition von Großmeister Lawrow – mit einem „nicht vertragsfähigen“ Amerika zu tun haben.

Und natürlich gibt es da noch die „Taiwan-Frage“. Xi in Höchstform: „‚Taiwan-Unabhängigkeit‘ und Frieden über die Taiwanstraße hinweg sind so unvereinbar wie Feuer und Wasser.“ Die Amerikaner müssten „äußerste Vorsicht“ bei der „Behandlung der Taiwan-Frage“ walten lassen.

Xi bezeichnete sie als „die wichtigste Frage in den Beziehungen zwischen China und den USA“. Für Peking ist dies die ultimative rote Linie. Team Trump versteht möglicherweise immer noch nicht, worum es wirklich geht. Taiwan ist die Variable mit dem Potenzial, die gesamte optimistische dreijährige „friedliche“ Gleichung auf Null zurückzusetzen.

Und nebenbei bemerkt: Die Darstellung amerikanischer Mainstream-Medien, Xi habe eine Nichteinmischung der USA in Taiwan gegen eine „Hilfe“ Chinas für die USA im Iran eingetauscht, ist völlig lächerlich. China und Iran besitzen eine sich ständig weiterentwickelnde strategische Partnerschaft.

Während all das in Peking geschah, hatte ich das Vergnügen, in Shanghai ein langes geopolitisches Mittagessen mit dem bemerkenswerten Li Bo zu verbringen, dem Generaldirektor von Guancha, dem wichtigsten unabhängigen Medium Chinas mit mindestens 120 Millionen täglichen Followern.

Unter anderem erklärte Li Bo, dass Taiwan für Peking kein Problem sei: Es handle sich um eine interne Angelegenheit, die friedlich gelöst werde. Das eigentliche Problem sei die Wiederbewaffnung Japans – insbesondere jetzt unter der offen militaristischen Regierung von Sanae Takaichi.

Und nun zu den eigentlichen VIPs der Trump-Xi-Show. Nach all dem Gerede vom „bösen Imperium“, der Entkopplungshysterie, der De-Risking-Paranoia, dem Sanktions-Tsunami, dem Zoll-Tsunami und der Kriegsrhetorik haben wir nun eine oligarchische Clique mit einer gemeinsamen Marktkapitalisierung von über 10 Billionen Dollar, die nach Peking fliegt, um Xi Jinping buchstäblich persönlich um… Geschäfte anzubetteln.

Trump war ekstatisch: „Ich wollte die Nummer eins aus jedem Imperium! Jensen Huang, Tim Cook, Elon Musk und die anderen Titanen… die Besten der Welt sind hier, direkt vor euch.“

Dann der entscheidende Satz: „Sie sind heute hier, um Ihnen und China Respekt zu erweisen. Sie kommen hungrig nach Geschäften, Investitionen und Schöpfung. Von unserer Seite wird es 100 % Gegenseitigkeit geben.“

Die „unverzichtbare“ Nation zollt dem wirklichen geoökonomischen Imperium des 21. Jahrhunderts Tribut. Die Geschichte wird ihren Spaß damit haben.

Die Schlüssel zum neuen Himmelstempel

Tesla, Apple, Boeing, GE Aerospace – alle brauchen möglicherweise verzweifelt Chinas seltene Erden: China kontrolliert nahezu 99 % der weltweiten Verarbeitungskapazität für seltene Erden. Doch China braucht diese amerikanischen Giganten strukturell und zunehmend immer weniger.

Die kombinierte Umsatzabhängigkeit vom chinesischen Markt bei den zwölf größten Unternehmen, deren CEOs an dieser Reise teilnahmen, beträgt über 300 Milliarden Dollar pro Jahr.

Musk muss weiterhin Teslas bauen – die Gigafactory, sein wichtigstes Exportzentrum, liegt außerhalb von Shanghai – ohne einen 100-%-Zoll. Jensen Huang braucht Exportlizenzen für Chips, damit Nvidia in diesem gewaltigen KI-Markt verkaufen kann (doch China braucht Nvidia inzwischen nicht mehr). Tim Cook braucht die 70-Milliarden-Dollar-Lieferkette von Apple in China, damit sie stabil bleibt.

Das eigentliche Problem ist BlackRocks Larry Fink, der gierig darauf ist, dass sich die chinesischen Finanzmärkte „öffnen“, um zusätzliche Gewinne für die Wall Street zu erzielen (Li Bo sagte mir, dass die Chinesen ihnen bestenfalls ein kleines Büro auf der Insel Hainan erlauben würden…). Fink ist außerdem der tatsächliche neue Anführer der Davos-Clique und direkt verantwortlich für die Finanzierung von KI-Überwachungs-Rechenzentren in den gesamten USA.

Die Mitteilung des Weißen Hauses jubelte über die „Ausweitung des Marktzugangs für US-Unternehmen in China und die Erhöhung chinesischer Investitionen in US-Industrien“, über „mehr chinesische Käufe amerikanischer Agrarprodukte“ und darüber, dass Xi „Interesse am Kauf von mehr US-Öl“ gezeigt habe.

Doch vom chinesischen Handelsministerium kam kein einziges Wort über irgendwelche „Handelsgespräche“.

Theoretisch hatten wir also diese Party milliardenschwerer CEOs, die China für amerikanische Geschäfte und Handel „öffnen“ wollten. Die Geschäftswelt in Shanghai zeigte sich davon überhaupt nicht beeindruckt. Schließlich baut China aktiv seine eigene Unabhängigkeit auf – alles festgeschrieben in den Zielen des neuen Fünfjahresplans – während die USA durch diese milliardenschweren CEOs im Wesentlichen die Formalisierung ihrer eigenen Abhängigkeit demonstrierten.

Während all dieser Lärm und diese Wut in Peking tobten, befanden sich die Außenminister Russlands, Chinas (nicht Wang Yi – er blieb in Peking an Xis Seite), Indiens und vor allem Irans sowie weitere Vertreter in Neu-Delhi zu einem sehr wichtigen BRICS-Gipfel, der sich auf das konzentrierte, was Moskau als Reform des Systems der „globalen Regierungsführung“ mit einer dominierenden Rolle des Globalen Südens bezeichnete.

BRICS mag im Koma liegen. Aber wenn jemand in der Lage ist, es wiederzubeleben, dann sind es Großmeister Lawrow und Russland – Seite an Seite mit China und der aufstrebenden globalen Macht Iran. Wieder einmal: Es ist das neue Primakow-Dreieck, RIC (Russland-Indien-China), das die wirklichen Schlüssel finden wird, um einen neuen Himmelstempel zu öffnen.