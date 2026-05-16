Stillstand am Ausgangspunkt: Die allererste Zeile des jüngsten iranischen Vorschlags sei „inakzeptabel“, sagt Trump

Von Tyler Durden

Teheran und Washington stehen nicht nur wieder am Ausgangspunkt, sondern es ist, als hätten überhaupt keine Gesprächsrunden – weder direkte noch indirekte – stattgefunden. Es ist eher so, als stünden wir wieder ganz am Anfang – und der US-Präsident hat dies gerade eingeräumt.

Präsident Trump erklärte Reportern an Bord der Air Force One am Freitag beim Abflug aus Peking, dass bereits der allererste Satz des jüngsten iranischen Vorschlags „inakzeptabel“ sei, und machte die Iraner dafür verantwortlich, in der Atomfrage einen Rückzieher gemacht zu haben.

Der erste Satz sei ein „inakzeptabler Satz, denn sie haben sich vollständig auf den Verzicht auf Atomwaffen geeinigt, und wenn sie Atomwaffen in irgendeiner Form besitzen, lese ich den Rest nicht“, sagte er und betonte, dass er mit dem „Grad der Garantien von ihrer Seite“ weiterhin unzufrieden sei.

Im Mittelpunkt von Trumps Äußerungen steht seine Behauptung, der Iran habe zugestimmt, sein „nukleares Staubkorn“ aufzugeben, habe dies aber dann schnell „wieder zurückgenommen“ – er äußerte jedoch auch die Ansicht, dass Teheran letztendlich doch zustimmen werde.

„Ich habe es mir angesehen, und der erste Satz gefällt mir nicht. Ich werfe ihn einfach weg“, sagte Trump ..

In den Kommentaren forderte er erneut, dass der Iran jegliche nuklearen Fähigkeiten vollständig aufgeben müsse, und betonte, es dürfe „keinerlei nukleare Waffen“ geben. Er erklärte: „Man muss den gesamten Brennstoff entfernen und die Produktion einstellen. Man muss alles beseitigen.“

Trump sagte, Chinas Präsident Xi Jinping stimme voll und ganz zu, dass der Iran keine Atomwaffen besitzen dürfe:

Laut Trump räumten iranische Vertreter ein, dass nur die Vereinigten Staaten und möglicherweise China über die erforderliche Spezialausrüstung verfügen, um radioaktiven Schutt von den beschädigten Standorten zu entfernen. „Sie sagten, die einzigen, die das beseitigen können, seien China oder die USA“, so Trump. „Sie sagten, Sie hätten Recht gehabt. Es ist eine völlige Zerstörung.“

Der Präsident erklärte, das Nuklearmaterial sei nun unter der Erde „begraben“, nachdem die Nuklearanlagen durch die Bombardements im vergangenen Juni und die jüngste Runde der US-amerikanisch-israelischen Angriffe von Februar bis März und Anfang April „ausgelöscht“ worden seien.

Ebenfalls in dieser Woche erklärte Trump während seines China-Besuchs in einem Interview mit Fox News, er unterschätze die Lage im Iran nicht, trotz des sich ständig verändernden und ausweitenden Zeitplans und der erklärten Ziele in den ersten Wochen der Operation „Epic Fury“.

TRUMP ZU FOX: HABE NICHTS IN BEZUG AUF DEN IRAN UNTERSCHÄTZT

Unterdessen erklärte der iranische Außenminister Abbas Araghchi am Freitag, das Thema Urananreicherung stehe „derzeit nicht auf der Tagesordnung der Gespräche oder Verhandlungen“, werde aber in späteren Phasen behandelt, wie Tasnim berichtete.

Auf die Frage nach China und ob Präsident Xi zugestimmt habe, Druck auf die Iraner auszuüben, damit diese die Straße von Hormus wieder öffnen, sagte Trump am Freitag : „Wir brauchen keine Gefälligkeiten“, aber „wir müssen vielleicht ein wenig aufräumen“. „

„Wir hatten einen etwa einmonatigen Waffenstillstand, wie man es wohl nennen würde, aber wir haben eine Blockade, die so effektiv ist, dass wir den Waffenstillstand vereinbart haben“, sagte er, nachdem er angedeutet hatte, dass der Konflikt mit dem Iran weitergehen könnte.

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