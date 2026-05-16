USA und China vereinbaren die Einrichtung von Handels- und Investitionsgremien – Trump-Xi-Gipfel bringt bescheidene Erfolge

Von Tyler Durden

Die Staats- und Regierungschefs der USA und Chinas einigten sich während des zweitägigen Besuchs von Präsident Donald Trump in Peking auf die Einrichtung eines neuen „Handelsausschusses“ und eines parallelen „Investitionsausschusses“ – ein Gipfeltreffen, das so endete, wie es begonnen hatte: mit großem Pomp, herzlichen persönlichen Beziehungen zwischen den Staats- und Regierungschefs und bescheidenen, schrittweisen Fortschritten im Handelsbereich. Die neuen Gremien sollen bilaterale Einkäufe überwachen, Handelsstreitigkeiten regeln, Geschäfte in nicht sensiblen Sektoren (mit einem identifizierten Warenvolumen von rund 30 Milliarden Dollar) erleichtern und einen ständigen Kommunikationskanal bereitstellen, um künftige Eskalationen ohne ständige Intervention auf höchster Ebene zu verhindern.

Alex Wong / Getty Images

Die Gremien waren eine von US-Beamten vorangetriebene Priorität im Vorfeld des Gipfeltreffens, darunter Finanzminister Scott Bessent und der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer. Sie bauen auf Vorbereitungsgesprächen in Südkorea auf, die zu Ergebnissen führten, die beide Seiten als „insgesamt ausgewogen und positiv“ bezeichneten. Chinesische Staatsmedien, darunter Xinhua, hoben die Vereinbarungen als Teil der Bemühungen hervor, die praktische Zusammenarbeit auszuweiten und stabile wirtschaftliche Beziehungen aufrechtzuerhalten.

Diese Entwicklung steht im Einklang mit Xi Jinpings umfassenderem Bestreben, die bilateralen Beziehungen als eine der „konstruktiven strategischen Stabilität“ neu zu definieren – eine neue Leitvision, die für die nächsten drei Jahre und darüber hinaus Vorhersehbarkeit schaffen soll, wobei die Zusammenarbeit als Hauptpfeiler betont wird, während „moderater Wettbewerb“ und „bewältigbare Differenzen“ zugelassen werden. Xi beschrieb dies als eine positive, solide, beständige und dauerhafte Stabilität, die sich in konkreten Maßnahmen niederschlagen sollte.

Ergebnisse in den Bereichen Handel und Wirtschaft

Boeing-Flugzeuge : China hat sich zum Kauf von 200 Boeing-Flugzeugen verpflichtet, wobei Trump andeutete, dass die Bestellung je nach Leistung potenziell auf 750 anwachsen könnte. Dies war die auffälligste Schlagzeile im kommerziellen Bereich, blieb jedoch hinter früheren Spekulationen über größere Stückzahlen zurück und löste eine verhaltene Reaktion am Markt aus.

: China hat sich zum Kauf von verpflichtet, wobei Trump andeutete, dass die Bestellung je nach Leistung potenziell auf 750 anwachsen könnte. Dies war die auffälligste Schlagzeile im kommerziellen Bereich, blieb jedoch hinter früheren Spekulationen über größere Stückzahlen zurück und löste eine verhaltene Reaktion am Markt aus. Landwirtschaft und Energie : Fortschritte bei der Ausweitung des Absatzes von US-Agrarprodukten (Sojabohnen, Rindfleisch und andere Waren, wobei in einigen Berichten von Zusagen in Höhe von bis zu 10–50 Milliarden US-Dollar die Rede war) sowie bei potenziellen Energieabkommen. Xi erklärte den ihn begleitenden US-Unternehmenschefs, dass sich „Chinas Tür für amerikanische Unternehmen nur noch weiter öffnen wird“, was auf einen besseren Marktzugang in Bereichen von beiderseitigem Nutzen hindeutet.

: Fortschritte bei der (Sojabohnen, Rindfleisch und andere Waren, wobei in einigen Berichten von Zusagen in Höhe von bis zu 10–50 Milliarden US-Dollar die Rede war) sowie bei potenziellen Energieabkommen. Xi erklärte den ihn begleitenden US-Unternehmenschefs, dass sich „Chinas Tür für amerikanische Unternehmen nur noch weiter öffnen wird“, was auf einen besseren Marktzugang in Bereichen von beiderseitigem Nutzen hindeutet. Investitionsausblick: Die Gespräche umfassten Wege für chinesische Investitionen in nicht sensible US-Sektoren, wobei der Investitionsrat klarere Richtlinien bereitstellen und Unsicherheiten durch nationale Sicherheitsüberprüfungen verringern soll.

Trump pries bei seiner Abreise „fantastische Handelsabkommen“, während Xi Win-Win-Ergebnisse und die Bedeutung der Aufrechterhaltung der Dynamik in den Wirtschaftsbeziehungen betonte.

Und hey, Amerika braucht offenbar 500.000 chinesische Studenten in den USA, und China sollte in der Lage sein, US-Agrarland zu kaufen, damit die Preise für Hochschulen und landwirtschaftliche Erzeugnisse nicht zusammenbrechen, oder so.

NOW – Trump says it's good to have 500,000 foreign Chinese students in the U.S. and for China to purchase U.S. farmland; otherwise, colleges and farm prices would collapse: "I frankly think that it's good that people come from other countries and they learn our culture." pic.twitter.com/3vQDXpjchz — Disclose.tv (@disclosetv) May 15, 2026

Bereiche ohne Durchbrüche

Trotz der institutionellen Fortschritte wurden bei mehreren Themen von hoher Priorität nur begrenzte oder gar keine Lösungen erzielt:

Nvidia H200 KI-Chips : Keine wesentliche Einigung auf dem Gipfeltreffen bezüglich des Exports fortschrittlicher KI-Chips. Zwar wurden im Umfeld des Besuchs einige US-Genehmigungen für den Verkauf an ausgewählte chinesische Unternehmen erteilt (wobei Jensen Huang der Delegation angehörte), doch blieben die Exportkontrollen ein Knackpunkt und wurden in den Gesprächen auf Führungsebene nicht zentral gelöst.

: Keine wesentliche Einigung auf dem Gipfeltreffen bezüglich des Exports fortschrittlicher KI-Chips. Zwar wurden im Umfeld des Besuchs einige US-Genehmigungen für den Verkauf an ausgewählte chinesische Unternehmen erteilt (wobei Jensen Huang der Delegation angehörte), doch blieben die Exportkontrollen ein Knackpunkt und wurden in den Gesprächen auf Führungsebene nicht zentral gelöst. Seltene Erden : Es wurde keine Verlängerung des bestehenden Waffenstillstands oder eine Lockerung der chinesischen Exportkontrollen angekündigt, die weiterhin US-Chiphersteller und Luft- und Raumfahrtunternehmen beeinträchtigen. Dies bleibt eine anhaltende Schwachstelle aus früheren Zollkonflikten.

: Es wurde keine Verlängerung des bestehenden Waffenstillstands oder eine Lockerung der chinesischen Exportkontrollen angekündigt, die weiterhin US-Chiphersteller und Luft- und Raumfahrtunternehmen beeinträchtigen. Dies bleibt eine anhaltende Schwachstelle aus früheren Zollkonflikten. Iran-Konflikt: Beide Staatschefs bekundeten den gemeinsamen Wunsch nach Stabilität und der Wiederöffnung der Straße von Hormus, wobei Xi Interesse an größeren US-Ölkäufen zeigte, um die Abhängigkeit vom Nahen Osten zu verringern. China bot jedoch keine konkreten Zusagen an, seinen Einfluss auf Teheran geltend zu machen. Das Außenministerium in Peking bekräftigte die Unterstützung für Friedensbemühungen, ohne eine aktive Intervention zuzusagen.

Taiwan und konkurrierende Narrative

Aus dem Gipfeltreffen gingen schnell konkurrierende Narrative hervor – was die anhaltende Kluft in der Art und Weise unterstreicht, wie Washington und Peking ihre Beziehung gestalten. Chinesische Staatsmedien, darunter Xinhua, betonten Taiwan als „das wichtigste Thema“ in den bilateralen Beziehungen, wobei Xi Trump warnte, dass ein falscher Umgang damit zu einer Konfrontation oder sogar zu einem Konflikt führen könnte, und gleichzeitig seine Ablehnung der „Unabhängigkeit Taiwans“ bekräftigte. (US-Beamte, darunter Außenminister Marco Rubio, bekräftigten, dass die amerikanische Politik gegenüber Taiwan unverändert bleibt.) Im Gegensatz dazu konzentrierten sich die Zusammenfassung des Weißen Hauses und Trumps öffentliche Äußerungen stark auf internationale Themen wie den Iran, die Wiederöffnung der Straße von Hormus, globale Energiesicherheit und wirtschaftliche Zusammenarbeit – einschließlich Xis angeblichen Interesses am Kauf von mehr US-Öl zur Verringerung der Abhängigkeit vom Nahen Osten, Kontrollen von Fentanyl-Vorläufersubstanzen und erhöhten Agrarkäufen. Trump beschrieb die Beziehung als eine, die „besser sein wird als je zuvor“, während Xi andeutete, dass „Zusammenarbeit beiden nützt, während Konflikte beiden schaden“. Analysten stellten fest, dass Pekings Fokus auf Taiwan dazu dienen könnte, die Wahrnehmung im In- und Ausland zu beeinflussen und die Aufmerksamkeit von anderen sensiblen Themen wie Handelsungleichgewichten, Nuklearfragen und dem Iran abzulenken. Unterdessen unterstrich die hochkarätige US-Wirtschaftsdelegation – darunter Jensen Huang von NVIDIA – Washingtons Priorität, konkrete wirtschaftliche Erfolge zu erzielen. Diese unterschiedlichen Interpretationen spiegeln die strategischen Prioritäten der jeweiligen Seite wider: China strebt danach, rote Linien und Stabilität nach seinen eigenen Bedingungen zu festigen, während die USA den Fortschritt bei Transaktionen und die geopolitische Annäherung hervorheben.

Wie die Rabobank feststellt:

Während die Märkte aufmerksam auf Schlagzeilen zum Krieg im Iran lauerten, blieben sie auf dem Trockenen sitzen, da nur laue Ankündigungen herabtropften, wie etwa, dass China dem Iran „Hilfe anbot“ und „versprach, keine Waffen zu liefern“. Was sie nicht vermeiden konnten, war ein Gespräch über Taiwan. Während des zweieinhalbstündigen Gesprächs mit Trump betonte Xi, dass eine US-Intervention in Taiwan eine „äußerst gefährliche Situation“ auslösen könnte. Während Rubio betonte, dass das Thema der amerikanischen Waffenverkäufe an Taiwan kein Hauptschwerpunkt der Diskussion war, wird es dies wahrscheinlich sein, wenn der vom Kongress genehmigte Waffenverkauf an Taiwan im Wert von 14 Mrd. USD auf Trumps Schreibtisch landet, und erneut, wenn Xi im September das Weiße Haus besucht.

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Gesamtbewertung: Der Gipfel trug wesentlich zur Stabilisierung der Beziehungen bei, und zwar durch neue Dialogmechanismen und bescheidene wirtschaftliche Erfolge statt durch groß angelegte Abkommen. Trump kehrte mit einigen bescheidenen Erfolgen zurück, die er im Vorfeld der Zwischenwahlen im Inland hervorheben kann – auch wenn das ganze Thema „chinesische Studenten und Farmen“ für MAGA-Anhänger schwer zu verkaufen sein dürfte –, während Xi sich eine Erzählung strategischer Vorhersehbarkeit und Zeit für China sicherte, um seine wirtschaftlichen Herausforderungen anzugehen.

Die zugrunde liegenden Rivalitäten in den Bereichen Technologie, Lieferketten, Taiwan und globaler Einfluss bestehen zwar weiterhin, doch verfügt die Beziehung nun über einen besser strukturierten Kanal für deren Bewältigung. Zukünftige Fortschritte dürften weiterhin schrittweise und auf Einzelfallbasis erfolgen, wobei die neu vereinbarten Gremien eine zentrale Rolle dabei spielen werden, zu prüfen, ob sich diese Stabilität als dauerhaft erweist.

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