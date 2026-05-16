Trumps gescheiterte Mission nach China

Larry C. Johnson

Der Pekinger Zirkus ist vorbei und Donald Trumps Gespräche mit Xi Jinping brachten nichts weiter hervor als einige gefällige Fototermine und performative Diplomatie ohne substanzielle Ergebnisse.

Es gab kein gemeinsames Abschlusskommuniqué nach Trumps zweitägigen Treffen mit Xi Jinping. Stattdessen bleiben uns nur die Erklärungen beider Regierungen. Wenn man diese beiden Erklärungen analysiert, weichen sie erheblich voneinander ab, und die Unterschiede sind ebenso aufschlussreich wie die Überschneidungen. Vergleicht man, worüber laut jeder Seite gesprochen wurde, erkennt man, was auf dem Gipfel tatsächlich geschah.

Die Unterschiede zwischen den beiden Darstellungen sind deutlich und strategisch bewusst gesetzt. Hier folgt eine präzise Auflistung dessen, was das Weiße Haus hervorhob, das chinesische Außenministerium jedoch entweder völlig verschwieg oder nur äußerst vage erwähnte:

Der Irankrieg und Atomwaffen — Von China ausgelassen

Dies ist die folgenreichste Lücke. Die Erklärung des Weißen Hauses sagte ausdrücklich:

„Beide Seiten waren sich einig, dass die Straße von Hormus offen bleiben muss, um den freien Energiefluss zu gewährleisten. Präsident Xi machte außerdem deutlich, dass China gegen die Militarisierung der Straße und gegen jegliche Versuche ist, Mautgebühren für ihre Nutzung zu erheben, und er zeigte Interesse daran, mehr amerikanisches Öl zu kaufen, um Chinas Abhängigkeit von der Straße künftig zu reduzieren. Beide Länder waren sich einig, dass Iran niemals Atomwaffen besitzen darf.“ PBS

Die chinesische Darstellung hingegen sagte lediglich, dass „beide Seiten den Konflikt im Nahen Osten diskutierten“, ohne weitere Details — keine Erwähnung der Straße von Hormus, keine Erwähnung von Mautgebühren, keine Erwähnung des iranischen Atomprogramms und keine Bestätigung irgendeiner gemeinsamen Position zu diesen Themen. YouTube

Diese Lücke ist enorm. Das Weiße Haus behauptet, China habe zugestimmt, dass Iran niemals Atomwaffen besitzen dürfe und sich gegen Irans Mautregime ausgesprochen. Das Weiße Haus verkauft dies als bedeutende chinesische Zugeständnisse, die Peking offensichtlich nicht öffentlich bestätigt haben wollte. Laut einer zuverlässigen Quelle mit Zugang zu den Gesprächen wies Xi jedoch Trumps Forderung entschieden zurück, China solle Druck auf Iran ausüben und helfen, die Straße von Hormus zu öffnen.

Fentanyl — Von China ausgelassen

Die Erklärung des Weißen Hauses erwähnte ausdrücklich, dass beide Seiten über die „Eindämmung des Zuflusses von Fentanyl-Vorprodukten in die Vereinigten Staaten“ gesprochen hätten — eine langjährige Forderung Washingtons an China, den Export chemischer Vorprodukte zur Herstellung von Fentanyl einzuschränken. Die chinesische Darstellung erwähnte Fentanyl überhaupt nicht, was mit Pekings langjähriger Position übereinstimmt, bereits genug unternommen zu haben und das Thema nicht als bilaterales Problem anzusehen. Komo News

Landwirtschaftliche Käufe — Von China ausgelassen

Das Weiße Haus erklärte, die beiden Präsidenten hätten über „eine Erhöhung chinesischer Käufe amerikanischer Agrarprodukte“ gesprochen. Die chinesische Darstellung sprach hingegen nur allgemein davon, dass Handel „gegenseitig vorteilhaft“ sei, ohne konkrete Zusagen zu landwirtschaftlichen Käufen zu machen. YouTube

Marktzugang für US-Unternehmen — Völlig anders dargestellt

Das Weiße Haus beschrieb das Treffen als Gespräche über „eine Ausweitung des Marktzugangs für amerikanische Unternehmen in China und eine Erhöhung chinesischer Investitionen in amerikanische Industrien“. Die chinesische Darstellung formulierte dies völlig anders — China werde „seine Türen weiter öffnen“, jedoch zu seinen eigenen Bedingungen und nicht als Reaktion auf amerikanische Forderungen nach Marktzugang.

Die Wirtschaftsdelegation — Unterschiedliche Behandlung

Das Weiße Haus erklärte, dass „Führungskräfte vieler der größten amerikanischen Unternehmen an einem Teil des Treffens teilnahmen“ und stellte dies als substanzielles wirtschaftliches Engagement dar. Die chinesische Darstellung erwähnte hingegen, Trump habe „jeden der mitreisenden Wirtschaftsführer gebeten, sich Präsident Xi vorzustellen“ — also eher als höfliche Vorstellungsrunde denn als ernsthafte Wirtschaftsgespräche. YouTube

Taiwan — Das Spiegelbildproblem

Die aufschlussreichste Asymmetrie verläuft in die entgegengesetzte Richtung beim Thema Taiwan. Die Erklärung des Weißen Hauses erwähnte Taiwan überhaupt nicht, während China seine gesamte Darstellung um Xis Taiwan-Warnung aufbaute. Trump lehnte es ab, eine Reporterfrage zu beantworten, ob er und Xi Taiwan überhaupt besprochen hätten. Rubio erklärte gegenüber NBC News, die USA würden „China nicht um Hilfe beim Iran bitten“ — eine Aussage, die implizit der Darstellung des Weißen Hauses widerspricht, China kooperiere in dieser Frage. The National Desk, Breitbart

Das Fazit

Beide Seiten veröffentlichten Erklärungen darüber, worüber Trump und Xi gesprochen hätten, doch die Überschneidungen sind begrenzt. Die größten Unterschiede betreffen Iran — wo die USA konkrete chinesische Zusagen behaupten, die China nicht bestätigen wollte — und Taiwan, wo China explizite Warnungen aussprach, die die USA nicht einmal erwähnten. NPR

Das Muster ist diplomatisch klassisch: Jede Seite veröffentlichte jene Darstellung, die ihren innenpolitischen Bedürfnissen dient und ihre Verhandlungsposition stärkt. China wollte der Welt Xi zeigen, wie er harte Warnungen bezüglich Taiwan ausspricht. Washington wollte der Welt zeigen, dass China zustimme, Iran dürfe niemals Atomwaffen besitzen und dass China Irans Mautregime ablehne. Ob diese angeblichen Zugeständnisse tatsächlich real sind oder nur behauptet werden, macht gerade die Unterschiede zwischen den Darstellungen so aufschlussreich.

Der strategische Rahmen

Xi eröffnete mit einer weitreichenden philosophischen Einordnung: „Eine Transformation, wie sie seit einem Jahrhundert nicht gesehen wurde, beschleunigt sich weltweit, und die internationale Lage ist fließend und turbulent.“ Er stellte Trump direkt drei Fragen: Können China und die Vereinigten Staaten die Thukydides-Falle überwinden und ein neues Paradigma der Beziehungen zwischen Großmächten schaffen? Können wir gemeinsam globale Herausforderungen bewältigen und der Welt größere Stabilität bieten? Können wir gemeinsam eine helle Zukunft für unsere bilateralen Beziehungen aufbauen? Wikipedia

Xi erklärte, die beiden Staatschefs hätten sich „auf eine neue Vision zum Aufbau einer konstruktiven strategisch stabilen Beziehung zwischen China und den USA geeinigt“ und definierte dies präzise: „Konstruktive strategische Stabilität bedeutet positive Stabilität mit Zusammenarbeit als Hauptpfeiler, gesunde Stabilität mit Wettbewerb innerhalb angemessener Grenzen, konstante Stabilität mit beherrschbaren Differenzen und dauerhafte Stabilität mit vorhersehbarem Frieden.“ Dieses Rahmenwerk werde „den Beziehungen zwischen China und den USA in den nächsten drei Jahren und darüber hinaus strategische Orientierung geben“. Er betonte: „Der Aufbau einer konstruktiven strategisch stabilen Beziehung zwischen China und den USA ist kein Slogan. Es bedeutet Handlungen in dieselbe Richtung.“ Wikipedia

Handel und Wirtschaft

Xi erklärte: „Die wirtschaftlichen und handelspolitischen Beziehungen zwischen China und den USA sind gegenseitig vorteilhaft und Win-win-orientiert. Wo Meinungsverschiedenheiten und Reibungen bestehen, ist eine Konsultation auf Augenhöhe die einzig richtige Wahl.“ Er sagte, die Wirtschafts- und Handelsteams hätten bei vorbereitenden Gesprächen am Vortag „insgesamt ausgewogene und positive Ergebnisse“ erzielt, und erklärte: „China wird seine Türen nur weiter öffnen. Amerikanische Unternehmen sind tief in Chinas Reform- und Öffnungspolitik eingebunden.“ Wikipedia

Militärische und diplomatische Kommunikationskanäle

Xi forderte beide Seiten auf, „die Kommunikationskanäle in den politischen, diplomatischen und militärischen Bereichen besser zu nutzen“ sowie „Austausch und Zusammenarbeit in Bereichen wie Wirtschaft und Handel, Gesundheit, Landwirtschaft, Tourismus, zwischenmenschlichen Beziehungen und Strafverfolgung auszuweiten“. Wikipedia

Taiwan — Die schärfste Sprache der Erklärung

Xi formulierte unmissverständlich: „Die Taiwan-Frage ist die wichtigste Frage in den Beziehungen zwischen China und den USA. Wenn sie richtig behandelt wird, werden die bilateralen Beziehungen insgesamt stabil bleiben. Andernfalls werden beide Länder Zusammenstöße und sogar Konflikte erleben, wodurch die gesamte Beziehung in große Gefahr gerät. ‚Taiwan-Unabhängigkeit‘ und Frieden über die Taiwanstraße hinweg sind so unvereinbar wie Feuer und Wasser. Die Wahrung von Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße ist der größte gemeinsame Nenner zwischen China und den USA. Die amerikanische Seite muss bei der Behandlung der Taiwan-Frage äußerste Vorsicht walten lassen.“ Wikipedia

Internationale Fragen

Die Erklärung vermerkt, dass beide Präsidenten „Ansichten zu wichtigen internationalen und regionalen Themen wie der Lage im Nahen Osten, der Ukraine-Krise und der koreanischen Halbinsel austauschten“, ohne jedoch weitere Details zu diesen Themen in der offiziellen chinesischen Darstellung zu nennen. Wikipedia

APEC und G20

Die beiden Präsidenten vereinbarten, sich gegenseitig bei der erfolgreichen Ausrichtung des APEC-Wirtschaftsgipfels und des G20-Gipfels in diesem Jahr zu unterstützen. Wikipedia

Wang Yis abschließende Bewertung — 15. Mai

Außenminister Wang Yi erklärte gegenüber staatlichen Medien: „Dies war ein wichtiges Treffen, bei dem die beiden Staatsoberhäupter tiefgehende Gespräche führten und substanzielle Ergebnisse erzielten“, und bezeichnete es als „historisches Treffen“. Besonders hob er Fortschritte bei Handels- und Wirtschaftsfragen hervor. Chinas Außenministerium bestätigte außerdem, dass Präsident Xi Jinping auf Einladung von Präsident Donald Trump im Herbst die Vereinigten Staaten besuchen wird.

Was Iran betrifft, arbeiten China und Russland hinter den Kulissen — unter Nutzung Pakistans als Vermittler — an einer neuen Sicherheitsarchitektur für den Persischen Golf. Derzeit versuchen sie, Saudi-Arabien und Katar davon zu überzeugen, ihre militärischen Beziehungen zu den USA faktisch zu beenden und einem strategischen Abkommen beizutreten, das von Russland und China garantiert werden soll. Sollten Saudi-Arabien und Katar weiterhin den USA verbieten, ihre Basen und ihren Luftraum für neue Angriffe auf Iran zu nutzen, könnten die Vereinigten Staaten gezwungen sein, geplante Schläge abzusagen.