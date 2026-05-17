Pakistan setzt auf Diplomatie, um sich die LNG-Lieferungen aus dem Hormuz-Kanal zu sichern

Von Tyler Durden

Eingereicht von Charles Kennedy von OilPrice.com

Pakistan hat die Durchfahrt von Schiffen mit LNG aus Katar durch die Straße von Hormus ausgehandelt – eine diplomatische Meisterleistung, die bisher keinem anderen Energieabnehmer im Iran-Konflikt gelungen ist.

Pakistan, das als Vermittler bei den Gesprächen zwischen den USA und dem Iran fungierte und Botschaften zwischen beiden Seiten weiterleitet, scheint seine engen Beziehungen sowohl zu Katar als auch zum Iran geschickt genutzt zu haben, um die erfolgreiche Einfuhr von zwei Tankern mit katarischem Flüssigerdgas (LNG) auszuhandeln.

Pakistan ist seit Jahren auf die befristete LNG-Lieferung aus Katar angewiesen, doch der Krieg im Nahen Osten hat zur Einstellung der katarischen LNG-Produktion und -Exporte geführt.

Ohne Katars LNG leidet Pakistan unter einer sich verschärfenden Energiekrise mit Stromausfällen und Treibstoffrationierungen.

Dank eines bilateralen Abkommens zwischen Pakistan und dem Iran sind in den letzten Tagen zwei Schiffe mit katarischem LNG in Pakistan eingetroffen, nachdem sie erfolgreich die Straße von Hormus passiert hatten.

Die erste LNG-Ladung, die den Engpass Anfang dieses Monats erfolgreich passierte, war für Pakistan bestimmt.

„Der Transport von LNG aus Katar durch die Straße von Hormus zeigte eine begrenzte, aber bedeutende Wiederaufnahme“, erklärte das maritime Informationsunternehmen Windward am Donnerstag in einer Analyse zum fünfwöchigen Waffenstillstand.

Die „Al Kharaitiyat“ war am 9. Mai die erste LNG-Ladung aus Katar, die die Straße von Hormus passierte, seit der Iran sie am 28. Februar gesperrt hatte; ihr Ziel war Pakistan. Eine weitere LNG-Ladung aus Katar traf diese Woche in Pakistan ein, nachdem sie den Engpass Anfang der Woche passiert hatte.

„Pakistan wird weiterhin eng mit Katar zusammenarbeiten, um eine ununterbrochene LNG-Versorgung sicherzustellen“, sagte Pakistans Bundesminister für Erdöl, Ali Pervaiz Malik, am Donnerstag bei einem Treffen mit Katars Botschafter in Pakistan, Ali bin Mubarak Al-Khater.

„Pakistan zieht es vor, die Versorgung durch befreundete Bruderländer mittels der erforderlichen Genehmigungen sicherzustellen, ohne dabei Menschenleben oder Sachwerte zu gefährden“, sagte der pakistanische Minister und fügte hinzu, dass „Bemühungen im Gange sind, um angesichts des nationalen Energiebedarfs zusätzliche Gaslieferungen zu sichern.“

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