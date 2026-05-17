Putin wird China nur wenige Tage nach Trumps Besuch in Peking besuchen und damit die „grenzenlose“ Partnerschaft demonstrieren

Von Tyler Durden

Der russische Präsident Wladimir Putin wird vom 19. bis 20. Mai den chinesischen Präsidenten Xi Jinping besuchen, nur wenige Tage nachdem US-Präsident Donald Trump seinen Staatsbesuch in Peking beendet hat, wie der Kreml bekannt gab.

In einer Erklärung auf Telegram teilte das russische Außenministerium mit, dass Putin „auf Einladung“ von Xi Jinping nach China reisen werde, um den 25. Jahrestag des Vertrags über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen Russland und China zu begehen.

Aus der Mitteilung geht hervor, dass die beiden Staatschefs über den Ausbau der „umfassenden Partnerschaft und strategischen Zusammenarbeit“ ihrer Länder sprechen und sich über „wichtige internationale und regionale Fragen“ austauschen werden.

„Im Anschluss an die Gespräche werden sie voraussichtlich eine gemeinsame Erklärung auf höchster Ebene sowie eine Reihe bilateraler zwischenstaatlicher, zwischenministerieller und anderer Dokumente unterzeichnen“, teilte das russische Außenministerium mit.

Putin wird zudem mit dem chinesischen Ministerpräsidenten Li Qiang zusammentreffen, um die wirtschaftliche und handelspolitische Zusammenarbeit zu erörtern. Auch wenn all dies wahrscheinlich schon lange im Voraus geplant war, senden der Zeitpunkt und die Symbolik eine deutliche Botschaft aus – und das zu einem Zeitpunkt, an dem Trumps China-Reise ironischerweise ohne nennenswerte Durchbrüche im Handel endete und ohne dass irgendein Aspekt des Iran-Konflikts oder der Krise in der Straße von Hormus gelöst worden wäre.

Die South China Morning Post merkt zusätzlich zu dem Zeitpunkt an:

Es wird das erste Mal sein, dass China die Staats- und Regierungschefs der beiden Großmächte im selben Monat außerhalb eines multilateralen Rahmens empfängt, was die Bemühungen Pekings widerspiegelt, die Beziehungen zu beiden Ländern zu pflegen und sich inmitten einer zunehmend zersplitterten Weltordnung als zentrale Macht zu positionieren. Putins Besuch wird China zudem zum ersten Land machen, das innerhalb weniger Monate alle vier Staats- und Regierungschefs der anderen ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats empfängt. Frankreichs Emmanuel Macron besuchte Peking im Dezember, gefolgt vom britischen Premierminister Keir Starmer im Januar.

Allerdings ist Putin in den letzten Jahren häufiger in Peking zu Gast, und laut SCMP heißt es: „Quellen zufolge dürfte Putins Besuch nicht mit einem solchen Pomp einhergehen, da chinesische Beamte mit dem Besuch Trumps beschäftigt waren.“

Es wird jedoch ein Treffen zwischen Verbündeten und nicht zwischen Rivalen sein, nachdem Präsident Xi kurz vor der groß angelegten russischen Invasion in der Ukraine im Jahr 2022 mit Putin ein Bündnis „ohne Grenzen“ geschlossen hatte.

🇺🇸🇨🇳 Trump wanted to feel important after Xi invited him to Zhongnanhai, so he asked if any other world leaders had been there.



Xi told him it was rare… but that Putin had visited several times. pic.twitter.com/TwEJGwtM1m — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) May 15, 2026

Übersetzung von „X“: Trump wollte sich nach Xi Jinpings Einladung nach Zhongnanhai wichtig fühlen, daher fragte er, ob andere Weltführer dort gewesen seien. Xi sagte ihm, es sei selten… aber Putin habe es mehrmals besucht.

„Im Anschluss an die Gespräche sollen sie eine gemeinsame Erklärung auf höchster Ebene sowie eine Reihe bilateraler zwischenstaatlicher, zwischenministerieller und sonstiger Dokumente unterzeichnen“, hieß es in der Erklärung des Ministeriums.

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