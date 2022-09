China bezeichnet Japan und Großbritannien als „kleine Brüder der USA“.

Die chinesische Regierungszeitung Global Times hat Japan und Großbritannien als „tote Reiche“ bezeichnet und sie als „kleine Brüder“ Amerikas verspottet.

Die Zeitung empörte sich darüber, dass sich die Premierminister beider Länder, Kishida Fumio und Liz Truss, letzte Woche bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen die Zeit genommen hatten, sich zu treffen.

Breitbart berichtet: Kishida und Truss hatten ihre Reden für die Generaldebatte der Generalversammlung, eine jährliche Veranstaltung, bei der die Staats- und Regierungschefs der Welt eingeladen sind, zu jedem Thema ihrer Wahl zu sprechen, bis zum Ende des Donnerstags veröffentlicht. Beide haben die Kommunistische Partei Chinas wegen der Menschenrechtsverletzungen, die sie gegen ihr eigenes Volk begeht, und wegen der globalen Sicherheitsbedrohungen, die von Chinas unaufhörlicher Kriegsführung gegenüber dem benachbarten Taiwan, das es fälschlicherweise als Provinz beansprucht, ausgehen, lautstark kritisiert.

Laut dem Büro des britischen Premierministers verurteilte Truss während ihres Treffens „Chinas jüngste Provokationen gegenüber Taiwan, die Japans ausschließliche Wirtschaftszone bedrohten“. Truss und Kishida „beschlossen, zusammenzuarbeiten, um die strategische Bedrohung durch China zu bekämpfen“ und waren sich einig, „wie wichtig es ist, dass gleich gesinnte Demokratien zusammenarbeiten“, heißt es in dem Bericht ihres Büros.

Today I reiterated British commitment to Japan and the Indo-Pacific region in the face of authoritarianism.



I will work with Prime Minister @kishida230 to further grow 🇬🇧🇯🇵 ties, including through UK membership of the Trans-Pacific Partnership. pic.twitter.com/TK1Cr9Nfkj