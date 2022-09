Niederländische Landwirte widersetzen sich dem giftigen Übergang

Colin Todhunter

In den letzten Jahren haben die Regierungen ihre Unterwürfigkeit gegenüber ihren milliardenschweren Herren in der Großfinanz, den Gates- und Rockefeller-Stiftungen, BlackRock und dem gesamten Spektrum der Kräfte des militärisch-finanzindustriellen Komplexes demonstriert, die hinter dem „Great Reset“, dem „New Normal“ oder jedem anderen wohlklingenden Begriff stehen, der verwendet wird, um die Krise und die aktuelle Umstrukturierung des Kapitalismus und die brutalen Auswirkungen auf die einfachen Menschen zu verschleiern.

Ende 2019 und Anfang 2020 (aufgrund des Zusammenbruchs der Finanzmärkte unmittelbar vor COVID) und während COVID (über COVID-Entlastungspakete) wurden Billionen von Dollar an Elite-Interessen übergeben, während den normalen Menschen und kleinen Unternehmen Verbote und Einschränkungen auferlegt wurden. Zu den Gewinnern gehörten Unternehmen wie Amazon, Big Pharma und die Tech-Giganten. Die Verlierer waren kleine Unternehmen und der Großteil der Bevölkerung, die ihres Rechts auf Arbeit und der gesamten Palette an Bürgerrechten beraubt wurden, für die ihre Vorfahren gekämpft haben.

Im August 2020 stellte ein Bericht der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) fest, dass die COVID-Politik die Volkswirtschaften in der ganzen Welt schwer beeinträchtigt hat, mit geschätzten Verlusten an Arbeitsstunden, die fast 400 Millionen Vollzeitarbeitsplätzen im zweiten Quartal 2020 entsprechen.

Die Einschränkungen und die Schließung der globalen Wirtschaft betrafen die Schwächsten – die 1,6 Milliarden Beschäftigten der informellen Wirtschaft (mit niedrigem Einkommen), die die Hälfte der weltweiten Erwerbsbevölkerung ausmachen.

In Indien trieben Lockdowns rund 230 Millionen in die Armut. Ein Bericht der Azim Premji University vom Mai 2021 zeigt, dass die ärmsten 25 % der Haushalte das 3,8-fache ihres mittleren Einkommens aufnehmen mussten, um den Stillstand zu überleben, während die oberen 25 % nur das 1,4-fache benötigten.

Währenddessen waren die Reichen gut versorgt.

Laut Left Voice:

Die Modi-Regierung hat die Pandemie in den Griff bekommen, indem sie den Profiten des Großkapitals und dem Schutz des Vermögens der Milliardäre Vorrang vor dem Schutz des Lebens und der Existenzgrundlage der Arbeitnehmer gegeben hat.“

Diese Vorgehensweise war jedoch nicht auf Indien beschränkt. Zwischen April und Juli 2020 ist das Gesamtvermögen der Milliardäre weltweit um 25 % auf über 10 Billionen Dollar gestiegen.

Aufgrund der finanziellen COVID-„Entlastungspakete“ stehen die Regierungen nun unter der Fuchtel der globalen Gläubiger, und in der Post-COVID-Ära kommt es zu massiven Sparmaßnahmen aufgrund von an Bedingungen geknüpften Krediten, insbesondere in Afrika und im globalen Süden. Dies war die unvermeidliche Folge der Abschottung der Weltwirtschaft. Etwas, das von vornherein bekannt war und den hegemonialen Interessen und ihren geopolitischen Zielen diente.

Was wir erleben, ist ein wirtschaftlicher Neustart, zu dem die unter dem Deckmantel der COVID-Prävention durchgeführten Maßnahmen beigetragen haben. Diese Neuausrichtung umfasst die Umstellung der Energie- und Lebensmittelversorgung und ist mit einer „grünen“ Umwelt-, Sozial- und Governance-Agenda (ESG) und den entstehenden Finanzmärkten für grüne Anleihen verknüpft, die für Banken und Investoren äußerst profitabel sein werden.

Darüber hinaus tragen die aktuellen Sanktionen gegen Russland dazu bei, die Lebensmittel- und Energiemärkte zu stören und damit die geplanten Veränderungen zu beschleunigen.

Im Rahmen der „Ernährungswende“ ist viel von einer „Präzisionslandwirtschaft“ die Rede, die durch KI und Cloud-Technologie angetrieben wird. Farmen ohne Landwirte und fahrerlose Maschinen sollen die Norm werden.

Bei diesem Übergang geht es um Standardkulturen – patentiertes, gentechnisch verändertes Saatgut, das mit Chemikalien übergossen wird -, die zur Gewinnung von „Biomaterie“ angebaut, von Biotech-Unternehmen manipuliert und in riesigen Fässern zu etwas verarbeitet werden, das an Lebensmittel erinnert.

Dies ist Teil der schönen neuen Welt, die von den selbsternannten „Visionären“ des Weltwirtschaftsforums propagiert wird – eine Orwellsche Zukunft, in der die kapitalistische „liberale Demokratie“ ausgedient hat.

Um dies den Menschen zu verkaufen, ist „smart“ der Schlüssel zum Verkaufsargument – intelligente Städte, intelligente Vernetzung, intelligente Landwirtschaft und so weiter. Eine „intelligente“ digitale Welt umfasst fast alles, nicht zuletzt die „präzise“ Überwachung der Bevölkerung – ihr Verhalten, ihre Ablehnung oder Konformität, ihr digitales Geld und ihre Einkäufe.

Dazu gehören auch die Finanzialisierung der Natur und eine ESG-Agenda, die mit der „grünen Profilierung“ von Nationen, Unternehmen und Einzelpersonen und ihrem Kohlenstoff-Fußabdruck verbunden ist. Ein grüner Imperialismus (der zweifelsohne durch schuldenbedingte Auflagen erzwungen wird) soll sicherstellen, dass Länder (und Menschen) Nachhaltigkeits-/Netto-Null-Ziele einhalten, die dazu dienen, hochprofitable Technologien und neue Geschäftsmodelle zu fördern.

Wie könnten Länder beispielsweise ihre „grünen“ ESG-Zertifikate unter Beweis stellen und gleichzeitig ihre internationalen Kreditratings aufrechterhalten? Vielleicht, indem sie herbizidresistente GVO-Monokulturen zulassen, die von der strategisch einflussreichen GVO-Industrie und ihren Lobbyisten irreführend als „klimafreundlich“ dargestellt werden.

Oder vielleicht durch die Vertreibung indigener Völker und die Nutzung ihres Landes und ihrer Wälder unter dem Deckmantel von „Kohlenstoffsenken“ für globale Konzerne, um ihre Umweltverschmutzung zu „kompensieren“ und einen „Netto-Null-Status“ zu erreichen.

Wenden wir uns in diesem Zusammenhang den aktuellen Bauernprotesten in den Niederlanden zu, wo geplant ist, die Landwirte unter Berufung auf Umweltbedenken vom Land zu vertreiben.

Auf der einen Seite steht die offizielle Darstellung der Regierung, dass diese „Umstellung“ notwendig ist, um die tierbasierte Landwirtschaft und die gefährlichen Emissionen der Fleischindustrie zu reduzieren. Hier kommt die „Ernährungsumstellung“ ins Spiel: Präzisions“-Landwirtschaft, weniger Landwirte und im Labor hergestelltes künstliches Fleisch – das als klimafreundlich verkauft wird, aber alles andere als das ist, da es auf intensiven Rohstoffanbau und lange Lieferketten für Biomasse angewiesen ist.

Andererseits kann das offizielle Narrativ der niederländischen Regierung, die Stickstoff- und Ammoniakemissionen durch eine Umstellung der Landwirtschaft zu reduzieren, leicht als Deckmantel für eine Standard-„Landnahme“ verwendet werden, um die Taschen von Immobilienentwicklern und Investoren im Rahmen der Vision einer Mega-„Tristate“-Stadt zu füllen – wie in dem 2017 erschienenen Artikel Dutch investors launch new marketing programme for NL: Tristate City (> LINK) erwähnt.

Wie der niederländische Aktivist Willem Engel auf der Website der Rio Times /> LINK) berichtet, scheint der Weg dorthin unter dem Deckmantel des Klimaschutzes über Zwangsenteignungen zu führen. Er behauptet, dass die niederländische Regierung nicht versucht, etwa ein Drittel ihrer landwirtschaftlichen Betriebe aus Umweltgründen zu beseitigen.

Vielmehr gehe es um den Bau von Tristate City, einer Megalopolis mit rund 45 Millionen Einwohnern, die sich auf Gebiete in Deutschland und Belgien erstrecken soll.

Die so genannte „Stickstoffkrise“ ist laut Engel eine Fiktion, ein rein politisches Thema, um die Landschaft des Landes umzugestalten. Er argumentiert, dass die größten Stickstoffemissionen nicht von der Landwirtschaft, sondern von der Industrie verursacht werden.

Das soll nicht heißen, dass die Niederlande zu einem Land werden sollen, das vollständig unter Beton begraben ist. Aber viele landwirtschaftliche Flächen sind für die Industrie und den Wohnungsbau von strategischer Bedeutung. Das Tristate-Konzept basiert auf einer riesigen, einheitlichen „grünen“ Stadtregion, die „intelligent“ genug ist, um mit den riesigen Metropolen in Asien, nicht zuletzt in China, zu konkurrieren.

Natürlich schließen sich die Ernährungswende und das Tristate-Konzept nicht gegenseitig aus und können beide als integraler Bestandteil der allgemeinen „Nachhaltigkeits“-Agenda betrachtet werden. Wie dem auch sei, die Art von unternehmerischem Umweltschutz, wirtschaftlicher Neuausrichtung und unternehmensgeführter „Ernährungswende“, die derzeit weltweit gefördert wird, hat wenig mit Umweltschutz zu tun. Es handelt sich um eine finanziell lukrative Agenda, die sich die Begriffe und Anliegen echter Umweltschützer zu eigen gemacht hat.

Dies hat die Enthüllungsjournalistin Corey Morningstar in ihrem aufschlussreichen, mehrteiligen Artikel „The Manufacture of Greta Thunberg“ deutlich gemacht und die Verbindungen zwischen den Interessen der Konzerne und Milliardäre beschrieben, die diesen Prozess vorantreiben.

Zum Schluss noch ein Blick auf die offizielle Website von Tristate City (> LINK), wo es heißt:

„Dit model heeft geen enkele relatie met het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid!“

Übersetzung:

„Dieses Modell hat nichts mit der Stickstoffpolitik der niederländischen Regierung zu tun!“

Und im Labor hergestellte Schweine könnten eines Tages fliegen.