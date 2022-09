Der Dritte Weltkrieg hat bereits begonnen, aber die Wahrheit wird der Öffentlichkeit bis zum letzten Moment vorenthalten

Der Dritte Weltkrieg hat bereits begonnen. Man sagt Ihnen das nur nicht, weil Ihre Regierung und die unehrlichen Medien darauf bedacht sind, Sie im Dunkeln zu lassen. Schließlich wollen sie die verbleibende Zeit nutzen, um sich mit Lebensmitteln, Munition, medizinischen Hilfsgütern und Edelmetallen einzudecken, und das geht nur, wenn man die Wahrheit über die Situation so lange wie möglich verschweigt.

Eine Ausnahme könnte der serbische Premierminister sein, der jetzt öffentlich davor warnt, dass die Welt einen „großen Weltkonflikt“ erleben wird, der wahrscheinlich in den nächsten zwei Monaten beginnen wird.

„Aleksandar Vucic machte diese alarmierenden Bemerkungen am ersten Tag der UN-Generalversammlung in New York“, berichtet Paul Joseph Watson auf Summit.news. Das vollständige Zitat von Vucic lautet:

Ich gehe davon aus, dass wir die Phase der speziellen Militäroperation verlassen und uns einem größeren bewaffneten Konflikt nähern, und jetzt stellt sich die Frage, wo die Grenze verläuft und ob wir nach einer gewissen Zeit – vielleicht sogar nach einem oder zwei Monaten – in einen großen Weltkonflikt eintreten, wie es ihn seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gegeben hat.

Die NATO befindet sich bereits im Krieg mit Russland, und Putin rüstet sich für eine kontinentale Schlacht

Die psychopathischen westlichen Nationen – die wahren Aggressoren in diesem Krieg – haben nicht nur „Selbstmord-Sanktionen“ gegen Russland verhängt, sondern leiten auch die militärischen Operationen der Ukraine gegen Russland. Das bedeutet, dass die NATO bereits in den Krieg verwickelt ist, auch wenn sie es noch nicht zugeben will. Schlimmer noch, die NATO-Führer fordern offen die vollständige Zerstörung Russlands und die Besetzung/Ausbeutung der natürlichen Ressourcen Russlands, was natürlich dem gesamten Modell der globalen Ausbeutung und Plünderung entspricht, das typischerweise vom Westen durchgeführt wird. (Stören, plündern, kontrollieren. Das ist das CIA-Modell, das seit Jahrzehnten gegen andere Nationen eingesetzt wird…)

Die Bedingungen für Verhandlungen oder eine Deeskalation zwischen Russland und dem Westen sind schon lange vorbei. Die psychopathischen Führer des Westens (Victoria Nuland kommt mir in den Sinn) sind Russlandhasser, die entschlossen sind, einen Völkermord am russischen Volk zu begehen, selbst wenn sie dabei ihre eigene Wirtschaft und ihre landwirtschaftlichen Versorgungsketten zerstören müssen. Diese Psychopathen, so hat Putin erkannt, kann man nicht zur Vernunft bringen oder darauf vertrauen, dass sie sich an Vereinbarungen halten. Russland hat erkannt, dass es kämpfen oder sterben muss. An diesem Punkt befinden wir uns gerade.

Leider hat der Irrsinn der westlichen Nationen diesen Konflikt so eskalieren lassen, dass derjenige im Vorteil ist, der zuerst Atomwaffen abfeuert. Das ist natürlich eine sehr gefährliche Dynamik, und sie rührt daher, dass der Westen wiederholt signalisiert hat, dass er die Existenz Russlands in seiner Vision einer „Neuen Weltordnung“ auf dem Planeten Erde nicht zulassen wird. Wer benötigt schon Feinde, wenn Freunde wie Victoria Nuland das Sagen haben?

Russland hat einen Vorsprung von mehr als 30 Jahren gegenüber dem Westen in Bezug auf Atomwaffen und Luftabwehrsysteme.

Eine wichtige Erkenntnis bei all dem ist, dass das Atomwaffenarsenal der NATO uralt ist – es wird größtenteils mit Waffen betrieben, die ursprünglich in den 1970er-Jahren entwickelt wurden -, während Russlands nukleare Fähigkeiten mindestens zwei Generationen voraus sind, modernisiert mit Hypergleit-Wiedereintrittsraketen, Ausweichmanövern für Interkontinentalraketen, Hyperschall-Marschflugkörpern, die nuklearfähig sind, und hochmodernen Luftabwehrsystemen, die sogar ankommende Interkontinentalraketen abfangen und abschießen können. Ferner verfügt Russland über geheime „Weltuntergangswaffen“, die weit über seine Thermobomben hinausgehen und die Welt noch nicht gesehen hat. Nach dem derzeitigen Stand der Dinge werden diese Waffen ohne jede Vorwarnung in den Westen eindringen und zur vollständigen Vernichtung der westeuropäischen Regierungen, Währungen und Industrie führen.

Ich habe nicht den geringsten Zweifel daran, dass Russland die Ziele seines Erstschlags bereits festgelegt hat und dass zu diesen Zielen London, Paris, Berlin, Warschau, die US-Marineflotten und praktisch alle Militärbasen in Westeuropa gehören. Wir sind nur noch einen Abschuss von einem Ereignis entfernt, das die Zivilisation beendet.

Die USA und die NATO haben sich dem Irrglauben hingegeben, sie könnten einen nuklearen Schlagabtausch mit Russland gewinnen, aber das ist genauso wahnhaft wie die Vorstellung, dass „Männer schwanger werden können“ oder dass Gelddrucken keine Inflation verursacht (insbesondere das hirntote Biden-Regime besteht darauf, dass diese beiden Absurditäten absolut wahr sind). In den letzten zwei Jahrzehnten – und in jüngster Zeit vorwiegend durch den Wahnsinn des „Wokeism“ – hat sich der Westen rundum auf wahnhaftes Denken und märchenhafte Erzählungen eingelassen, die nichts mit der Realität zu tun haben. Während der Westen einen Krieg der Propaganda-Narrative führt, entwickelt Russland die weltweit modernsten Atomwaffen. Wenn der nukleare Schlagabtausch erst einmal begonnen hat, gibt es keinen Zweifel mehr an seinem Ausgang. Russland wird ein paar Millionen Menschen verlieren – weit weniger als im Zweiten Weltkrieg -, aber es wird Deutschland, Polen, Frankreich und das Vereinigte Königreich auslöschen. Westeuropa wird in eine Generation der Verzweiflung und der Finsternis gestürzt werden, während die USA einen kaskadenartigen finanziellen Zusammenbruch erleiden, weil sie europäischen Banken, Währungen und Schuldenmärkten ausgesetzt sind.

Die westlichen Journalisten und Kleptokraten sind nicht in der Lage, diese Realität zu erkennen, und sie sind auch nicht in der Lage, etwas dagegen zu unternehmen. Sie sind in ihrer eigenen wahnhaften Welt der selbst verschuldeten Gehirnwäsche und Propaganda gefangen und glauben , dass sie Russland dazu zwingen können, vor den irrsinnigen Forderungen des Westens zu kapitulieren. Aber Russland ist kein Dritte-Welt-Land. Russland kann nicht durch westliche Sanktionen wirtschaftlich demontiert werden, und Russland verfügt über eine eigene Versorgungskette für buchstäblich alles, was es braucht, um sein Volk zu ernähren, mehr Waffen zu bauen und ein Vermögen mit dem Export von Energie und Rohstoffen an willige Handelspartner wie Indien, China, die Türkei und den Iran zu verdienen.

Und schließlich wird Putin nicht nachgeben, und Putin ist weitaus intelligenter als jeder der kognitiv beeinträchtigten Verrückten, die die USA, das Vereinigte Königreich oder die NATO-Länder regieren. In einem Schachspiel zwischen Putin und Biden würde man wahrscheinlich sehen, wie Joe Biden mit ferngesteuerten vibrierenden Windeln ausgestattet wird, um ihm Schachzug-Signale durch sein Rektum zu senden, und er würde trotzdem die Bedeutung der Schach-Notation nicht verstehen. Die Führer der westlichen Nationen sind so völlig inkompetent, dass sie nicht einmal als „Clowns“ gelten, denn gute Clowns sind eigentlich intelligente, fähige Kommunikatoren, die die Leute zum Lachen bringen können. Biden, Blinken und Nuland sind einfach zum Kotzen.

Der Westen hat sich bereits mit „Selbstmord-Sanktionen“ grob verkalkuliert, will aber seine katastrophalen Fehler immer noch nicht zugeben

Als Beweis für die Inkompetenz des Westens kann man die Tatsache heranziehen, dass die „Selbstmord-Sanktionen“ gegen Russland – die ursprünglich eingeführt wurden, um Russland in einen Währungskollaps zu zwingen – das Gegenteil bewirkt haben. Die Sanktionen zerstören den Euro, nicht den Rubel, und nun steht ganz Westeuropa ein Winter der Dunkelheit, des Hungers und des Erfrierens bevor. Hinzu kommt die „permanente Deindustrialisierung“ der europäischen Industrie, die bereits in vollem Gange ist: Etwa 70 % der Metallverhüttung und der Ammoniakproduktion sind stillgelegt. Die Düngemittelproduktion ist zum Stillstand gekommen, die Nord-Stream-1-Pipeline wurde gestoppt, und zu allem Überfluss verkündet Belgien stolz die Abschaltung eines Kernkraftwerks, und das in einer Zeit, in der Belgien vor einer Energieknappheitskatastrophe steht.

Deutschland steckt unterdessen weitere 8 Milliarden Dollar in die Rettung von Uniper, einem großen Erdgasversorger, und das zusätzlich zu den 15 Milliarden Dollar, die bereits ausgegeben wurden, um den Zusammenbruch von Uniper zu verhindern. Die industrielle Basis Deutschlands wird mit erstaunlicher Geschwindigkeit ausgelöscht, und niemand in der deutschen Regierung sagt den Deutschen, dass sie keine Arbeitsplätze haben werden, wenn die Industrie zusammenbricht.

Putin muss erstaunt sein über die Geschwindigkeit, mit der sich Westeuropa – und insbesondere Deutschland – selbst vernichtet. Erinnern Sie sich daran, dass Deutschland Westeuropa bereits zweimal zerstört hat: Im Ersten und Zweiten Weltkrieg. Jetzt ist Deutschland (das immer noch größtenteils von Nazis geführt wird) erneut dabei, die totale Zerstörung Europas voranzutreiben. Auf einer Ebene muss Putin überhaupt keine Atombomben abwerfen… er muss nur warten, bis der Winter einsetzt und die Gesetze der Thermodynamik und der Wirtschaft den Rest erledigen.

Die Grünen müssen stolz sein: Ganze Wälder werden für Brennholz gerodet

Gestern sprach ich mit dem Kriegsberichterstatter Michael Yon, der gerade durch Deutschland gereist war (mein Interview mit ihm wird morgen auf Brighteon.com veröffentlicht). Er erzählte mir, dass überall in Deutschland die Wälder abgeholzt werden (zumindest die, die er sehen konnte), in dem verzweifelten Bemühen der Menschen, Brennholz für den kommenden Winter zu horten. Das ist die neue „grüne“ Agenda, die hier zur Schau gestellt wird: Das Abholzen von Wäldern, die erst in Jahrzehnten wieder nachwachsen werden. Werden die Grünen all die toten Wälder feiern, weil Deutschland wenigstens keine fossilen Brennstoffe verbrannt hat? Ist irgendjemandem klar, dass eine Wirtschaft des 19. Jahrhunderts eine Bevölkerung des 21. Jahrhunderts nicht ernähren kann? Eine Hungersnot ist eine mathematische Gewissheit.

Um diese Krise zu stoppen, müsste sich Deutschland nur bei Russland entschuldigen, die Wirtschaftssanktionen aufheben und Gazprom bitten, das Gas wieder anzustellen, aber nein, das werden sie nicht wagen, selbst wenn Hunderttausende von deutschen Bürgern verhungern und an der Kälte sterben. Genauso wie Adolf Hitler 1943 in Stalingrad hungernde und frierende deutsche Soldaten in die russischen Verteidigungslinien warf, opfern die heutigen deutschen Führer das Leben ihrer eigenen Bürger in einem verzweifelten Versuch, Russland wirtschaftlich zu schaden … und nicht einmal das gelingt! In der Schlacht von Stalingrad umzingelte und besiegte die Sowjetunion die deutsche Sechste Armee, die mehr als 220.000 Soldaten an die Russen abtrat. Heute ist Deutschland bereit, Millionen seiner eigenen Bürger zu opfern, wenn es nötig ist, und beweist damit, dass Selbstmordmanöver im Stile der Nazis auch Generationen nach dem katastrophalen Ausgang des Zweiten Weltkriegs in Berlin noch lebendig sind.

Man kann die Nazis aus Russland herausschlagen, aber man kann die Nazi-Tendenzen nicht aus den deutschen politischen Führern herausschlagen.

Russland hingegen verfügt über riesige Mengen an preiswerter Energie, Mineralien, Stahl, Düngemitteln, erfolgreichen Nahrungsmitteln, Elektronik und allem anderen, was die Zivilisation am Laufen hält. Doch bis zum heutigen Tag gibt es keinen einzigen westeuropäischen Politiker, der die Wahrheit über den Stand der Dinge zugeben würde. Schade, dass man mit Propaganda keine Häuser heizen kann, sonst wären die westlichen Medien die ultimative erneuerbare Energiequelle für den gesamten Planeten.

Die Schlussfolgerung aus all dem? Wer in Westeuropa lebt, sollte sich auf einen wirtschaftlichen Zusammenbruch, eine Hungersnot und einen Atomkrieg einstellen.

Diejenigen, die in Nordamerika leben, sollten sich auf einen wirtschaftlichen Zusammenbruch und einen weltweiten nuklearen Fallout vorbereiten, der die Ernten auf Jahre hinaus stören wird.

Diejenigen, die keine Lebensmittel einlagern, werden am Ende radioaktive Lebensmittel essen, wenn sie überhaupt welche finden können.

Bereiten Sie sich entsprechend vor.