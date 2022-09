Rockefeller-Stiftung finanzierte Stiftung, die Kritik zur Covid-Politik im Keim ersticken soll

Die Rockefeller-Stiftung hat das Mercury-Projekt mit satten 7,2 Millionen Dollar unterstützt. Diese Stiftung wurde vom Ölmagnaten John D. Rockefeller gegründet, der für die Geburt von Big Pharma verantwortlich ist.

Das Geld wird in die Verhaltensforschung investiert, um die Menschen zu ermutigen, sich die Giftspritze verbreichen zu lassen. Das Projekt wird auch zur Bekämpfung von „Fehlinformationen“ und „Desinformationen“ über die Covid-Impfstoffe eingesetzt.

Der US-Arzt Peterson Pierre fragt sich, was sie mit „Fehlinformation“ und „Desinformation“ meinen. „Die Tatsache, dass die Impfungen eine Infektion oder Übertragung nicht verhindern? Oder die Tatsache, dass vollständig geimpfte und schwangere Frauen anfälliger für Covid sind? Oder vielleicht die Tatsache, dass die Spritzen viele mögliche Nebenwirkungen haben?“, fragt der Arzt.

Ferner wird das Projekt zur Zensur abweichender Meinungen genutzt. „Überraschung!“ sagt Pierre. Das Projekt konzentriert sich insbesondere auf Südamerika, Afrika, Indien, die Westindischen Inseln und die Vereinigten Staaten.

Im Jahr 2010 half die Rockefeller Foundation bei der Erstellung eines Berichts über vier mögliche Zukunftsszenarien, die sich in den nächsten 15 bis 20 Jahren entwickeln könnten. Eines dieser Szenarien betraf den Ausbruch einer Pandemie, also genau das, was im Jahr 2020 passiert.

In diesem Szenario lassen die Machthaber die imaginäre Krise nie enden. Auch nach Abklingen der Pandemie bleiben die autoritären Maßnahmen bestehen und werden sogar noch verschärft.