China: Den Raketen zusehen

Pepe Escobar

Kommen wir zum Kern der Sache: Die BRICS befinden sich im tiefen Koma. Gesprengt, zumindest vorübergehend, von Indien – das in diesem Jahr zufällig den BRICS-Gipfel ausrichtet. Was für ein horrendes Timing.

Indien hat nacheinander beide Vollmitglieder der BRICS, Russland und den Iran, verraten. Indem Neu-Delhi seine Allianz mit dem Epstein-Syndikat besiegelt hat, hat es zweifelsfrei bewiesen, dass es nicht nur unzuverlässig ist; mehr noch, seine ganze hochtrabende Rhetorik, den „Globalen Süden“ anzuführen, ist zusammengebrochen – endgültig.

Die BRICS werden komplett umgestaltet werden müssen: Selbst Großmeister Sergej Lawrow wird zu dieser unausweichlichen Schlussfolgerung gelangen müssen. Das ursprüngliche Primakow-Dreieck, „RIC“, stirbt einmal mehr eines weiteren Tages. Selbst wenn Indien nicht aus den BRICS ausgeschlossen wird – eine Suspendierung wäre möglich –, wird „RIC“ zwangsläufig als Russland-Iran-China übersetzt werden müssen, oder sogar „RIIC“ (Russland-Iran-Indonesien-China).

Was unseren Standpunkt auf dem Großen Schachbrett betrifft, fasst es Professor Michael Hudson zusammen: „Die große nützliche Fiktion ist verschwunden. Amerika beschützt die Welt nicht vor Angriffen Russlands, Chinas und des Irans. Sein langfristiges Ziel, den Welterdölhandel zu kontrollieren, erfordert anhaltenden Terrorismus und permanenten Krieg im Nahen Osten.“

Was auch immer als Nächstes passiert, der anhaltende Terrorismus in Westasien wird bleiben – wie beim Epstein-Syndikat, das aus perverser Impotenz und purer Wut einen Schwarzen Regen über der Zivilbevölkerung Teherans entfesselt, weil die Iraner sich weigerten, einem Regimewechsel zuzustimmen.

Darüber hinaus ist der Kern der Sache bis mindestens zur Mitte des Jahrhunderts klarer denn je. Entweder herrscht das exceptionalistische System des internationalen Chaos. Oder es wird durch die vom Globalen Süden vorangetriebene Gleichheit ersetzt, wobei China aus dem Hintergrund führt.

Dies ist eine zweiteilige Analyse über das entscheidende Zusammenspiel der BRICS im Zusammenhang mit dem Krieg gegen den Iran. Hier konzentrieren wir uns auf China. Als Nächstes werden wir uns auf Russland und Indien konzentrieren.

Nicht schießen! Ich bin im chinesischen Besitz!

Die ahnungslosen Spekulationen des MICIMATT (Militärisch-Industriell-Kongressional-Nachrichtendienstlich-Medial-Akademisch-Thinktank-Komplex) über US-Geheimdienstinformationen, die „nahelegen“, dass China sich darauf vorbereite, dem Iran zu helfen, sind erneut ein Beweis dafür, wie sehr chinesische Raffinesse den kümmerlichen „Analysen“ aus Barbaria völlig entgeht.

Erstens: Energie. China und der Iran folgen einem 400 Milliarden Dollar schweren, für beide Seiten vorteilhaften 25-Jahres-Abkommen, das im Wesentlichen Energie- und Infrastrukturinvestitionen miteinander verbindet.

Für alle praktischen Zwecke ist die Straße von Hormus aufgrund des panischen Rückzugs westlicher Versicherungen blockiert. Nicht weil Teheran sie blockiert hat.

China erhält 90 % der gesamten Rohölexporte des Iran; das entspricht 12 % der gesamten chinesischen Importe. Der entscheidende Punkt ist, dass China weiterhin Zugang zu iranischen Exporten sowie zu saudischen, emiratischen, kuwaitischen, katarischen und irakischen Exporten hat: Das liegt daran, dass die strategische Partnerschaft Teheran-Peking stahlhart ist, was bedeutet, dass Tanker mit Ziel China die Straße von Hormus in beide Richtungen durchqueren können.

Peking und Teheran haben eine bilaterale sichere Durchfahrt ausgehandelt, die seit letztem Freitag in Betrieb ist, in einem für alle praktischen Zwecke multilateral geschlossenen entscheidenden Seekorridor. Es ist kein Wunder, dass immer mehr Tanker jetzt auf ihren Transpondern die Zauberworte „Chinese Owned“ (Im chinesischen Besitz) übermitteln. Das ist ihr naval-diplomatischer Pass.

Übersetzung – und das ist ein Mega-Spielwechsler: das Ende der thalassokratischen Hegemonie des Empire des Chaos.

„Freiheit der Schifffahrt“ in ausgewählten maritimen Verbindungskorridoren bedeutet jetzt „ein Abkommen mit China“. Im chinesischen Besitz, okay; aber nicht europäisch, japanisch oder sogar südkoreanisch.

Was Teheran im Übermaß bekommt, ist hochtechnologische chinesische Hilfe für den Krieg mit dem Epstein-Syndikat. Und das begann noch vor dem Krieg.

Das chinesische Aufklärungsschiff Liaowang-1, ein SIGINT-Schiff (Signals Intelligence) und Weltraumverfolgungsschiff der nächsten Generation, navigiert seit Wochen vor der Küste Omans und versorgt den Iran mit elektromagnetischen Echtzeit-Informationen über die navalischen und luftgestützten Bewegungen des Epstein-Syndikats.

Das trägt in hohem Maße zur punktgenauen Genauigkeit der meisten iranischen Angriffe bei.

Die Liaowang-1, eskortiert von Zerstörern der Typen 055 und 052D, trägt mindestens fünf Radarkuppeln und Hochgewinnantennen und verfolgt gleichzeitig mit Hilfe von Algorithmen tiefer neuronaler Netze präzise mindestens 1.200 Luft- und Raketenziele. Die Reichweite ihrer Sensoren beträgt etwa 6.000 Kilometer.

Das Schöne daran ist, dass diese Sensoren gleichermaßen einen chinesischen Satelliten oder einen amerikanischen Flugzeugträger verfolgen können.

Übersetzung: China hilft seinem strategischen Partner, ohne einen einzigen Schuss abzugeben, indem es lediglich eine Plattform zur Überwachung mit neuronaler Netzverarbeitung in internationalen Gewässern fahren lässt.

Also ja: China zeichnet den Krieg live rund um die Uhr auf.

Ergänzend zur Liaowang-1 zeichnen über 300 Jilin-1-Satelliten buchstäblich alles auf und bilden eine massive ISR-Datenbank des Empire des Chaos in Aktion.

Es wird weder aus Teheran noch aus Peking eine offizielle Bestätigung geben. Aber die chinesischen Echtzeit-Informationen, über Beidou weitergeleitet, waren sicherlich entscheidend dafür, dass Teheran die Infrastruktur der 5. US-Flotte in Bahrain vollständig zerstören konnte – ein umfassendes Radar-, Aufklärungs- und Datenbankzentrum und das Rückgrat der US-Hegemonie in Westasien.

Dieses Kriegskapitel, das gleich zu Beginn behandelt wurde, zeigt, wie Teheran zur Ader griff, um das imperial entworfene Machtspiel der Kontrolle strategischer Engpässe und des Energietransits zu zerschlagen und damit den chinesischen Zugang zu ihnen zu verweigern.

So verblüffend es klingt, was wir in Echtzeit beobachten, ist, dass der Iran dem Empire des Chaos wichtige maritime Engpässe, Häfen und navalische Verbindungskorridore verweigert. Im Moment sind das der Persische Golf und die Straße von Hormus. Bald könnte es, mit Hilfe der jemenitischen Huthis, auch das Bab-al-Mandeb sein.

Das ist ein maximaler Spielwechsler, von dem nicht nur China profitiert, sondern auch Russland – das seine maritimen Exportrouten offen halten muss.

Hast du Geld, geh nach Osten

Verfolgen wir nun das Geld. China hält 760 Milliarden Dollar in US-Staatsanleihen. Peking hat sein gesamtes Bankensystem angewiesen, ihre Schatzanweisungen zu verkaufen, als gäbe es kein Morgen, und gleichzeitig Gold zu horten.

China und der Iran handeln bereits in Yuan. Von nun an muss das BRICS-Labor, das mit alternativen Zahlungssystemen experimentiert, die Fluchtgeschwindigkeit erreichen. Das betrifft alle Mechanismen, die getestet werden – von BRICS Pay bis hin zu The Unit.

Dann gibt es die bevorstehende Kapitalflucht. Saudi-Arabien, die VAE, Katar und Kuwait „überprüfen“ bereits jedes Abkommen – ob zwielichtig oder nicht –, das sie mit Washington geschlossen haben. Gemeinsam kontrollieren sie nicht weniger als 2 Billionen Dollar an US-Investitionen: Staatsanleihen, Beteiligungen an Tech-Unternehmen im Silicon Valley, Immobilien, das ganze Programm.

Ein Tsunami an Bargeld beginnt, nach Ostasien einzudringen. Das bevorzugte Ziel ist derzeit Thailand – nicht Hongkong. Das wird noch kommen – und auch das wird China enorm zugutekommen, da Hongkong neben Shenzhen und Guangzhou einer der Knotenpunkte der Greater Bay Area ist.

Chinas strategische und kommerzielle Rohölreserven reichen für bis zu 4 Monate. Abgesehen davon können die Importe von Rohöl und Erdgas auf dem Seeweg und über Pipelines aus Russland, Kasachstan und Myanmar erhöht werden.

Eine Mischung aus ausreichenden strategischen Reserven, mehreren Versorgungsquellen und einer „nachfrageseitigen Verlagerung von Öl zu Elektrizität“ qualifiziert sich also erneut als chinesische Widerstandsfähigkeit. Die Blockade von Hormus mag den Westen brechen. Aber sie wird China nicht brechen.