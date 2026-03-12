EXKLUSIV: Der wahre Zweck von DOGE wird endlich enthüllt

Von The Vigilant Fox

Wir hören immer wieder von KI-Superintelligenz und davon, wie großartig sie angeblich für uns sein wird. Effizienz, Produktivität, welche Schlagworte auch immer Sie dafür verwenden möchten. Was diese Führungskräfte jedoch nie wirklich diskutieren, ist die Ebene über der Regierung, die sich möglicherweise herausbildet – im Wesentlichen eine KI-Regierung mit dem Potenzial zur vollständigen und totalen Kontrolle über die Menschheit.

Woher wissen wir, dass dies geschieht?

Zunächst einmal lügen sie ständig über das, was sie tun, darunter offenbar auch über DOGE.

Eingeführt als Programm zur Bekämpfung von Verschwendung, Betrug und Missbrauch, hat der Forscher Andrew Arnold – der KI tatsächlich für gute Zwecke einsetzt – ein tiefes Netz von Akteuren aufgedeckt, die am Aufbau der KI-Superintelligenz beteiligt sind. Und ja, DOGE steht genau im Zentrum davon.

Elon Musk ist kaum der Hauptakteur.

Und laut Andrews Erkenntnissen könnte dies sogar etwas mit dem Krieg im Iran zu tun haben.

Das Interview begann mit einem Blick auf das Untersuchungssystem hinter Andrews Forschung und darauf, wie er begann, Zusammenhänge herzustellen, auf die die meisten Menschen niemals gekommen wären.

Andrew erklärte, dass er ein KI-Tool entwickelt habe, das in der Lage sei, Tausende von Dokumenten zu durchsuchen und Beziehungen zwischen Personen, Organisationen, Geldflüssen und politischen Entscheidungen abzubilden. Anstatt Ereignisse isoliert zu analysieren, deckt das System ein Netz von Verbindungen auf, das zeigt, wie Persönlichkeiten aus dem Silicon Valley, Regierungsbeamte und mächtige Tech-Investoren miteinander verflochten sind.

Was als einfache Neugierde gegenüber DOGE begann, entwickelte sich schnell zu etwas viel Größerem.

Mit zunehmender Datenmenge tauchte immer wieder dasselbe Netzwerk von Personen hinter Entwicklungen auf, die oberflächlich betrachtet völlig unabhängig voneinander schienen. Andrew verwies auf Ereignisse wie die Bombardierung des Iran, ICE-Festnahmen in Michigan, die geplante Annexion Grönlands durch die USA und den raschen Bau von Rechenzentren im ganzen Land.

Für ihn deutete dieses Muster auf etwas weitaus Tiefgreifenderes hin als routinemäßige Regierungsprogramme.

Andrew warnte, dass es sich bei dem, was sich abzeichnet, um die frühe Architektur eines viel größeren Systems handeln könnte, das hinter den Kulissen still und leise Gestalt annimmt. Seiner Ansicht nach fungierte das Department of Government Efficiency als Tor, das den Aufbau dieser Infrastruktur ermöglichte, und sagte, die Beweise deuteten darauf hin, dass „das Department of Government Efficiency eine Hintertür für eine KI-Superintelligenz geschaffen hat, die darauf ausgelegt ist, das Land und die Welt zu übernehmen“.

Auf dieser Grundlage begann Andrew, die wichtigsten beteiligten Personen vorzustellen, und erklärte, dass viele der einflussreichsten Akteure der Öffentlichkeit weitgehend unbekannt sind.

Das Gespräch wandte sich dann einer der zentralen Figuren in dem von Andrew aufgedeckten Netzwerk zu, dem ehemaligen Chief Technology Officer des Weißen Hauses, Michael Kratsios.

Laut Andrew spielte Kratsios eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der frühen Bemühungen der Bundesregierung um fortschrittliche Technologien. Während der Trump-Regierung beaufsichtigte er wichtige Initiativen im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz, Quantencomputern, der Entwicklung von Drohnen und dem landesweiten Ausbau der 5G-Infrastruktur.

Ein Großteil dieser Arbeit wurde öffentlich als Innovation und nationale Sicherheitspolitik präsentiert. Andrew argumentierte jedoch, dass damit auch der Grundstein für ein weitaus größeres KI-Ökosystem innerhalb der Bundesregierung gelegt wurde.

Kratsios half bei der Koordinierung einiger der frühesten KI-Initiativen der Regierung, darunter die Einrichtung des National Artificial Intelligence Initiative Office im Weißen Haus und ein umfassenderes Rahmenwerk, das Dutzende von Bundesbehörden in die Bemühungen einbezog.

An dieser Stelle kommt Palantir ins Spiel.

Andrew erklärte, dass mit der Ausweitung dieser Regierungsinitiativen auch die Präsenz von Palantir innerhalb der föderalen Systeme rapide zunahm. Das Unternehmen habe während der Pandemie nicht nur logistische Unterstützung geleistet, sagte er. Es wurde schnell zum zentralen Knotenpunkt für die COVID-Daten der Regierung.

Palantir half bei der Verwaltung des Systems zur Verfolgung der Impfstoffverteilung im Rahmen der Operation Warp Speed und erhielt gleichzeitig Zugang zur gesamten COVID-Datenumgebung der Bundesregierung.

Praktisch gesehen, so Andrew, verschaffte dies Palantir Einblick in den gesamten Datensatz der Regierung rund um die Pandemie. Wie er erklärte, war das Unternehmen „wirklich die einzige Organisation, die Zugang zu allen COVID-Daten hatte, egal ob es sich um eine US-Behörde oder einen Auftragnehmer handelte“.

Von dort verlagerte sich die Diskussion auf das, was Andrew für den wahren Zweck der DOGE-Initiative hält.

Öffentlich wurde das Programm als Maßnahme zur Beseitigung von Verschwendung und Ineffizienz in der Regierung beworben. Aber laut Andrews Recherchen spielte sich hinter den Kulissen etwas ganz anderes ab.

Er erklärte, dass DOGE-Teams still und leise mehrere Bundesbehörden durchliefen und sich Zugang zu wichtigen Datensystemen der gesamten Bürokratie verschafften. Dazu gehörten Behörden wie die Steuerbehörde IRS, das Außenministerium, die Sozialversicherungsbehörde, das Justizministerium und sogar militärische Forschungsstellen.

Über diese Systeme erhielten sie Zugang zu riesigen Datenbanken, die Finanzunterlagen, Geheimdienstinformationen und biometrische Daten enthielten.

Andrew beschrieb auch, wie das Programm mit der Kommunikationsinfrastruktur zwischen Regierungsbehörden verbunden war und so Einblick in interne Gespräche und Datenaustausch ermöglichte.

Insgesamt glaubt er, dass dieses Muster auf etwas weitaus Größeres als ein Projekt zur Steigerung der Effizienz der Regierung hindeutet.

Stattdessen scheint die Initiative eine zentralisierte technologische Ebene geschaffen zu haben, die über mehreren Bundesbehörden liegt.

Wie er es beschrieb: „DOGE ist eine Ebene, die über all dem liegt.“

Als Nächstes verwies Andrew auf ein Dokument, das seiner Meinung nach das langfristige Ziel hinter diesen Entwicklungen offenbart.

Der Bericht, der von der US-China Economic Security Review Commission für den Kongress erstellt wurde, skizziert etwas Bemerkenswertes: ein massives nationales Programm nach dem Vorbild des Manhattan-Projekts.

Diesmal ist das Ziel jedoch nicht die Entwicklung von Atomwaffen, sondern die Schaffung einer künstlichen allgemeinen Intelligenz (AGI).

Andrew zitierte direkt aus dem Bericht und hob dabei die Formulierung hervor, dass AGI-Systeme in der Lage seien, Aufgaben „besser als Menschen in allen kognitiven Bereichen“ zu erledigen. In der Praxis würde das bedeuten, dass Maschinen selbst die fortschrittlichsten menschlichen Köpfe in fast allen intellektuellen Bereichen übertreffen würden.

Er unterstrich auch die historische Bedeutung dieses Vergleichs.

Das ursprüngliche Manhattan-Projekt brachte die ersten Atomwaffen hervor und veränderte das globale Machtgleichgewicht nachhaltig.

Nun, so Andrew, scheinen die politischen Entscheidungsträger ein ähnliches Wettrennen anzustreben, nur dass diesmal die Vorherrschaft im Bereich der künstlichen Intelligenz im Mittelpunkt steht.

Der Vorschlag selbst fordert offen „ein Manhattan-Projekt-ähnliches Programm, das sich dem Wettlauf um den Erwerb einer künstlichen allgemeinen Intelligenz widmet“.

Das Gespräch weitete sich dann auf die globalen geopolitischen Herausforderungen im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz aus.

Laut Andrew ersetzt der Wettlauf um Seltenerdmetalle zunehmend Öl als Hauptursache für internationale Konflikte.

Diese Mineralien sind für Halbleiter, moderne Computerhardware und die riesige Dateninfrastruktur, die für den Betrieb von KI-Systemen erforderlich ist, unverzichtbar. Seltenerdmetalle und damit verbundene kritische Mineralien sind wichtige Bestandteile von KI-Chips und Hochleistungselektronik, da sie die magnetischen, optischen und elektrischen Eigenschaften moderner Computerhardware verbessern.

Andrew verwies auf neue Vorkommen, die im Iran entdeckt wurden, sowie auf Bodenschätze in Ländern wie Grönland und Venezuela als mögliche Erklärungen für mehrere aktuelle geopolitische Krisenherde.

Diese Ressourcen seien entscheidend für den Aufbau der nächsten Generation von Rechenzentren und KI-Rechenleistung, argumentierte er.

Aus dieser Perspektive betrachtet, erscheinen Entwicklungen wie Bemühungen um einen Regimewechsel, internationale Abkommen und wirtschaftliche Druckkampagnen weniger zufällig und eher strategisch.

Nach Andrews Ansicht konzentriert sich der globale Wettbewerb nicht mehr auf die traditionellen Energiemärkte.

Stattdessen könnte der eigentliche Kampf um die Materialien geführt werden, die für den Aufbau der nächsten Generation künstlicher Intelligenzsysteme benötigt werden.

Wie er es ausdrückte: „Öl ist out, Seltenerdmetalle sind in.“

Andrew beendete das Interview, indem er einen Schritt zurücktrat und über das Gesamtbild hinter allem, was er aufgedeckt hatte, nachdachte.

Insgesamt deuten die von ihm aufgezeigten Entwicklungen auf die Entstehung einer neuen technologischen Machtstruktur hin, in der Regierungsbehörden, militärische Institutionen, Unternehmen und künstliche Intelligenzsysteme innerhalb desselben vernetzten Rahmens operieren.

In diesem Umfeld fließen enorme Mengen an Regierungsdaten in zentralisierte Systeme, die in der Lage sind, diese Informationen mit beispielloser Geschwindigkeit zu analysieren und darauf zu reagieren.

Andrew warnte, dass die derzeit für die Durchsetzung der Einwanderungsgesetze und die nationale Sicherheit genutzte Infrastruktur letztendlich weit über diese Zwecke hinausgehen könnte.

Sobald ein solches System eingerichtet sei, könne kaum etwas verhindern, dass es auch auf die Bürger angewendet werde.

Unterdessen entsteht die gesamte Struktur inmitten eines sich verschärfenden globalen Wettbewerbs mit China um die technologische Vorherrschaft.

Dieser Wettlauf könnte letztendlich darüber entscheiden, wer die Zukunft der künstlichen Intelligenz kontrolliert.

Nach Andrews Ansicht vereint das derzeit entstehende System Regierungsmacht, militärische Fähigkeiten, den Einfluss von Unternehmen und künstliche Intelligenz zu einer einzigen Kraft, die um die Gestaltung der nächsten Ära der globalen Macht konkurriert.

Die Zukunft könnte düsterer sein, als sich irgendjemand jemals vorgestellt hat.

