Ölpreise steigen stark, Aktien fallen: Zwei Tanker explodieren im Persischen Golf – Hisbollah startet größten Raketenangriff des Krieges

ZeroHedge schreibt, dass sich die Lage im Nahen Osten weiter dramatisch zuspitzt. Mehrere militärische Angriffe, Sabotageakte auf Tanker sowie massive Raketenangriffe haben die Ölpreise nach oben getrieben und die Aktienmärkte unter Druck gesetzt.
Wichtige Schlagzeilen des Konflikts
ZeroHedge schreibt, dass folgende Entwicklungen derzeit die Lage dominieren:
- Ölpreise steigen stark, nachdem zwei Öltanker in irakischen Gewässern angegriffen wurden und explodierten
- Die Hisbollah startet die „größte Raketenwelle seit Beginn der Kämpfe“ gegen Nordisrael
- Die US-Navy erklärte, es sei weiterhin „zu gefährlich“, Tanker im Persischen Golf zu eskortieren
- Irans Präsident fordert Reparationszahlungen und internationale Garantien gegen zukünftige Angriffe
- Donald Trump sagt, der Krieg gegen Iran werde bald enden, da „praktisch nichts mehr übrig ist, was man angreifen kann“
- US- und israelische Offizielle planen dennoch mindestens zwei weitere Wochen Luftangriffe
- US-Streitkräfte zerstörten 16 iranische Schiffe, die Seeminen im Straße von Hormus verlegen wollten
- Irans Drohnenproduktion wurde erheblich geschwächt
- Die Internationale Energieagentur (IEA) bereitet die größte Notfreigabe von Ölreserven ihrer Geschichte vor
- Opferzahlen bisher:
- über 1.200 Tote im Iran durch US- und israelische Angriffe
- 13 Tote in Israel durch iranische Vergeltungsangriffe
- 140 verletzte US-Soldaten, überwiegend leicht
Größter Raketenangriff der Hisbollah
ZeroHedge schreibt, dass am Abend eine massive Angriffswelle aus dem Libanon begann.
Die Hisbollah feuerte mindestens 150 Raketen und Drohnen auf Nordisrael ab. Hunderttausende Israelis mussten über Stunden Schutzräume aufsuchen.
Laut Times of Israel begann der Angriff gegen 20 Uhr mit einer ersten Salve von etwa 100 Raketen. Gleichzeitig traf eine iranische Rakete das Zentrum Israels.
Die iranischen Revolutionsgarden erklärten, dass dies ein koordinierter Angriff gewesen sei.
Weitere iranische Raketen trafen anschließend den Norden und Süden des Landes.
Zwei Öltanker explodieren im Persischen Golf
Kurz danach wurde gemeldet, dass zwei Öltanker im Persischen Golf von explosiven Booten angegriffen wurden.
ZeroHedge schreibt, dass beide Schiffe Feuer fingen.
Die Tanker transportierten irakisches Heizöl und befanden sich etwa 11 Meilen vom Exporthafen entfernt im Wartebereich nahe der Wasserstraße Khor Abdullah.
Ein irakischer Hafenbeamter bestätigte laut Reuters:
- 25 Besatzungsmitglieder konnten evakuiert werden
- Beide Tanker stehen weiterhin in Flammen
- Ein Tanker könnte amerikanischer Herkunft sein (nicht bestätigt)
Bislang hat keine Gruppe die Verantwortung übernommen.
Der Vorfall stellt auch die Aussage von Präsident Trump infrage, dass die Region sicher sei. Bereits zuvor hatte die US-Marine erklärt, es sei zu gefährlich, Tanker durch die Region zu eskortieren.
Ölpreise schießen nach oben
Die Nachrichten führten sofort zu starken Marktreaktionen.
ZeroHedge schreibt, dass der Ölpreis (WTI) wieder über 91 Dollar pro Barrel gestiegen ist.
Damit liegt der Preis:
- wieder im Wochenplus
- etwa 20 % über den Tiefstständen vom Vortag
Gleichzeitig fielen die Aktienmärkte erneut.
USA geben Ölreserven frei
Kurz nach dem Preisanstieg veröffentlichte das US-Energieministerium eine Erklärung:
Die Vereinigten Staaten werden 172 Millionen Barrel Öl aus der strategischen Reserve freigeben.
ZeroHedge schreibt, dass dies offensichtlich ein Versuch sei, die Ölpreise zu stabilisieren.
Iran fordert Reparationszahlungen
Irans Präsident Masoud Pezeshkian erklärte, er habe mit den Staatschefs von Russland und Pakistan gesprochen.
Er betonte:
- Iran wolle Frieden in der Region
- Ein Kriegsende sei nur möglich, wenn
- Irans „legitime Rechte anerkannt werden“
- Reparationen gezahlt werden
- internationale Garantien gegen zukünftige Angriffe gegeben werden
Trump: Krieg könnte bald enden
ZeroHedge schreibt, dass Donald Trump erklärte, der Krieg werde „bald vorbei sein“.
Trump sagte in einem Telefoninterview:
„Es ist praktisch nichts mehr übrig, was man angreifen kann.“
Er fügte hinzu:
- „Der Krieg läuft großartig.“
- „Wir liegen weit vor dem Zeitplan.“
- „Wir haben mehr Schaden angerichtet als erwartet.“
Trump sagte außerdem, Iran müsse für 47 Jahre Gewalt und Destabilisierung bezahlen.
Trotzdem weitere Angriffe geplant
Trotz dieser Aussagen bereiten sich Israel und die USA laut Regierungsvertretern auf mindestens zwei weitere Wochen Luftangriffe vor.
Israels Verteidigungsminister Israel Katz erklärte:
„Die Kämpfe werden ohne Zeitlimit weitergehen, bis alle Ziele erreicht sind.“
Kampf um die Straße von Hormus
Ein besonders kritischer Punkt bleibt die Straße von Hormus, durch die ein großer Teil des weltweiten Öls transportiert wird.
ZeroHedge schreibt, dass Iran begann, dort Seeminen zu legen.
Die USA reagierten mit massiven Angriffen und zerstörten 16 iranische Minenlegeschiffe.
Mehrere Handelsschiffe wurden ebenfalls von Projektilen getroffen.
Iranische Drohnenproduktion geschwächt
Laut Bloomberg hat Iran bisher 2.100 Shahed-Drohnen im Krieg eingesetzt.
US-Angriffe trafen mehrere Produktionsstätten der Revolutionsgarden.
Ein europäischer Regierungsbeamter erklärte:
- Die Produktionskapazität sei deutlich gestört
- Iran könne Drohnen weiterhin herstellen, aber langsamer und dezentral
Regionale Auswirkungen
Der Konflikt breitet sich zunehmend in der Region aus:
- Luftabwehr in den Vereinigten Arabischen Emiraten fing iranische Raketen ab
- Drohnen stürzten nahe dem Flughafen Dubai International Airport ab
- Vier Menschen wurden verletzt
- Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan warnte vor einer regionalen Eskalation
Historischer Öl-Schock möglich
Die Internationale Energieagentur erwägt laut ZeroHedge die größte Freigabe strategischer Ölreserven der Geschichte.
Diskutiert werden 300–400 Millionen Barrel.
Beratungsfirma Wood Mackenzie warnt, dass Ölpreise im Extremfall auf 150 Dollar pro Barrel oder mehr steigen könnten.
Mögliche Szenarien für den Ölpreis
Analysten sehen drei mögliche Entwicklungen:
1. Schnelle Entspannung
- Ölpreis etwa 80 $ pro Barrel
2. Störungen für einen Monat
- Ölpreis über 100 $
3. Längerer Konflikt
- Ölpreis 150 $ oder mehr
Fazit
ZeroHedge schreibt, dass der Konflikt im Nahen Osten eine neue Phase erreicht hat:
- massive Luftangriffe
- Raketenangriffe auf Israel
- Sabotage gegen Tanker
- Minen in der Straße von Hormus
Die Folge ist eine rapide steigende Unsicherheit auf den globalen Energiemärkten.
Die größte Aufmerksamkeit richtet sich nun auf die Entscheidung der Internationalen Energieagentur, ob sie tatsächlich eine historische Freigabe der strategischen Ölreserven ankündigt.