Ölpreise steigen stark, Aktien fallen: Zwei Tanker explodieren im Persischen Golf – Hisbollah startet größten Raketenangriff des Krieges

ZeroHedge schreibt, dass sich die Lage im Nahen Osten weiter dramatisch zuspitzt. Mehrere militärische Angriffe, Sabotageakte auf Tanker sowie massive Raketenangriffe haben die Ölpreise nach oben getrieben und die Aktienmärkte unter Druck gesetzt.

Wichtige Schlagzeilen des Konflikts

ZeroHedge schreibt, dass folgende Entwicklungen derzeit die Lage dominieren:

Ölpreise steigen stark, nachdem zwei Öltanker in irakischen Gewässern angegriffen wurden und explodierten

Die Hisbollah startet die „größte Raketenwelle seit Beginn der Kämpfe“ gegen Nordisrael

Die US-Navy erklärte, es sei weiterhin „zu gefährlich“, Tanker im Persischen Golf zu eskortieren

Irans Präsident fordert Reparationszahlungen und internationale Garantien gegen zukünftige Angriffe

Donald Trump sagt, der Krieg gegen Iran werde bald enden, da „praktisch nichts mehr übrig ist, was man angreifen kann“

US- und israelische Offizielle planen dennoch mindestens zwei weitere Wochen Luftangriffe

US-Streitkräfte zerstörten 16 iranische Schiffe, die Seeminen im Straße von Hormus verlegen wollten

verlegen wollten Irans Drohnenproduktion wurde erheblich geschwächt

Die Internationale Energieagentur (IEA) bereitet die größte Notfreigabe von Ölreserven ihrer Geschichte vor

Opferzahlen bisher: über 1.200 Tote im Iran durch US- und israelische Angriffe 13 Tote in Israel durch iranische Vergeltungsangriffe 140 verletzte US-Soldaten , überwiegend leicht



Größter Raketenangriff der Hisbollah

ZeroHedge schreibt, dass am Abend eine massive Angriffswelle aus dem Libanon begann.

Die Hisbollah feuerte mindestens 150 Raketen und Drohnen auf Nordisrael ab. Hunderttausende Israelis mussten über Stunden Schutzräume aufsuchen.

Laut Times of Israel begann der Angriff gegen 20 Uhr mit einer ersten Salve von etwa 100 Raketen. Gleichzeitig traf eine iranische Rakete das Zentrum Israels.

Die iranischen Revolutionsgarden erklärten, dass dies ein koordinierter Angriff gewesen sei.

Weitere iranische Raketen trafen anschließend den Norden und Süden des Landes.

Zwei Öltanker explodieren im Persischen Golf

Kurz danach wurde gemeldet, dass zwei Öltanker im Persischen Golf von explosiven Booten angegriffen wurden.

ZeroHedge schreibt, dass beide Schiffe Feuer fingen.

Die Tanker transportierten irakisches Heizöl und befanden sich etwa 11 Meilen vom Exporthafen entfernt im Wartebereich nahe der Wasserstraße Khor Abdullah.

Ein irakischer Hafenbeamter bestätigte laut Reuters:

25 Besatzungsmitglieder konnten evakuiert werden

Beide Tanker stehen weiterhin in Flammen

Ein Tanker könnte amerikanischer Herkunft sein (nicht bestätigt)

Bislang hat keine Gruppe die Verantwortung übernommen.

Der Vorfall stellt auch die Aussage von Präsident Trump infrage, dass die Region sicher sei. Bereits zuvor hatte die US-Marine erklärt, es sei zu gefährlich, Tanker durch die Region zu eskortieren.

Ölpreise schießen nach oben

Die Nachrichten führten sofort zu starken Marktreaktionen.

ZeroHedge schreibt, dass der Ölpreis (WTI) wieder über 91 Dollar pro Barrel gestiegen ist.

Damit liegt der Preis:

wieder im Wochenplus

etwa 20 % über den Tiefstständen vom Vortag

Gleichzeitig fielen die Aktienmärkte erneut.

USA geben Ölreserven frei

Kurz nach dem Preisanstieg veröffentlichte das US-Energieministerium eine Erklärung:

Die Vereinigten Staaten werden 172 Millionen Barrel Öl aus der strategischen Reserve freigeben.

ZeroHedge schreibt, dass dies offensichtlich ein Versuch sei, die Ölpreise zu stabilisieren.

Iran fordert Reparationszahlungen

Irans Präsident Masoud Pezeshkian erklärte, er habe mit den Staatschefs von Russland und Pakistan gesprochen.

Er betonte:

Iran wolle Frieden in der Region

Ein Kriegsende sei nur möglich, wenn Irans „legitime Rechte anerkannt werden“ Reparationen gezahlt werden internationale Garantien gegen zukünftige Angriffe gegeben werden



Trump: Krieg könnte bald enden

ZeroHedge schreibt, dass Donald Trump erklärte, der Krieg werde „bald vorbei sein“.

Trump sagte in einem Telefoninterview:

„Es ist praktisch nichts mehr übrig, was man angreifen kann.“

Er fügte hinzu:

„Der Krieg läuft großartig.“

„Wir liegen weit vor dem Zeitplan.“

„Wir haben mehr Schaden angerichtet als erwartet.“

Trump sagte außerdem, Iran müsse für 47 Jahre Gewalt und Destabilisierung bezahlen.

Trotzdem weitere Angriffe geplant

Trotz dieser Aussagen bereiten sich Israel und die USA laut Regierungsvertretern auf mindestens zwei weitere Wochen Luftangriffe vor.

Israels Verteidigungsminister Israel Katz erklärte:

„Die Kämpfe werden ohne Zeitlimit weitergehen, bis alle Ziele erreicht sind.“

Kampf um die Straße von Hormus

Ein besonders kritischer Punkt bleibt die Straße von Hormus, durch die ein großer Teil des weltweiten Öls transportiert wird.

ZeroHedge schreibt, dass Iran begann, dort Seeminen zu legen.

Die USA reagierten mit massiven Angriffen und zerstörten 16 iranische Minenlegeschiffe.

Mehrere Handelsschiffe wurden ebenfalls von Projektilen getroffen.

Iranische Drohnenproduktion geschwächt

Laut Bloomberg hat Iran bisher 2.100 Shahed-Drohnen im Krieg eingesetzt.

US-Angriffe trafen mehrere Produktionsstätten der Revolutionsgarden.

Ein europäischer Regierungsbeamter erklärte:

Die Produktionskapazität sei deutlich gestört

Iran könne Drohnen weiterhin herstellen, aber langsamer und dezentral

Regionale Auswirkungen

Der Konflikt breitet sich zunehmend in der Region aus:

Luftabwehr in den Vereinigten Arabischen Emiraten fing iranische Raketen ab

fing iranische Raketen ab Drohnen stürzten nahe dem Flughafen Dubai International Airport ab

ab Vier Menschen wurden verletzt

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan warnte vor einer regionalen Eskalation

Historischer Öl-Schock möglich

Die Internationale Energieagentur erwägt laut ZeroHedge die größte Freigabe strategischer Ölreserven der Geschichte.

Diskutiert werden 300–400 Millionen Barrel.

Beratungsfirma Wood Mackenzie warnt, dass Ölpreise im Extremfall auf 150 Dollar pro Barrel oder mehr steigen könnten.

Mögliche Szenarien für den Ölpreis

Analysten sehen drei mögliche Entwicklungen:

1. Schnelle Entspannung

Ölpreis etwa 80 $ pro Barrel

2. Störungen für einen Monat

Ölpreis über 100 $

3. Längerer Konflikt

Ölpreis 150 $ oder mehr

Fazit

ZeroHedge schreibt, dass der Konflikt im Nahen Osten eine neue Phase erreicht hat:

massive Luftangriffe

Raketenangriffe auf Israel

Sabotage gegen Tanker

Minen in der Straße von Hormus

Die Folge ist eine rapide steigende Unsicherheit auf den globalen Energiemärkten.

Die größte Aufmerksamkeit richtet sich nun auf die Entscheidung der Internationalen Energieagentur, ob sie tatsächlich eine historische Freigabe der strategischen Ölreserven ankündigt.