Iran hat einen Plan ausgearbeitet, um Kalifornien im Kriegsfall mit Drohnen anzugreifen: FBI

Von Tyler Durden

US-Strafverfolgungsbehörden in Kalifornien wurden kürzlich gewarnt, dass der Iran möglicherweise die Möglichkeit geprüft hat, Drohnenangriffe gegen Ziele an der Westküste als Vergeltung für die Operation Epic Fury zu starten, wie aus einer von ABC News eingesehenen Warnmeldung der Bundesbehörden hervorgeht.

In dem Bulletin, das das FBI Ende Februar an Polizeibehörden verschickte, hieß es, dass die Behörden Informationen erhalten hätten, wonach der Iran Anfang Februar 2026 angeblich einen Überraschungsangriff mit Kamikaze-Drohnen geplant habe, die von einem unbekannten Schiff vor der US-Küste aus gestartet werden sollten. Als potenzielle Ziele wurden lediglich nicht näher bezeichnete Orte in Kalifornien genannt.

„Wir haben kürzlich Informationen erhalten, dass der Iran Anfang Februar 2026 angeblich einen Überraschungsangriff mit unbemannten Luftfahrzeugen von einem nicht identifizierten Schiff vor der Küste der Vereinigten Staaten aus geplant habe, insbesondere gegen nicht näher bezeichnete Ziele in Kalifornien, für den Fall, dass die USA Angriffe gegen den Iran durchführen würden“, heißt es in der Warnung, in der hinzugefügt wird, dass die Ermittler „keine weiteren Informationen über den Zeitpunkt, die Methode, das Ziel oder die Täter dieses mutmaßlichen Angriffs“ haben.

Die Warnung wurde inmitten der anhaltenden militärischen Angriffe der USA und Israels gegen den Iran herausgegeben. Teheran hat mit Drohnenangriffen auf Ziele im gesamten Nahen Osten reagiert, was bei US-Beamten Besorgnis über mögliche Vergeltungsmaßnahmen außerhalb der Region ausgelöst hat.

Ein Sprecher der FBI-Außenstelle in Los Angeles lehnte es ab, sich zu der Warnung zu äußern. Das Weiße Haus reagierte nicht sofort auf Anfragen nach einer Stellungnahme.

Die Frage ist, welche Informationen genau Anfang Februar gewonnen wurden, die das FBI dazu veranlassten, Ende des Monats eine Warnung herauszugeben.

Wir sollten beachten, dass wir am 3. Februar auf eine Bedrohungsanalyse hingewiesen haben, die vom russischen Telegram-Kanal Rybar veröffentlicht wurde, der sich auf militärische Themen konzentriert. Darin wurde gewarnt, dass potenzielle russische Drohnen in Kuba wichtige Öl- und Gasinfrastrukturen im Golf von Amerika sowie Rechenzentren und militärische Einrichtungen im gesamten Heimatland in Reichweite dieser billigen, kostengünstigen Kamikaze-Drohnen bringen könnten.

Etwa zur gleichen Zeit warnten wir auch davor, dass die explosionsartige Zunahme des Baus von KI-Rechenzentren Sicherheitsmaßnahmen der nächsten Generation gegen Drohnen erfordern würde, darunter auch kinetische Abfangraketen. Die Golfstaaten lernten während der Vergeltungsschläge des Iran schnell, dass Rechenzentren und andere zivile Infrastrukturen sehr wohl im Spiel waren.

Unabhängig davon haben US-Geheimdienstmitarbeiter auch den zunehmenden Einsatz von Drohnen durch mexikanische Drogenkartelle und das Potenzial dieser Technologie für Angriffe auf US-Personal entlang der südlichen Grenze beobachtet. Ein von ABC News geprüftes Geheimdienstbulletin vom September 2025 berichtete, dass ein unbestätigter Bericht darauf hindeute, dass unbekannte Kartellführer Angriffe mit Drohnen, die Sprengstoff transportieren, auf US-Strafverfolgungs- und Militärpersonal in der Nähe der Grenze genehmigt hätten.

In dem Dokument wurde darauf hingewiesen, dass ein solcher Angriff innerhalb der Vereinigten Staaten beispiellos wäre, obwohl das Szenario als plausibel beschrieben wurde. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass Kartelle in der Regel Maßnahmen vermeiden, die erhebliche Vergeltungsmaßnahmen seitens der US-Behörden auslösen könnten.

John Cohen, Mitarbeiter von ABC News und ehemaliger stellvertretender Unterstaatssekretär für Geheimdienstangelegenheiten im Ministerium für Innere Sicherheit, sagte, dass die Möglichkeit von Drohnen-basierten Bedrohungen sowohl aus dem Pazifikraum als auch aus Mexiko für Sicherheitsbeamte ein zunehmendes Problem darstellt.

„Wir wissen, dass der Iran in Mexiko und Südamerika stark vertreten ist, dass er Beziehungen unterhält, dass er über Drohnen verfügt und nun auch einen Anreiz hat, Angriffe durchzuführen“, sagte Cohen. „Das FBI handelt klug, indem es diese Warnung herausgibt, damit die Bundesstaaten und Kommunen besser auf solche Bedrohungen vorbereitet sind und darauf reagieren können. Informationen wie diese sind für die Strafverfolgungsbehörden von entscheidender Bedeutung.“

In der Warnung des FBI wurde nicht näher erläutert, wie ein Schiff mit Angriffsdrohnen unbemerkt an die US-Küste gelangen könnte. Geheimdienstmitarbeiter befürchten jedoch seit langem, dass solche Ausrüstung entweder an Land oder an Bord von Schiffen auf See vorab positioniert werden könnte, um im Falle eines Militärschlags der USA oder Israels gegen den Iran eingesetzt zu werden.