In der Epstein-Geschichte fehlt möglicherweise noch immer das eine Puzzleteil, das alles erklärt.

Jeffrey Epsteins Besessenheit vom Transhumanismus ist weitaus beunruhigender, als die meisten Menschen glauben.

Er war fasziniert von Klonen, Gentechnik und der Neugestaltung der menschlichen Spezies – Ideen, die vor nicht allzu langer Zeit noch wie reine Science-Fiction klangen.

Heute werden viele dieser Ideen von den Tech-Eliten, die künstliche Intelligenz entwickeln, offen diskutiert.

Das wirft eine beunruhigende Frage auf: Was wäre, wenn die Bestrebungen, Menschen mit KI zu verschmelzen, schon seit Jahrzehnten still und leise vorangetrieben werden?

Diese Frage gewinnt noch mehr an Bedeutung, wenn man die wieder aufgetauchten freigegebenen CIA-Akten berücksichtigt, aus denen hervorgeht, dass es bereits in den 1950er Jahren Pläne gab, die Gedanken der Amerikaner durch heimliche Verabreichung von Drogen zu manipulieren – mithilfe von Impfstoffen, Lebensmitteln, Wasser und vielem mehr.

Es gibt noch ein weiteres Detail, das es schwieriger macht, dies zu ignorieren. Epstein hatte eine gut dokumentierte Obsession für Transhumanismus und Genbearbeitung. Heute tauchen viele dieser Ideen wieder bei einflussreichen Persönlichkeiten auf, die die Zukunft der Technologie gestalten.

Fazit: An dieser Diskussion ist nichts wirklich neu. Der Unterschied besteht darin, dass die Technologie und die dahinterstehenden Möglichkeiten dramatische Fortschritte gemacht haben.

Was meinen sie also eigentlich, wenn sie davon sprechen, dass die Menschheit sich mit KI verbinden muss?

Um diese Frage zu klären, ist heute die Forscherin Lisa McGee zu Gast.

Das Interview begann mit einer weitreichenden Behauptung darüber, wohin sich Biotechnologie und Pharmazeutika entwickeln könnten.

Lisa vermutete, dass die Welle neuer medizinischer Technologien und künstlich hergestellter biologischer Materialien, die wir heute erleben, möglicherweise gar keine zufällige Innovation ist, sondern Teil einer viel größeren Transformation der Menschheit selbst.

Synthetische Materialien in Pharmazeutika, biotechnologisch hergestellte Bakterien und sogar elektromagnetische Technologien interagieren langsam mit dem menschlichen Körper auf eine Weise, die die meisten Menschen selten in Betracht ziehen. Mit der Zeit, so argumentierte sie, durchlaufen diese Materialien nicht einfach nur den Körper. Der Körper beginnt, sich an sie anzupassen.

Sie beschrieb diesen Prozess als eine „erzwungene Evolution”, bei der sich der Körper allmählich an fremde synthetische Einflüsse anpasst, einfach weil das Überleben dies erfordert. Ihrer Ansicht nach sind die biologischen Systeme des Menschen darauf ausgelegt, zu überleben und sich anzupassen, was bedeutet, dass sie sich schließlich an diese Materialien gewöhnen.

Von dort aus wies sie auf das hin, was ihrer Meinung nach das Gesamtbild ist. Das eigentliche Ziel, so sagte sie, könnte ein technologisches Ökosystem sein, das von menschlichen biologischen Daten angetrieben wird. Jeder Mensch könnte schließlich eine digitale Repräsentation seiner selbst haben, etwas, das sie als „digitalen Zwilling” bezeichnete, der innerhalb von KI-Netzwerken mit Informationen arbeitet, die direkt aus dem Körper stammen.

Wenn sich diese Vision als richtig erweist, warnte sie, würde die Menschheit nicht nur mit dem System interagieren. Es würde Teil der Infrastruktur selbst werden.

„Die Menschheit ist der Treibstoff, der dieses KI-Ökosystem antreibt.”

Das Gespräch nahm eine dramatische Wendung, als Maria den Fokus auf Jeffrey Epstein und die Machtkreise um ihn herum lenkte.

Sie wies darauf hin, dass Epstein nicht nur mit einem kriminellen Netzwerk in Verbindung stand. Er war auch zutiefst fasziniert von Gentechnik, Klonen und Transhumanismus.

Diese Ideen klangen einst wie Science-Fiction. Heute, so Maria, werden viele dieser Konzepte von führenden Persönlichkeiten im Silicon Valley und in der KI-Branche offen diskutiert.

Was einst als Randspekulation abgetan wurde, wird nun von genau den Menschen vorangetrieben, die die Zukunft der künstlichen Intelligenz gestalten. Einige transhumanistische Denker diskutieren nun offen über die Verschmelzung der Menschheit mit KI durch Gehirnchips, neuronale Schnittstellen und andere Formen der digitalen Integration.

Lisa stimmte zu und sagte, dass die Idee einer „Verbesserung” der Menschheit seit Jahrzehnten in elitären Kreisen kursiert. Ihrer Ansicht nach haben mächtige Gruppen bereits entschieden, dass sich die Menschheit zu etwas grundlegend anderem entwickeln sollte.

Das führte sie zu einer Frage, die ihrer Meinung nach nur wenige Menschen stellen: Wer hat diesen Eliten die Befugnis gegeben, die menschliche Spezies neu zu gestalten?

Sie fasste ihre Besorgnis in einem unverblümten Satz zusammen.

„Die Leute, die darüber entscheiden, wie die fortgeschrittene Spezies aussehen soll, sind zufällig alle mit dem Pädophilen befreundet, wie es aussieht.”

Im Laufe der Diskussion kam Lisa auf das zurück, was ihrer Meinung nach das eigentliche Ziel hinter einem Großteil der modernen Biotechnologie ist.

Ihrer Ansicht nach ist der derzeitige Konflikt nicht in erster Linie politischer oder wirtschaftlicher Natur. Sie glaubt, dass es letztendlich um Energie geht.

Konkret verwies sie auf die in der menschlichen DNA gespeicherte Energie.

Ihrer Argumentation zufolge stellt die DNA ein riesiges Reservoir an biologischer Energie und Informationen dar. Sie glaubt, dass fortschrittliche technologische Systeme entwickelt werden, um diese Ressource zu gewinnen und so umzuwandeln, dass sie eine massive KI-gesteuerte Infrastruktur aufrechterhalten kann.

In diesem Rahmen erhalten synthetische biologische Materialien – darunter künstlich hergestellte Krankheitserreger und Arzneimittel – eine andere Bedeutung. Lisa vermutete, dass sie als Werkzeuge dienen könnten, um den menschlichen Körper schrittweise so zu verändern, dass er direkter mit diesen technologischen Systemen interagieren kann.

Als Beweis dafür, dass sich möglicherweise bereits ein riesiges biologisches Datenökosystem herausbildet, verwies sie auch auf groß angelegte Gesundheitsdatennetzwerke, die von Regierungsbehörden und Technologieunternehmen betrieben werden.

Ihrer Ansicht nach wird die Menschheit langsam als einer der Bestandteile in dieses System integriert.

„Der Kampf, in dem wir uns befinden, dreht sich um Energie … DNA ist eine unendliche Energiequelle … das Elixier, das dieses Biest nährt, ist die Energie der Menschheit.“

Im weiteren Verlauf des Interviews nahm die Diskussion eine deutlich düstere Wendung, als Lisa eine Theorie über künstlich hergestellte Krankheitserreger und radioaktive Materialien vorstellte.

Sie erklärte, dass viele biologische Wirkstoffe, die in staatlichen Lagern aufbewahrt werden, mithilfe von Strahlungstechnologien verändert worden seien. Ihren Forschungen zufolge könnten einige dieser Materialien bereits durch verschiedene medizinische Eingriffe in die breite Bevölkerung gelangt sein.

Wenn das wahr sei, so argumentierte sie, könnten die Auswirkungen enorm sein. Der menschliche Körper selbst könnte zu einer Art verteilter Plattform für biologische Systeme werden, die unter bestimmten Bedingungen ausgelöst oder manipuliert werden können.

Lisa beschrieb die Menschheit als „Vorratslager” und deutete an, dass die gleichzeitige Aktivierung der in der Bevölkerung eingebetteten Materialien zu einem groß angelegten biologischen Ereignis führen könnte.

Das Gespräch wandte sich dann den Impfvorschriften und dem Druck zu, dem einige Familien in Schulen und öffentlichen Einrichtungen ausgesetzt sind. Lisa argumentierte, dass die Dringlichkeit bestimmter medizinischer Maßnahmen die Bedeutung der Einbettung dieser biologischen Systeme in die Bevölkerung widerspiegele.

Ihrer Ansicht nach könnten globale technologische Netzwerke, sobald diese Systeme einmal eingerichtet sind, direkt mit der menschlichen Biologie interagieren.

Sie sprach eine unverblümte Warnung aus.

„Sie können jederzeit eine Pandemie auslösen, indem sie die Dinge aktivieren, die in unseren Körper eingeschleust wurden.”

Als sich das Interview dem Ende näherte, wandte sich das Gespräch den weiterreichenden Implikationen aller zuvor diskutierten Themen zu.

Maria beschrieb eine Zukunft, über die einige Technologen mittlerweile offen sprechen. In dieser Vision leben Menschen in einer gemischten digitalen Realität, die von leistungsstarken KI-Systemen gestaltet und überwacht wird.

Das Ziel sei nicht einfach nur intelligentere Technologie, sondern die vollständige Integration der menschlichen Biologie in die digitale Infrastruktur.

Lisa stimmte zu und argumentierte, dass der Schlüssel zu dieser Integration im Nervensystem liege. Menschliche Emotionen, Wahrnehmung und Erfahrungen werden alle durch elektrische Signale im Körper übertragen. Wenn diese Signale durch Technologie erfasst, repliziert oder manipuliert werden könnten, könnte theoretisch das Verhalten selbst in großem Umfang beeinflusst werden.

Die Diskussion verband diese Vision dann mit dem raschen Aufbau von Rechenzentren, Energienetzen und der massiven Infrastruktur, die für den Betrieb groß angelegter KI-Systeme erforderlich ist.

Lisa sagte, diese Entwicklungen deuteten auf eine Zukunft hin, in der die Menschheit allmählich in die von ihr geschaffenen technologischen Systeme absorbiert wird.

Ihre abschließende Warnung ließ wenig Zweifel daran, wohin diese Entwicklung ihrer Meinung nach führen wird.

„Die Menschheit ist die Nahrung, die dieses industrialisierte Ungeheuer ernähren wird … wir befinden uns mitten in einer erzwungenen Evolution.“

Es ist schwer, sich eine wichtigere Diskussion als diese vorzustellen.

Sehen Sie sich die gesamte Folge unten an: