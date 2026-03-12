Tanklimits, Homeoffice, Vier-Tage-Woche: Der Krisenmodus breitet sich global aus

Steigende Energiepreise und neue Sparmaßnahmen: Kehrt der „Krisenmodus“ zurück?

Ein neues Video von The Pulse argumentiert, dass sich weltweit wieder Maßnahmen ausbreiten, die stark an die Einschränkungen während der COVID-Pandemie erinnern. Auslöser sei diesmal nicht eine Gesundheitskrise, sondern die Energie- und Versorgungslage infolge der geopolitischen Spannungen im Nahen Osten.

Mehrere Länder haben bereits erste Schritte eingeleitet, um Energie zu sparen und den steigenden Treibstoffpreisen zu begegnen. In Thailand und Vietnam wurden staatliche Angestellte aufgefordert, verstärkt im Homeoffice zu arbeiten, um Pendelverkehr und Energieverbrauch zu reduzieren. Gleichzeitig sollen Klimaanlagen in öffentlichen Gebäuden auf 26 Grad Celsius eingestellt werden.

Video mit deutschen Untertiteln:

Auch in anderen Teilen Asiens wurden ähnliche Maßnahmen angekündigt. Pakistan reduziert in einigen Behörden die Bürobesetzung und führt teilweise Vier-Tage-Arbeitswochen ein. Die Philippinen prüfen ebenfalls mehr Homeoffice und flexible Arbeitsmodelle, um Treibstoff zu sparen. In Bangladesch wurden Feiertage verschoben, um Stromverbrauch und Transport zu reduzieren.

Parallel dazu zeigen sich erste Anzeichen von Versorgungsdruck. In Vietnam kam es zu langen Schlangen an Tankstellen, während kleinere Stationen zeitweise schließen mussten. In Australien berichteten Landwirte von Treibstoffengpässen, während einzelne Tankstellen den Verkauf auf 20 Dollar pro Kunde begrenzten. Gleichzeitig warnen Beobachter vor steigenden Lebensmittelpreisen, da Transportkosten und landwirtschaftliche Produktion stark vom Treibstoff abhängig sind.

Die Kommentatorin des Videos sieht darin Hinweise darauf, wie schnell moderne Gesellschaften unter Energieknappheit unter Druck geraten können. Wenn Treibstoff knapp wird, betrifft das nicht nur den Individualverkehr, sondern auch Lieferketten, Landwirtschaft und die Versorgung von Supermärkten.

Der Beitrag zieht dabei Parallelen zur Pandemiezeit, in der Homeoffice, Reisebeschränkungen und Notmaßnahmen weltweit eingeführt wurden. Kritiker solcher Entwicklungen befürchten, dass Krisen – ob gesundheitlich, wirtschaftlich oder geopolitisch – immer wieder zu ähnlichen politischen Reaktionen führen könnten.

Fest steht: Steigende Energiepreise und mögliche Versorgungsengpässe zeigen, wie abhängig moderne Gesellschaften von stabilen Energieflüssen sind. Wenn diese unterbrochen werden, kann sich der Alltag vieler Menschen sehr schnell verändern – von der Arbeit über Reisen bis hin zur Versorgung mit grundlegenden Gütern.