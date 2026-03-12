Manlio Dinucci

Der Krieg gegen Iran ist bereits in Europa. Der Geograph Manlio Dinucci präsentiert die militärischen Einrichtungen der USA und der NATO in Italien. Sie arbeiten mit voller Geschwindigkeit, um die Bombardierung der iranischen Bevölkerung zu organisieren. Alle NATO-Mitgliedstaaten haben Blut an den Händen, mit Ausnahme Spaniens.

Entgegen der Aussage der italienischen Regierung benötigen die Vereinigten Staaten keine Genehmigung der italienischen Regierung und des Parlaments für die Nutzung ihrer Basen in Italien, haben die volle Freiheit, jederzeit und wie sie wünschen sie zu nutzen. Mit Sigonella als Geheimdienstzentrum für den Krieg gegen den Iran, suchen die Vereinigten Staaten Deckung, ziehen aber im Grunde Italien in den Krieg, indem sie es dem Risiko aussetzen, getroffen zu werden.