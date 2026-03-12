Hier ist der Zeitpunkt, zu dem ich mein Gold und Silber verkaufen werde

Der Bullenmarkt für Edelmetalle begann vor zwei Jahren, als Gold endlich aus seinem langen Dornröschenschlaf erwachte und entscheidend über 2.000 Dollar stieg – ein Durchbruch, den ich bereits Tage zuvor vorausgesehen und angekündigt hatte.

Seitdem habe ich viel Zeit und Energie darauf verwendet, zu erklären, warum dieser langfristige Bullenmarkt für Edelmetalle, einschließlich Bergbauaktien, noch in den Kinderschuhen steckt. Ich gehe davon aus, dass er mindestens ein Jahrzehnt andauern wird, wobei Gold schließlich 20.000 Dollar und Silber 500 Dollar erreichen wird. Bis diese Bedingungen erfüllt sind, habe ich kein Interesse an Negativität, pessimistischen Einschätzungen oder dem Verkauf meiner Bestände.

Im krassen Gegensatz zu meinem Optimismus und meinem festen Glauben an diesen Bullenmarkt für Edelmetalle waren Skepsis, Zynismus und Angst fast während des gesamten Aufwärtstrends die vorherrschende Stimmung unter den Anlegern. Man